Лука Дончич против Энтони Эдвардса. Финал на Западе нельзя пропустить

Пока «Бостон» гадает, окажут ли им по пути в финал хоть какое-то сопротивление, в настоящей конференции мясорубка началась еще в прошлом раунде.

«Даллас» против «Тандер» полностью воссоздал свою серию первого раунда с «Клипперс»: отдал первый гостевой матч, потом забрал 2 подряд, проиграл в 4-й игре и снова забрал 2 подряд. «Мэверикс» продемонстрировали чудеса командной защиты и довели серию до победы, несмотря на не самое яркое выступление главной звезды.

В параллельной серии «Миннесота» Гобера и Эдвардса 7 матчей бодалась с чемпионами и затащила-таки серию, отыгравшись с минус 20 в гостях в решающей игре. Хотя серия заканчивалась многократно: после первых 2 матчей все списали «Наггетс», после следующих трех «а, поняли, «Денвер» вернулся», потом был вынос в шестой игре, после которой в «Денвере» опять разуверились, и под конец этот седьмой матч с 20-очковым камбэком.

Теперь «Миннесота» встретится с «Далласом» за право выйти в большой финал.

Защита «Далласа» против атаки «Миннесоты»

У «Далласа» в защите есть пара базовых моделей, которые могут сработать против «Миннесоты».

Первая – разменивать все подряд . Это создаст неравноценный размены, в первую очередь для Таунса и Эдвардса, но там и Рид может обострить, и Гобер подобрать. Чтобы это работало в защите, нужно создать плотность под кольцом, потому что большинство перечисленных мисматчей реализовывать нужно ближе к «краске».

«Даллас» только что сделал это с «Оклахомой» при том, что у них был бросающий центровой. У «Миннесоты» Гобер, которому придется быть под кольцом в атаке, плюс Макдэниелс и Александер-Уокер, снайперские способности которых вполне можно проверять (Джейден мощно проявил себя в двух последних матчах с «Наггетс», но были ведь и первые пять). А у «Далласа» в свою очередь, в отличие от «Наггетс», есть настоящие рим-протекторы на пятерке и набор неплохо страхующих краев (в первую очередь – Вашингтон и Джонс).

И тогда плотность под кольцом не позволит реализовывать «Миннесоте» мисматчи с какой-то крутой эффективностью.

Это в теории, на практике Эдвардс может валить трешки против Луки, а Таунс накидывать дальних средних через Ирвинга, там вряд ли удастся навязать какую-то вязкость. Это не говоря о том, что и ролевики «Миннесоты» вполне могут наказывать из-за дуги.

В предыдущем раунде защита «Далласа» проделала огромную работу и смогла создавать толпу под кольцом, не отдавая при этом лютого количества совсем открытых трешек. И во многом это заслуга «Мэвс», неистово ротировавшихся в обороне и стремглав выбегавших на дугу. Но им также помогли «Тандер», отказывавшиеся бросать или пасовать открытому на дугу, или просто встававшие в «краску» и перегораживавшие подходы к кольцу своим партнерам. «Миннесота» вряд ли будет таким заниматься, и открытых попыток должно быть больше, вопрос только в том, готовы ли Макдэниелс и НАУ их брать и реализовывать.

Вторая опция – какой-то вариант зонной защиты . Это позволит постоянно держать страхующего под кольцом и создавать ту же плотность без особой заботы о разменах. И там можно проверить, насколько Эдвардс хорош, как пасующий, как игрок, манипулирующий обороной. Практика показывает, что зона в матчах НБА работает не слишком долго, соперники приспосабливаются, так что вряд ли такая оборона может быть основным вариантом.

Попытки же сохранить матч-апы, вероятно, закончатся плохо для «Далласа». Можно держать Луку подальше от Эдвардса, поставить Дончича на Макдэниелса и сдваиваться на Энте в случае его пик-н-ролла с Джейденом, оставляя того открытым. Так можно играть, особенно когда под кольцом есть Гобер и примкнувший к нему Лайвли/Гэффорд, который сможет встретить Макдэниелса, если тот пойдет к кольцу.

Но где при таком раскладе Кайри?

Видимо, против Конли, и сдвоиться на Эдвардсе в случае его двоечки с разыгрывающим значит оставить Майка под трешку с получения (и вообще дать мяч ветеранистому разыгрывающему под атаку 4 на 3). Тут-то размениваться придется, и Ирвинг в этом плей-офф дико хорош в защите, но Эдвардс – несколько иной зверь. Он слишком атлетичный, у Кайри вряд ли будут шансы. А что, если после размена Эдвардс играет пик-н-ролл с Гобером? Кайри чуть отвалится на заслоне, центру придется выходить высоко, оставляя Гобера, которого под кольцом встретит кто, Дончич? Он же защищается против Макдэниелса, за счет которого логичнее всего страховать. И у Луки есть инстинкты в командной защите, просто вряд ли их хватит против Гобера под кольцом.

Да и насколько эти базовые матч-апы вообще хороши? Напрашивается кинуть Джонса на Эдвардса, но Деррик слишком худощавый, чтобы безальтернативно верить в его успех в этой дуэли. А когда Вашингтон в прошлый раз защищался против Таунса, КАТ вообще накидал 62 (но проиграл). Собственно, отсюда напрашивается и другой вариант обороны: постоянно сдваиваться на опасных игроках «Миннесоты». Не встречать их толпой под кольцом, а просто сдвоиться еще в районе дуги и заставить отдать мяч. «Денвер» вполне успешно даблтимил Эдвардса и разбегался обратно. Очень часто получалось и мяч из рук Энта забрать, и чего-то совсем открытого атаке «волков» не отдать. Длиннорукий «Даллас» с их слаженностью вполне может попробовать это повторить . Но вот с Ридом и Таунсом на средней против маленьких «Денвер» так и не разобрался, тут механизмы сдваиваний и подстраховок Кидду придется разрабатывать с нуля, а не просто копипастить.

Кажется, что у «Далласа» на своей половине будут недурственные шансы, а учитывая очевидные акценты в игре «Миннесоты», это может привести к матчам с тоталом в районе 150.

Защита «Миннесоты» против атаки «Далласа»

Главное, с чем придется работать любым соперникам «Мэвс» – пик-н-ролл Дончича . И тут есть масса вариантов, из которых ни один не является безоговорочно правильным.

Можно по классике кинуть Эдвардса на мяч, чтобы он лез через заслон за Лукой, пока Гобер встречает Дончича и пытается не упустить пас за спину на Лайвли. Проблема схемы – крайне сложно встретить Дончича и не упустить пас за спину на Лайвли.

Можно идти под заслоном, открывая Луке трешку, но не позволять оторваться на заслоне и не заставлять Гобера выходить высоко. Это так же не подразумевает размена. Если «Мэвс» решат идти под заслоном против Эдвардса, то он может отдать мяч Конли или Таунсу (он тоже иногда ведет пик-н-роллы), то есть игрокам с крутым броском, на которых безоговорочно надо выходить. А сам будет ставить заслоны под них, и там уже придется либо сдваиваться, либо размениваться. У Луки такие варианты отсутствуют. Ну, в смысле, есть Ирвинг, но, если на нем Макдэниелс, так ли ты хочешь этот размен? А остальные партнеры – совсем не боллхэндлеры. Значит, с мячом ты, и под заслоном идут против тебя, и наказывать за это должен ты. Однако у Луки в плей-офф – 30% из-за дуги, а швырять он любит. Дай ему волю и жди матча с 2/13 на трешке. Проблема схемы – по сезону Лука бросал 38% из-за дуги, и может быть очень больно, если он об этом вспомнит.

Можно кинуть Гобера на Джонса и использовать Руди как дополнительного страхующего, который помогает Таунсу и Эдвардсу отработать на пик-н-ролле Дончича-Лайвли, причем отработать очень по-разному, будь то подстраховка, сдваивание или размен – Гобер под кольцом поможет в любом случае. Проблема схемы – Деррик Джонс все-таки не Аарон Гордон, на бросок которого можно вообще не реагировать, даже если он пару матчей нормально попадает. Вторая проблема схемы – Конли при таком раскладе защищается либо против Кайри, либо против Вашингтона, и с обоими будет трудновато справляться.

Варианты будут чередоваться, как и защитники на мяче. И вообще лучшей схемой против Луки может быть именно постоянная смена схем, хотя какие-то акценты наверняка будут.

Дончич всегда может просто начать играть пик-н-роллы в других ребят. Где там Таунс? А Конли? Давайте-ка их сюда. Там придется либо размениваться (и КАТ, наверное, может достойно справиться, Лука не блещет в айзо в этом плей-офф, но Майка Дончич просто задавит в пост-апе), либо сдваиваться и отдавать открытую трешку, либо, опять же, идти под заслоном.

Плюс есть еще Ирвинг. Против него по плану защищается Макдэниелс. Само по себе – не проблема (по крайней мере, для «Вулвз»), но Конли тогда против Джонса, там можно влететь на подборе. В идеальном для «волков» мире Конли потянет защиту против Ирвинга хотя бы на отрезках, это даст в защите дополнительные варианты: Макдэниелс сможет либо быть страхующим, либо чередовать с Энтом нагрузку против Луки. В этом году Ирвинг играл против «Миннесоты» 1 раз, Конли там защищался против Кайри редко, через Эдвардса Кай накидал, и, в общем, наиболее логичным матч-апом статистически выглядел именно Макдэниелс. От того, насколько хорошо Джейден будет справляться, зависит многое. Если с этим матч-апом можно будет жить, а у «Далласа» останется только один игрок, стягивающий дополнительную подстраховку, защита для «Миннесоты» упростится заметно.

Вообще Гобер под кольцом и пара Эдвардс-Макдениелс на периметре – это, возможно, худшее, что может случиться с атакой, заточенной на пик-н-ролл с центром (особенно – с ролевым центром, который в атаке в основном ловит алей-упы). Дончич же, наверное, лучший исполнитель такой схемы . Короче, на этой половине будет прямо заруба титанов.

Что будет на минутах запасных

Здесь преимущество у «Вулвз».

Во-первых, со скамейки будет выходить Никил Александер-Уокер, дающий еще один вариант в обороне. Если вместо Конли на паркет выходит НАУ, слабых мест в защите «Миннесоты» остается совсем мало.

Во-вторых, со скамейки будет выходить Рид, дающий еще одного бросающего игрока. Если вместо Гобера выходит Наз, навязывать плотность под кольцом «Даллас» уже не сможет (или сможет в меньшей степени).

Если сложить все вместе, то получается, что Конли садится, чуть подрывая атакующий креатив, но исчезает и один небросающий «большой», то есть оставшимся игрокам созидать проще. Гобер садится, что, скорее всего, заставит «волков» менять оборонительную схему и модель подстраховки внизу, но у них на периметре на одного стоппера больше, может, тогда и от «больших» такой помощи не потребуется.

Скамейка «Миннесоты» дает новые варианты и не то чтобы как-то что-то ослабляет (ну, если не считать Андерсона) . Рид подменяет Таунса и Гобера и может иногда выйти на «тройке», Никил в состоянии по очереди подменить Эдвардса, Конли и Макдэниелса (Энт и Джейден играют по 40 минут, это не так сложно). У «Далласа» ситуация несколько иная: Лайвли – шикарный бэк-ап, но только на одну позицию. На оставшихся четырех надежный запасной – только Грин, но и он не так надежен, как хотелось бы, и естественно, не потянет минуты, необходимые, чтобы подменять 4 игроков старта. Отсюда поиски минут для Харди и Хардуэя, которые местами выходят боком. Тут бы не помешал Клебер (он и по габаритам под эту серию интересно подходит), но пока известно только то, что на старте серии Макси не будет.

Вернется ли в ротацию Экзам? С каждой серией в этом плане все несколько обнуляется, и у игроков появляется еще один шанс, а «Далласу» слишком нужны живые запасные, чтобы не попробовать.

Икс-факторы

● Как водится, реализация ролевиков. В первую очередь нужно, чтобы Макдэниелс и Джонс наказывали защиту соперников за излишнее внимание к звездам.

● Форма Луки. Если он продолжит мазать трешки и бросать кирпичи из изоляций после разменов, «Миннесота» проглотит его с потрохами. У Дончича в этом плей-офф истинный процент попадания – в районе 53, тогда как средний по лиге – 56, и только у 3 команд реализация хуже, чем у Дончича. И да, это трудные броски, но «Миннесота» – последняя команда в лиге, против которой можно рассчитывать на легкие броски.

● Насколько активен в атаке сможет быть Конли? В серии с «Наггетс» его пик-н-роллы стали важной частью атаки и дополнительным источником движения командного нападения. Если «Далласу» тоже придется думать не о 2, а о 3 креативщиках, их защите будет труднее.

● Таунс. Он в этом плей-офф надежнее, чем когда-либо, но я все еще не могу слепо доверять ему. Карлу (и Риду) придется быть стабильно активными.

Итоги

«Миннесота» считается фаворитом у букмекеров (коэффициент на «Даллас» – 2,42, на «Вулвз» – 1,56), они будут иметь преимущество своей площадки, и, в принципе, можно согласиться с тем, что «волки» должны быть посильнее. Но мне кажется, что разница там весьма условна и чуть переоценена из-за предыдущего раунда.

По какой-то причине люди не воспринимали всерьез «Тандер», и победа над ними никого не впечатлила, а вообще-то должна была. Это, конечно, не грохнуть чемпионский «Денвер», но это тоже примечательно. Особенно, учитывая то, что чемпионский «Денвер» на поверку оказался чуть менее силен, чем было принято считать.

«Даллас» – сильная команда, ведомая полноценной суперзвездой (и, возможно, лучшим игроком из оставшихся в плей-офф), они действуют с бешеным зарядом и играют как единое целое.

Эта серия может стать очень даже упорной и подарить ряд меметичных перестрелок молодых суперзвезд, а чего еще можно желать?

P.S. К слову, чемпионом в этом году станет либо Эдвардс, либо Дончич, либо Тейтум, либо Халибертон. Смена поколений происходит прямо сейчас.

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages.ru /David Berding, Sam Hodde