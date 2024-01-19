Все потешались над «системой» Хардена, но кажется, что эти «Клипперс» – идеальная современная команда

31 октября 2023-го Хардена обменяли в «Клипперс». Эта сделка стала логичным развитием ситуации с Джеймсом в «Сиксерс» и ознаменовала собой очередную попытку построить во втором клубе Лос-Анджелеса что-то вроде мечты аналитика.

Идея Хардена в «Клипперс» была проста как кирпич: игрок с продвинутым пасом приходит в команду с хорошим пространством и парой суперзвездных опций.

Да, Харден проблемен в защите, но у «Клипперс» есть необходимые кадры, чтобы прикрыть его.

Да, Харден будет возиться с мячом, но звезды «Клипперс» неплохо бросают и могут играть без мяча.

Сначала все работало так себе, потому что Лю пробовал схему, которая не работает никогда: Уэстбрук + боллхэндлер + центровой. В таком сочетании у Расса нет ни мяча, ни места под кольцом, а тогда что он должен делать? Это не работало в «Рокетс», им в итоге пришлось менять центра. Это не работало в «Лейкерс», они в итоге обменяли самого Расса. Но, естественно, Лю нужно было набить собственные шишки. К счастью, тренер «Клипперс» учится быстро, и после 5 матчей (все 5 были проиграны) Уэстбрука из старта убрали, а сочетания, выпускаемые тренером, выглядят логично.

С тех пор прошел 31 матч, «Клипперс» взяли 24 из них. На этом отрезке у «парусников» топ-5 атака, выше среднего защита и 5-я разница в счете на 100 владений. С начала декабря – 19 побед в 23 играх . Получается, сработало?

Давайте пройдемся по пунктам.

Как это работает в обороне?

В прошлом сезоне «Клипперс» стали потихоньку отказываться от маленького сочетания как от важной опции. Добавили Пламли, чтобы на паркете всегда был «большой», и отчаялись реанимировать Морриса (который и играл смоллбольного центра). И хотя в клатче против «Миннесоты» они все еще могут играть с Уэстбруком-центровым, по большей части «Клипперс» – это команда с четырьмя вингами и полноразмерным центром.

Харден, Мэнн, Джордж, Ленард, Пауэлл, Коффи и Уэстбрук составляют пул игроков периметра. Первые четверо выходят в основе и вместе с Зу образуют стартовую пятерку без маленьких. Мэнн обычно берет первую опцию соперника, Кавай немного помогает под кольцом, а Джордж грамотно перекрывает линии передач. Но это, конечно, только стартовая раскладка, потому что четыре игрока периметра без проблем меняются подопечными, габариты позволяют.

Харден – с запасом слабейший оборонительный игрок, но один в один на мяче это и близко не такая проблема. Как вы думаете, сколько против Джеймса набирают в айзо? 0,8 очка за владение, и атак таких случается меньше полутора за матч. Хуже дела обстоят в посте (1,23 очка), но там легче подстраховать и вообще не позволить сопернику атаковать, в итоге всего 0,4 владения за матч .

Просто ставишь Хардена на слабейшего атакующего игрока периметра у соперников (опять же, его габариты позволяют его кинуть на любую позицию на дуге), и никто особо не будет его трогать. Мэнн прилично защищается, Кавай и ПиДжи даже с их нынешней, далекой от прайма, обороной – плюсовые защитники. И все это страхуется Зубацем, проводящим шикарный сезон. Через центрового попадают всего 50% из-под кольца, лучше в этом плане Порзингис да Гобер.

Местами Зубаца ставят не на центра соперников, а на наиболее слабо бросающего игрока периметра. И тогда получается, что оригинальный пик-н-ролл через центра «Клипперс» разменивают, а Зу оказывается свободным страхующим. Собственно, в ближайшее время хорват играть не будет, и тут у «Клипперс» могут возникнуть определенные проблемы, потому что Пламли не того уровня оборонец. Но к важным играм Зу должен вернуться, и время набрать форму тоже будет.

Отсутствие «маленьких», наличие добротных персональных защитников и мощного рим-протектора создает достаточно крепкую защиту.

Можно представить, что в плей-офф команды придумают, как им бить в Хардена. А можно представить, что Джордж и Ленард все еще могут защищаться лучше, чем делают это в нынешней регулярке, и включат повышенные обороты в важных играх. Уровень может качнуться в ту или иную сторону, но уже понятно, что эти «Клипперс» способны защищаться достаточно хорошо, чтобы дать своей атаке шанс выиграть матч.

Как поделили мяч в атаке?

Уже давно люди говорили о том, что «Клипперс» нужен бы разыгрывающий. Правда, никто не понимал, что этот разыгрывающий будет делать в плей-офф, когда мяч постоянно то у Кавая, то у ПиДжи. А если кто-то из этих звезд травмирован, то уже никакой разыгрывающий не поможет. В любом случае, те, кто очень ждали разыгрывающего в «Клипперс», почему-то очень обрадовались появлению в команде Хардена.

Но Джеймс здесь не то чтобы разыгрывающий. Да, он закинет мяч Ленарду на среднюю или Джорджу, открывающемуся на дуге, но с этим и Батюм мог бы справиться. Харден не всегда притаскивает мяч, он не оказывает перманентного давления на защиту постоянными проходами, он не распределяет владения, он вообще недостаточно возится с мячом, чтобы быть человеком, определяющим атаку. Это не разыгрывающий, который берет все под контроль.

Харден, скорее, опция с продвинутым пасом. Как Ленард – опция с продвинутой силовой игрой. Как Джордж – опция с продвинутым броском.

И да, теперь у «Клипперс» есть этот человек, который способен всегда отдать правильный пас после заслона на мяче. Зубац вон уже завершает пик-н-роллы пачками. Такого боллхэндлера, как Джеймс, тут не было, Ленард и Джордж могут пасовать, но пасующих уровня Хардена в лиге единицы . И для того чтобы взламывать определенные оборонительные схемы, чертовски важен игрок, который будет последовательно и быстро принимать правильные решения.

При этом часто Харден по несколько владений подряд вообще не трогает мяч. Потому что Кавай что-то хочет придумать. Или Джордж. И вся эта атака она больше не про Хардена, заигрывающего то ПиДжи, то Ленарда, а про атаку с тремя самостоятельными опциями, у каждой из которых свои акценты в игре. И это не проблема, потому что все трое могут бросать. Есть даже ощущение, что Кавай стал чуть больше двигаться без мяча, понимая, что теперь тут есть элитный пасующий.

Хотя, возможно я просто вижу то, что хочу видеть. Один раз я даже видел, как сам Харден открывается без мяча. Честно, есть пруфы:

Все это единичные случаи, не меняющие картины в целом. А идея в том, что несколько игроков с большой нагрузкой в атаке могут сосуществовать, если они умеют бросать. Потому что они остаются угрозой без мяча (даже тупо стоя на месте). При этом нужно признать, что Харден и Кавай еще не очень привыкли бросать с получения, и иногда это бывает проблемой. У них просто нет этого инстинкта, и когда к ним приходит мяч, часто они начинают возиться вместо того, чтобы просто бросить. Не знаю, наладится ли это до конца сезона, пока там особых изменений в количестве или реализации трешек с получения не наблюдается.

В то же время никаких проблем в плане «поделить мяч» нет. Харден гоняет свои пик-н-роллы, Кавай давит в посте, Джордж открывается под получение на дугу, владений всем хватает.

И эти три опции дают мощнейший атакующий потенциал.

Кавай все еще производит впечатление человека, который может стоять во главе команды-чемпиона.

Джордж в каждом отдельно взятом матче может быть лучшим игроком на паркете, это мощнейшая вторая опция.

И дальше Харден. Кого-то из них придется опекать третьему лучшему защитнику соперника.

Как итог – обязательно придется часто сдваиваться, защита постоянно будет в расшатанном состоянии.

Причем эти звезды еще не раскрыли свой потенциал в плане взаимодействий. В идеале они могут не просто сосуществовать, а делать друг друга лучше.

Что делают в атаке ролевики?

Как уже говорилось, Зубац мгновенно превратился в элитного роллмена. Лучшее, что может случиться с ролевым центром в атаке – появление пик-н-роллящего боллхэндлера. При том что Зу не самый взрывной атлет, Харден стабильно находит его под кольцом.

А еще очень приятно удивляет тот факт, что «Клипперс» готовы грузить хорвата под кольцом против маленьких (если соперник выпустил маленький состав или злоупотребляет разменами)

Большинство команд даже не смотрит на своих «больших» под кольцом, если это не Эмбиид или Йокич. Но Зубаца использовать не стесняются. Вряд ли в отсутствие Ивицы стоит так же грузить Пламли, но Мэйсон интересен как пасующий, и после сдваивания соперника на мяче он может неплохо разыграть лишнего.

Второй и последний ролевик в старте – Терренс Мэнн. Он в этом сезоне так себе бросает из-за дуги, да и вообще он – наименее опасная опция на периметре, так что там соперники часто пытаются спрятать своего уязвимого защитника. А еще Мэнн – очевидный вариант для подстраховки. Но в последнее время Терренс начал попадать лучше (и по карьере у него 36%), а еще – он главный человек в «Клипперс» по вопросам открывания без мяча. Ты отвернулся от Мэнна и пошел страховать? Ну, когда повернешься обратно, его уже там не будет. Вы спрятали на Мэнне своего слабого защитника? Он тут же побежит ставить заслон для кого-нибудь из звезд.

Когда у тебя есть креативщики, каждый из которых легко может собрать двоих, главное – способность наказывать за это повышенное внимание защиты. Завершать из-под кольца, попадать открытые трешки, резать в свободные зоны. Если этого нет, получается прошлогодний «Финикс».

Ролевики «Клипперс» справляются. И получается, что найти слабое место в атаке «Клипперс» сложно – под кольцом классно завершающий Зубац, Мэнн постоянно куда-то открывается (или бежит на подбор). Плюс, если Мэнн все же так и не разбросается, в качестве атакующего апгрейда можно пихнуть в состав Пауэлла. Он швыряет всякую дичь, и она заходит с процентом за 45.

Тут некого оставить, нет игрока, за счет которого легко можно помогать, а помогать нужно много где – там Харден на пик-н-ролле двоих стянул, тут Кавай разменялся и теперь на нем надо сдвоиться в посте, а там Джордж на заслоне открылся, и теперь туда надо выходить, иначе он просто бросит три с получения.

Этот подбор кадров позволяет создать атаку близкую к совершенной. И все же есть разница между «иметь возможность создать» и собственно «создать».

Где им нужно прибавлять?

Во-первых, «Клипперс» как будто обязаны выпускать Уэстбрука. Не потому что у него какой-то особый статус, а потому что больше некого. На данный момент все выглядит так, что есть Зубац и остальные центры, а есть 4 игрока периметра, под которыми запасной Пауэлл. Следующий запасной на позициях 1-4 – Уэстбрук. И это не тот игрок, на большие минуты которого хочется закладываться.

С одной стороны, Расс дает классный заряд, который здесь нужен, потому что остальные игроки вообще ни разу не эмоциональны. Он давит к кольцу, несется вперед, рубится на щитах, даже упирается в защите.

С другой, у Расселла вместо рук натурально ласты, как и положено любой приличной черепахе. Он мажет то, что нельзя промазать, и при этом кажется, что его конечности просто не гнутся.

По факту играть с Уэстбруком, пока Зу и Харден сидят, можно. Там Расс получает мяч, бегает рядом с относительно бросающим Тайсом на пятерке, оказывает полезное давление на кольцо и может поиграть мышцами в «краске». Но такие минуты доступны не часто, их за матч наберется около 15.

Еще иногда Уэстбрук сможет выйти смоллбольным центром, как с «Вулвз». Но это вообще редкость.

В остальное время Расс играет в не самых оптимальных сочетаниях, в тех самых пятерках с Харденом и центром (благо центр есть на паркете почти всегда, а Джеймс играет по 33+ минуты). Пара Расса с Джеймсом уходит в -3,5 очка за 100 владений, эта пара плюс Зубац дает -6,3, эта же пара с более бросающим Тайсом все еще -3,3.

Харден и Уэстбрук – по отдельности плюсовые игроки в этом сезоне (окей, после обмена у Расса нет-рейтинг -0,7, но не -3,5 же), но сочетаемость у них в этих «Клипперс» крайне низкая. Расселл вписывается далеко не во все пятерки «парусников», но у них не хватает вариантов в глубине, чтобы выпускать кого-то другого (и у Уэстбрука все равно бывают матчи с 15-19 минутами).

У «Клипперс» есть Такер и Боунс, которые не играют, и есть какой-то странный перебор центров, хотя с травмой Зу этот перебор выглядит уместно. Может, им как-то удастся конвертировать это с парой мусорных пиков хотя бы в девятого игрока (вместо Коффи)? А перед плей-офф под шумок сделать этого игрока восьмым, отодвинув Расселла на место девятого, который в матчах на вылет играет только тогда, когда есть подходящая ситуация? Или просто накрутят минуты звездам, Пауэллу и Мэнну, и Расс отвалится на переменную роль сам собой? Правда, сможет ли тогда Уэстбрук по заказу доставать со скамейки тот самый заряд? Да и насколько можно будет увеличить время всех этих возрастных и/или травматичных звезд?

Во-вторых, обновленная защита «Клипперс» имеет явные уязвимые места. Раньше они могли играть с Зубацем, а могли играть в смоллбол и размен. Но теперь без Морриса и Батюма их маленькая пятерка как будто слишком мелкая на позициях 3-5, чтобы выживать в защите. Ее толком и не наигрывают. Это минус вариативность.

Теперь уже понятно, что они будут выходить со страхующим центром. Вот только эта защита может огребать от шутеров, «большого» может утащить на дугу бросающий центр соперников. Если оппонент сначала выменяет Хардена на мяч, а потом будет играть пик-н-ролл в Зу, могут появиться свободные зоны. Концепт обороны с огромным рим-протектором всегда работает в регулярке, но неоднократно разбивался в плей-офф, это не новость.

При этом нужно иметь в виду, что «Клипперс» должны быть командой атакующей. От защиты требуется быть просто дееспособной, и это им по силам.

В-третьих, с «Клипперс» всегда нужно иметь в виду здоровье. Пока главная травма «парусников» в этом сезоне – Зубац, вылетевший на 4 недели. Но главный предвестник будущих травм – травмы прошлые, и у «Клипперс» этого добра полно. Эта команда шикарна в полноценном виде, но они не могут себе позволить потерять кого-либо.

И да, вероятность травм в случае «парусников» повышенная, с этим спорить глупо. Но здоровье почти невозможно контролировать, да и в каждый отдельно взятый год подвести оно может кого угодно. Если «Клипперс» не будут здоровы, они не будут претендентами, это данность, которая не изменится. Просто поставь свечку о здравии и жди.

Главный же повод для беспокойства другой.

Дело в том, что «Клипперс» не всегда логично действуют в атаке. На данный момент у них есть все ресурсы для того, чтобы разбивать любую защиту. Однако частенько они слишком долго копаются и не знают, что именно они должны сделать. В этом плане «Клипперс» несколько напоминают «Бостон»: у команды такой состав, что вы вообще не должны совершать плохих бросков, тут слишком легко найти хорошие. На деле же бывают осечки. Разница в том, что «Бостону» иногда как будто просто становится скучно играть правильно, и они начинают заниматься ерундой. «Клипперс» же еще не поняли, как использовать свои ресурсы.

Они действительно долго начинают атаку. Не знаю, с чего игроки НБА взяли, что переходить на чужую половину пешком на грани нарушения 8 секунд – это круто. А для «Клипперс» это особенно болезненно, потому что частенько они долго соображают.

О, Кавай получил размен в посте, давайте закинем ему мяч. Давайте, но у вас осталось 5 секунд на атаку.

О, Харден вытащил Гобера на дугу, может теперь отдать мяч Джорджу или Ленарду, чтобы они атаковали команду, у которой под кольцом не осталось рим-протектора? Да неее.

Последнее владение четверти – дадим мяч Каваю. А когда соперник на нем сдвоится, чтобы забрать мяч из рук нашего лучшего игрока, то мы... Мы еще не придумали. И это повторится. В конце следующей четверти.

Много каких-то пустых владений, где игрок с мячом просто придумывает сложный средний с ведения. У тебя 4 приличных партнера по команде, ты уверен, что ими вообще не нужно пользоваться?

Действительно ли стоит расчищать под игрока с мячом целую сторону? У «Клипперс» часто 3 (а то и 4) игрока стоят на слабой стороне. Это заканчивается тем, что когда на человеке с мячом сдваиваются, ему некуда пасовать, ведь 3 его партнера стоят так близко друг к другу, что 2 соперника легко это перекрывают.

Опять же, все эти случаи, когда мяч приходит к Ленарду или Хардену, и они начинают возиться вместо того, чтобы просто сразу бросить.

Прибавлять есть куда.

Если обобщить, то «Клипперс» впереди не хватает остроты, четкости, вместо этого все несколько замыленно и приторможенно. Наверное, все было бы проще, если бы 5-аут оставался опцией, но этот поезд уже ушел. А в маленькой пятерке с теми же «Вулвз» играл не Мэнн, а Уэстбрук, что оставляет сопернику возможности для подстраховки.

По идее все это должно со временем починиться и в нынешнем формате. 4 игрока с броском + роллмен – это схема, которая при нормальном подходе дает отличное пространство. Просто нужны более логичные расстановки в атаке, максимизирующие пространство. А еще не помешает более интуитивное понимание того, откуда будет стягиваться подстраховка. И в этом плане должен помочь накапливающийся опыт совместной игры, в конце концов, это не высшая математика, у тебя всего 4 партнера на паркете.

Но нужно также иметь в виду, что и Кавай, и Харден привыкли играть в своем темпе.

Ленард не из тех, кто атакует, как только к нему пришел мяч, даже если он открыт.

Харден привык, что у него на атаку есть все владение. Ему не слишком легко понять, что нужно делать, когда обостряет кто-то из партнеров.

Опять же, их набор навыков позволяет им играть вместе, но эта притирка подразумевает несколько иной подход к игре, отличный от того, к которому они привыкли. Для этого нужно время.

И прогресс в этом плане есть. Сейчас их атака выглядит органичнее (иногда Харден даже гонит темп), чем сразу после обмена, и она уже пятая в НБА. Но, чтобы побеждать за счет своей атаки на высочайшем уровне, нужно прибавлять. Пока же у них все еще случаются матчи с затупами, посмотрите на их 2 последних поражения – 103 набранных очка против «Лейкерс» и 105 против «Вулвз».

При этом нужно отметить, что «Клипперс» уже с нынешней атакой выглядят очень мощно. Не знаю, кому на Западе, кроме «Денвера», можно отдать заметное преимущество в гипотетической серии с «парусниками». Но тут есть куда прибавлять.

И это нужно делать, потому что цель не в том, чтобы «обыграть всех, кроме «Денвера». За такие достижения титулов не дают. У «Клипперс» с их возрастом и историей травм шансов будет немного. Так что, когда этот шанс все же представляется, нужно выжимать из него максимум.

Фото: East News/AP Photo/Alex Gallardo, AP Photo/Damian Dovarganes; Gettyimages.ru/Harry How, Matthew Stockman, Sean M. Haffey; Ariana Ruiz/Keystone Press Agency, Ringo Chiu/Keystone Press Agency, Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press