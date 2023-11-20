Взлет «Далласа» – это ненадолго. Но он очень важен для дальнейшей карьеры Луки Дончича

В прошлом сезоне «Даллас» благополучно пролетел мимо плей-ин. По ходу сезона они предприняли рискованный шаг с обменом на Ирвинга, но это не помогло. Под конец регулярки шансы на плей-ин стали настолько призрачными, что «Мэвс» добровольно отказались от борьбы в последних матчах ради сохранения драфт-пика.

Летом был сохранен Ирвинг, задрафтован Лайвли и подписаны Деррик Джонс, Грант Уильямс и Данте Экзем. Не самая впечатляющая трансферная политика – шаги логичные, но скромные в силу ограниченности ресурсов.

Получается, что команда была слабовата год назад и не то чтобы дико усилилась. Однако начали новую регулярку «Мэвс» очень даже мощно: 9-5 и 5-е место на Западе прямо сейчас .

Как это работает?

У «Далласа» сенсационное нападение

Секрет бодрости кота Бориса в двух вещах.

Во-первых, у «Далласа» одно из самых слабых расписаний на старте сезона. Согласно модели баскет-рефа, слабее соперники были только у «Гризлис», которые, справедливости ради, являются ярким примером того, что легкое расписание еще ничего не гарантирует. Вот список поверженных «Далласом»: «Сперс», «Нетс», «Гризлис», «Буллс», «Хорнетс», «Мэджик», «Клипперс», «Пеликанс» и «Уизардс». На данный момент только одна из этих команд («Орландо») выиграла матчей больше, чем проиграла. Против команд с 50% побед или лучше у «Мэвс» 1 победа в 4 матчах.

При этом «Даллас» уже чуть-чуть опережает свой нетрейтинг. В принципе, их средняя разница в счете больше соответствует команде с результатом 8-6, а не с 9-5. И пока выборка еще небольшая, полагаться на этот показатель особо не стоит, да и разница минимальна. Но «Мэвс» действительно побеждают не слишком уверенно. Из их первых 7 побед 4 были после камбэка с отставания в 10 или более очков: минус 12 против «Сперс» и «Клипперс», минус 15 против «Хорнетс» и против «Мэджик» .

Во-вторых, ключом является атака «Мэверикс». «Даллас» – третий в НБА по рейтингу нападения, и даже вообще без защиты это позволяет им выдавать разницу в счете выше средней.

Как работает эта атака? Начинается все с Дончича. Маэстро пик-н-роллов и наследник Хардена разбивает примерно любую оборону. Обыграет размен (может на дуге, а может – в посте), накажет пасом за подстраховку и, естественно, наберет сам, если защита уделяет ему недостаточно внимания. Дончич мог делать это и год, и два назад, но ключевой фактор, позволяющий конвертировать этот приводящий талант в топовое командное нападение – трехочковый бросок.

Отчасти – бросок самого Дончича. Лука на старте сезона кидает почти 10 трешек за матч (в предыдущих сезонах показатель не добирался до 9) и реализует их с процентом 42 (в среднем по карьере у Дончича 34%, в трех последних сезонах – в районе 35%) . Он намного точнее попадает. И это важно. Важно, чтобы закидывать стэп-бэками размены соперника на периметре. И важно, чтобы заставлять выходить на себя страхующих. Талант Дончича в атаке после заслона на мяче ни для кого не новость, и зачастую команды считали, что именно «дать ему бросить с дистанции» – лучшая защита, наименее болезненная. Три с ведения от игрока, у которого реализация 35% - не то чтобы похороны. Но вот 42% - это другой разговор, это 1,26 очка за бросок. Для контекста: лучшая атака в НБА набирает по 1,21 за владение . При этом сайт НБА пишет, что на трехочковых бросках с ведения у Дончича реализация 44,8%, это 1,34 очка за бросок.

Вероятно, даже существеннее то, что как бросают партнеры Луки. Они в этом сезоне очень уверенно наказывают за подстраховку. Грант – 46,8%, Кайри – 38,5%, Хардуэй – 40,5%. Уязвим только Джонс, там 35,8% , что не так мало, но на нижней границе приемлемого (особенно учитывая то, насколько открыты его броски: на старте сезона к нему в защите часто ставили центров). В целом «Даллас» демонстрирует монструозное соотношение количества и точности трехочковых: командно они выдают 38,8% из-за дуги, это третья точность в НБА. При этом за 100 владений «Мэвс» совершают больше 42 трехочковых попыток, второй показатель в НБА после «Бостона».

«Даллас» делит первую строчку в лиге с тем же «Бостоном» по проценту очков, набираемых из-за дуги.

Короче, если соперник притащит страхующего на пик-н-ролл, «Даллас» накажет трешкой. Если попробуют защищаться вдвоем, то либо Лука наберет, либо Лайвли окажется один под кольцом. Ну, а в случае размена... Дончич набирает 1,27 очка за владение в изоляции. И да, он играет их чуть ли не чаще всех в НБА (статистически – второй по объему после Зайона) . На эту атаку просто нет правильного ответа, а, учитывая уровень принятия решений Дончича, он в каждом владении будет генерировать хороший бросок.

На самом деле, нужно сказать, что атака «Далласа» в этом сезоне менее лукацентрична, чем раньше. У него чуть ниже процент задействования, он меньше возится с мячом. Разница не огромна, но она есть, и она заметна как визуально, так и статистически. Дончич остается главной приводящей силой атаки, но уже легче расстается с мячом.

Возможным это стало благодаря наличию двух классных помощников. С первым все понятно, Кайри сюда для этого и приходил – разгрузить Дончича, повести атаку, когда Лука на скамейке. Ирвинг отлично справляется с ролью бомбардира, готов больше обострять с ведения, когда Лука отдыхает, и чаще играть без мяча, когда Дончич на паркете.

Сюрпризом же стал отличный старт от Хардуэя. Время от времени ему что-то бьет в голову, и он выдает мощный сезон. Так произошло и сейчас, но масштабнее – максимальная результативность в карьере с лучшей эффективностью в карьере. 18,2 очка за матч, эффективный процент в 57,2 пункта. Конечно, в розыгрыше Тим не берет на себя ничего, но его способности в качестве завершающей опции тут очень востребованы, особенно когда один из пары лидеров на скамейке. Хардуэй – это такой промежуточный вариант между зависимыми ролевиками и креативными звездами – атакует он чаще с получения, но работать может не только на чистых мячах. Дополнительно обострить созданную партнером ситуацию, попасть не самый очевидный бросок – вот это вот. И это чуть ли не идеальный игрок на роль третьей опции под Ирвингом-Дончичем.

Итого у нас: божественный Дончич, пара достойных помощников и хорошее пространство. А еще – увеличенные скорости, «Даллас» наконец-то побежал, у них 5-й темп в лиге . Бегут они, конечно, только в одну сторону, да и речь не о резких контратаках и быстрых прорывах, бьющих по неготовой защите, а скорее просто о готовности не долбить мяч в пол по 20 секунд. Но это уже больше, чем было.

Бонусом идет минимум потерь и приличное количество штрафных. «Даллас» в верхней половине таблицы по броскам с линии. Причем не то чтобы Лука бросал по 15 штрафных за матч. Даже не 10,5, как год назад. У Дончича всего 7,5 попыток с линии за игру. Просто защита соперника растянута и вечно на шаг позади, из-за чего идут все эти нарушения. Что же касается потерь, «Даллас» особо не дает себе возможностей ошибаться: они вторые с конца по общему количеству передач за матч, несмотря на большое количество владений. Игра не слишком сложная, отсюда и мало потерь.

Проблемы в защите все это перечеркнут

Нападение «Далласа» на старте сезона восхитительно. И все же понятно, что продолжаться так не будет.

Дончич, может, и прибавил в броске, но улететь с 34% на 42% и держать это весь сезон вряд ли получится. Грант никогда не бросал столько и с такой точностью, как сейчас. Джонс по карьере выносит полторы попытки за матч и реализует из них 31%, продолжит ли он бросать по 4 раза с процентом под 36%? Хардуэй – хороший шутер, но 9,4 попытки за матч с процентом за 40 – это не его уровень. Их атака слишком завязана на трехочковом успехе, который с таким составом вряд ли будет долго продолжаться. Это нападение должно оставаться в топ-10, но тут намечается существенный откат в качестве. Старт сезона был слишком хорош.

Компенсировать такую просадку защитой вряд ли получится. «Даллас» плох в обороне не потому, что им «не везет».

Они плохи, потому что у них две дыры в обороне на периметре (и это только в старте, на скамейке еще и попрощавшийся с остатками оборонительных способностей Хардуэй). «Даллас» многовато разменивается вместо того, чтобы прятать эти дыры. А один из проблемных в защите игроков еще и предпочитает жаловаться судьям вместо того, чтобы бежать в защиту.

Кстати, забавно, как Лука трансформировался из розовощекого малыша в истеричного избалованного ребенка, который буквально топает ножками каждый раз, когда ему что-то не нравится. Проблема во мне или за него становится все тяжелее болеть? В то же время порицаемый всем честным народом Ирвинг с судьями почти не спорит (у него за карьеру 19 технарей, это как один сезон Луки), поднимает с пола упавших соперников и выглядит максимальным джентльменом на площадке.

Но я отвлекся.

Еще одна причина проблем в защите «Далласа» – в том, что Лайвли часто приходится играть повыше, и в итоге под кольцом оказывается кто-то мелкий, из-за чего не удается забрать подбор.

По схожим причинам у «Далласа» нет и рим-протекта, так что из «краски» против них попадают с точностью 73,8% (на два пункта хуже второй с конца команды, и да, вторая с конца команда это «Вашингтон») . Справедливости ради нужно сказать, что против Лайвли, который все еще чаще всех пытается защитить кольцо, заносят многовато. Новичок часто прилично мешает броскам, и по дистанции сезона это должно привести к падению реализации соперников. Но знаете, кто второй в «Далласе» по попыткам помешать броску из-под кольца? Дончич. С таким сопротивлением под кольцом каши не сваришь.

Потом вряд ли Деррик Джонс как стопер под главную звезду соперника – топовый вариант.

И наконец, они плохи, потому что их защита не согласованна. Иногда «Даллас» пытается встать в «зону», и никто не понимает, что будут делать его партнеры. Местами происходят лютые косяки и в стандартной защите, размены не четкие, игрок на мяче делает одно, страхующий ждет совсем другого, и так далее. Можно сказать, что тут большое количество новых кадров (три наиболее оборонительных игрока старта пришли этим летом), и со временем все наладится. Наверное, до какой-то степени так и есть. Но все это будет завязано на готовности слабых оборонительных игроков упираться. Прикрыть того, кто не справляется, можно, особенно по регулярке. Прикрыть того, кто не пытается, нельзя.

Понятно, что хуже защита вряд ли станет, они уже 26-е, там падать особо некуда. И отдельные элементы обороны чуть лучше стать могут. Вот только плановая просадка в нападении выглядит неизбежной и значимой. А когда на это наложится более сложный отрезок расписания, «Даллас», скорее всего, откатится обратно в прошлогоднюю нору.

Почему взлет «Далласа» обращает на себя внимание

Но важно не это. Никто не считал, что «Мэверикс» в этом сезоне кого-то порвут и будут на что-то серьезное претендовать. Но то, что мы видим в атаке «Далласа», может вселять оптимизм касательно долгосрочных перспектив.

Да, Лука готов начинать владения без мяча и играть с человеческим процентом задействования (в последние годы было по 37 пунктов, сейчас – 34).

Да, Лука может быть в команде, которая пробивает 100 владений за матч (сейчас 102, в прошлом сезоне – 97).

Это существенно, так как несколько развязывает руки в плане построения команды вокруг Дончича. Такой Лука выглядит игроком, которому легче подобрать окружение. Что важнее – игроком, с которым проще побеждать. Ведь никто не выигрывал титул в такой роли, которая была у него в последние годы. Посмотрите на проценты задействования Леброна, Стефа, Янниса (он особенно показателен, потому что у него в чемпионский сезон нагрузка сильно отличалась от других сезонов), Николы, Кавая. Это всегда 30-34% задействования в плей-офф, может, чуть ниже в регулярке. А все эти геройства с нагрузкой под 40% титулами не заканчиваются, это нездоровая практика. И именно этим занимался Дончич, играя с Брансоном, как бы крут Джейлен тогда ни был . Но с Ирвингом и этой версией Хардуэя он готов сделать шаг назад и дать своим партнерам делать больше.

Лука позволяет партнерам помочь ему. И в долгосрочной перспективе это – путь к успеху.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith, Sean Gardner, Justin Ford