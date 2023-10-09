Династия «Уорриорс» умерла?

В начале десятых многие ждали коллапса «Сперс»: они казались слишком старыми, и их династия должна была вот-вот закончиться. И каждый год «шпоры» возвращались и были конкурентоспособными, а в итоге даже взяли еще один титул. На подобные команды смотрят через такую призму: когда оно закончится? Может, оно уже закончилось, а мы просто еще этого не поняли?

Такая же судьба была и у «Уорриорс». С тех пор как их династия «закончилась», они успели взять еще один титул. И все же когда-то ведь империя действительно падет, и с каждым годом шансы на то, что это произойдет именно в нынешнем сезоне, растут. Так что мы продолжаем ждать и надеяться или бояться, в зависимости от выбранной стороны.

Так насколько «воины» близки к развалу, потере шансов и осознанию необходимости перестройки?

Год назад этот вопрос звучал бы смешно: команда только что взяла титул, Карри выглядел лучшим игроком в мире, Пул – растущая молодая звезда, Клэй Томпсон должен восстанавливаться после травмы быстрее, чем сдавать в силу возраста. Старички еще в порядке, молодежь уже накатывает, и когда ветераны начнут сдавать, их регресс можно будет компенсировать за счет прокачивающейся молодежи. Такой идеальный сценарий безболезненной смены поколений, о котором мечтают все болельщики.

Вот только дальше команда отклонилась от выбранного курса.

Пул, получив в жбан, заметно регрессировал и уже не был тем классным креативщиком, который помогал атаке выживать на минутах без Карри в чемпионском походе.

Клэй Томпсон набирал форму очень нелинейно, провалил старт сезона, мощно провел остаток регулярки, а потом снова превратился в никакашку в плей-офф.

В итоге полноценной второй опции на плей-офф у команды не оказалось. В постчемпионский сезон все закончилось вылетом во втором раунде. И можно говорить о травме Уиггинса или обколовшемся вирусом бешенства Лонни Уокере, серия оставляла пространство для рассуждений на тему «а что, если бы». Только в сложившихся обстоятельствах «Лейкерс» действительно выглядели сильнее, а «Уорриорс» явно не играли на чемпионском уровне.

И главный вопрос теперь в том, реально ли откатиться к тому чемпионскому баскетболу, вернуться на тот уровень.

Решили ли «Уорриорс» прошлогодние проблемы?

Отчасти.

Так, в прошлом сезоне команда много теряла мяч. С тех пор Пула отправили терять мяч в другую команду, а на его место пришел Крис Пол, который мячом дорожит (и Крис в роли запасного разыгрывающего должен дать больше, чем в прошлом году давал Пул). Кори Джозеф – новый третий разыгрывающий – тоже не теряет мяч. Да и Шарич обычно не ошибается (не то чтобы ему сильно часто дают шансы ошибаться).

Проблемы с химией должны быть в прошлом. С Пулом было тяжеловато, там присутствовала постоянная неловкость, теперь тут СиПи. Конечно, «воины» не то чтобы были в восторге от Криса Пола раньше, и кто-то даже рассказывал, что после победы над «Рокетс» вся раздевалка «Голден Стэйт» скандировала неприличные вещи в адрес СиПи. Но, судя по всему, оказавшись по одну сторону баррикад, ветераны нашли общий язык.

Надо сказать, что «Уорриорс» – так себе команда для молодых игроков. Им не дают права на ошибку, заслужить доверие тренера у них получается редко, и на особо интересные роли рассчитывать не приходится. Но в этом сезоне Пула с Уайзменом уже не будет, а под Муди и под Кумингу минуты должны найтись. Команда рассчитывает получить от них что-то полезное, и шансы будут давать. Это по идее должно замотивировать молодых и дать им почувствовать себя частью единого целого.

Еще была пара проблем, оставшихся нерешенными. Однако некоторые из них выглядят притянуто.

Так, часто говорят, что у «Уорриорс» не хватает габаритов и атлетизма впереди . Это так, и Гэй, Шарич и Гаруба не решат эту проблему. Против команд, играющих в силовой баскетбол и давящих в «краску», будет трудно. Но это и есть «Голден Стэйт», они так играют всегда, они так становились чемпионами. Да, они не играли с ЭТИМ «Денвером», и, возможно, «Наггетс» подкинут им новую задачу, которую раньше «Уорриорс» решать не приходилось. Но вот в чем дело – ты все равно не переденверишь «Денвер» и, скорее всего, даже «Лейкерс» не перелейкерсишь. Нет смысла подписывать Дуайта и пытаться быть чуть лучше в том баскетболе, в котором ты все равно не будешь достаточно хорош, чтобы победить. Делай то, что у тебя получается.

Вторая спорная проблема – баланс между атакой и защитой . Оборонительные сочетания «Уорриорс» действительно не шибко бросают, а сочетания с одним из пары Грин-Луни часто оказываются недостаточно хороши в защите. И в финале с «Бостоном» Керр, по сути, сделал выбор в пользу защиты – я выпущу свои оборонительные сочетания, чем придушу и атаку «Бостона», и свою собственную. Но у меня есть Стеф Карри, который и в таких условиях сможет что-то придумать, а «кельты» будут набирать по 80 очков. И это сработало. Играть так можно. Однако схема конечно и близко не идеальная, особенно когда Стеф Карри на 2 года старше. Балансируется это за счет 3&D игроков, вот только получено их не было. Ближе всего – Макгрудер и Джозеф, игроки дальнего конца ротации. Может, Куминга станет таким человеком, прибавив в уверенности из-за дуги (а может, не прибавит, и тогда у вас в ротации будет еще один игрок с проблемным броском). Может, увеличат минуты Муди (но он, вероятно, займет место Дивинченцо, который и сам был в этом неплох). В общем, качественного апгрейда тут ждать не приходится.

И наконец, главная проблема «Уорриорс», которая точно важна и точно никак не решена – вторая опция .

У «Уорриорс» были проблемы с креативом. С деградацией Пула и постоянно непостоянным Клэем, единственным стабильным скорером оставался Стеф Карри.

Где взять эту вторую опцию?

Можно поискать скорера впереди. По идее, когда ты играешь с Карри, завершать из пик-н-ролла должно быть легко, и тут даже не самые продвинутые товарищи могут давать огня. Но Грин – никакой не бомбардир, Луни – не летающий гиператлет, и по факту у «Голден Стэйт» почти всегда на пик-н-ролле угроза исходит только с одной стороны – от маленького. «Больших» можно оставлять, можно разменивать на них кого-то мелкого, и тебе ничего за это не будет. Защите соперника нужно беспокоиться только об одном игроке в двоечке, и это затрудняет созидательный процесс. А из условно «больших» на опцию тянут разве что Куминга да Гэй, если Руди вернется года на 3 назад.

Можно ли еще где-то найти опцию? Наиболее логичный вариант – Томпсон. Но вторая опция – человек, который должен отгружать относительно стабильно, а Клэй последних лет какой угодно, но только не стабильный.

Еще один вариант – Уиггинс. Он был неэффективным скорером, а стал топовым ролевиком. Удастся ли его раскрутить еще дальше и получить от Эндрю больше в креативе? У него есть атлетизм и бросок. Сейчас многие подзабыли, но, когда Карри расстрелял всю обойму в четвертом матче с «Бостоном», именно Уиггинс затащил пятую встречу. Однако выход на стабильно околозвездный уровень в атаке при высоких минутах и прежней нагрузке в защите – это не то, чего можно ожидать по умолчанию. Такие вещи случаются слишком редко. Особенно на десятый год карьеры.

Беспроигрышных и надежных вариантов на роль дополнительной опции нет. Только надежда на коллективного второго скорера. В принципе, так это и работало в чемпионский сезон, то Клэя прорвет, то Уиггинса, плюс Пул что-то даст со скамейки. Первые двое на месте, вклад последнего попробует заменить пара Пола с Кумингой.

Так что самое время перейти к главному летнему приобретению «Уорриорс».

Поможет ли Крис Пол?

Главное изменение в составе «Уорриорс» по сравнению с прошлым сезоном – обмен Пула на Пола.

Классическая проблема «Голден Стэйт» – атака на минутах без Карри, там все обычно очень мучительно. И в чемпионском сезоне в этом плане очень сильно помог Пул. Неважно, давали ему 15 минут за половину или 7, молодой всегда доставлял. Надо выйти в старте против «Наггетс» – окей, надо в основном подменять Карри, который играет по 37 минут с «Бостоном» – тоже окей. Все помнят потери и низкую реализацию в прошлом сезоне, но в чемпионском походе «воины» выпускали Пула и знали, что он не оставит их совсем беззубыми, пока Карри отдыхает. И для воссоздания того баскетбола нужно, чтобы Пол занял эту нишу.

СиПи – игрок другого формата, особенно на данном этапе карьеры. Он не про набор очков. Совсем. И можно сказать, что набирать ему и не придется, достаточно просто заигрывать Томпсона, Кумингу или еще кого. Крис создал, кто-то завершил, и атака работает. Однако тут есть важное «но». Дело в том, что ограниченность СиПи в наборе очков влияет на его способность пасовать. На самом деле, он сейчас ступает на территорию, пугающе близкую к Дрэймонду Грину, когда ты отличный пасующий, но вообще не скорер . В случае с Грином это не такая проблема, ты можешь разыгрывать лишнего, после того, как Карри стянул двоих, или ты можешь пасовать на открывающихся братьев «бултых». Дрэймонд может не обострять, но при этом все равно разыгрывать, потому что кто-то другой уже обострил или открылся (и да, он часто играет с Карри, там это работает, у СиПи-то задача наладить атаку без Стэфа). У Пола другой баскетбол, его игра – пик-н-ролл с мячом в руках. Чтобы пасовать из такой ситуации, нужно стянуть на себя повышенное внимание защиты, открыв таким образом партнера, иначе пасовать тупо некуда. Может ли нынешний Крис это делать? Достаточно ли Крис опасен, чтобы ему было куда пасовать?

Будет ли он попадать свои средние, если защита не будет на них выходить?

Получится ли у него завершать внутри, если защита загонит его под кольцо?

Сможет ли он что-то сделать с «большим» в случае размена? Если нет, то можно ли надеяться, что Куминга станет тем игроком, который наказывает вторую половину такого размена? И да, я уже не первый раз упоминаю Кумингу, хотя он не то чтобы был большой частью команды год назад. Но Джонатан должен играть во второй пятерке, он – роллмен, который нормально сочетается с СиПи. Да и в команде просто нет других крупных игроков, которые бы выглядели как скореры, угрожающие на другом конце пик-н-ролла. И по идее Джонатан с Полом должны раскрыть друг друга и упростить друг другу жизнь, потому что по отдельности никто из них не справится.

К слову о второй пятерке, Крису место на скамейке. Это позволит развести его со Стефом по минутам, при этом не перегружая никого из них. Это позволит сохранить прошлогодний старт, который был лучшей пятеркой в регулярке. Это позволит не выпускать пару слишком мелких защитников в старте, не двигать Грина на место центра с начала матча (если Крис заменит Луни) и не выпускать одновременно двух игроков, которые любят возиться с мячом на средней. Крис в старте – это то, за что в регулярке не всегда будут наказывать, против кого-то так можно играть, не особо огребая. Только он никогда не будет помогать основе. Нет сценария, при котором здоровые «Уорриорс» будут лучше с Полом в старте. Что он может дать? Розыгрыш? Там этого добра и так хватает. Больше пространства? Выпусти Муди, он крупнее и не просит мяч. А вот во второй пятерке Крис со своей способностью вести игру будет очень даже востребован, а точнее – необходим.

Вопрос в том, потянет ли СиПи эту роль. По регулярке справиться он должен. Раскидывать второй состав соперника ему точно по силам. А вот на уровне плей-офф, где ротация сужается, а соперник знает каждое твое движение, будет труднее.

В идеальном сценарии Крис станет более пасующей и все еще более успешной в защите версией Пула. При этом у СиПи должно быть поменьше проблем с партнерами по команде и поменьше потерь.

При самом скверном раскладе Крис будет недоволен тем, что его перевели на скамейку или выклянчит себе место в основе, чем снова уничтожит химию в раздевалке, а к плей-офф вообще сломается, и в итоге «Уорриорс» получат от него еще меньше, чем от прошлогоднего Пула.

Наиболее вероятным же выглядит промежуточный сценарий.

Да, СиПи сможет грамотно вести атаку против вторых пятерок.

Да, он не будет допускать ошибок и сработается с ветеранами пусть не идеально, но лучше, чем прошлогодний Пул.

Да, вероятно, он будет лучше в защите.

Но также Крис будет пропускать больше матчей, не сможет наказывать за размены и проходить к кольцу, вряд ли будет двигаться без мяча. Понятно, что Пула нужно было двигать, отношения там прошли точку невозврата. И понятно, что Крис Пол – неплохая замена. Повторюсь, в регулярке «Уорриорс» с Полом должны стать сильнее, но есть сильные сомнения в том, что Пол будет здоров и достаточно хорош в плей-офф.

Чего ждать от «Уорриорс» в этом сезоне и в следующих?

Для «Голден Стэйт» все начинается и заканчивается на Стефе Карри. У команды нет полноценной второй звезды, и им нужно, чтобы Стеф был топ-5 игроком НБА. Без этого тут ничего не будет. Собственно, возможно, вопрос в конце предыдущего пункта нужно вообще ставить иначе: способен ли Карри играть так, чтобы ему хватило помощи, которую предоставит СиПи? Допустим, Крис сможет оказывать влияние уровня позапрошлогоднего Пула, потянет ли 36-летний Карри свой собственный уровень двухлетней давности? Сможет ли Карри тянуть атаку без полноценной второй опции?

В прошлом сезоне Карри все еще был очень хорош, но он уже в том возрасте, когда каждый год нужно подтверждать свою состоятельность.

Это касается и Дрэймонда. В прошлом сезоне некоторые аналитики считали его лучшим оборонительным игроком в НБА. Как долго это будет продолжаться?

Пару лет назад можно было говорить, что Карри – лучший атакующий игрок лиги, но его с тех пор, как минимум, догнал Йокич. Тогда же можно было говорить, что Грин – лучший оборонительный игрок НБА, но в прошлогоднем плей-офф Дэвис был, как минимум, не хуже.

Как долго Стеф будет одним из лучших креативщиков в НБА, как долго Грин будет одним из лучших защитных игроков в НБА?

Вряд ли все это одномоментно обрушится уже в этом сезоне, но существует вероятность, что они уже не будут достаточно хороши для борьбы за титул. Со здоровым Уиггинсом и Полом на месте Пула «Уорриорс» должны увереннее пройти регулярку. Но «воины» все же не на уровне «Денвера» или «Финикса». «Голден Стэйт» где-то рядом с «Лейкерс» в списке претендентов второй волны на Западе. Это команда, которой нужно заметное везение, чтобы получить реальные шансы на титул. А если Карри или Грин вдруг существенно просядут, то шансов тут не будет совсем . И в силу естественных причин с каждым годом вероятность такой просадки будет расти. Собственно, поэтому, если у Стефа и остальных еще что-то осталось в пороховницах, это нужно вбрасывать в текущий сезон. Возможно, вы уже недостаточно хороши, но дальше вы будете еще хуже, так что ждать тут нечего.

Суть в том, что в 2022-м можно было ждать, что ветераны будут сдавать, а молодежь – накатывать, и эта команда будет сохранять свой общий уровень еще достаточно долго (если молодежь в итоге вырастет в звезд – совсем долго). Но Уайзмена скинули, Пула скинули, а Куминга и Муди до сих пор не закрепились в ротации на какой-то приличной роли и в прошлом сезоне все еще играли на правах ребят, которых на недельку выписали из джи-лиги, чтобы поглядеть, че как. И да, в новом сезоне они будут играть больше и дополнят глубину, но это не тот ресурс, которым можно прикрыть неизбежный спад звездных ветеранов (хотя Муди в прошлом плей-офф местами выглядел лучше Клэя, но это больше к Клэю вопрос).

У этой команды достаточно слабых мест. Чтобы все это исправить, вероятно, нужны внешние вливания (если не произойдет чудесного преображения Уиггинса или сиюсекундного прогресса Куминги). Ресурс для этого в принципе есть. Истекающий Пола, пики, молодежь – тут есть, что вбросить. И, будь моя воля, я бы так и сделал, и плевать, что там будет после Карри. После него так и так будет задница, вопрос – как долго. Естественно, без пиков увеличиваются шансы на то, что ответ – «очень долго» или «слишком долго». Но у вас не часто бывает в распоряжении игрок, дающий шанс бороться за титул, Карри такую возможность дает. И со спортивной точки зрения за это нужно цепляться. Если, конечно, на рынке вообще есть игрок, способный решить проблемы «Уорриорс» и доступный за их активы. А делать это нужно сейчас (если вообще делать), потому что через год может оказаться, что вкладываться уже не во что.

Пока же все выглядит так, что менеджеры «воинов» исходят из других соображений. Пост-Дюрэнтовский титул у трио есть, дикий налог уже платим, команда тут на данный момент в любом случае приличная. Ну и хватит. Мы не собираемся отдавать все оставшиеся пики и молодежь и растягивать пост-Стэфовскую перестройку на 10 лет, чтобы еще разок побороться при Карри (чемпионское окно будет узким, максимум – пара лет, и никаких гарантий успеха тут быть не может, вы в одной конференции с Йокичем). При этом любой обмен на усиление будет сопряжен с ударом по кошельку владельца (вы обменяете истекающего Пола на игрока, которого очевидно попытаетесь сохранить и через год), а Данливи не скрывал того, что одной из целей обмена Пула была как раз чистка платежки, деньги тут считают.

«Уорриорс» уже продлили Грина, Карри от них никуда не денется, да и Клэя они оставят, переподписав его на адекватные деньги. Трио не будет говниться и проситься на выход, сами «воины» менять их на пики тоже не станут, и в итоге команда просто окажется в такой продвинутой версии болота на несколько лет с постепенно угасающими шансами на большие победы .

Звучит уныло, но реалистично.

При этом в нынешнем сезоне тут все еще можно ждать мощных амбиций и попытки замахнуться на последний поход. Дальше Пол может свалить (и вряд ли его кем-то заменят), а остальные станут на год старше. Видеть их в роли реального претендента будет совсем сложно. Но пошуметь в каждой отдельно взятой серии чисто из вредности «Уорриорс» все еще смогут, Карри обновит пару каких-нибудь рекордов (4000 трешек все еще выглядят очень досягаемыми), молодежь будет потихоньку интегрироваться. Тут будет на что посмотреть. Ну, если чуть придавить к плинтусу ожидания.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Harry How, Ronald Martinez