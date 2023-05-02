38 комментариев

НБА старательно пытается стать лигой, функционирующей круглый год, но август традиционно остается мертвым месяцем, когда не происходит ничего. Это то время, когда баскетбола не хватает, наверное, больше всего. Болельщики с нетерпением ждут возможности посмотреть уже на свою команду хотя бы в предсезонке. И каждый хочет распознать поводы для оптимизма именно в своей команде.

Только уровень ожиданий в разных случаях разный. Кто-то остался там же, где и был, так что даже своим болельщикам скучновато. А кто-то выглядит настолько интригующе, что будоражит умы даже сторонних фанатов. Сегодня как раз о таких клубах: на кого в НБА максимально не терпится поглядеть.

(Уточнение: это не рейтинг, команды расположены в случайном порядке).

Категория «Мы поменяли тренера»

«Милуоки» Эдриана Гриффина

После прихода Буденхольцера «Бакс» стали стабильно мощной силой в регулярке и одной из самых системных команд в НБА. Так было все 5 лет, в которые вошел титул 2021-го и несколько весьма постыдных вылетов в плей-офф, которые ставили Баду в вину. «Бакс» Буденхольцера в играх на вылет часто вставали в атаке и не были готовы проявлять гибкость в защите (собственно, их чемпионский сезон во многом был аномалией: там «олени» меняли схемы в обороне и прилично смотрелись в атаке в решающих стадиях, но ни до, ни после, этого от «Бакс» видно не было).

Прошлогодний вылет подвел символичную черту под эпохой Буденхольцера в «Милуоки». Бад вчистую проиграл Споэльстре и вылетел в первом раунде после того, как финишировал первым в регулярке. Теперь команду возглавит Эдриан Гриффин, человек без опыта работы главным тренером. И будет интересно посмотреть, как «Милуоки» изменится. Они слишком долго играли в одно и то же (с поправками на травмы и точечные корректировки). И это не банальная смена тренера в приличной команде. «Бакс» – недавние чемпионы, и это очень тренерская команда, которая за свою системность и неспособность адаптироваться была раскритикована многократно. Для них смена тренера – более радикальный и важный шаг, чем для кого угодно, кроме, может быть, «Уорриорс» и «Майами».

Во что будет играть новый «Милуоки»? Увидим ли мы какое-то разнообразие оборонительных моделей? Станет ли больше креатива и движения в атаке? Будут ли использоваться кардинально новые сочетания?

Тут нужно оговориться. Фундамент, заложенный Бадом, вполне годный. Он работает в регулярке, и он, в общем-то, заточен под имеющийся состав (или наоборот – состав подобран под модель). От нового тренера потребуется не перестройка игры с нуля, а просто более либеральный взгляд с готовностью менять некоторые аспекты игровой модели, в зависимости от ситуации. И сработает оно или нет, мы снова узнаем только в плей-офф. Но обкатывать любые новшества придется по ходу чемпионата. И чтобы понять, что именно «Бакс» готовят к играм на вылет, за ними нужно достаточно пристально следить.

Категория «Мы не слишком друг другу нравимся»

«Филадельфия» Джеймса Хардена

Если до летнего ситкома можно было думать о том, что там в «Филли» придумает их новый тренер Ник Нерс, то сейчас это все вторично, а важно то, что будет в следующем эпизоде сериала «Все ненавидят Джеймса». Харден затребовал обмен, назвал Мори лжецом и сказал, что вообще на одном гектаре с этим шарлатаном не сядет. Но обмена все еще нет, и не то чтобы очевидные варианты потенциальной сделки маячили на горизонте.

Допустим, Хардена не обменяют до начала сезона. Как он себя поведет?

Постарается проявить себя, чтобы набить цену перед подписанием нового контракта следующим летом? Но если он будет хорошо играть за «Сиксерс», то зачем команде его менять?

Или он будет сливаться так, как делал это в «Нетс» и «Рокетс»? Сделает себя неиграбельным, надеясь на то, что команды, заинтересованные в нем, войдут в положение и будут рассуждать с позиций «Ну, он просто хочет свалить, поэтому так себя и ведет, а у нас-то он точно будет в порядке»? Ибо, если потенциальные получатели окажутся не готовыми смириться с таким поведением звезды, то предлагать за Хардена будут еще меньше, и это только сократит шансы на то, что Мори пойдет на обмен.

Может, Джеймс попробует придумать какую-то травму, которая будет достаточно правдоподобной, чтобы его не сняли с зарплаты как Симмонса?

Короче, просто интересно посмотреть на этот цирк, там неизбежно должно быть что-то веселое.

Если же обмен Хардену найдут, то сразу запустится счетчик Эмбиида. Трудно представить, что трейд защитника сделает команду сильнее, а они и так дальше второго раунда зайти не могут. Согласится ли Эмбиид потерпеть сезончик в надежде на усиление следующим летом? Возможно, Эмбиид начнет всех рвать, клясться в любви к «Сиксерс» и подбивать на переход в «Филли» условного Пола Джорджа. А возможно, он расстроится, «Сиксерс» будут выглядеть слабовато, и тогда шансы на новый «процесс» резко возрастут.

К счастью, Эмбиид из тех людей, у которых все всегда написано на лице, и при должном внимании к «Филадельфии» в этом сезоне можно с высокой степенью уверенности понять, что их ждет в сезонах следующих.

«Уорриорс» Криса Пола

В «Голден Стэйт» не слишком любят СиПи (и это взаимно). «Уорриорс» часто против него играли, а Крис не из тех людей, против которых играть весело или приятно. Все бесячее, что есть в баскетболе, имеется в арсенале защитника. Теперь Пол и «Уорриорс» в одной лодке.

Удастся ли выстроить нормальную химию между игроками, которые друг от друга не в восторге? Не факт, особенно когда одному из них, судя по всему, придется впервые в карьере выходить со скамейки. Больше того, нет никакой уверенности, что Пол здесь надолго, а не как ДиЛо. То есть по идее Пол сюда как раз и брался из-за того, что отношения с Пулом были разрушены, и Крис должен улучшить командную химию (а еще у него истекающий контракт, что удобно). Но СиПи в «Уорриорс» – не самый очевидный кандидат для наведения порядка в раздевалке.

Если он впишется, то Пол может дать «Уорриорс» качественного разыгрывающего во вторую пятерку, который будет создавать нападение и не терять мяч как сумасшедший, пока Карри и Грин отдыхают. Это должно быть важно и полезно, «Голден Стэйт» всю жизнь страдает от того, что без Карри атака встает. В 2022-м Пул смог стать человеком, который помогает на этих минутах продержаться, но вряд ли Джордан смог бы вернуться на тот уровень в «Голден Стэйт». Так что позицию снова нужно было закрывать. И, возможно, если Крис увидит здесь чемпионский потенциал, он попробует встроиться и дать этот искомый эффект. Тогда, если ветеран чудом сумеет остаться здоровым, мы можем увидеть последний поход Криса за гайкой. А если отношения не сложатся... ну, будет весело.

Еще одним потенциальным кандидатом на попадание в категорию является «Миннесота». Сейчас как-то подзабыли, но перед плей-офф у Гобера и Андерсона вышло легкое недопонимание. Не такой серьезный конфликт, как у Макдэниэлса со стеной, но все же. В общем, тут тоже есть, на что посмотреть.

Категория «Дебют молодой звезды»

«Оклахома» Холмгрена

Чет Холмгрен оказался несколько забыт. На прошлогоднем драфте он уходил вторым пиком, но пропустил сезон с травмой. Теперь «большой» снова здоров и имеет все шансы исполнить Бена Симмонса.

«Оклахома» в прошлом году приятно удивила, Гилджес-Александер превратился в полноценную звезду, результаты подтянулись, команда играла в живой и интересный баскетбол. Но у них, по сути, не было центрового. Отчасти это увеличило мобильность: «Тандер» показали 6-й темп в лиге. А еще «Тандер» с проблемно бросающим Гидди (и не то чтобы шутером Дортом) нуждались в дополнительном бросковом компоненте на номинальной «пятерке». Пространства, правда, все равно было мало, трехочковые бросали редко, а из-под кольца кидали много, но совсем неточно из-за активного сопротивления соперника («Тандер» 30-е в НБА по проценту из-под кольца). Тем не менее, если закинуть сюда еще и классического небросающего центра, стало бы еще хуже. А так было хоть что-то. Центра выдвинул на дугу, а какой-нибудь Гидди пусть ставит заслон и играет роллмена («Тандер» очень часто играли через заслон не центра). В общем, где-то отсутствие настоящего центра помогало, но без реального римпротектора приходилось оборонять кольцо количеством, в итоге команда отдавала много трехочковых, включая высочайшую (3-ю в лиге) долю трехочковых из угла. Да и с подбором в защите была беда.

Холмгрен же должен помочь «Оклахоме» подтянуть слабые стороны и при этом ничего не сломать. Он в состоянии грамотно отрабатывать против пик-н-роллов и защищать кольцо, чего раньше тут не было. Он должен вытащить команду с 29-го места по проценту подборов в обороне. Да и в плане реализации из-под кольца Холмгрен может помочь: прошлогодние «большие» «Тандер» атаковали с короткой дистанции так себе. Чет с его навыками и габаритами должен быть поинтереснее в завершении. А еще Холмгрен может бросать (39% из-за дуги на 3 попытках за матч в колледже), то есть давать то, что «Оклахома» от центров получать привыкла. Больше того, Чет может вести мяч, то есть несложно представить, что он забирает подбор и бежит вперед с ведением, что сочетается со стремлением команды гнать темп.

Холмгрен должен сделать «Оклахому» сильнее, он вписывается сюда на многих уровнях. А еще это топ-новичок, которого мы до сих пор не видели.

«Сан-Антонио» Вембаньямы

Француза называют лучшим проспектом в истории проспектов, от него ждут подвигов, кто-то говорит о том, что он войдет в самый топ игроков НБА к второму-третьему сезону. Это все звучит дико. Но резонанс такой, что оставаться в стороне невозможно, нельзя же пропустить потенциальное восхождение легенды.

На самом деле, со всем этим ажиотажем есть неиллюзорная возможность разочароваться. Вемби обладает очень интересным пакетом возможностей – длиннющий игрок, который отлично перебирает ногами и может намертво душить атаку соперников, при этом сам он впереди и бросает, и пасует, и завершает.

Однако новичкам в НБА всегда сложно.

Виктор худощав, поначалу у него могут быть проблемы в физической борьбе. И вообще он пока выглядит больше защитным игроком, который должен доминировать на своей половине, а в атаке самостоятельности там не слишком много. Ты смотришь его хайлайты и ждешь Дюрэнта в теле Тако Фолла. А включаешь матч и видишь что-то вроде Мобли с улучшенным броском. И естественно, никто не откажется от Мобли с броском, но это звучит совсем не так завораживающе и безальтернативно.

В общем, до ожиданий Виктору в первом сезоне будет тяжеловато дотянуть просто потому, что эти ожидания искусственно раздуты до неадекватных значений. Но показывать что-то близкое к феноменальному он вполне может даже в качестве новичка. Попович вон согласился продолжать работать до 100 лет, просто чтобы видеть это все с первого ряда.

Интересно посмотреть и на то, что Вемби покажет, и на то, как его будут использовать. По росту он «пятерка», но в Летней лиге часто играл «четвертого», и это объясняется его скромной массой. Но если он не центр, то кто центр? Коллинс? Берч? Сохан? Их дуэт с последним выглядит очень интригующе, да и при любых других раскладах (условно Коллинс и Вемби в передней линии) не хватит места в старте кому-то из молодых и талантливых (Сохан, Васселл, Джонсон). Вемби и Сохан – это такая перевернутая пара «больших», где более мелкий Джереми сможет чаще играть ближе к кольцу в атаке. В защите Сохану будет тяжеловато бороться с центрами, зато команда сможет легко разменивать пик-н-роллы и прикрывать мисматчи подстраховкой Вембаньямы. Не факт, что это лучшая идея, но она точно интересная. А как будут использовать Вемби на самом деле, увидим в регулярке.

«Портленд» Хендерсона

«Блейзерс» все же ушли в перестройку. И сделали это так, как мало кому удавалось – они задрафтовали нового фрэнчайза еще до того, как обменяли предыдущего. Скут – будущая звезда, элитный боллхэндлер, который уже может манипулировать защитой и при этом обладает взрывным атлетизмом. В «Портленде» он получит все броски мира и будет себе спокойно сиять.

И если Лилларда не успеют обменять до старта сезона, то нужно просто усаживать Дэйма на скамейку. Извини, но мы тут сезон сливаем и развиваем молодежь, а наша новая звезда играет на твоей позиции. Так что ты-то нам на кой черт сдался? Мы просто будем играть так, как будто тебя здесь уже нет. Кстати скажи своим новым друзьям, которые хотят тебя выменять, что скидок для них не будет. Нам вообще некуда спешить с твоим обменом, мы будем ждать серьезного предложения. В конце концов, это тебе 33 года, и это ты не можешь терять время. Это «Майами», построенный вокруг не самого молодого Батлера, хочет усилиться прямо сейчас (пока они только теряют игроков). А нам-то плевать, можешь хоть до конца контракта на банке сидеть. Мы к тому моменту как раз перестроимся, сможешь подписаться с нами на минималку и подменять Скута со скамейки. Кажется, я увлекся.

«Портленд», судя по всему, уже стал командой Хендерсона. И от Скута точно можно ждать мощных, ярких выступлений. Если эстетика баскетбола великанов не для вас, то Хендерсон – топовый вариант для просмотра среди новичков.

Категория «Серьезная команда серьезно обновилась»

«Финикс» Била

В начале я сказал, что это не рейтинг, но, если бы это был рейтинг, «Финикс» безусловно занял бы первое место. Они – реальный претендент на титул, и у них нечеловеческое количество изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном. Естественно, главная обновка – Бил на месте Пола, но тут и добавление Гордона и полностью перетасованная скамейка.

Масштаб изменений такой, что их достаточно сложно сопоставить с прошлогодней командой и понять, что этот обновленный «Финикс» будет из себя представлять.

Кто будет пятым игроком основы? Будет ли здесь использоваться маленькая пятерка с Дюрэнтом в качестве центрового? Как будет работать команда без разыгрывающих? Как будет работать команда, где в составе плюс-минус только игроки на максималках и игроки на минималках?

Попробуют ли они сделать максимальную ставку на атаку, накрутив темп (окей, это вряд ли) и окружив звезд снайперами (вот это вполне реально), или напротив затормозят игру и постараются накрутить оборонительный потенциал, понимая, что впереди их новое трио все равно наскребет прилично даже в таком вязком баскетболе?

Можно прикинуть, как все это должно работать, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз представить.

«Бостон» Порзингиса

Во время плей-офф многие костерили Маззуллу и полагали, что тренера в «Бостоне» нужно менять. Стивенс же пошел в противоположном направлении: Гранта Уильямса, который у Маззуллы стал временами вылетать из ротации, отпустили. Зато притащили Порзингиса с его дальнобойными способностями, а тренер «Селтикс» натурально молится на трешки в каждом интервью.

Технически Порзи дает «Бостону» интересного игрока – полноценного шутера на «пятерку» с умением защищать кольцо. Порзи – апгрейд с точки зрения броска над любым из «больших» «Бостона». По идее это должно накрутить пространство впереди и упростить креатив звездам. В плей-офф атака «Бостона» частенько встает, им как будто не хватает боллхэндлера, а у звездных краев стабильно обострять не получается. Можно было побороться за Лилларда, получив и боллхэндлера, и лидера в одном флаконе. Но «Бостон» решил пойти другим путем – не усиливать креативный потенциал, а упростить условия для уже имеющихся креативщиков.

Порзингис должен в этом помочь. И если «Бостон» с Порзингисом сможет оставаться топовой атакой в решающих стадиях плей-офф (а не как с «Майами» и «Голден Стэйт»), то шансы команды на титул заметно вырастут. Правда, не очень понятно, как Кристапс будет играть в защите.

Можно, наверное, использовать его как Роба Уильямса, когда тот играет в паре с Хорфордом. То есть выпустить Кристапса на «четверке», кинуть его на слабейшего игрока соперников, и пусть Порзи постоянно страхует под кольцом. Но латыш ни разу не Роб Уильямс в плане мобильности, и частое нахождение на периметре может быть обременительным.

Можно выпустить Кристапса на «пятерке». Но он вообще ни разу не мобилен, он окопается под кольцом и будет там торчать, а «Бостон» так обычно не играет. Их «большие», как правило, выходят высоко. Конечно, у «зеленых» есть приличные защитники на периметре, которые по идее способны пролезать заслоны и не нуждаться в высоких выходах страхующего игрока. «Селтикс» могут играть так, если прижмет, но это не совсем их тема.

Третий вариант – Кристапс на «пятерке», играющий в заступ. Он будет высоко выходить, по сути, сдваиваться на пик-н-ролле, а в лицевой его прикроет Роб Уильямс.

В принципе, все три варианта жизнеспособны, хоть и не идеальны. И использоваться наверняка будут разные формации, в зависимости от того, кто на паркете и кто вообще здоров (ветеранистый Хорфорд, травматичный Роб и не менее травматичный Порзи – как часто будут здоровы все трое?).

Но важно то, что «Бостон» точно должен стать другим. Порзингис здесь будет иметь системное влияние на игровой рисунок. И интересно посмотреть, что получится.

Нельзя обойти вниманием и потерю Смарта. Он был здесь слишком долго. Но Маркус в прошлом сезоне не выглядел тем защитным монстром, что раньше, нынешний Смарт в этом плане заменяем, и у «Бостона» есть кем его заменить. Его джампер так и не допрогрессировал до каких-то качественных значений. Его способности в розыгрыше, проглядывавшиеся при Удоке, реже использовались при Маззулле. В общем, это потеря, но не критическая.

«Майами» Лилларда

Окей, пока эта команда еще не существует. И не факт, что вообще когда-либо будет существовать. Может Лилларда обменяют только к дедлайну и совсем не в «Майами». Но мне точно не терпится увидеть его в новой команде. Дэйм – слишком талантливый атакующий игрок, и его появление – особенно на Востоке – может кардинальным образом изменить баланс сил.

Пока обсуждается в основном вариант с «Майами», и для «Хит» атакующий апгрейд будет очень кстати. Им нужна звезда, способная разгрузить Батлера в нападении. Да и вообще им нужен какой-то ход на усиление, иначе будет сложно понять, зачем они отпускали Струса и Винсента.

Если Лиллард действительно окажется в «Майами», то «Хит» могут сразу стать лучшей командой конференции: Дэйм даст талант в атаке, а с его защитными проблемами Споэльстра что-нибудь придумает, играл же у него Робинсон в плей-офф. Но вообще, куда бы Лиллард ни перешел, на его новую команду будет интересно посмотреть.

Дэйм же, по сути, пытается стать новым Гарнеттом. Он долго-долго сидел в «Портленде» и был всем таким верным, но потом решил, что титул в Орегоне ему все же не светит и решил сменить прописку на исходе пика карьеры. Успешность этого перехода (то есть степень успеха новой команды) сильно повлияет на то, как Дэйм воспринимается. Сможет ли он выиграть в новой команде и подтвердить оправданность перехода и свои амбиции? Если нет, то велика вероятность, что великому клатчеру начнут припоминать его посредственную по сегодняшним меркам реализацию в плей-офф (меньше 1 очка за бросок по карьере) и неприлично частые вылеты в четырех матчах.

В этой категории наверное стоит упомянуть еще и «Кливленд» с их новыми шутерами. Ньянг и Струс должны помочь команде решить проблемы с пространством, и по регулярке «Кэвз» могут выглядеть заметно сильнее, чем год назад. Но баланса между атакой и защитой у них по-прежнему нет, проблема со стартовым «третьим» так и не была решена, так что качественного скачка тут ожидать сложно.

Категория «К концу сезона кого-то из этой команды посадят»

«Мемфис» Морэнта и

«Шарлотт» Бриджеса

Вообще, есть ощущение, что за этими командами вполне можно следить по каким-нибудь агрегаторам баскетбольных новостей/слухов/хайлайтов. Так, вы увидите алей-упы Болла на Бриджеса, проходы Джа и блоки Джексона, посмотрите видео, которое «Бостон» подготовил к возвращению Смарта, а еще узнаете обо всех новостях в духе «Джа дисквалифицировали еще на 15 матчей» или «ПиДжей Вашингтон так и не подписал контракт и теперь грабит магазины, чтобы намутить денег на «Нетфликс».

С точки зрения баскетбола тут вряд ли будет что-то новое, но инфоповоды должны быть.

Категория «Мечтатели»

«Пеликанс» Зайона

24, 61, 0, 29. Столько матчей Зайон проводил в своих сезонах в НБА. Да, он отыграл больше 30 матчей в одном сезоне из четырех. Когда Уильямсон играет, он выглядит топовым атакующим исполнителем с огромным влиянием на баскетбол. Но играет он редко. Это ставит «Пелс» в сложную ситуацию, когда, с одной стороны, им нужно строить команду под Зайона, а, с другой стороны, эта команда должна быть достаточно устойчивой, чтобы нормально играть и без него.

Задача сложная и не факт, что вообще выполнимая. И продолжать так дальше тяжело. Уильямсон либо должен уже провести нормальный и здоровый сезон, доказав, что на него есть смысл оглядываться, либо пора сворачивать лавочку и как-то строиться без него, потому что, ну, сколько можно быть какими-то «Клипперс» для бедных.

И если Уильямсон проведет-таки здоровый сезон, это, конечно, must see.

Во-первых, потому что это редкий талант, который почти не встречается в дикой природе. Это высочайший уровень ни на что не похожего баскетбола.

Во-вторых, потому что «Пелс» с Уильямсоном играют совсем не так, как без него. Зайон – не просто звезда, он – уникальный игрок. Посмотрите на их состав в прошлогоднем плей-ин: кого бы Уильямсон там ни заменил, это будет кардинальный разворот в плане игрового рисунка, схем, распределения ролей и всего остального.

Нужно понять, как он сочетается с тем, что у «Пеликанс» уже есть. Валанчюнас, Макколлум, Мерфи, Джонс, Альварадо – это важные игроки, и все они пришли в команду за последние 2 года. Зайон за это время провел 29 матчей. Может ли он выходить с центром и Хербом Джонсом? Или это слишком туго в плане пространства? Понадобится ли стартовому составу с Зайоном и Ингрэмом защитный апгрейд, типа Альварадо вместо СиДжея или Нэнса вместо Валанчюнаса? И потом, насколько вообще сильна будет эта команда? До сих пор «Пелс» были относительно здоровы только во втором сезоне Зайона, они тогда выиграли 31 матч (из 72), а их единственный выход в плей-офф в новой эре пришелся на сезон, когда Уильямсон не играл вовсе.

Этот сезон должен стать судьбоносным для Зайона в «Новом Орлеане» и чуть ли не первым сезоном Уильямсона вот с этими конкретными «пеликанами».

Категория «Молодые и талантливые»

«Индиана» Топпина

У «Индианы» подобрался прикольный костяк с Халибертоном, Матурином, Джексоном и теперь вот Топпином. В принципе, до травмы Тайриза команда и в прошлом году шла достаточно неплохо. Учитывая прогресс молодежи и летние усиления, при нормальном здоровье «гонщики» должны быть в плей-ин.

Но главное, они должны играть интересно и весело. Халибертон – топовый креативщик, который отлично рулит атакой и гонит темп. Матурин – взрывной атлет. Джексон блочит все, что видит. Браун будет перехватывать и бежать вперед. Да и Топпин, который не в любой команде будет выглядеть органично, здесь должен максимально прийтись ко двору.

Оби – несколько необычный зверь, такая «четверка» с не самым убедительным броском, но звериным атлетизмом, что как бы подразумевает его использование в качестве роллмена. Но мало кто может себе позволить так играть, в большинстве команд позиция роллмена узурпирована центровым. В «Инди» все не так, их центровой может бросать и пастись на дуге, что откроет Топпину место под кольцом. Он должен тут раскрыться. Кроме того, Оби можно грузить в прорывах, он отлично подходит для высокого темпа, который «Инди» будет стараться держать.

То есть должна получиться такая атлетичная бегущая команда, под управлением классного умного пасующего.

«Хьюстон» Ванвлита

«Рокетс» этим летом внезапно решили, что пора подписывать ветеранов. Команда несколько лет сливала сезоны, высоко драфтовала и теперь решила окружить молодежь готовыми игроками. Пришли Ванвлит, Брукс, Грин и Лэндейл (последний не то чтобы ветеран в плане опыта в НБА, но ему уже 27), тренером назначили Удоку.

На самом деле, мне достаточно трудно понять, почему «Хьюстон» решил вложиться в Брукса и Лэндейла, но вот подписания Ванвлита и Удоки должны сделать команду смотрибельнее.

В последние годы многие жаловались, что на «Рокетс» невозможно смотреть, это не настоящий баскетбол, и вообще, по непроверенной информации, они даже тренера до слез довели. Мол, тут никто не проявляет никакой ответственности, игровой рисунок отсутствует, и все эти дети просто делают что им в голову взбредет.

Удока должен изменить культурный аспект. Он не стеснялся критиковать игроков «Селтикс» в прессе и зачастую брал тайм-ауты, просто чтобы на кого-то наорать. В итоге в «Бостоне» тренер завоевал уважение и добился хорошего результата. До результатов «Хьюстону» пока далеко, но им точно не помешает порция подзатыльников. Игроки должны понимать, что у их действий есть последствия и, если они творят какую-то дичь, то их задница окажется на лавке.

Ванвлит же должен внести организованность непосредственно на площадке. Он – уважаемый ветеран, играющий в правильный баскетбол и способный выполнять разные роли. Он может обострять с ведения, открываться без мяча или заигрывать партнеров. И Фред должен стать таким клеем, соединяющим кусочки команды. Заигрывать Смита удобными передачами, кормить в посте Шенгюна и иногда забирать мяч у Грина, потому что 25 бросков за игру – перебор, особенно с такой никчемной реализацией.

Ванвлит не какой-то дико талантливый креативщик, который создаст топовую атаку. «Торонто» ни разу не были в топ-10 по нападению после ухода Кавая. Но Ванвлит – хороший солдат, и для того чтобы организовать игру в молодой команде, лучше человека не найти.

«Хьюстон» должен стать настоящей баскетбольной командой. И тогда будет гораздо проще рассмотреть весь их потенциал. Потому что Грин, Шенгюн и Смит – никакие не басты. Уитмор и Томпсон – интересные новички. Таланта полно, просто в НБА максимальная свобода не всегда оказывается лучшей почвой для раскрытия этого таланта.

В принципе, в эту категорию можно включить и «Детройт». К ним должен вернуться Каннингем, с драфта они получили Томпсона, и все это вместе с Айви Дюрэном и ветеранистыми шутерами выглядит, как минимум, любопытно. А для того, чтобы все это работало и развивалось, они подписали Монти Уильямса на место тренера за какие-то дикие бабки.

«Орландо» обогатился только Энтони Блэком, но они изначально были сильнее того же «Детройта». То есть с точки зрения изменений все не так ярко, но с точки зрения результатов «Мэджик» Банкеро-Вагнера могут порадовать.

Категория «Просто красиво»

«Денвер» Йокича

У «Наггетс» мало что поменялось в составе. Если уж на то пошло, они потеряли двух важных игроков скамейки. При этом прошлогодний результат не то чтобы может послужить стимулом к каким-то изменениям. Но я просто соскучился по Йокичу, смотреть, как он играет в баскетбол, всегда прикольно.

Перечисляя все это дело, я не раз ловил себя на мысли, что список явно затянулся. Но при этом наверняка кто-то будет с нетерпением ждать сезона команд, которые даже в такой широкий перечень не вошли. А это значит, что сезон должен получиться очень даже интересным.

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Candice Ward, Ethan Miller, Tim Nwachukwu, Cole Burston; AP Photo/Craig Mitchelldyer, Stuart Cahill/Boston Herald, Ross D. Franklin