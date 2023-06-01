НБА – это 1 победитель и 29 неудачников, 28 из которых уже определены.

Но плей-офф это не только борьба за титул, плей-офф – это агрессивная среда, оказавшись в которой команды показывают, на что они в действительности способны. 14 команд уже вылетели.

Как для них закончился сезон и что будет дальше?

Они вылетели в первом раунде

«Сакраменто»

Этот сезон для «Кингс» получился прорывным. Они наконец вышли в плей-офф, играли в интересный баскетбол, а два их лучших игрока попали на Матч звезд. Они зарубились в 7 матчах с чемпионами, и кто знает, чем бы это все закончилось, если бы Фокс был здоров и играл на пределе возможностей. Динамика потрясающая, и команда еще может рассчитывать на дальнейший рост за счет прогресса молодого Мюррея и чуть менее молодого Митчелла. На самом деле, Дэвион того же года рождения, что и Монк с Хертером (всем будет по 25 к старту следующего сезона), но Митчелл провел в НБА всего 2 года, и ожидать от него прогресса чуть проще.

Однако трудно воспринимать нынешний сезон как одну из ступенек в длинной лестнице на самый верх. «Сакраменто» стал приличным клубом, но, чтобы бороться с претендентами на титул, им нужно больше, чем просто прогресс Мюррея.

И основополагающий вопрос здесь касается Сабониса. Домантас – ключевой игрок, его набор навыков делает возможным это кружевное нападение «Кингс», но можно ли вообще построить команду топ-уровня с литовцем в важной роли?

Домантас – дыра в защите и играет на главной оборонительной позиции. Пример «Денвера» показывает, что с проблемным в обороне центром вполне можно выстроить приличную командную защиту.

Только, во-первых, это значит, что Сабониса нужно окружить классными оборонительными исполнителями, которые будут лезть через заслоны и отрабатывать в подстраховке. Пока же этого нет, а защита «Кингс» намного хуже защиты «Наггетс».

А, во-вторых, Сабонис – не Йокич. Никола – чуть ли не идеальный атакующий игрок, который всегда создает для «Наггетс» крутое нападение. Настолько крутое, что защите достаточно быть просто неплохой (хотя «Денвер» часто играет в обороне намного лучше, чем «просто неплохо»). К тому же, каким бы плохим защитником ни был Йокич, он все же семифутер, и его присутствие под щитом сложно не замечать. Это работает, как в регулярке, так и в плей-офф. С Сабонисом вообще не так, он в плей-офф набирал по 16 очков и меньше 5 передач, попадая с игры с посредственным процентом. Неготовность Домантаса бросать позволила «Уорриорс» выключить его из серии. Эффект центра в атаке просел, его уязвимость в защите была выставлена на всеобщее обозрение, а Луни еще и повозил Сабониса на щитах (не то чтобы Сабонис был в этом плане плох, но Кевон дал больше на меньших минутах).

Понятно, что после такого прорыва «Кингс» вряд ли сразу побегут менять одного из важнейших людей команды. Может, летом Сабонис прокачает джампер и станет угрозой принципиально иного уровня. Но перед серией с «Уорриорс» главным вопросом было: «смогут ли звезды «Кингс» оставаться звездами?» И Сабонис не смог. В его игре были выявлены системные уязвимости, которые просто не позволят «Сакраменто» ставить перед собой высокие цели. И если «Кингс» хотят рано или поздно замахнуться на долгий поход, то либо Домантасу придется меняться, либо Домантаса придется менять.

Остальное – вторично, но есть и еще пара поводов для грусти.

Хертер провалился и не попадал. Его бросок после хэндоффа с Сабонисом критически важен для «Кингс», и Кевин выдал в этой серии 20% из-за дуги (к слову, отчасти это помогло провалиться и Домантасу, против которого пришлось бы играть гораздо выше, если бы сразу после его заслонов Хертер наваливал бы по 40%). В карьере у Кевина были хорошие матчи плей-офф, но у него не было ни одного похода, где бы он бросал на своем уровне, там всегда просадка.

Барнс просто рассыпался после того, как промазал трешку в концовке одного из матчей, чем навеял флэшбэки из 2016-го. По сути, в плей-офф провалились 3 из 6 главных людей команды.

Фокс выглядел убедительно и выдал несколько крутых матчей, но и у него реализация в целом по серии с трудом дотягивает даже до «так себе», эффективный процент с игры ниже 49 пунктов. Возможно, дело в той самой травме.

Мюррей скорее порадовал. Он с трудом начал серию, но Браун, отчаявшись в Хертере, попробовал запустить Кигана, дав ему дополнительные владения, и схема сработала. Начиная с 4-го матча Мюррей снова стал важной опцией «Кингс».

Очень мощно выглядел Монк, который провел серию на уровне топового «шестого». Просто проблема «Кингс» была в том, что они требовали от «шестого» быть их второй опцией на больших минутах. Обычно это сигнализирует о проблемах с атакой, и чтобы при таком раскладе побеждать, защита должна быть на топ-уровне (см. «Даллас»-2011), а не как у «Кингс».

Этим летом «Кингс» точно есть о чем подумать. Повторюсь, в обмен Сабониса не верится, но тогда нужно доводить окружение. Заменить Барнса на более высококлассного исполнителя того же формата (Ануноби?). И/или заменить Хертера на более сильного защитника с броском. И обменять не играющего Холмса на кого-то полезного (особенно учитывая то, что Лайлз в роли бросающего центра во вторых пятерках был совсем неплох в плей-офф).

«Атланта»

Для «Атланты» сезон получился не слишком веселым. Летом они отдали несколько пиков за Мюррея, но в итоге закончили так же, как год назад – плей-ин и вылет в первом раунде.

Что хуже, Янг снова не выглядел человеком, на которого можно рассчитывать в качестве первой звезды. Он несколько разогнался к концу серии, но в первых играх Уайт просто ломал его ментально, Трей, наверное, даже между матчами ходил и оглядывался.

Янг слишком маленький, его бросок переоценен, прежде всего, самим Треем. У него второй год подряд возникают проблемы с тем, чтобы показывать высокий уровень в плей-офф. И хотя атакующий талант там мощный, есть сомнения в том, что с Янгом в роли краеугольного камня можно на что-то рассчитывать.

И это ключевой вопрос: верят ли «Хоукс» в Янга как в первую звезду? Им, вероятно, придется верить. Потому что менять Янга сейчас – это значит либо уходить в перестройку и впопыхах скидывать всех игроков за пики, пока Снайдер выкрикивает: «Я на это не подписывался», либо ограничиться сбросом Янга и остаться с командой, где нет первой звезды. Так что да, нужно верить в Янга. Но его игра не слишком эту веру подкрепляет.

Не помогало и то, что «Бостон» постоянно страховал внутри. Да, у «Атланты» хороший процент и нормальное количество трехочковых. Но «Селтикс» готовы были с этим жить, они оставляли и Коллинса, и Хантера, местами у «Бостона» играли Эл Хорфорд вместе с Робом Уильямсом, и никто из них не защищался против центра «Хоукс» – они оба стягивались с краев и помогали. Хантер местами наказывал, Коллинс бросал так себе (и он со своей травмой весь сезон так себе бросает).

Но главная проблема была в защите. Янга давят, страхующих часто утягивают на дугу (Хорфорд тогда еще попадал), Хантер вроде как стопер на периметре и прямой матч-ап Тейтума, но, когда Джейсон получал мяч против Деандре, часто шли сдваивания. Защита против ранних атак «Селтикс» просто не существовала.

Тут напрашивается замена Коллинса на условного Ануноби – человека, который примет на себя самого сильного игрока соперников на периметре и при этом будет попадать трехочковые. Такие игроки нужны примерно всем. Возможно, было бы не лишним получить и бросающего «пятого».

В целом, довольны «Хоукс» могут быть своими центрами: Оконгву и Капела провели хорошую серию. Правда, фишка в том, что их двое, и это 48 минут качественных пятых номеров, но Оньека уже доступен для продления, и держать у себя двух таких центров «Атланте» может оказаться не по карману.

Порадовал Богданович, который в плей-офф радует часто. Мюррей статистически провел хорошую серию по меркам второй звезды.

Общий уровень команды не впечатлил, и в нынешнем виде вылет в первом раунде – это и есть их уровень. Сомневаюсь, что Снайдер сможет это исправить без помощи менеджмента.

«Бруклин»

«Сети» провели очень странный сезон.

Летом Дюрэнт просит обмен, а, если нет, то можно хотя бы просто всех уволить? Ирвинг в это же время угрожает подписаться в «Химки» на минималку, и ситуация явно идет не по плану. Дальше все вроде как замяли, начинается сезон, и, как только «Бруклин» набирает ход, следует новая волна требований обменов. В итоге Дюрэнт – в «Финиксе», Ирвинг – в «Далласе», а «Нетс» скорее по инерции закатываются в плей-офф.

Они достойно боролись с «Сиксерс» в первом раунде, Жак Вон предложил вполне логичную схему, и «Бруклин» не заслужил вылета в четырех играх. Но вылет случился.

И по выступлению «Нетс» в плей-офф трудно делать выводы. Эта команда была собрана по остаточному принципу посреди сезона, они выиграли 12 матчей из 27 после обмена Дюрэнта, и это как бы вообще не совсем команда уровня плей-офф.

И менять тут нужно много чего.

В первую очередь, нужен боллхэндлер посильнее Спенсера. В другую первую очередь – нужно найти Симмонса и спросить, как у него вообще дела, потому что ситуация выглядит уже даже не комично.

Интересно будет посмотреть, как дальше будет развиваться Бриджес. Он заметно прибавил после перехода в «Нетс», но уже под конец регулярки просел по эффективности. С «Сиксерс» Микэл выдал отличный первый матч, но дальше снова просел в реализации. Для вчерашнего ролевика Бриджес выглядит достаточно органично в роли первой скрипки. Но ему нужно набраться опыта в этом статусе, опять же, не помешает и хороший разыгрывающий, упрощающий жизнь. Гарантий, что даже в хороших условиях из Бриджеса вырастет первая звезда, нет, но «Бруклину» пока не остается ничего, кроме как пробовать.

А вот второй новобранец «Бруклина» порадовал. Кэм Джонсон был хорош и в регулярке, и в серии с «Сиксерс», и пока все идет к тому, что летом кто-то отхватит бабла. В «Нетс» продвинутому шутеру с хорошими габаритами дают атаковать чаще, дают больше обострять с ведения, и пока просадки в качестве не наблюдается.

Верить в то, что Джонсон и Бриджес превратятся в новых Брауна и Тейтума трудновато, хотя бы потому что оба «бруклинских» игрока старше, чем пара Джеев. Так что «Нетс» придется добавлять талант, и они будут ждать, когда кто-то из топ-игроков запросит обмен.

«Милуоки»

Вылет «Милуоки» оказался внезапным: перед серией с «Хит» мало кто думал, что «Майами» сможет хотя бы побороться. В итоге «Бакс» отлетели в 5 матчах, даже «Никс» продержались дольше.

Можно говорить о травме Янниса (которую он залечит), о проблемах с нежелающим адаптировать защиту тренером (которого уже заменили) и о невезении («Майами» очень круто бросал, плюс это попадание Батлера на последних секундах). Но эта серия вскрыла достаточно неприятную проблему: в составе «Бакс» никто, кроме Лопеса и, возможно, Аллена, не вызывает доверия в своей роли.

Миддлтон вроде вернулся после травмы, но стабильностью в атаке не блещет, а от защиты там вообще мало чего осталось. Холидэй в роли креативщика на мяче провалился. Коннатон, Портис и Инглс теряли минуты с каждым матчем. Мэттьюза и Краудера вообще использовали редко (Уэс в последнем матче был в порядке).

И потом Яннис выглядел дико прямолинейно, у него был классный матч в качестве пасующего, когда Бад гонял их пик-н-ролл с Лопесом, но в основном Грек просто упирался в соперников, сваливался на джамперы и не мог создать атакующего импульса. Но да, нужно помнить о его травме.

Звучит так себе, но дальше – хуже. У «Бакс» очень возрастной состав и, по сути, нет ресурсов для усиления, все пики уже вложены в дело, места под потолком нет, молодежи нет, выгодных контрактов нет. Все это дело будет стареть и становиться только хуже. В следующем сезоне со здоровым Яннисом и новым тренером (который не факт, что лучше Бада, но допустим) у «Бакс» еще могут быть неплохие шансы. Но чем дальше, тем все будет хуже.

Если посмотреть на плей-офф-2025, Лопесу будет 37, Холидэю почти 35 (без пары недель), Миддлтону – почти 34 (без пары месяцев). И вообще непонятно, кто вокруг. Если переподписать сейчас Лопеса с Миддлтоном, можно залезть в этот новый второй потолок, который не позволяет командам подписывать людей на МЛЕ. Ролевиков брать будет неоткуда, а те ребята, которые есть, становятся свободными агентами уже сейчас: Краудер, Мэттьюз, Инглс. И да, им на троих тоже лет 120.

«Бакс» могут попробовать оставить все и дать этому костяку еще один шанс. Но это значит, что Лопеса с Миддлтоном нужно переподписывать и, вероятно, на продолжительные контракты, которые потом будет не так легко скинуть. Тогда «Бакс» просто запрутся в камере с гниющим трупом некогда чемпионского состава.

Либо можно попробовать начать строить новую команду вокруг Янниса уже сейчас, условно скинуть куда-то Криса по сайн-н-трэйду и договориться с Лопесом на жирный контракт по схеме 1+1 (с Миддлтоном такой ход вряд ли прокатит, ему 32, он будет искать многолетний контракт). Но у Янниса скоро подходит срок продления, и не факт, что Адетокумбо будет в восторге от того, что у «Бакс» вместо игроков и амбиций будут пики и финансовая гибкость.

Перспективы тут страшноватые в любом случае.

«Кливленд»

Вот, где все прошло максимально по плану. Летом «Кэвз» получили в состав звезду, их команда заметно прокачала результаты в регулярке, но оперативно вылетела в плей-офф из-за заложенных в модель уязвимостей.

Фишка «Кливленда» примерно такая. У них есть два креативных защитника, которые много чего дают в атаке. При этом оба слабы в защите, приходилось их обоих прятать. И для того, чтобы их спрятать, нужны два «больших» с классным рим-протектом. Эти «большие» тут есть, но они в свою очередь настолько ограничены в атаке, что нападение «Кэвз» может работать только тогда, когда на паркете оба защитника с их атакующим потенциалом.

Не кажется проблемой, правда? Все же сходится. А на каких-то минутах ты выпускаешь только одного «большого» и только одного защитника, и это тоже может работать.

Проблема в том, что, чтобы этот хрупкий баланс соблюдался, между «большими» и «маленькими» должен быть игрок, полезный на обеих сторонах. Это должен быть хороший защитник с поставленным броском. А когда на паркете только один гард и один «большой», то таких игроков нужно трое. И у «Кливленда» их как бы ноль.

Одним из трех вингов может быть Леверт или Осман. Но от того игрока, который должен выходить в старте, потребуется гораздо более стабильный уровень на обеих сторонах. Об этом говорили до сезона, об этом говорили во время сезона, об этом говорили в плей-офф. Очень здорово, что Окоро попадает по 40% из-за дуги во второй половине регулярки, но потом наступает плей-офф, и Айзек стоит один в углу, откуда он то мажет, то вообще бросать боится. Все было настолько плохо, что, когда Окоро дал пять Осману, Чеди тот промазал следующий штрафной.

«Кливленду» нужен кто-то надежный с обеих сторон, типа Ануноби (предлагаю начинать считать количество упоминаний ОДжи в этом тексте, но у «Кливленда» вряд ли хватит активов для получения именно Ануноби).

Гарлэнду нужно работать над защитой, потому что там есть потенциал и в командной обороне он уже скорее хорош. А Мобли нужно начать что-то делать в атаке. Прогресс молодых может упростить создание здесь более сбалансированной команды. Но «тройку» все равно нужно закрыть. Не факт, что даже тогда вся эта система заработает, но без такого игрока «Кливленду» точно мало чего светит.

Есть и альтернативные варианты укрепления баланса между нападением и обороной, но они подразумевают обмены игроков ключевой четверки. Можно ли обменять Митчелла на чуть более крупного и чуть более полезного в защите Брауна? Можно ли заменить Аллена бросающим Тернером? Не уверен, что «Кэвз» сейчас готовы рассматривать эти варианты.

«Мемфис»

«Мемфис» каждое лето ослабляет свою команду обменами, а потом как ни в чем не бывало превосходит ожидания букмекеров в регулярке. И плевать, что Джа то травмирован, то дисквалифицирован, «Гризлис» все равно закончили вторыми на Западе. Однако потом вылетели от «Лейкерс».

Бросалось в глаза, что у «Мемфиса» не хватает броскового потенциала. Джа, Брукс, Тиллман – никого из них не нужно встречать высоко. Собственно, Дженкинс в итоге решил проблему, увеличив минуты Кеннарду, и это работало, но Люк вылетел с травмой и концепт не получил развития.

Так же нужно отметить, что очень интересно в серии смотрелся Бэйн, на которого выходить приходилось, и Дезмонд стабильно собирал двоих не дуге. И да, Бэйн в плей-офф из-за дуги показывал процент ниже, чем Джа, но тут намного важнее эффект, который ты оказываешь на защиту, находясь на дуге. И Бэйн заставлял оборону «Лейкерс» делать то, чего она делать не хотела. А Джа с разбегу влетал в толпу.

Собственно, вторая проблема «Гризлис» заключается в том, что эта команда просто не блещет баскетбольным интеллектом. Брукс с его выбором бросков и следами от трепанации на лбу, Джа с его безголовыми проходами и выкрутасами в расчете на хайлайт, Джексон с его нарушениями (он долго держался в этой серии, но под конец все же начал фолить). У «Мемфиса» приличный тренер, он скажет им, что делать, но в какой-то момент все сводится к исполнению, к решению самого игрока, и тут у «Гризлис» просто слишком много плохих вариантов.

Обе проблемы отчасти решаются депортацией Брукса. Понятно, что играть так, как «Гризлис» играли с «Лейкерс», нельзя. Брукса просто никто не держит, ты атакуешь вчетвером. Нагрузи его драфт-пиком и обменяй на сам знаешь кого. Потому что просто терять Брукса нельзя, он хорош в обороне, и «Мемфису» нужен стопер на периметре. Просто Брукс настолько крут в защите, что стопорит атаки обеих команд, а нужен кто-то попроще, кто сможет мешать только соперникам.

И второй пункт заданий на лето – найти няньку для Джа. Какого-нибудь ветерана, который отберет у Морэнта телефон и будет отрезать ему один дрэд за каждую совершенную тупость (да, Джа подойдет к тренировочному лагерю лысым).

«Клипперс»

Что-то меняется. Что-то стареет. А что-то вечно. «Клипперс» каждый год заходят на сезон с большими надеждами, и в каждом сезоне их лидеры вылетают с травмами, не оставляя команде шанса.

И с каждым годом продолжать верить все труднее. Труднее надеяться, что рано или поздно Ленард и Джордж все же проведут плей-офф здоровыми и раскатают всю лигу.

Во-первых, мы слишком часто видели обратное.

Во-вторых, с каждым сезоном теряется еще один шанс.

В-третьих, у Кавая травмы серьезные, и в его возрасте каждый раз возникает вопрос, а сможет ли он вернуться на прежний уровень после этого повреждения? Пока получалось, но никогда не знаешь, когда получаться перестанет.

Попутно достаточно сильное окружение хрупких лидеров стареет, Моррис уже просел, никто не знает, сколько хороших матчей осталось в карьере Батюма, да и Эрик Гордон не мальчик. Они сидят здесь, готовые к большому походу, но поход все откладывается.

Вопрос только в том, сколько «Клипперс» готовы ждать. Ленард и Джордж становятся истекающими контрактами, у них остается сезон-23/24, а потом – опции игроков. Если «парусники» хотят довести эксперимент до конца, то продления нужно подписывать сейчас, иначе есть риск просто потерять игроков летом без компенсации. Если же «Клипперс» решат все перечеркнуть и начать сначала, то опять же, решать это нужно сейчас, чтобы успеть затрейдить этих звезд до истечения соглашений. Хотя есть вероятность, что будет проще обменять их уже после того, как будет подписано продление, чтобы новая команда не думала о том, переподпишется ли с ними полученный игрок. С другой стороны, с их историей травм, долгосрочное продление может сделать контракт слишком опасным.

Какие еще выводы могут быть из плей-офф «Клипперс»? Лю – классный тренер. Он отжал у Монти первый матч и еще несколько раз заставил «Санс» попотеть. Но это вроде не новость.

Уэстбрук оказался классным защитником на мяче и важной опцией. Но пока Уэстбрук – важная опция, этой команде мало чего светит, а, если звезды были бы здоровы, то роль Расса была бы заметно ниже. Это тоже привычная дилемма Уэстбрука, хотя в защите было прямо круто и неожиданно.

«Миннесота»

После прошлогоднего вылета в первом раунде «волки» идентифицировали главную проблему (защита кольца) и решили ее радикальными методами (обменяли все, что у них было, на Гобера). Концепция выглядела неоднозначно, но вроде как должна был работать хотя бы в регулярке. В итоге «волки» еле-еле заползли в плей-офф и гордо отлетели от «Денвера» в 5 матчах.

Что было интересного в этой серии?

Гобер проделал недооцененную работу против Йокича. Кто-то даже насчитал, что против Руди Никола выдал свой худший матч плей-офф с точки зрения реализации двухочковых. И было понятно, что Гобер – единственное, что работает против Йокича, но защищался против Николы частенько Таунс. Идея была в том, чтобы Гобер играл как Дэвис и бегал в роли свободного страхующего, но это просто не работало. А вот Руди как основной защитник против Николы – вполне. Хотя опять же, матч-апы часто были другие.

Таунса выключили к чертовой матери. У Карла 18 очков за матч в этой серии с посредственным процентом, Гобер набирал по 15, тупо ставя сверху после пик-н-роллов, пользуясь высокими выходами Йокича на боллхэндлера. Гордон сожрал КАТа с потрохами. Что характерно, при желании там можно было легко выбить размен на другого защитника, но «Вулвз» этим не занимались.

Местами у «Миннесоты» выходили пятерки, где не было ни Конли, ни Таунса, ни Эдвардса, зато были сразу и Гобер, и Андерсон, и никто не понимал, как это должно работать в нападении. А «Денверу» все давалось слишком легко.

Но порадовал Эдвардс, у него 31,6 очка с хорошей эффективностью. Он отлично накидывал из пик-н-роллов и уверенно атаковал Йокича под кольцом (было полное ощущение, что Йокича там и вовсе не было, но он был, клянусь). Хорошую серию провели Принс, Конли и Андерсон. Никил пролез в ротацию и в какой-то момент серии как будто поплыл, но дальше собрался и был полезен. Александер-Уокер играл и раньше, но в играх на вылет минуты ему накрутили. Кстати, помните, почему? Макдэниелс, бьющий стену, Руди, бьющий Андерсона – все это как будто было уже год назад.

Можно ли из этой серии делать какие-то выводы? Может, будь Макдэниелс и Рид здоровы, у команды был бы повыше бросковый потенциал, да и в защите появились бы дополнительные варианты. Но вообще «Миннесота» весь сезон выглядела как команда, которой недостает атакующей мощи и защитной идентичности.

Вопрос с атакой должен был решиться, когда вернулся Таунс, но не решился. Карл не блистал, и опций впереди все еще не хватало. В играх на вылет Таунс не потянул уровень второй звезды.

Что касается вопроса с защитой, то нужно уже объяснить Таунсу с Гобером, кто из них центровой и как мы будем защищаться на пик-н-роллах. Там как были косяки на старте сезона, так и остались до самого конца плей-офф – у них на паркете 5 человек, и местами есть ощущение, что каждый играет в какую-то свою защиту. А по регулярке иногда выходили Ноуэлл или Расселл, которые вообще, ну вы поняли.

И в целом есть ощущение, что Финч либо плохой тренер, который не может наладить оборону и выпускать логичные пятерки, либо наоборот слишком продвинутый и придумывает сложные идеи, которые могли бы классно работать в умной ветеранистой команде, но не работают в клубе, где люди выносят себя в бою со стеной.

В любом случае сочетание команда-тренер не выглядит оптимально.

Они вылетели в полуфинале конференции

«Голден Стэйт»

Чемпионы провели странный сезон.

Вроде как не потеряли летом ничего критически важного, но просели. Вроде как очень мощно играют дома, но дичайше проваливаются в гостях, и перепад настолько огромный, что не особо поддается логическому объяснению. Но до плей-офф «воины» добрались. И там «Уорриорс» за счет Стефа Карри и какой-то матери сумели разобраться с «Кингс» в первом раунде. Больше того, если бы бес не попутал Лональда Уокера четвертого в четвертой четверти четвертого матча, то кто знает, чем бы закончилась серия с «Лейкерс».

Но, глядя на эти серии, уже невозможно говорить о том, что у «Уорриорс» были какие-то шансы на титул. После регулярки так еще можно было думать, но после плей-офф стало очевидно, что команда просто не готова. И главная проблема – недостаток атакующих опций.

В прошлом году тут был Джордан Пул, поймавший огонь в плей-офф. Во второй половине этой регулярки неплохо разбросался Клэй Томпсон. В плей-офф 2023 тут остался Стеф Карри, и на этом все.

Этой команде нужна вторая опция. Пул был очень слаб по реализации, и это на фоне того, что Джордан в любом случае не может в плей-офф играть вместе с Карри, потому что это слишком мелкая задняя линия. Клэй в плей-офф был плох, с «Кингс» еще потянул, но с «Лейкерс» совсем ни о чем, и это на фоне того, как Томпсон из всеобщего любимца потихоньку превращается в короля кринжа. Нужен человек, который сможет стать полноценной второй звездой. Который сможет чуть разгрузить Карри и повести мяч, когда Стеф сидит. Игрок, который будет привлекать внимание защиты и наказывать за размены.

Короче, сколько там «Торонто» хочет за Сиакама? Скажите Дрэймонду, что по новому контракту он в следующем сезоне играет центра.

И не помешал бы какой-нибудь бросающий «большой» для вариативности. Чтобы можно было увеличивать габариты, не теряя при этом бросковый потенциал.

С молодежью же придется прощаться. У Пула очевидные проблемы, и эта команда просто не может позволить себе платить ему такие деньги, если Джордан играет вот так. А он с высокой долей вероятности и будет играть «вот так», пока он в «Голден Стэйт». Но кто-то может предложить Пулу более дружелюбную среду и более интересную роль, а там и бабочки по полю побегут. Куминга просит роль больше, но если он не научится бросать, то не очень понятно, куда именно его тут можно впихнуть. Особенно после того, как был выменян обратно Пэйтон, которому Керр доверяет больше. Теоретически Джонатан может рано или поздно вырасти в ту самую опцию в передней линии. Просто «воины» не могут себе позволить ждать, Стефу 35. В общем, многие команды пытались устроить смену поколений без перестройки, но получается это примерно никогда, так что и у попытки «Уорриорс» итог немного предсказуем.

«Финикс»

После прошлого сезона казалось, что чемпионские амбиции «Санс» несколько поутихли. Но в этом сезоне «Финикс» выменивает Дюрэнта и с двух ног влетает в список главных претендентов. Тогда казалось, что «солнечным» совсем не обязательно выигрывать сейчас и что остаток этого сезона может уйти на поиск уязвимостей и притирку, а вот к следующему сезону мы уже перезапустимся, подготовимся и как вжарим.

Проблема в том, что у «Санс» выявилось слишком много уязвимостей. Тут есть три надежных игрока. Букер был хорош на обеих сторонах. Лэндейл был хорош в своей роли, но он летом свободный агент. И еще Дюрэнт, с которым, на самом деле, все не так гладко. КейДи в этом плей-офф испытывал определенные сложности, и это не первый плей-офф за последние годы, где у него определенные сложности. Речь не о провале уровня прошлогоднего Янга, но в серии с «Наггетс» Кевин мало чего попадал, да и в серии с «Клипперс» ему было трудновато выйти на свои точки. По меркам второй звезды Дюрэнт отработал более чем достойно, но надеялся «Финикс» явно на большее.

А дальше никого. Есть Пол, который снова травмирован. Есть Эйтон, которому вообще плевать на «Финикс» (и справедливости ради есть ощущение, что это взаимно). И есть куча людей, которых Монти Уильямс постоянно перетасовывал в попытке найти хоть что-то рабочее. Пэйн вернулся после травмы и был просто мертвым ровно до последней игры серии с «Денвером». Крэйг хорошо отработал с «Клипперс», но вылетел из старта против «Наггетс». Окоги не попал ничего. Ли, Росс и Уоррен где-то были полезны, но по дистанции двух серий тоже провалились по реализации.

«Финиксу» нужно собрать человек пять-шесть. И тренера. Что-то можно получить за Эйтона, возможно, кто-нибудь отдаст вам что-нибудь переплаченное за негарантированный контракт Пола. Но пиков нет, хороших контрактов нет, и залатать все дыры просто не получится. Тут нужно надеяться, что что-то даст Пэйн, когда оправится от травмы, и выстрелит кого-то из дешевых ролевиков (можно вернуть кого-то из своих, или поискать удачи на стороне). В общем, да, «Финиксу» указали на их уязвимости, и теперь они могут все это дело чинить. Вот только инструментов как будто не хватает.

«Нью-Йорк»

Летом «Никс» провернули потрясающую по меркам сегодняшней НБА сделку. Они просто взяли и подписали звезду, причем даже не на максималку. Джейлен Брансон расцвел в новой команде и на пару с Рэндлом вытащил ее в плей-офф с 5-го места.

В первом раунде был бит «Кливленд», но дальше на пути повстречался «Майами», и поход «Никс» закончился.

Если описать опыт «Нью-Йорка» в играх на выбывание широкими мазками, то получится примерно следующее.

Очень старательная и организованная команда, которая рубится на щитах, несется в прорывы, а в позиционке полностью полагается на Джейлена Брансона. Защитник в плей-офф сумел остаться звездой, чем легитимизировал свой новый статус. Его способность создавать себе бросок никуда не делась, и он натурально тащил на себе атаку. А помогал ему в основном Барретт. АрДжей скверно начал, но по ходу серии с «Кливлендом» разогнался. Барретт грамотно использовал свои габариты и сносно попадал из-за дуги. На полноценную вторую опцию тянул не всегда, но в целом порадовал.

Порадовали и центровые с Хартом, которые собственно и рубились на щитах, создавая «Нью-Йорку» очки второго шанса. «Никс» в итоге стали лучшей командой плей-офф по проценту подборов в нападении.

А вот с другими опциями был напряг. Рэндл в играх на вылет снова провалился. В этот раз можно говорить о том, что форварду помешала травма, но он и в серии с «Хоукс» выглядел никакущим. А главное – корни его провала как будто в когнитивных способностях, а не в физической форме. Когда Рэндл принимал правильные решения, все у него получалось. Но слишком часто он просто лез в толпу и не добивался ничего, сваливаясь на сложные броски. Возможно, что баскетбол плей-офф для него просто слишком интенсивный, принимать решения там нужно быстрее, и форвард с этим не справляется. А возможно, в баскетболе плей-офф более подготовленная защита, которая не дает тебе делать то, что ты хочешь, а то, что делать нужно, ты уже и не хочешь. И очевидно, нужно было чаще играть роллмена (хотя это уже к Тибодо).

Вообще, и Рэндлу, и Барретту будет намного легче, если их заигрывать. Брансон стягивает на себя достаточное внимание защиты, чтобы отбрасывать мяч партнерам в заведомо более выгодной ситуации (не прямо под бросок, но так, чтобы опекун был не совсем в позиции). И вот это дело и Джулиус, и АрДжей смогут уверенно решать просто за счет физики и габаритов. Но пока «делать партнеров лучше» – это вообще не к Джейлену, посмотрим, сможет ли он прибавить в ведении атаки.

Ну, и Куикли совсем ничего не дал в плей-офф, после 15 очков в «регулярке» с замахом на лучшего шестого, в играх на вылет там было 9 очков на мертвом проценте.

А итог такой: нужно что-то думать с Рэндлом. Если он не дает нужного уровня в атаке и при этом его приходится прятать в защите, то на кой черт вам такие звезды. Но какие-то звезды нужны, потому что помощь Брансону потребуется, и, если из Барретта помощник не вырастет, нужно притаскивать игрока со стороны («Никс» вроде на это изначально и закладывались).

«Филадельфия»

Да, Эмбиид снова не был здоров. Да, «Сиксерс» снова вылетели во втором раунде.

Вообще на этот сезон «Филадельфия» заходила с новыми ожиданиями и интересной командой. Мелтон, Такер и Хаус должны были сделать команду более двусторонней, Харден должен был получше притереться к Эмбииду, а еще можно было рассчитывать на прогресс Макси.

На выходе «Сиксерс» влетели под «Бостон», который просто задушил пик-н-ролл Хардена с Эмбиидом. Идея была простой до невозможности. Харден получает заслон от Эмбиида, против которого защищается Хорфорд, и идет внутрь. Эл делает полшага в сторону Хардена, но потом такой, «а, да не, ты иди-иди», и возвращается к Эмбииду. Харден идет дальше, а там его уже ждет Роб Уильямс, который еще вчера оставил в углу Такера и выдвинулся в путь. Атаковать через Таймлорда Джеймс не решался.

А наказать из угла в решающих матчах «Филадельфия» не смогла. И это даже не вопрос точности, это вопрос объемов. Когда ты стоишь открытым в углу весь матч, ты бросаешь 18 трешек, как Грант Уильямс в прошлом году, а не 6, как Такер. Ты можешь попасть 4 из этих 6, всем плевать, это просто недостаточные масштабы, чтобы защита что-то переосмыслила и отказалась от схемы, которая так успешно душит твою атаку.

Поэтому в хороших матчах «Сиксерс» Такер часто бросает очень мало (в пределах 3-4 попыток) или не бросает вовсе. Это значит, что за счет него соперник вообще не страхует, и тогда атака «Сиксерс» функционирует нормально. А вот когда число попыток ПиДжея растет, значит, что-то пошло не по плану, и Такер открыт слишком часто. Проблема в том, что открыт он намного чаще, а бросает не то чтобы намного больше – с 3-4 до 6-7. Но реализовывать эти трешки тоже было бы не лишним, конечно, у Мелтона в двух последних играх 1-9.

Защиту «Сиксерс» растащили по углам. Местами у «Бостона» было 5 бросающих людей на паркете, и, как правило, Эмбииду приходилось выбирать – страховать внутри и оставить шутера или не отдавать трешку и не идти помогать. А помогать было нужно, потому что на периметре у «Сиксерс» играли Харрис, Харден и Макси, а местами даже Ньянг – там решето, и всем им понадобится помощь. И тут Руди Гобер такой: «Добро пожаловать в мой мир!»

А в седьмой игре Тейтум начал вытаскивать ДжоДжо на размен, что закончилось совсем плачевно, и Джейсон в итоге установил рекорд результативности для седьмых матчей. Отрабатывать против высоких пик-н-роллов в исполнении бросающих людей Эмбиид не смог.

Команда должна была стать более двусторонней, но на деле те, кто могут защищаться, не смогли создать пространство в атаке, а те, кто готов бросать много и точно, не могут защищаться.

Все эти рассказы про неподходящих ролевиков не слишком уместны на фоне такого выступления звезд. У Хардена 20 очков за матч при отвратной эффективности с игры. Харден натурально затащил для «Сиксерс» два матча с «Бостоном», на каком-то этапе даже казалось, что для него это может стать чуть ли не лучшей серией в карьере. Но Джеймс просто не может завершать из-под кольца, там меньше 40% по плей-офф, и дело даже не в Робе Уильямсе, потому что против него Харден толком даже не пробовал атаковать. Нет, просто Харден не может завершать из-под кольца. В прошлом плей-офф просел флоутер, но теперь и с дистанции до метра ничего не заходит. А ему сейчас нужно давать или не давать новый контракт.

У Эмбиида 23 очка при еще более ужасной эффективности. И он провел очень недооцененную серию с «Нетс», где вся атака «Сиксерс» работала благодаря сдваиваниям на нем. Говорящие головы орали, что Джо мало набирает и играет далеко от кольца, но в действительности это было лучшим, что он мог сделать. «Бруклин» постоянно висел на Эмбииде вдвоем, так что просто собери это сдваивание как можно дальше от кольца и отдай мяч. Он этим и занимался. Да, местами что-то форсировал и мазал, но в целом играл логично. А вот эффективный процент в 44 пункта против «Бостона» это никуда не годится. И да, он был травмирован. Так он каждый год травмирован. Возможно, нам стоит исходить из того, что уровень травмированного Эмбиида – это и есть уровень Эмбиида.

Реализация звезд могла бы быть выше, если бы вокруг было больше пространства. Но оба лидера с эффективным процентом ниже 50 – это провал, «Финикс» вон вообще вдвоем против пятерых атаковал, и обе их звезды бросали лучше, а я даже одну из этих звезд почти ругал. У лидеров «Сиксерс» отсутствует ген тащера. В решающий момент они снова не потащили. Опять же, у Хардена были два крутых матча, у Эмбиида были мощные игры, но потом они ведут 3-2 и два раза просто рассыпаются против «Селтикс». Седьмая игра была выносом. Шестая была упорнее, но и в ней под конец «Сиксерс» слились. Оба раза «Филадельфия» не пробила 90 очков. А звездный дуэт в последних двух играх набрал в сумме 63 очка, от каждого меньше 16 в среднем за матч.

В итоге был уволен Риверс, и сохранять его смысла не было, он не топ-тренер, за таких не стоит цепляться. Хотя конкретно в этом походе он смотрелся сносно. Теперь команду возглавит Нерс, который намного изобретательнее. Представить, что именно Нерс будет здесь строить, достаточно тяжело. Воссоздать торонтовскую модель с филадельфийским персоналом невозможно, да и лидеры тут такие, что гонять их по 40 минут вряд ли получится. Однако с габаритными «большими» и травматичными звездами Нерс в свое время работал очень даже удачно.

И нужно что-то думать с Харрисом, он был неплох, но играет здесь слишком незначительную роль для человека с таким контрактом. Можно заменить его на защитного игрока, потому что в атаке там все равно много не потребуется (я почти написал «Ануноби», но не уверен, что О Джи захочет снова играть у Нерса). А можно разбить Тоби на несколько ролевиков подешевле и увеличить глубину.

Они вылетели в финале конференции

«Лейкерс»

«Озерники» в плей-офф приятно удивили. Сезон для них складывался так себе, но потом «Лейкерс» скинули Уэстбрука, стали глубжке и залезли таки в плей-офф через плей-ин. Дальше был вынесен Диллон Брукс, потом – Клэй Томпсон, но на «Денвер» запала не хватило.

Основных выводов по этому плей-офф для «Лейкерс» два.

Во-первых, Энтони Дэвис – доминирующий оборонительный игрок, оказывающий потрясающее влияние под кольцом. Команды панически боятся против него атаковать и делают все, чтобы вытащить ЭйДи из «краски». Он придушил «Мемфис», вокруг необходимости избегать Дэвиса была построена вся атака «Уорриорс», и против «Денвера», играя в роли страхующего, ЭйДи был очень даже успешен.

Возможно, это лучший оборонительный плей-офф в исполнении Дэвиса.

Во-вторых, «озерникам» нужно увеличивать атакующий потенциал. Леброн провел мощную серию против «Наггетс», но против «Уорриорс» и «Мемфиса» включался очень эпизодически. Возможно, дело в травме. Возможно, Леброн просто староват, чтобы тащить всю атаку на постоянке и частенько сваливается на трешки, которые заходят в цель крайне редко. Ему нужна помощь. И зачастую он ее получал: Ривс вышел на новый уровень, Дэвис местами вспоминал, что он вроде как звезда, и это не только про защиту, отдельные классные матчи проводили Уокер, Хатимура, Шредер и Расселл.

Для борьбы с топовыми командами понадобится что-то более классное и устойчивое впереди. Может быть, какая-то дополнительная, более надежная опция. Может быть, стопер на периметре, который умеет бросать, потому что Вандербилт под конец вообще стал не особо играбельным, а на Шередере соперники местами удачно прятали тех, кого не хотели отдавать на размен. Может быть, что-то в духе Расселла, но без проблем в защите. Чтобы он и креатив давал, но и на паркете мог оставаться, а не плавно выпадал из ротации под конец решающей серии.

«Лейкерс» могут быть довольны своим преображением. Да и Хэм отлично проявил себя в плей-офф и классно жонглировал имеющимися ресурсами. И все же они все еще в одном достаточно крупном шаге или паре чуть более мелких шагов от реальной борьбы за титул.

«Бостон»

В прошлом году «Селтикс» остановились в двух победах от титула. Их игроки получили опыт игры в финале, состав усилился Брогдоном, и ожидания были высоки. Но чемпионства снова не случилось. «Бостон» отлетел на 0-3 на старте серии с «Майами», сравнял счет, но был вынесен в седьмой игре, где нашлось место провальной реализации из-за дуги, травме Тейтума и гению Калеба Мартина.

Какие выводы «Бостон» может сделать из всего этого?

Поход в плей-офф в целом был очень неровным. «Селтикс» были фаворитами каждой серии, и в каждой серии они сталкивались с большим количеством проблем, чем можно было ожидать.

Мест, в которые соперники могли надавить, у «Селтикс» хватало. Например, они так ничего и не придумали против «зоны». Это началось еще в серии с «Сиксерс», но «Хит» возвели это в абсолют. Они чуть не затащили своей «зоной» шестой матч, но довели начатое до конца в седьмом. У «Селтикс» полно бросающих игроков, есть огромный попрыгунчик под аллей-упы, есть несколько крупных игроков, способных пасовать. По идее с этим персоналом зонную защиту можно разрывать, но у «Селтикс» часто даже не прослеживалось какой-то мысли против «зоны». С «Сиксерс» Маззулла еще рисовал какие-то заготовки, но с «Майами» против «зоны» атака «Бостона» провалилась, за исключением отрезков в пятой игре. Это можно было бы понять в регулярке. Это можно было бы понять в паре матчей плей-офф несколько лет назад, когда такая оборона еще была относительно редкой. Это можно было бы понять против кого-то типа «Уорриорс», где на паркете сразу 2 игрока без броска и ротироваться проще. Против «Бостона» это не должно работать, но там как будто никто не понимает, что делать: ни тренер, ни лидеры.

К слову о лидерах – кто ведет эту команду за собой? Судя по всему, лидером в прошлогодней команде был Удока, который всегда мог взять тайм-аут, просто чтобы на кого-то наорать. Сейчас, когда что-то идет не по плану, тут никто не знает, что делать, тут нет того, кто всех успокоит и придумает пару хороших владений. В итоге, если что-то идет не по плану, то может идти не по плану долго. Отрезки бессмысленного атакующего баскетбола часто затягиваются (опять же, тайм-ауты теперь берутся реже), слаженность и концентрация в защите пропадают. Дело ведь в том, что на бумаге у «Бостона» вроде и есть все, чтобы рвать всех подряд, а на паркете они слишком часто занимаются дурью.

Еще одна проблема – отсутствие полноценного боллхэндлера. Смарт и Уайт – разыгрывающие чисто номинально. У Маркуса были проблески плеймейкинга в прошлом сезоне, в этом их стало меньше. Тейтум и Браун – звезды-креативщики, но никто из них не классный пасующий, ведущий атаку. Когда ситуация требует заигрывать Роба Уильямса из пик-н-роллов, единственный, кто может это исполнить – Малколм Брогдон. В основе таких людей нет (может, Брогдона в следующем сезоне и кинут в старт).

И потом эти звезды... Тейтум – лучший игрок команды с нехарактерно богатым для его возраста послужным списком. Но как часто можно исходить из того, что он будет лучшим игроком серии? А Браун так и не научился стучать мячом в пол и исполнил 8 потерь, когда Тейтум подвернул ногу и нужно было брать на себя.

Билл Симмонс, глядя на эту серию, в панике мечется между «никогда не разлучайте Тейтума с Брауном, у них такой богатый опыт совместной игры» и «нет, надо что-то менять, нельзя платить ЭТОМУ Джейлену 50М в год». Проблема в том, что да у них богатый совместный опыт, они знают друг друга, они через многое прошли, но это никак не перерастает в какую-то дополнительную продуктивность. Джейсон не всегда играет как первая звезда, Браун часто не играет как вторая звезда, и оба они не лидеры. Да, они знают это друг о друге, толку-то? Где эти продвинутые взаимодействия, которых можно ждать от игроков, проведших вместе столько сезонов? Кентавиус с Йокичем еще первый совместный сезон не доиграли, их взаимопонимание уже очевиднее.

Бонусом идет постепенная просадка Хорфорда. В этом плей-офф часто обсуждали, как Леброн бережет силы и выбирает моменты для ударных отрезков. Хорфорду 36, ему тоже тяжело. У него матч на матч не приходится, он не всегда может перебирать ногами в защите, и местами он даже не смотрит на кольцо в атаке. У этого господина есть еще один сезон или замену надо было искать еще вчера?

Интересно, чем теперь закончится история с Грантом Уильямсом. Он потихоньку вылетал из ротации (по не самым понятным причинам), его не особо хотели выпускать, а когда все же выпустили, то начали гнать за то, что он «разозлил Батлера». Ну, потому что настоящие чемпионы должны засовывать язык в жопу и надеяться, что соперник их просто не тронет. Возможно, если бы у этой команды был лидер, Гранту не пришлось бы пытаться завести команду и быть единственным, кто сопротивляется. Кстати, он свободный агент.

А еще всех по ходу этой серии (на самом деле, еще по ходу серии с «Сиксерс») забеспокоила судьба Маззуллы: достаточно ли он хорош, чтобы тренировать команду-претендента? Что ж, вероятно, нет. Он не может заставить эту команду собраться, корректировки случаются заметно позднее, чем стоило бы, в кресле тренера в тайм-аутах сидит Хорфорд, а в клатче у «Бостона» косяк на косяке, и даже их главное попадание сезона пришло с подбором после промаха.

Но надо отдать Джо должное.

Во-первых, он оказался в тяжелой ситуации. Он достаточно рано сел в кресло главного тренера (сколько он там проработал в НБА до назначения?), и попал в это кресло внезапно, из-за форс-мажора, времени на работу с командой не было. А еще ему говорят: можешь быть как предыдущий парень и делать все то же самое (ну, почти все)? Потому что как тренер Удока всех устраивал.

Во-вторых, вместе с Удокой «Бостон» потерял еще и ключевого ассистента, который теперь главный тренер «Юты». То есть штаб у Джо был так себе, да и времени подобрать своих ассистентов толком не было.

В-третьих, «Бостон» все же отыгрался с 0-3. После выноса в третьей игре это казалось невозможным, но «Бостон» взял 3 матча подряд. Может быть, с другим тренером «Бостон» бы и не отвалился на 0-3, но с этим тренером они смогли отыграться, это чего-то стоит.

Резюмируя, «Бостону» нужен кто-то, кто поведет атаку, когда все застряло. Лидер, боллхэндлер, лидер-боллхэндлер (нет, я не говорил «Крис Пол»). Нужно искать варианты по получению омоложенной версии Хорфорда. И нужен новый тренер. Или хотя бы какой-то крутой ассистент.

***

Для этих команд сезон закончен. Теперь они будут делать выводы и думать, что бы им предпринять, чтобы стать лучше и не попасть в этот список в следующем году. Как сказал один греческий философ: в спорте нет провалов, есть шаги к успеху. Только поражения заставляют тебя становиться лучше.

У этих команд стимул есть. И им показали, что именно нужно исправлять. Теперь нужно искать способы осуществить необходимые изменения. Спойлер: большинству это не удастся. Потому что НБА – это 1 победитель и 29 неудачников.

Подкаст про баскетбол

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs, Kevork Djansezian, Adam Glanzman, Elsa, Christian Petersen, Harry How, Matthew Stockman, Kirk Irwin, Stacy Revere, Sarah Stier, Kevin C. Cox, Ezra Shaw