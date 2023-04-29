Сегодня ночью стартует серия «Наггетс» и «Санс». На достаточно открытом Западе перед плей-офф эти команды воспринимались главными фаворитами.

«Денвер» потащил регулярку и выиграл конференцию благодаря очередному сезону уровня MVP от Йокича и приобретенной глубине: отлично зашли полученные летом Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Брюс Браун, вернулись Джамал Мюррей и Майкл Портер. «Наггетс» уверенно прошли сезон и закрыли «Миннесоту» в 5 матчах.

«Финикс» после похода в финал получил пощечину от «Далласа» и несколько откатился, но потом провел монструозный обмен и затащил в Аризону Кевина Дюрэнта, склеив суперклеем разбитые было мечты. КейДи заиграл не сразу, и посев у «Санс» оказался невысоким, но, естественно, состав с Букером и КейДи автоматически попал в высший эшелон претендентов.

И теперь эти команды должны проверить чемпионские претензии друг друга. Дальше пройдет только кто-то один. Но борьба пойдет не только за право вылететь в финале Запада от «Сакраменто». Тут на кону целый пучок амбиций.

За что играем

1. Для «Денвера» и Йокича этот сезон – шанс перенести свой успех в игры на выбывание.

«Наггетс» не принято воспринимать как команду плей-офф, отчасти потому что никто не верит, что с Йокичем можно защищаться. Сейчас у «Денвера» все здоровы, а в сетке нет никого непобедимого, это идеальное время для изменения статуса и выхода на новый уровень. Йокич уже 2 раза MVP (и должен быть три), любой дальнейший рост для него будет сопряжен с успехами в играх на вылет. Окончание сезона во втором раунде же напротив сделает громче голоса сомневающихся.

2. Борьба центровых против НБА продолжается не первый год. Пока побеждает НБА, а полноразмерные центры в качестве лидера команды не выигрывали уже очень давно. Но великаны не сдаются. Они как Крис Пол, продолжающий переть, несмотря на все поражения в матчах против Скота Фостера.

И хотя «Санс» не то чтобы сами играют в смоллбол, если они размотают Йокича, поводов верить в центров поубавится. Если же Йокич задоминирует «солнечных» и выйдет в финал Запада, это будет звонком. А когда/если еще и «Бостон» вылетит от «Сиксерс», будет настоящий перезвон звонков.

3. Возможно, что для Криса Пола это – последний поход. «Финикс» никуда не денется, но СиПи на данном этапе просто выглядит ненадежно. Никто никогда не знает, каким он подойдет к плей-офф, сможет ли остаться здоровым, и так далее. «Санс» хотят претендовать в течение ближайших лет, им вообще не с руки связывать судьбу с таким ветераном. И сейчас у Пола есть шанс запрыгнуть в уходящий поезд и выиграть-таки гайку. Потому что, если в этом году «Санс» не победят, то в следующем Пола тут, скорее всего, не будет, и не факт, что его новая команда даст ему шанс на титул.

3. Не очень понятно, чего хочет Дюрэнт. Он приходил в «Уорриорс», чтобы победить. Он уходил в «Бруклин», чтобы победить, но на своих условиях в роли лица команды. Тот эксперимент провалился. И теперь КейДи – в «Финиксе», где имеется ярко выраженное лицо команды, как и в «Голден Стэйт», чуть побледнее. Букер тут просто очень давно, и он слишком важен. То есть КейДи снова хочет победить, и уже неважно как? Может, его желания меняются, может он сам толком не знает, чего хочет. Одно ясно: КейДи точно не хочет вылетать во втором раунде после того, как Карри выиграл титул с командой, где на месте Дюрэнта играл Уиггинс.

4. Монти Уильямс редко дает поводы считать его классным тренером. Он ставит простую игру, там нет ничего уникального, кроме кучи средних, продиктованной персоналом.

Микроклимат в команде не идеальный: постоянно идут слухи, что с Эйтоном все не так гладко (что характерно, в командах с гениальным лидером Крисом Полом частенько «все не так гладко»).

Основные же успехи Уильямса были связаны с развитием игроков, но тут уже просто не осталось молодежи. Если Монти вылетит во втором раунде, вероятно, он вылетит и с работы. Учитывая то, что Снайдер и Удока хватаются за не самые интересные вакансии, а Нерс пока без работы, найти новую должность Уильямсу может быть непросто.

5. Вы, возможно, забыли, но КейДи и Джефф Грин – последние действующие игроки в НБА, которые играли за «Суперсоникс». Это, по сути, битва за Сиэтл. Да, это притянуто.

Немного вводных

1. Команды, по сути, играют друг с другом впервые. В сезоне было 4 встречи, но 2 из них – до прихода Дюрэнта в «Финикс», а на две другие «Денвер» выпустил второй состав. В таких условиях опыт встреч в регулярке абсолютно бесполезен, поэтому эксперимент по прогнозированию грядущей серии максимально умозрительный.

2. У «Денвера» преимущество своей площадки. «Наггетс» и «Санс» закончили серию в один день, но «Наггетс» после этого пошли домой ждать второй раунд, а вот «Финиксу» предстоит поездка в горы. И да, это именно горы с разреженным воздухом, из-за чего преимущество своей площадки для «Наггетс» значимее, чем для большинства других команд. «Самородки» к таким условиям уже попривыкли, а вот гости, которые играют в горах реже и будут иметь меньше времени на акклиматизацию, могут столкнуться с проблемами по физике.

Чего ждать на половине «Санс»

Защита «Финикса» – неоднозначная тема. В том плане, что, с одной стороны, Дюрэнт в порядке, Букер тоже, Крэйг и Окоги, по сути, защитные специалисты, а Эйтон – полноразмерный центр с нормальной подвижностью.

Это как бы должно работать.

По факту «Санс» пропустили 124 и 130 от «Клипперс», у которых не было ни Джорджа, ни Ленарда. Они слишком легко запускают людей внутрь и слишком слабо там внутри страхуют. Другими словами, их разматывают один в один на периметре, а Эйтон никого не встречает (у центра на больших минутах 0,6 блока за матч). Они отдавали «парусникам» по 50 очков из «краски» за встречу (в пятерке худших результатов этого плей-офф), а с дистанции меньше 2 метров в первом раунде бросают чаще только против 3 команд.

Но плей-офф – это про матч-апы. Как защита «Санс» накладывается на атаку «Наггетс»?

В принципе, тут можно соорудить что-то жизнеспособное. Эйтона кинуть на Йокича, Букера – на Мюррея, Дюрэнта на Гордона (чтобы за счет него страховать), Крэйга/Окоги на Портера, а Пола спрятать на Кентавиусе. Букера теоретически можно и на Портера приткнуть, а Мюррея отдать Крэйгу, не знаю, что из этого будет работать хуже.

Жить как будто можно. Но и близко не идеально. Я даже не о том, что возможен вариант, при котором Йокич накидает 50 через Эйтона. И не о том, что Букер с Дюрэнтом сдохнут от гигантской нагрузки, играя по 45 минут за матч и вряд ли дадут топовую защиту. Я о том, что делать с пик-н-роллом Мюррей-Йокич?

Сдваиваться на Мюррее? Йокич порешает. Даже если КейДи успеет стянуться на помощь под кольцо, Йокич туда может просто не пойти, у Николы нормальный бросок. Или может под кольцом обыграть этого Дюрэнта за счет силы и габаритов.

Идти под заслоном? Можно попробовать, но Мюррей в серии с «Миннесотой» разбросался. Его в конце первого матча специально оставили в мусорное время, чтобы Джамал поймал ритм, он там попал пару трешек и с тех пор не останавливается. У мужчины в плей-офф – 43% на 8 трешках за матч.

Разменяться? Даже если после этого на Йокиче повиснут двое, Мюррей ушатает Эйтона на дуге, а помогать там крайне сложно.

Кинуть Крэйга на Йокича и потом размениваться? Тогда никакого пик-н-ролла не будет, Йокич просто получит мяч и задавит Крэйга. На Николе придется сдваиваться уже на средней, и тогда пойдет бесконечный поток данков Гордона и открытых трешек.

Видимо, тут придется отрабатывать в классической подстраховке. Эйтону нужно будет выйти на Мюррея (но не так высоко, как при сдваивании), встретить его, пока Букер/Крэйг лезет за Джамалом через заслон, а потом Деандре нужно отскочить обратно к Йокичу. Все это должен прикрывать Дюрэнт, помогая из угла. Шансы на успех тоже совсем не велики.

Так же нужно сказать, что «Наггетс» это во многом про движение. Йокич заигрывает открывающихся, Йокич стягивает двоих в посте и находит режущих к кольцу или двигающихся по периметру партнеров. А «Финикс» далеко не всегда собран в защите без мяча, отсюда и все эти перфомансы Пауэлла (конечно, он получил свои броски благодаря травмам лидеров, но попал-то он их во многом благодаря защите «Санс»). Тут чем-то похожим может заниматься Портер, он в меньшей степени готов после получения проходить, зато там джампер не блокируемый.

В целом все выглядит так, что у «Денвера» тут получится отгружать. Есть, конечно, варианты с акцентами: мы больше стараемся заткнуть Йокича с Мюрреем и активно стягиваемся на них или мы больше стараемся отрезать их от партнеров и оставаться с шутерами? Бегунок между этими вариантами можно двигать туда-сюда в зависимости от реалий конкретного матча. Но выигрышных вариантов тут нет.

Может быть важно: если Крис Пол защищается против Кентавиуса, нужно следить за ранним нападением. КейСиПи хорош в транзишне, и в серии с «Вулвз» «Наггетс» бежали много. Если за Поупом в прорывах будет бежать 60-летний Крис Пол, есть шанс, что ветеран не успеет. Особенно если это кросс-матч (то есть, если Пол атакует не через того игрока, за которым он будет бежать в защиту).

Чего ждать на половине «Денвера»

Главный вопрос по защите «Наггетс» – Йокич. С Николой защищаться трудно, «Денвер» пытается придумать варианты, но однозначно положительных пока не нашел.

По матч-апам напрашиваются Колдуэлл-Поуп против Букера, Гордон против Дюрэнта, Йокич против Эйтона, Портер против Крэйга/Окоги и Мюррей против Пола. Выглядит сносно, но давайте представим картину в движении.

Любой пик-н-ролл через Эйтона – удар по Йокичу. Можно кинуть Николу на Крэйга, но мы это уже видели совсем недавно – против «Клипперс» «Финикс» просто играл пик-н-ролл через того, кого опекал Зубац, это не слишком сложно. То есть в пик-н-ролл Николу запихнут в любом случае. И у Йокича там обычно два варианта – сдвоиться на мяче или отойти к кольцу и страховать там. И это, по сути, тот же выбор: вы хотите огребать от звезд, или вы хотите оставить открытыми всех их партнеров?

Первый вариант – сдваивание – оставит открытым Эйтона, который рванет к кольцу. Дальше на Деандре стянется Портер, оставивший Крэйга в углу. Майкл, на самом деле, недооцененный защитник как раз в плане подстраховки у кольца. А Эйтон частенько ссыт атаковать даже через уступающих в габаритах людей. Но Деандре может бросить, не доходя до кольца. А еще из-за этой своей ссыкливости Эйтон научился сносно пасовать, и Крэйга в углу он найдет. Тори в плей-офф попадает 55% из-за дуги, из угла – 67%. Будет ли он так (окей, не ТАК, но хотя бы просто прилично) продолжать? Готов ли он выпустить 15 трехочковых, если его будут оставлять весь матч? Тут есть вопросы, но против «Клипперс» «Санс» вполне стабильно разбивали сдваивания.

Собственно, не сильно поменяется ситуация, если кинуть Йокича на Крэйга и сдваиваться на пик-н-ролле через Тори. Да, при таком раскладе Эйтон всегда под кольцом, и страховать там чуть проще, но кто будет этим страхующим? Портер? В это можно верить, если «Наггетс» выстроят сложную систему защитных ротаций, которая на выходе оставит Пола открытым на дуге (игрок, опекающий Букера, пойдет помогать Портеру под кольцом, игрок, опекающий Криса, стянется на Девина). Но это дико сложно исполнять. Запустить роллмена внутрь и в итоге зафорсить трешку «в лоб» – на такое способны считанные команды. Хотя «Денвер» играет в такую защиту слишком давно, может, они и готовы.

Второй вариант – оставить Йокича под кольцом – подразумевает, что вы отдадите кучу бросков боллхэндлеру. Букер и Дюрэнт будут наваливать через этот дроп. Но, если у Мэлоуна есть яйца, попробовать можно. Да, «Финикс» получит свои средние, о которых он так мечтает. Но это никаких трехочковых, никаких фолов, и все закрыты. Просто сиди под кольцом и жди, пока «Финикс» проиграет математике. В принципе, Эдвардс против такого дропа проходил к кольцу, и там он вообще не замечал Йокича. Местами это буквально выглядело так, как будто под кольцом у «Наггетс» не было никого, хотя на самом деле там стоял огромный центр. Букер и Дюрэнт – не Эдвардс в плане прохода, но пробовать атаковать Йокича нужно. Если же постоянно кидать только средние, успех в атаке совсем не гарантирован. Представьте, что Букер и Дюрэнт должны не только играть по 40+ минут каждый матч, но и бросать по 30+ попыток с ведения в каждой игре. Будут ли они при такой нагрузке давать 60% со средней? На самом деле, может, и будут, потому что это броски не из игры один в один после размена, а более простые попытки: твоего защитника отсекает заслон, страхующий высоко тебя не встречает, и в итоге получается такая легкая попытка.

В принципе, если посмотреть на подбор исполнителей «Санс», складывается впечатление, что выбор «дать их звездам накидать» – не особо логичный. Потому что эти звезды – два первостатейных скорера. Это не прошлогодний Йокич, который один, и пусть набирает. Сколько он там накидает, 50? Плевать, главное от партнеров его отрезать, потому что эти партнеры сами себе бросок не создадут. Букер и Дюрэнт могут набрать 80 за матч, и никто не удивится. Это другой уровень.

При этом их окружение в лучшем случае вызывает вопросы. Тут и непредсказуемый Крэйг, и нерешительный Эйтон, и Крис Пол со своими возрастными странностями (не всегда готов бросать, не в каждом матче выглядит как приличная опция, общая эффективность – бедовая). Кажется, что логичнее было бы защищаться впятером против двоих, и пусть ролевики «Санс» тащат это дело, посмотрим, что получится. Но я просто не уверен, что у «Денвера» достаточно качественных страхующих, чтобы так играть. Их два лучших игрока в командной защите будут привязаны собственно к КейДи и Букеру, их центр не может защищать кольцо. И такая схема в защите, может, и подходит против «Санс», но как будто не подходит «Денверу».

Короче, это должна быть ровная серия, и у обеих защит шансы на успех крайне низкие. На уровне ощущений кажется, что системно защита «Денвера» может быть чуть сильнее, но индивидуально лидеры «Финикса» вполне в состоянии попадать чуть более сложные броски.

Может быть важно: у «Финикса» есть в запасе пик-н-ролл Дюрэнта-Букера. Если кому-то из звезд не понравится атаковать против прямого матч-апа (например, Дюрэнту может показаться, что через Кентавиуса атаковать проще, чем через Гордона), на такой двоечке всегда можно выбить размен. Более того, разные боллхэндлеры могут бить в одного и того же защитника, выматывая его и угрожая посадить на фолы.

О запасных

Все идет к тому, что лучшие пятерки для обеих команд – их стартовые составы. И тут вряд ли стоит ждать, что какие-то секретные сочетания с 1-2 запасными порешают исход большого количества минут.

Но глубина важна.

У «Денвера» есть 6 надежных людей, Джефф Грин и белый Браун.

«Санс» вообще не доверяют скамейке. У «Санс» есть стартовая четверка, Тори Крэйг и Бийомбо, а дальше русская рулетка. Из-за этого лидеры «Финикса» в первом раунде бегали по 43 минуты за матч, а Пол – по 38,5. Это чтобы закрыть «Клипперс», у которых все сломаны. И да, перед первыми матчами серии «Санс» смогут перевести дух, но эти игры будут в негостеприимном высокогорье. А дальше матчи пойдут плюс-минус через день, усталость от таких нагрузок продолжит копиться. И я не уверен, что возвращающийся Кэмерон Пэйн сильно исправит положение.

Когда из пары Букер-Дюрэнт останется только один, второму придется тяжело. Во-первых, на оставшегося полностью ляжет атака. Во-вторых, там, где раньше у тебя на краю стоял Букер, теперь стоит Шэмет, который привлечет к себе меньше внимания защиты. То есть и условия для креатива усложняются. Кроме того, Букер и Дюрэнт сейчас, возможно, два лучших защитных игрока «Санс», там и на своей половине все станет сложнее. Замените в стартовой пятерке «Санс» Дюрэнта на Шэмета, и там все совсем слабо по защитным кадрам. Замените Дюрэнта на Крэйга, и это похороны пространству в атаке. При этом «Денвер» вполне сможет на этих минутах выпустить Грина/Брауна вместо Гордона и создать оптимальное пространство, ничем не жертвуя. Понятно, почему Дюрэнт и Букер играют по 43 минуты – их просто некем заменить, а любой отдых этих звезд сопряжен с кучей проблем на обеих сторонах.

«Денвер» же, который исторически разваливается без Йокича, сейчас готов к игре без лидера лучше, чем обычно. В этом плей-офф пятерка из Мюррея, Гордона, Грина и пары Браунов (у этого сочетания больше всего минут среди пятерок без Йокича) выдает +18 очков на 100 владений. Штука в том, что у большинства пятерок без Йокича жопоразрывающая защита, там нет этого большого белого уязвимого места, и «Наггетс» просто летают в обороне, после чего неистово несутся в прорыв. Эти пятерки, как правило, мелкие, но вряд ли Бийомбо накажет (разве что на подборе). Плюс есть Мюррей, который что-нибудь наковыряет в позиционке, и с этим жить можно. Хотя без Йокича (и с Бийомбо) «Санс» смогут чаще размениваться против Джамала, и ничего прямо легкого Мюррей там получать не должен.

Главные икс-факторы

1. С запасом первый тут Эйтон. От его способностей в защите против Йокича будет зависеть то, насколько акцентировано «Санс» будут против Николы помогать. И подвижность на пик-н-роллах тоже будет важна.

Пока этот плей-офф для Эйтона в защите как-то не задался, но верить в его способности все еще можно, и против Йокича – в их прошлой встрече в плей-офф – Деандре выглядел более чем достойно. В атаке Деандре нужно эффективно и агрессивно завершать, а по возможности и побороться за отскок. Первое будет важнее против сдваиваний Йокича, второе – против дропа. Бросок поможет против обоих вариантов.

Если на Эйтона все же кинут Портера (или Грина), нужно агрессивно давить этот матч-ап, глубоко занимать позицию и надеяться, что тебе дадут мяч, а когда тебе его не дадут – опять же цепляться за щит. Разница между хорошей серией Эйтона и плохой серией Эйтона может оказаться разницей между победой «Санс» и поражением «Санс».

2. Мы примерно понимаем, чего ждать от Йокича, Дюрэнта и Букера. Но сможет ли Мюррей присоединиться к ним в качестве полноценной звезды? Он нормально разогнался против «Миннесоты», и в принципе Джамал – тот игрок, который в одной серии может рубиться с кем угодно.

При этом у канадца нет присущей звездам стабильности. Просто, если серия превратится в Йокич и ребята против КейДи с Букером, это один разговор. Если же это игра 2 на 2, и Мюррей отгружает на равных с кем-то из звезд «Санс», то ситуация меняется.

3. Что там осталось от Пола? У него есть в загашнике матч очков на 20, когда Букер схватит 3-й фол в первой половине и кому-то нужно будет помочь Дюрэнту? Или он протянет четверть в защите против Мюррея? Или Пол будет мазать, а то и вообще отказываться бросать открытые, а в защите огребет даже от Кентавиуса? Момент, когда от Пола потребуется что-то серьезное, неизбежно наступит. Но никто не знает, как ветеран отреагирует.

4. Интересен Гордон. Просто, если он попадет пару трешек на старте серии, это может многое изменить.

С бросающим Гордоном атака «Денвера» потеряет последнее уязвимое место. Но веры в такой исход мало, ведь, чтобы попасть пару трешек, нужно хотя бы бросить пару трешек, у Аарона только на это уже уйдет весь матч.

А вот с подбором в атаке может быть поинтереснее, «Санс» готовы его отдавать, а Гордон, стартующий из угла, готов за него поцепляться. Ну и да, насколько успешен Аарон будет персонально защищаться против КейДи?

5. Многое будет зависеть от пятого игрока «Санс». Крэйгу или Окоро придется попадать. Первый пока справляется, да и «Денвер» ему не чужая команда.

Если не пойдет, стартовый состав может измениться. Теоретически «Финикс» может добавить броскового потенциала ценой защиты и выпустить Ли, Росса или Шэмета (Уоррена?). Проблема в том, что на практике все эти как бы шутеры в плей-офф пока бросают так себе (справедливости ради, «как бы защитники» тоже защищаются хреново). Но вариантов столько, что что-нибудь должно сработать, ведь правда? Правда, «Кливленд»?

6. Джефф Грин может оказаться ключевым кадром. Ветеран вроде в форме. И если он сможет на больших минутах давать команде более бросающую версию Гордона, это позволит выйти атаке «Наггетс» на новый уровень. Грин как более защитная версия Портера должен помочь в защите (как вариант – позволит кинуть Джеффа на КейДи и получить Гордона в роли страхующего).

7. Насколько хорош Портер? Реализация у него высокая, если он готов увеличить нагрузку, «Финиксу» придется тяжело.

Тот же Гордон может даже не начинать бросать – просто ставь заслон под Майкла на слабой стороне, и от тебя никто не отойдет. Еще один, уже совсем притянутый момент: есть ли шансы у Портера в защите против КейДи? На первый взгляд, не должно быть, но вообще у них схожая антропометрия, и иногда это упрощает защитнику работу.

В целом серия выглядит многообещающе. Команды сопоставимого уровня, у обеих должно многое получаться в атаке. Только философии совсем разные.

Одни играют через своего центра, который является их главной звездой. Другие своему центру вообще не всегда хотят мяч давать.

Одни укомплектованы классными ролевиками, другие отдали глубину ради второй (первой?) звезды.

Одни больше двигаются в атаке, потому что понимают, что главная звезда будет искать их передачами. Другие дают в руки мяч своим скорерам и смотрят, что у тех получится.

Одни строят неортодоксальную игру вокруг необычной первой звезды, которая то ли центровой, то ли очень толстый разыгрывающий. Другие играют в достаточно хрестоматийный по меркам НБА баскетбол, но с лютым и нехарактерным для современной лиги акцентом на средние.

Почерк разный, но в обоих случаях ярко выраженный.

Прогнозировать, чем все это закончится, крайне сложно. Наверное, преимущество своей площадки и глубина «Денвера» делают их чуть предпочтительнее, но разве что чуть. И на данный момент все выглядит так, что единственный исход, который будет реально удивительным – разгром любой из команд. 4-1 в любую сторону уже звучит совсем не дико. А надеемся, конечно, на 7 матчей полноценного веселья.

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Matthew Stockman, Christian Petersen, Ronald Martinez; East News/AP Photo/Abbie Parr