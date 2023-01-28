«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

Два предыдущих сезона для «Наггетс» были в некотором смысле проходными: травма Мюррея, а потом и вылет Портера не позволяли в полной мере претендовать на высокие цели. Йокич тащил как мог в регулярке, вытаскивая максимум из посредственного по общему уровню таланта состава. Собственно, то, что он в прошлом сезоне уверенно пролез в плей-офф на Западе с такими картами на руках, вообще несколько недооцененное достижение, даже несмотря на итоговый MVP.

Лучшие партнеры Николы в той команде – Гордон, Бартон, Моррис и Грин с Риверсом.

Когда Карри с чем-то таким занимал восьмую строчку на Западе и вылетал в плей-ин, его все воспевали. Когда Леброн с чем-то таким финишировал 10-м, летом обменяли +/- всю команду (и да, Джеймс там пропустил приличное количество матчей с травмой, но к тому моменту, когда он вернулся, у «Лейкерс» все еще было 27 побед и 25 поражений, на самое дно упали они с ним в составе, хоть уже и без Ингрэма).

Йокич относительно легко исполнил то, с чем были проблемы у двух действующих легенд, и это тянет на достижение само по себе.

Тем не менее, в плей-офф недостаток таланта окружения сказывался. Когда «Портленд» панически боялся отойти от Николы и концентрировался на нем, Йокичу удавалось открывать партнеров, и тогда что-то работало. Но когда «Голден Стэйт» и «Финикс» включили режим «окей, пусть он накидает, но мы не оставим открытыми его партнеров», оказалось, что игроки «Наггетс», которые не отзываются на фамилию «Йокич», просто не могут создать себе бросок, а ему самому придумать бросок за них не позволяли, потому что на нем просто гораздо реже сдваивались. Набирай сам, но пасовать тебе будет не на кого. Йокич в прошлом сезоне отдавал почти 8 передач за матч, в серии с «Уорриорс» – меньше 6. В позапрошлом сезоне – больше 8 передач по регулярке, 5,8 в серии с «Санс».

В серии с «Портлендом», на самом деле, ассистов было еще меньше, но там Йокич причинял боль иначе – часто ставил заслоны, помогая партнерам, а Нуркич никого не страховал, потому что панически боялся оставить Николу. В итоге – открытая дорога к кольцу и либо легкий лэй-ап, либо легкая передача в угол. То есть да, для Йокича это не прямые ассисты, даже не всегда скрин-ассисты, но он все равно фактически разгонял атаку, ему давали помогать партнерам. Выключали же «Денвер», делая Николу скорером. Не потому, что он – плохой скорер, конечно, а потому, что других самостоятельных игроков не было.

Но время пришло, заклятье снято, Мюррей вновь оживает в клатче и вообще набирает форму. Гордон прибавляет, Кентавиус и Браун пришлись очень к месту, а еще где-то есть тот самый Портер, который стабильностью в нынешнем сезоне не блещет, но бросок точно не потерял. Этот «Денвер» – уже другой зверь, эта команда сильнее, талантливее и амбициознее.

Как высоко смогут залезть «Наггетс»? Так ли крута их атака? Можно ли выживать с их защитой в плей-офф? Есть ли тут реальные шансы на титул?

Давайте повнимательнее взглянем на их игру.

Как работает атака «Наггетс»

Конечно, несмотря на усилившееся окружение, «Денвер» остается командой Йокича. Настолько, что даже при первом месте на Западе от «самородков» трудновато номинировать второго человека на матч звезд. Йокич – роллмен, Йокич – пост-ап угроза, Йокич ищет открывающихся, Йокич идет в проходы, Йокич играет пик-н-роллы с мячом в руках, Йокич – приводящая сила быстрых атак. «Денвер» играет медленно – 20-й темп, но по доле очков, набираемых в прорывах, они шестые, так что, когда возможность есть, бегут они хорошо, и это заслуга Йокича с его передачами в прорыв и с его способностью подобрать и протащить мяч вперед.

Сейчас у «Наггетс» вторая атака в НБА, и, как это остановить, не очень ясно.

Йокич задавит кого угодно в посте, там 1,21 очка за владение, это на 2,5 очка за 100 владений лучше, чем первая атака в НБА («Кингс»). Если остановить игрока 1 в 1 не получается, принято сдваиваться. И это случается нередко: почти половина получений Николы в посте заканчивается передачей. Но Йокич, возможно, лучший пасующий в НБА, не все его скидки из поста напрямую приводят к броску, но они раскачивают защиту и начинают движение, которое рано или поздно хорошим броском заканчивается. Пока люди вокруг серба будут попадать с адекватным процентом, сдваивания тут к добру не приведут. И в этом сезоне «Наггетс» попадают: все 7 лидеров команды по минутам за матч (Йокич и еще 6 человек) реализуют больше 37% своих трехочковых. Если не считать самого Николу – все дают 38,5% и больше .

Наиболее уязвимым в этом контексте выглядит Гордон: он бросает редко и исторически надежностью с дистанции не отличался. Но Йокич с его реализацией на средней (65% на самых «неэффективных» в мире дальних средних – это 1,3 очка за бросок, то есть лучше, чем 43% из-за дуги) вытаскивает своего опекуна достаточно далеко от кольца. Это позволяет Гордону открываться внутрь, где он точно угроза (опекать под кольцом придется кого угодно, но конкретно к Гордону еще вернемся).

Можно попробовать взять методичку «Уорриорс» и «Санс» и играть против Николы один в один, как бы смирившись с тем, что он накидает. Но тут мы как раз вспоминаем про усилившееся окружение. Каким бы классным запасным разыгрывающим ни был Моррис, он и близко не угроза калибра Мюррея. Джамал дает принципиально новый уровень креатива вокруг Николы.

Ты можешь закладываться на то, что пропустишь от Йокича, но что делать с Мюрреем? Как защищаться от их пик-н-ролла с Йокичем?

Сдваиваться на Мюррее и дать Йокичу вести атаку 4 на 3? Это противоречит идее о том, чтобы не дать Николе созидать для партнеров. И потом, а что если это хэнд-офф, а не пик-н-ролл? Сдвоишься на Мюррее, а Йокич просто оставит мяч у себя. В итоге ты не просто пропускаешь, но бонусом еще и выглядишь как клоун.

Разменяться? Ну и многие могут переключиться с Йокича на Мюррея? Кстати, вам понадобится два таких игрока. Это, наверное, можно использовать как точечную меру («Лейкерс» так и делали в свое время), но протянуть так весь матч трудновато, Мюррей и Йокич слишком разные, чтобы между ними эффективно переключаться. С Йокичем, отгружающим один в один через Грина/Эйтона, жить можно, с Йокичем, отгружающим один в один через условного Барнса, сложнее, ибо он тупо отгрузит больше.

То есть размен и повышенная концентрация на Мюррее выглядят не слишком привлекательно. Глобально у защиты на этом заслоне на мяче остается еще третий вариант – до определенной степени забить на Мюррея, дав ему больше свободы и сильнее стягиваясь на Йокича. И это, собственно, тот вариант, который канадец и должен будет вычеркнуть, доказав свою эффективность как опция и сделав атаку «Денвера» плюс-минус совершенной.

Это на данный момент, наверное, главная переменная в атаке «Наггетс» – каким будет Джамал к плей-офф. По физике он выглядит адекватно, резкость в атаке не пропала, а в защите он местами успешно упирается против более крупных оппонентов. С броском поначалу были проблемы, но в январе Мюррей дает: eFG% в 56 пунктов, 44,4% на трешках с ведения, из-под кольца – 63%, с дистанции флоутера – 50%. Средняя пока вызывает опасения – 41% по сезону, 36% в январе. Но в целом уровень хороший, достаточно хороший, чтобы накидать из пик-н-роллов, против защиты, которая сконцентрирована не на нем. Тогда правильных ответов на атаку «Наггетс» просто не останется.

Собственно в этом и проблема при защите против Йокича: он может делать в атаке все. Он найдет открывающегося, он стянет людей внутрь, он отвлечет внимание от боллхэндлера на пик-н-ролле, он вытянет соперника наверх и откроет «краску». Это позволяет как раскрывать своих партнеров вне зависимости от того, что они хотят делать, так и подбирать ключи к любой защите.

Но к Мюррею и Йокичу добавляется еще и движение. Потому что, когда вы даете баскетболисту НБА Йокича, этот баскетболист внезапно начинает носиться без мяча как угорелый. Видимо, это как-то связано с тем, что партнеры четко понимают: они получат мяч, если откроются. Так вот это движение и встречные заслоны без мяча нормально перекрываются только разменами, все остальное оставляет зоны. Но некоторые команды не могут нормально размениваться даже на позициях 2-4. И особенно – против «Денвера» с Гордоном. Выше говорилось, что он открывается к кольцу часто, но это не только потому, что Аарон не самый уверенный шутер, и ему ничего не остается, кроме как стоять под кольцом. Он еще и дичайший атлет, который на короткой дистанции хорош. Аарон может выловить высокий алей-уп, а может ушатать соперника в посте один в один. И это напрямую связано с движением «Денвера», потому что вот Гордон поставил заслон под Кентавиуса на слабой стороне, там был размен и теперь Гордон может идти давить в пост условного Хертера. Можно, конечно, не размениваться, но тогда либо Гордон данчит, либо Кентавиус берет открытую трешку, потому что к кому-то из них вы точно не успеваете.

А ведь есть еще Портер, который тоже двигается без мяча и которому тоже нельзя давать и сантиметра свободного пространства. Релиз у него и так слишком высокий, ему не так то просто помешать, даже стоя вплотную, а при любой задержке на заслоне и защите соперника остается только молиться о промахе, потому что других средств влияния на бросок уже не остается (не говорите Корнетту).

При нынешних раскладах все выглядит так, что у «Денвера» в атаке есть настоящая и при этом гибкая суперзвезда, приличная вторая опция дополняющая лидера, хорошее пространство, полезное движение и приличная способность убегать. Это потенциал для мощнейшей атаки, которая не должна проседать в плей-офф, потому что она готова ко всему .

Естественно, смущает то, что без Йокича команда выглядит не слишком дееспособно. Да, в плей-офф Никола будет играть много, но не настолько много, чтобы временем без него можно было пренебречь. Снова возникает вопрос о том, каким к плей-офф подойдет Мюррей, потому что больше там тащить некому. Портер – все же завершающий, его нужно кормить, а за это в «Денвере» отвечает только один человек, поэтому минуты Портера без Йокича вообще кажутся не слишком целесообразными. Что-то такое напрашивается и по поводу Хайленда, который выглядит интересно, когда ему помогает Никола, и куда менее интересно, когда сам креативит с ведения.

А вот Мюррей вполне может обострять сам и тянуть на себе высокую нагрузку. Возможно, если «Наггетс» вернутся к смоллболу на минутах без Йокича, растянут площадку и упростят Мюррею креатив, то «Денвер» и потянет какой-то приемлемый уровень без Николы впереди. Теоретически это достижимо. Фактически пока оно не работает, и Мэлоун продолжает перебирать варианты.

Как работает защита «Наггетс»

Здесь все не так весело. Сейчас «Денвер» – 14-й по защите, и проблем там нет только с подбором, по остальным трем факторам из четырех «Наггетс» ниже среднего по лиге.

В принципе, на фоне «регулярки» оборона выглядит дееспособно. Йокич может играть в заступ или отступать к кольцу в зависимости от оппонента. Высокие выходы классно прикрываются Гордоном и Кентавиусом, которые мощно отрабатывают в подстраховке (прямо очень круто, КейСиПи вообще проводит выдающийся оборонительный сезон), местами там все еще успешен и Портер.

Игра в классический «дроп» с отступанием Николы под кольцо тоже выглядит сносно: Йокич слишком крупный и садится глубоко, так что непосредственно из-под кольца через него не бросают, на периметре же есть люди, способные пролезть через заслон.

При должном уровне слаженности действий это позволяет выдавать качественную защиту по дистанции сезона.

Но, когда мы смотрим на «Наггетс» через призму плей-офф, их защита вызывает гораздо больше вопросов. Йокич не особо подвижен в подстраховке, он будет отдавать джамперы и флоутеры боллхэндлерам. А бросать после заслона на Западе умеют многие. И для команды плей-офф с нормальным количеством снайперов не составит труда превратить Йокича в проблему для обороны «Наггетс».

Причем, проблему, не совсем разрешимую. Никола – центр, спрятать его в обороне трудновато, сопернику даже не придется подстраиваться: пик-н-ролл через «пятого» – это базовая штука, с которой и так начинается куча атак . Собственно, другая его защитная опция – заступ – это как раз попытка спрятать Йокича от проблем, и переложить ответственность на его партнеров, которые отрабатывают втроем против четверых. К их чести, частенько они справляются. Но носиться так 7 матчей, особенно когда соперник уже приноровился к вам и заранее знает все ваши защитные ротации? И повторить это в 4 сериях?

Недостаток мобильности не то чтобы редкая проблема для полноразмерного центра. Но посмотрите на Запад: «Мемфис» в плей-офф может отказаться от Адамса, «Клипперс» закладываются на смоллбол как основную опцию, «Уорриорс» всегда держат универсализм на «пятерке» на уровне, «Даллас» любит играть с подвижными недомерками вместо центра, «Пелс» в прошлогоднем плей-офф склонялись в сторону мобильного Нэнса. А с такими вот грузными центрами играть, кроме «Наггетс», будут «Кингс» да «Санс». Первые, потому что их центр, как и «денверский», слишком важен, последние и по совместительству «солнечные» – потому что снова не наигрывают альтернативные варианты (20 лидирующих по минутам пятерок «Санс» все включают кого-то из «больших»). Все остальные готовятся решать проблему центров через ампутацию.

Кроме того, посмотрите на финалистов последних 3 лет, они либо обладали гипермобильным центром со сверхъестественной подвижностью в подстраховке (Дэвис, Яннис, отчасти – Хорфорд), либо имели вариант игры в размен с универсальными центрами (Грин, Бэм, отчасти – Хорфорд). Только Эйтон не слишком вписывается, но и он, впрочем, перебирал ногами заметно быстрее, чем Никола.

Тут можно сказать, что ставить кого помельче на серию конкретно с «Денвером» – такая себе затея. Но если ты все равно собираешься на Йокиче сдваиваться, то зачем против него держать кого-то крупного? А если не собираешься и все равно готов огребать, то тогда так ли велика разница, огребет от Йокича Зубац или огребет от него Моррис? Конечно, если крупных краев или «четверок» типа Дрэймонда нет, идти совсем в смоллбол и ставить на Йокича Кэма Джонсона или Микэла Бриджеса будет перебором: он их вообще не заметит. Но Джексон/Кларк, Кавай/Моррис, Дрэймонд, Нэнс, а, может, даже и кто-то из «Далласа» немного потолкаться смогут. И потом допустим, что в серии с «Наггетс» «Клипперс» все же будут играть с Зубацом, а «Мемфис» – с Адамсом. Им эти побочки с недостатком подвижности в командной защите светят в одной серии. «Денверу» – в каждой. И опыт тут вряд ли поможет, а вот усталость из-за необходимости перманентно дополнительно впахивать в защите накопится точно.

С этим будет тяжело. Всегда, когда Йокич на паркете, у соперника будет точка для атаки.

Но Йокич на паркете не всегда. И в принципе, провисание атаки на минутах без Николы можно было бы прикрывать повышением качества защиты. Вы уже не привязаны к этому вялому дропу или дичайше уязвимому заступу на «пятерке», остальные игроки ротации по большей части – хорошие защитники. Здесь можно было бы постараться засушить игру, а там уж что Мюррей наковыряет, то наковыряет. По крайней мере, в такой игре сильно в минус не улетишь за эти 5 минут в половине без Йокича.

Вот только парадокс Николы и «Денвера» в том, что, несмотря на вышесказанное, без серба защита «Наггетс» хуже. Оборонительный рейтинг «Денвера» – 113 (средний по НБА), на минутах Йокича – 111,4 (это была бы 8-я лучшая защита лиги). Они пробовали и смоллбол, и Ннажи, и Джордана – из того, что есть на минуты без Йокича, работает примерно ничего . Во многом из-за того, что без Йокича в защите теряется организованность. Когда Никола на паркете, все знают, что делает он и что делать им, схема там не безупречная, но, по крайней мере, отточенная и привычная. Без Йокича все как-то несогласованно. Ну и плюс приличного второго центра в команде нет, а Боунс Хайленд со скамейки – есть.

Пока все выглядит так, что какой-то стабильно работающей опции на место «пятого» без Йокича у «Денвера» нет, они продолжают перебирать варианты, а в таком режиме и сыгранность появляется медленно и трудно. В январе вроде как закрепился в ротации Зик, и он, наверное, наиболее перспективный для обороны вариант, но доверия не внушает.

О чем в обороне не стоит переживать, так это о Портере. Он может быть вполне интересен как страхующий, но один в один он – дыра. Тем не менее, Портер – игрок периметра, и теоретически его спрятать в защите проще, те же заступы стабильно используются, чтобы спрятать гардов-вингов, и там это работает намного лучше, чем с выходящими высоко центрами, оставляющими пустой «краску». Ставь его на худшего атакующего игрока соперников и верь в лучшее, с этим можно жить. Вообще Портер-Гордон – интересный дуэт, меняющийся позициями. Аарон играет ближе к кольцу и больше похож на «четверку» (а то и центра) в атаке, Портер же там уповает на джамперы. А в защите гораздо лучше, чтобы Портер страховал, в то время как Гордону проще двигаться по периметру как стандартный винг.

В общем, когда Йокич сидит, соперник может активнее бить в Портера и делать его осязаемой проблемой. Но тут снова возникает вопрос о том, насколько «Денверу» нужен на паркете Портер без Йокича. В остальное время до Портера у соперника просто руки доходить не будут.

В целом же защита «Наггетс» выглядит более чем уязвимо и разбираемо, что не может не смущать.

Что у «Наггетс» с глубиной

В обоих пунктах поднималась тема скамейки. «Денвер» не может наладить атаку без Йокича. У «Денвера» нет запасных центров. В целом, глядя на ротацию «Наггетс», напрашивается необходимость в еще одном-двух исполнителях. Есть стартовая пятерка, есть Браун, и это как бы все (даже не будем сейчас о том, сколько минут за матч потянет Портер с его здоровьем).

Дальше есть разные сомнительные граждане в духе Хайленда с перманентными проблемами в обороне, Джеффа Грина, на большие минуты которого закладываться не хотят, Дейвона Рида, в которого не верит никто, кроме меня, и Деандре с Ннажи, которые настолько плохи, что никто из них не может полностью вытеснить другого из ротации. Ни на кого из них нельзя положиться. Есть правда еще Кристиан Браун, который производит впечатление человека, напрочь лишенного инстинкта самосохранения, что здесь скорее плюс, но его место в ротации «Наггетс» до сих пор нестабильно, и то 3 матча подряд бегает по 20+ минут, то 3 матча подряд не пробивает и 10 минут. То есть тоже спорный кандидат.

Принято считать, что глубина – вопрос регулярки, когда лидеры играют не так много, когда нужно экономить силы. И в плане широкой ротации так и есть. Но вопрос ключевой восьмерки в плей-офф становится только острее. Да, ротация сужается, но не до 3 человек, тебе все еще нужно 7,5-8 игроков, и те, кто в этой ротации остаются, должны быть игроками правильного уровня.

«Денвер» не на порядок сильнее других команд, у них есть отличная атака и весьма уязвимая защита. Это не формула для уверенных побед даже в первом раунде плей-офф. Их матчи будут упорными и будут сводиться к мелочам. А два бревна, стабильно получающие даже хотя бы и по 15 минут, могут заруинить всю катку.

Им точно нужен вариант на место сменщика Йокича . Наверное, можно понадеяться, что Джефф Грин подойдет в форме к плей-офф и сможет дать 10 хороших минут как смоллбольный центр. Из альтернатив, которые кажутся перспективными, но редко обсуждаются – Аарон Гордон. В подстраховку с ним будет тяжело играть, но в размен – очень даже. Правда, пока я не видел его на «пятерке» ни разу, а часики тикают. Но эти варианты подразумевают необходимость найти еще хотя бы одно (а скорее – два) тело на крыло, потому что маленьким пятеркам нужны крайние.

Если же придерживаться более классических вариантов и искать именно центра, то можно попробовать вернуть Пламли или забрать РоЛо из «Кливленда». Может, «Денвер» надумает проверить жизненные показатели Ибаки? Опции есть, центры на 10 минут – не штучный товар, только выбрать нужно правильного.

Допустим, своего центра «Денвер» найдет, 48 минут «пятерки» заняты Йокичем и Мистером Ц. На остальных 4 позициях у «Наггетс» Мюррей, КейСиПи, Портер, Гордон и Брюс Браун. Нужен кто-то еще. Опять же, можно надеяться на опыт Джеффа или борзость второго Брауна, но в идеальном сценарии хотелось бы видеть там более надежного исполнителя (или хотя бы еще одного не менее надежного).

Как вариант, решающий все проблемы сразу – Краудер + Лэндейл за Смита, Хайленда и Влатко с каким-нибудь драфтовым довеском (кого-то из игроков можно и в третью команду сбросить, а «Денвер» отправит туда в нагрузку мешочек золота). «Санс» экономят деньги и меняют одного из двух резервных центров, получая игрока с потенциалом в креативе. Это вряд ли понравится «Финиксу», потому что они и отдают как будто хороших игроков, и получают весьма спорное усиление, но, если вариантов получше не будет, то средней паршивости пик (второраундный, вероятно – от «Тандер», или от «Уизардс») и несколько сэкономленных миллионов – а они ведь налог платят – могут быть достаточной компенсацией. В конце концов, речь о ветеране на истекающем, который отказывается играть и то ли втором, то ли третьем центре. Но это если «Финиксу» интересен Хайленд (просто скинуть Краудера можно без проблем, и не факт, что придется Лэндейла отдавать). А еще если «Финикс» не договорится о трейде Эйтона, например (тогда Бисмака и Джока нужно оставлять). И, наконец, если они не найдут вариант для более значимого усиления в заднюю линию. Там сейчас чуть ли не об игроках уровня Ванвлита речь идет, а не об этих наших Хайлендах. На месте «Санс» я бы искал именно такие, более масштабные обмены с прицелом на явное усиление, благо своих пиков много, и контракты для уравнивания достаточно крупной сделки есть.

Но свет на «Санс» клином не сошелся, и Земля вокруг них не вертится, извините за каламбур. Можно попробовать набрать игроков по отдельности: забрать например Беркса из «Детройта» и где-то достать бюджетного центра (того же РоЛо из «Кэвс»), там договориться будет проще.

В целом у «Денвера» специфическая ситуация. Им точно нужно усиление, при этом им не нужно чего-то супер дорогого. Но и ресурсы ограничены – лишних контрактов не так много, молодежь не слишком интересная, а лучшее, что доступно из пиков – пара второраундных, остальное уже в деле. Это звучит как какая-то ювелирная работа для менеджмента.

Еще есть статус серьезной команды с доступными минутами, что может быть интересно ветеранам, и, возможно, «Наггетс» в итоге станут игроками на рынке выкупов. Например, если не найдется желающих забрать из «Сперс» Ричардсона с его 12 миллионами, может, после дедлайна «Наггетс» подпишут его за минималку до конца сезона. Выкупить в итоге могут и того же Пламли. В принципе, «Денвер» способен поживиться на этом мелководье, пока конкуренты в основной массе настроены на более масштабные ходы. Хотя «Бостон» и «Филли» могут позариться на интересных «Денверу» людей. Куда-то на ту же территорию могут влезть и «Уорриорс».

В общем, принеси графин и пару стаканов, нам предстоит немного поработать.

На что претендует этот «Денвер»

«Денвер» лидирует на Западе и не показывает никаких симптомов спада. Они выглядят стабильной командой, которая в таком режиме может провести всю регулярку и, за неимением конкурентов, забрать первый посев в конференции.

Пока «Уорриорс» и «Санс» пытаются понять, с какой стороны у них воняет, пока лидеры «Пелс», «Гриззис», «Клипперс» и тех же «Санс» пропускают матчи десятками, «Денвер» просто играет в баскетбол, и этого хватает. Сейчас у «Наггетс» 69% побед, с примерно таким показателем Запад выигрывали, с меньшим в XXI-м веке – никто.

Это не к тому, что «Наггетс» как-то плохи. Просто в своем нынешнем составе «самородки», несмотря на лучший результат на Западе, выглядят как одни из.

У них, как и у всех в конференции, есть проблемы. У них, как и положено серьезной команде, есть настоящая суперзвезда и свои сильные стороны. И сейчас без труда можно представить, как появление «Наггетс» в финале, так и их вылет во втором раунде. Потому что весь Запад – вот примерно такой как «Денвер».

Букмекеры видят 4 команды от Запада, на победу которых в конференции коэффициент от 4,1 до 6 – «Наггетс», «Гризлис», «Уорриорс» и «Клипперс», это 4 фаворита . На Востоке есть «Бостон» с 2,7, дальше «Бруклин» и «Бакс» (около 4) и потом «Сиксерс», на которых кэф уже выше 7. Запад, очевидно, более ровный.

Большинство статистических моделей, когда дело доходит до шансов на попадание в финал, ставят первым «Бостон», потом «Мемфис» с «Денвером» (в разном порядке) и дальше уже снова кто-то с Востока. Опять же, «Бостон» оторвался от группы, «Денвер» – нет, и не сказать, чтобы верхушка Востока в этом году была слабее .

С одной стороны, расклад неплохой: в конференции равных у тебя преимущество своей площадки в каждой серии.

С другой, будучи первым сеяным, хочется быть явным фаворитом хоть в каких-то сериях.

Чтобы как-то дистанцироваться от основной группы команд, «Денверу» нужно подтягивать слабые стороны (с сильными и так все в порядке, если исходить из того, что Мюррей в форме). Нужно решать вопрос с минутами без Йокича и найти там жизнеспособную пятерку. Нужно докрутить глубину, получив пару правильных ребят (это поможет и решить вопрос с безниколовыми минутами).

Тогда «Денвер» станет сильнее, команда будет устойчивее, и вылет во втором раунде станет заметно менее вероятным, чем попадание в финал. Не то чтобы такие ходы переведут их в качественно новый класс, но они повысят шансы в каждой серии (условно с 50-55% до 60%), что в сочетании с преимуществом своей площадки позволит чувствовать себя более уверенно.

Вообще же я просто надеюсь, что «Денвер» останется здоровым. Потому что «Наггетс» наконец смогут проверить эту теорию об атакующем баскетболе. Можно ли побеждать с явными уязвимостями в защите, если твоя атака работает на космическом уровне? Когда-то я надеялся, что теорию проверит «Бруклин» – не срослось. «Денвер» до возвращения Мюррея и Портера выглядел недостаточно талантливым, чтобы результаты их эксперимента можно было воспринимать всерьез. Но вот эти «Наггетс» с их огневой мощью выглядят достойным кандидатом на роль испытателя .

Как далеко можно зайти, если в твоей защите есть явное проблемное место?

Или – что может быть даже важнее – как далеко можно зайти, когда твой лучший игрок – полноразмерный «большой»?

Ответы на эти вопросы могут несколько изменить представление о современном баскетболе. И пока все идет к тому, что так или иначе «Денвер» нам эти ответы в ближайшие годы даст.

Видео по теме:

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Michael McLoone-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Justin Tafoya