В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От когда ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

Каждый год межсезонье серьезно перетряхивает НБА. Кто-то уходит в перестройку, кто-то напротив подзаряжается для выхода на новый уровень. Ландшафт лиги меняется. Минувшее лето не стало исключением и подкинуло нам много поводов для обсуждений.

Как изменились команды и чего ждать от наиболее трансформировавшихся клубов?

«Майами»

У «Хит» перестановки весьма скромные. Но эти ходы, вероятно, будут иметь последствия. Летом был отпущен в «Филадельфию» Такер. А потом уехал в «Бруклин» Моррис. И теперь «Хит» остаются с вакантной позицией на «четверке» (хотя кто знает, как проявит себя Йович).

Если не считать новичка, то решить вопрос можно двумя противоположными методами. Первый – кинуть на это место Бэма. Он без вопросов потянет «четверку» в защите, но как вы будете атаковать, когда к Бэму без броска и Батлеру почти без броска добавите еще и центра (они в основном не бросают, и даже Дедмон уже давно забыл про свои трешки)?

Вторая опция выглядит перспективнее: закрыть «четверку» кем-то из вингов: Мартином, Батлером или Дипо. Во-первых, игроков периметра у «Майами» больше, выделить оттуда ресурсы на затыкание «четверки» проще. Во-вторых, это будет выглядеть современнее и не добавит дополнительных проблем атаке. По идее такое перестроение должно сделать команду менее грузной и более атакующей.

Но вообще «Майами» явно нужен какой-нибудь обмен, чтобы снова на что-то претендовать. Конкуренты прибавили, а «Хит» пока просто потеряли одного из 5-6 важнейших игроков и никем его не заменили.

Интересность: 2/5 (чисто субъективная оценка, построенная на масштабах изменений и нестандартности ожидаемых схем)

Перспективность: 3/5 (5 – один из главных фаворитов, 4 – претендент второй волны, 3 – команда плей-офф, 2 – команда, борющаяся за плей-ин).

«Уорриорс»

«Воины» в основном игроков теряли. Портер, Тоскано, Бьелица, Пэйтон, Ли, возможно, еще и Игудала. Скамейка, кроме Пула, по сути, потеряна.

А это значит, что большие минуты будут отданы молодым. Уайзмен, Куминга, Муди – все они должны получать увеличенное игровое время. Дивинченцо чуть старше, но и ему после травмы нужно подтверждать свой статус. Плюс куча новичков. То есть на скамейке одни дети и Джамайкл Грин.

Вряд ли это сильно повлияет на модель игры или улучшит результаты, но в этом сезоне мы будем видеть молодых «Голден Стэйт» гораздо чаще. Больше шансов, больше минут, больше владений и выше ответственность. Потянут ли, никто не в курсе. Но для «Уорриорс», как для организации, это необходимый ход. Нужно дать молодым шанс, чтобы понять, кто из чего сделан, чтобы дать им расти, и, исходя из этого, дальше уже продумывать долгосрочную перспективу.

Интересность: 2/5

Перспективность: 5/5

«Клипперс»

«Парусники» должны выйти на новый уровень, но в первую очередь благодаря выздоровлению Ленарда и полноценным сезонам Пауэлла и Джорджа. В здоровом виде «Клипперс» с их глубиной состава, универсализмом в обороне, пространством в атаке и по-настоящему звездными лидерами – один из главных претендентов на титул.

Подробнее о «Клипперс» тут.

Интересность: 2/5

Перспективность: 5/5

«Никс»

Летом они получили Брансона, и это значит, что они смогут... бороться за 10-е место? Глумиться над «Нью-Йорком» уже как-то опостылело, да и повод, на самом деле, не самый очевидный. Вряд ли контракт Брансона станет плохим, а команде нужен был боллхэндлер, проблемы-то тут нет. Просто, учитывая достаточно сильную конкуренцию, подписание Джейлена вряд ли окажется достаточным для существенного скачка.

Наверное, и обмен на Митчелла не гарантировал бы им высоких результатов, но обмен на Митчелла притащил бы в «Никс» звезду, а звезды любят кучковаться, и кто-то мог бы захотеть присоединиться к Доновану в «Нью-Йорке». К Барнсону же вряд ли побегут толпами игроки из топ-15.

Интересность: 1/5

Перспективность: 2/5

«Бруклин»

Если оставить всю драму за скобками и посмотреть исключительно на баскетбольную составляющую, то «Нетс» этим летом сделали много правильных ходов. Их основной ИГРОВОЙ проблемой был недостаток двусторонних баскетболистов и людей с габаритами вингов. За межсезонье они получили О’Нила, Морриса и Уоррена, также должны вернуться Харрис и Симмонс. Это все игроки подходящего формата. Проблема, правда, в том, что надежен из них примерно никто, и не очень понятно, какого уровня от каждого из них можно ожидать. Но их сразу пятеро, кто-то должен зайти.

Симмонс здесь смотрится интересно, с шутерами (Карри, Миллс, Харрис) вокруг, с возможностью играть центра (из «пятых» по сути Клакстон да Шарп, которые вряд ли закроют все 48 минут на позиции) и без необходимости много обострять с ведения в позиционке (Кайри и КейДи никому не дадут этим заниматься). На бумаге команда выглядит перспективно и интересно.

Вот, но это если оставить всю драму за скобками.

Интересность: 3/5

Перспективность: 3/5

«Бостон»

Летом «Селтикс» провели очень логичную кампанию. Им не хватало боллхэндлера и глубины (с каждым раундом плей-офф играбельных людей оставалось все меньше). Оба вопроса призван решить Брогдон. Малколм отлично вписывается в концепцию «Селтикс» с их универсализмом в защите, он может бросать, вести мяч и понемногу креативить.

Вторым приобретением стал Галлинари, который выглядел вполне уместно. Когда соперник выпускает не самую атакующую пятерку, или в принципе с трудом наказывает вас за проблемы в обороне, можно достаточно безболезненно выпустить Гало, чтобы помочь нападению. Однако итальянец получил серьезную травму и за «Бостон» вряд ли сыграет, и теперь ему на замену прочат вполне сопоставимого по стилю Мэло.

Интересность: 1/5

Перспективность: 5/5

«Даллас»

«Мэвс» свои ходы сделали давно, и ходы, на самом деле, спорные.

С одной стороны, они отпустили Брансона и не заменили его никем. Когда «Даллас» выменял Динуидди в дедлайн, это выглядело как подстраховка на случай ухода Брансона. Но тогда почему «Мэвс» не стали никуда двигать Джейлена? В итоге летом Брансона просто отпускают, не получая за него ничего. Теперь остается надеяться на то, что Спенс вернется на «бруклинский» уровень и сможет занять место Джейлена (уже спорно), но кто займет место, которое сам Динуидди занимал в прошлом году? У них и так команда была не глубокая.

Также «Даллас» получил Кристиана Вуда. Будет ли он играть центра? Если да, то защита «Далласа» столкнется с массой проблем. Если же Вуд – «четверка», то насколько удастся раскрыть его как опцию в атаке, в определенной степени заменяющую то, что было потеряно с уходом Брансона? Возиться с мячом в посте, когда под кольцом уже стоит Макги, трудновато (хоть Вуд и не работает прямо под кольцом). И будет ли вообще Лука играть на него? Пик-н-роллы, скорее всего, играться будут тоже через центра.

Наверное, оптимально было бы выпускать Вуда в паре с Макси, Клебер и защищаться под кольцом может, и в атаке мяч не просит, что позволит Крису быть более вовлеченным. Это вряд ли вариант для основы, но у Кидда и в плей-офф в основе играл Пауэлл, а настоящие минуты получали пятерки формата «5-аут». То есть выход есть.

И потом опыт игры с Вудом должен быть полезен для Дончича. Лука потихоньку начинает принимать, что нельзя каждое владение решать самостоятельно. В прошлом сезоне он играл рядом с другими боллхэндлерами. В этом сезоне Луке дадут новую игрушку – «большого», который может не только данчить или попадать «поймал-бросил» трешки, но и придумывать себе бросок самостоятельно. Раньше таких партнеров тут не было. Можно, конечно, вспомнить Дирка в его 40-м сезоне или попытки вылепить скорера из Порзингиса, но все это несерьезно. Теперь опция в передней линии есть, вопрос, повторюсь, в том, будет ли Дончич на эту опцию играть. Не факт, что все это сразу заработает, но в перспективе опыт действительно должен оказаться полезным.

Плюс с приобретением Вуда и Макги увеличивается вероятность обмена Пауэлла и Бертанса – людей, которые не особо готовы играть в плей-офф, но при этом имеют ощутимые контракты. Звучит как не самые привлекательные активы, но вместе с пиками за это можно получить что-то полезное и не дешевое (Богданович? Гордон?).

Перспективность: 3/5

Интересность: 3/5

«Филадельфия»

«Сиксерс» провели достаточно необычное межсезонье. В том плане, что громких имен в списке приобретений нет, но от трансферной политики все в восторге и результаты должны заметно подняться.

В прошедшем плей-офф был очевиден дефицит двусторонних игроков, который доставил неиллюзорные проблемы. Команда постоянно была вынуждена выбирать между бросковым потенциалом и оборонительной компетентностью выпускаемых пятерок. Летом «Сиксерс» были перестроены в соответствии с представлениями Мори о правильном баскетболе – были получены 3 игрока с броском и защитой: Мелтон, Такер и Хауз.

Вообще «Филадельфия» со времен процесса всегда выглядела несколько странно, то они совмещали Симмонса с Эмбиидом, то делали вид, что полноценный обостряющий плеймейкер им не нужен. В общем, буянили. Теперь же мы видим гораздо более логичную и привычную по современной НБА команду: Харден как приводящая сила на мяче и хорошее пространство вокруг Эмбиида.

Еще есть ощущение, что ПиДжей с Джоэлем отлично сработаются в обороне. У Эмбиида, по сути, не было партнера, способного прилично страховать (может им был Симмонс, но Бен слишком много защищался на мяче, чтобы успевать отработать под кольцом). В итоге при защите от пик-н-ролла Эмбииду местами приходилось несладко. Он либо выходил на мяч, и тогда оказывалось, что никто не прикрывает самого ДжоДжо, либо оставался со своим подопечным, но тогда уже труднее было страховать партнеров. Он защищался один против двоих, особенно, когда на мяче оборонялись не Симмонс или Тайбулл, способные нормально лезть через заслоны. Теперь же Джо сможет гораздо активнее страховать, потому что знает, что его прикроет Такер. А это уже в свою очередь позволит не выпускать лишний раз того же Тайбулла, убивающего атаку. Мне кажется, от Эмбиида в этом году можно ожидать действительно качественного скачка в обороне, который запулит его в споры о лучшем оборонительном игроке.

Другая вечная проблема «Сиксерс» – запасной центр. В новом сезоне эту роль видимо распилят Рид, Хэррелл и Такер. ПиДжей готов к такой работе лучше остальных, но он основной «четвертый». Чтобы давать ему много минут на «пятерке», нужно либо разводить Такера по минутам с Эмбиидом, либо просто давать ветерану в районе 48 минут за матч. На месте «Сиксерс» я бы не стал гонять ни Такера, ни Джоэля на предельных мощностях. Это значит, что от запасных центров потребуется приличное количество минут (особенно с учетом того, что часть матчей Джо пропустит полностью).

И тут совсем бы не помешал кто-нибудь габаритный на «пятерку», благо на рынке еще полно списанных оллстаров. Но у «Сиксерс» запасные центры исключительно мелкие (в играх на вылет к ним уже может добавиться и описанный выше Такер). Можно верить в то, что Рид будет прибавлять и сможет, например, играть в привычный Хардену размен в защите. Можно надеяться на ренессанс Хэррелла, который отлично играл у Риверса, и драфтовался в свое время «Хьюстоном» Мори. Можно молиться, чтобы и Такер не начал интенсивно сыпаться. Но в рядах запасных центров хотелось бы видеть разнообразие габаритов.

В свете летних изменений напрашивается перевод Макси на скамейку. Харден, Эмбиид, Харрис и пара 3&D игроков должны дать вполне достаточный креатив в основе. Им не слишком нужен Макси в атаке. То, что Тайрис даст впереди, и близко не стоит проблем, которые он в паре с Харденом создаст в обороне. Это в прошлом году, когда двусторонних игроков в составе не хватало, Макси казался лучшей из опций, сейчас ситуация другая. В основе Тайриз не нужен, зато должен оптимально зайти на роль запасного плеймейкера и опции со скамейки. Этот путь Джордана Пула выглядит здесь максимально логично.

Главный же вопрос по этим «Сиксерс» – это Харден. Что это было? Застарелая травма, которая теперь залечена? Или это возраст, накопившаяся еще со времен «Рокетс» нагрузка и еще травма, но такая, после которой до конца восстановиться невозможно? Эмбиид уже говорил нам, что ждать «хьюстонского» Хардена не стоит, а сам Джеймс перестраивал свою игру еще в «Нетс». Судя по всему, Харден как игрок, набирающий по 30 в среднем за матч, закончился. И теперь он пытается переформатироваться в человека, который больше ориентирован на пас, чем на завершение. Проблема в том, что, если ты не можешь попасть из-под кольца и не хочешь бросать со средней, то ты далеко не всегда будешь суперопасным. Если защита не прыгает на тебя как грузины на Коркмаза, то и партнеры не так открыты, и быть классным разыгрывающим намного сложнее. Хардену здесь придется найти баланс.

И ему придется учиться играть с Эмбиидом. Статистически их пик-н-ролл был дико эффективен в прошлом сезоне. Однако против хороших защит слишком часто бросалось в глаза, что никакого импульса из заслона на мяче получить не удается: Джо идет к кольцу пешком, а нежелание Хардена брать средний и неспособность того же Хардена завершить из-под кольца давали оппонентам слишком большие припуски. И они оба – умные игроки, они должны прибавить во взаимопонимании так, чтобы их пик-н-ролл работал на топовом уровне против любой защиты. Ставь заслон повыше, чтобы Харден выходил не на средний, а на трешку. Не жди, что Эмбиид понесется к кольцу, запомни, что он любит открываться под джампер. Это придет.

Перспективность: 5/5

Интересность: 2/5

«Миннесота»

Одной из основных проблем «Миннесоты» в прошлом году был недостаток страхующих. Они частенько выдергивают Таунса на линию заслона, и кто-то должен прикрывать это дело на лицевой. Вандербилт делал, что мог, но у способностей форварда есть границы. Летом «Вулвз» решили проблему экстремальным методом, отдав все полимеры за Гобера.

С защитой кольца теперь проблем быть не должно. На самом деле, в защите Руди может играть как центра (то, что он делал в «Юте»), так и страхующего «четвертого» (фактически заменив Вандербилта). Руди может быть полезен в обеих ролях, и, если бы речь шла о 2К, я бы менял позиции «больших» в зависимости от конкретного матч-апа, но в реальном баскетболе такая адаптация под соперника в регулярке случается редко. Но, какая бы из опций ни была выбрана, в итоге команда получится нестандартная, хоть концепт двух башен и становится все более распространенным.

В атаке же Гобер – чистая «пятерка» и прямая замена тому же Вандербилту. Я только думаю, что Руди будет чаще своего предшественника ставить заслоны на мяче и открываться к кольцу, что, вероятно, несколько выдавит Карла на периметр.

Интересно будет посмотреть, как пара Гобер-Таунс будет атаковать в плей-офф. Потому что Руди неоднократно проваливался против смоллбола и размена, он не мог получать мяч на ходу, а один в один продавить уступающих в габаритах соперников толком и не пробовал. Против Таунса местами тоже ставили не самых крупных людей (хотя там всегда был крупный страхующий, защищавшийся против Вандербилта). Смогут ли «большие» «Миннесоты» наказывать маленькие составы соперника?

В целом апгрейд для «Вулвз» очевидный, их защита должна подняться, их атака не должна просесть. И они будут более устойчивой командой по ходу сезона.

А главный вопрос – кто будет играть на «тройке»? Основных вариантов два – Макдэниелс и подписанный Андерсон. Оба чуть крупноваты для «тройки», что само по себе не слишком проблемно, но может быть проблемно в случае с «Миннесотой». Потому что, потеряв Беверли, они не только получили +10 к карме, но и утратили стопера на периметре. Кто должен защищаться на мяче? Расселл? Он отвалился еще на слове «должен». Эдвардс? По плану он – главный креативщик на мяче, будете загружать его обороной против лучшего игрока соперника? Или вы сократите атакующую нагрузку самого перспективного человека в команде? Получается, что Макдэниелсу и/или Андерсону уготована роль защитника на мяче? Если так, то против первых номеров они действительно могут оказаться крупноваты и медленноваты. Плюс да, оба так себе снайперы, хотя роль 4-го лучшего шутера в пятерке могут и потянуть.

Перспективность: 3/5

Интересность: 4/5

«Кливленд»

«Кэвальерс» в прошлом сезоне залезли в восьмерку с некоторым опережением графика. Гарлэнд поехал на Матч звезд, Мобли оказался готов и заряжен, полученный Аллен был дико хорош и прибавил в атаке, и даже Маркканен на тройке смотрелся по большей части адекватно.

Но не хватало движа в нападении. Гарлэнд прекрасен, но слишком часто создавалось ощущение, что он тут все должен делать один (а еще был явный недостаток шутеров, и в плей-ин Гарлэнд не мог сесть на скамейку, его отдых – это постоять пару владений в углу, ибо без ДиДжи пространства у «Кэвс» не было).

Секстон пропускал сезон с травмой, и чтобы как-то разгрузить Дариуса, был выписан Леверт. Получилось так себе, Карис – весьма переоцененный игрок, который не хорош примерно ни в чем. Как сказал Руссилло, Леверт – это такой игрок, который кажется тебе очень прикольным, пока он не играет за твою любимую команду. В общем, проблему с креативом по большому счету решить не удалось. Больше того, летом добавилась еще одна проблема, потому что Секстон должен был вернуться, и теперь между ним и Левертом как будто надо было выбирать.

«Кливленд» вышел из ситуации оригинально, они обменяли Секстона с Маркканеном на Митчелла. И Митчелл, безусловно, должен стать тем человеком, который Гарлэнда разгрузит куда успешнее, чем Леверт. Митчелл интереснее как опция, лучше как пасующий и как шутер, они должны отлично сработаться с Гарлэндом в атаке, где оба могут гонять пик-н-роллы, и оба могут играть без мяча. Правда, вопрос с лишним гардом остался. У вас были Секстон и Леверт, из которых вы хотели оставить одного, теперь у вас Митчелл и Леверт, по идее, потребность в Карисе стала только меньше.

Но главный вопрос – «тройка». Там был Маркканен – не оптимальный вариант, но проверенный и способный выживать. Теперь какие там опции? Добавить неспособного бросать Окоро к паре «больших», которые тоже без броска? Мобли вроде работает над джампером, но между тем, что он показывал в прошлом сезоне, и тем, что соответствует понятию приличный шутер, пропасть. Три игрока без броска в старте – эту телегу даже Митчеллу с Гарлэндом будет сложно разогнать. Или выпустить кого-то, кто лучше бросает, но хуже защищается? Того же Леверта. Правда, тогда ваш периметр превратится в одну сплошную дыру. Пару Митчелл-Гарлэнд ваши «большие», наверное, смогут прикрыть, но вот периметр, где нет вообще ни одного стопера – рецепт для провала. Еще можно попробовать в основе Лава, который в защите будет «четвертым» (на «тройке» будет Мобли), а в атаке встанет на дугу как винг. Звучит интересно.

Сочетание атакующих задних и защитных «больших» должно дать достаточно необычную команду. Все это выглядит очень интересно и даже должно неплохо работать в регулярке. Но в плей-офф так играть нельзя. Тут слишком много слабых мест.

Собственно, возможно, «Кливленд» в таком виде и не собирается в большой поход. Они схватили Митчелла, потому что была возможность, которая выпадает редко. Но этот громкий ход совсем не обязан быть последним. Возможно, «Кливленд» попытается где-то выцепить таки себе правильного двустороннего винга позже (например, подписать кого-то летом, когда кончится контракт Лава, или выменять кого-то полезного, но переплаченного, в дедлайн на истекающий того же Лава). И тогда через год, когда еще и молодежь прибавит, «квалеристы» пустятся в рейд по Восточной конференции.

Но да, чтобы ставить высокие цели, классные края понадобятся. А, если высоких целей перед собой не ставить, то зачем было сливать +/- 4 незащищенных пика.

Перспективность: 3/5

Интересность: 5/5

«Вашингтон»

«Уизардс» выглядят достаточно бледно. Команда с выдающимся упорством пытается закрепиться на уровне борьбы за плей-ин. Но обновлений тут достаточно много. Бартон вместо Кентавиуса, Монте Моррис вместо Иша Смита, Порзингис вместо Брайанта, плюс пришел Делон Райт, плюс задрафтовали Джонни Дэвиса.

В целом команда выглядит осмысленно: тут должно быть хорошее пространство в атаке, есть впечатляющая глубина и приличные края (многие из них – молодые, бравшиеся под высокими пиками, и там можно ждать прогресса). В основе, наверное, можно двинуть Порзи на «пятерку» и играть в изоляции в хорошем пространстве. Со скамейки можно выпускать Морриса. Он вряд ли нужен в основе, но поможет наладить движение в атаке, когда на одних индивидуальных действиях выезжать станет сложно: Бил садится и креатива становится меньше, да и бросающий Порзи уступает место на паркете Гаффорду (наверное, на каких-то минутах можно выпускать их вместе, но только на очень небольших – приличных центров у «Вашингтона» маловато, и тех, кто есть, придется разводить по минутам).

То есть концепция команды ясна и совсем неплоха. Проблема только в качестве исполнителей. Откровенно плохих игроков тут нет, но нет и звездного таланта. Бил там, где должна быть первая звезда, Порзингис (или Кузма?) там, где должна быть вторая звезда, и это идет через весь состав. Какой-нибудь Авдия выглядит как классный кандидат на место 9-го игрока, а тут он 6-7-й.

И да, Бил не может быть первой звездой в серьезной команде. Брэдли – отличный скорер, но суперзвезды всегда дают что-то еще – розыгрыш или защиту. И ни в чем из этого Брэдли не преуспел. А результаты «Уизардс» не позволяют говорить, что Бил – какое-то исключение, которое затащит команду к звездам одним скоррингом. Не затащит. Эта команда в последний раз выигрывала больше 35 матчей в 2018-м.

«Вашингтону» нужно было менять Била, пока на того был спрос. Вместо этого «Уизардс» продлили своего лидера на максимально диких условиях, приговорив себя к вечному (в условиях НБА это года 2-3) прозябанию в болоте. Перефразируя классику: «Уизардс» думают, что заперли у себя Била, но, на самом деле, это Бил запер их у себя. И у него есть право вето на обмен.

Перспективность: 2/5

Интересность: 2/5

«Атланта»

«Хоукс» получили Мюррея, который вписывается в команду сразу на нескольких уровнях. Он даст вторую звезду. Он даст дополнительного боллхэндлера. Он сможет вести атаку, когда Янг отдыхает. Он даст классного защитника на периметр. Все это – то, с чем у «Хоукс» были проблемки. Переход точно должен сделать «Хоукс» сильнее по дистанции регулярки.

Главный же вопрос в том, как пара Янг-Мюррей будет играть в атаке. Ни один, ни другой до сих пор не преуспел в игре без мяча. Трэя давно к этому подталкивали, и возможно теперь его все же заставят уйти на роль чистого шутера на определенных минутах. Если вспомнить прошедший плей-офф, где Янга задушили и не позволяли ему выйти на привычную позицию из пик-н-ролла, это звучит разумно. Потому что у тебя должен быть план «Бэ» для таких случаев. И игра без мяча может дать Янгу тот самый запасной вариант, к которому можно обратиться, когда твой основной инструмент захвачен соперником.

Речь не о том, чтобы Янг превратился в позднего Рэя Аллена. В конце концов, Трэй заметно лучше Мюррея в игре на мяче. Настолько лучше, что Янг-боллхэндлер с небросающим Мюрреем рядом скорее всего создаст более интересную атаку, чем Мюррей-боллхэндлер с заметно более бросающим Янгом в роли второго номера.

Но на каких-то отрезках Трея нужно пробовать в роли игрока без мяча. У него 48% на «поймал-бросил» трешках в прошлом сезоне, и у него есть явная потребность разнообразить свою игру. В то же время Мюррей, который так себе снайпер (32-33% из-за дуги по последним сезонам, 34,5% на «поймал-бросил» трешках), временами должен возиться с мячом, и не только тогда, когда Янг отдыхает.

Собственно, самое интересное и заключается в том, как будут распределяться владения, когда оба защитника на паркете. И во многом тут все сводится к тому, захочет ли Янг развиваться в сторону игры без мяча. Потому что этому нужно учиться (недавно говорили, что Трэй тренируется с Карри). И к такой роли нужно привыкать. И на такую роль нужно согласиться. Если Трэй твердо настроен добавить в свою игру движение без мяча, то разыгрывать частенько будет Мюррей. Если же Трэй недостаточно прибавит в игре без мяча или если ему просто надоест бегать по углам, пока разыгрывает человек, который явно слабее в креативе, то игра «Атланты» и самого Янга вряд ли сильно поменяется.

Так же нужно отметить, что в случае с «Хоукс» всегда есть вероятность обмена. Они уже года 3 как пытаются слить Коллинса (за это время с ним уже подписали новый контракт). Вроде как и Капела неприкасаемым не считается. Тут может быть какой-нибудь важный и большой ход в течение сезона.

Перспективность: 3/5

Интересность: 3/5

«Портленд»

«Блейзерс» решили устроить очень странную перестройку, которая больше напоминает перезарядку. Обычные команды для смены резины заезжают на пит-стоп, после чего выезжают где-то в конце пелетона, но с новой резиной, полным баком и пониманием того, что когда-то и соперникам придется остановиться. «Портленд» же не стал останавливаться, а просто сбавил скорость и на ходу повыкидывал старые колеса, заменив их другими. Плюсы стратегии очевидны, минусы – тоже. Ты не теряешь несколько сезонов, но и обновление получается не самым беспроигрышным и основательным.

В целом изменения напрашивались давно, у старой команды был очевидный потолок. И вот, когда Дэйм травмировался, «Блейзерс» решили слить сезон, попутно распродав значительную часть окружения Лилларда в попытке переформатироваться и собрать что-то новое, пока тот еще не ушел на пенсию.

Получился примерно такой состав: Лиллард, Саймонс, Пэйтон, Грант, Нуркич. Плюс Харт. Плюс Литтл. Игроки уровня НБА на этом собственно и заканчиваются. Есть Уинслоу с его бесконечными травмами, Кион Джонсон, у которого гигантские проблемы с некоторыми аспектами игры (типа попадания мячом в кольцо), Юбэнкс, который неплохо подходит на роль третьего центра, но тут он единственный бэк-ап Нуркича, и Шарп, который в 2 годах от того, чтобы быть в двух годах от того, чтобы помогать команде НБА.

«Портленд» распродал почти всю ротацию и просто не смог подписать достаточно классных игроков на замену ушедшим.

Лиллард и Саймонс, вероятно, худший бэккорт в НБА с точки зрения обороны. С одной стороны, вокруг них достаточно неплохих или даже очень классных защитников на периметре. С первыми-вторыми опциями Дэйму и Анферни работать придется не часто. Вот только, во-первых, это такое дно в защите, что один в один их и третья опция раскатает, а страхующие тут явно не «кливлендского» уровня. А, во-вторых, гарды дюже мелкие, куда ты сможешь их спрятать? Не кинешь же ты их на «тройку» и «четверку». Если основная атакующая мощь соперника заключена в задней линии, то кому-то из пары «портлендских» гардов придется играть в обороне.

В общем, сложно.

Возможно, лучше кинуть Саймонса на банку и использовать как шестого, но, если Анферни играет только тогда, когда Дэйм сидит, то зачем этому Анферни платить столько золота?!

В атаке по идее больших проблем быть не должно, кадрово там адекватный подбор исполнителей, сомнения остаются только по поводу слаженности (команда-то во многом новая) и того, потянет ли кто-то из пары Грант-Саймонс роль второй опции в приличной команде. В остальном даже большие минуты Пэйтона вряд ли сильно помешают нападению.

Ну и, как и в случае с «Хоукс», тут можно ждать внутрисезонного обмена. Команда просто не выглядит завершенной.

Перспективность: 2/5

Интересность: 2/5

«Денвер»

«Наггетс» провели не самую яркую трансферную политику, и наиболее важные изменения в их случае сопряжены с возвращением Мюррея и Портера. Пока партнеры Йокича были травмированы, против Николы начали чаще играть как против пасующего. То есть мы не будем на тебе сдваиваться, и заигрывать партнеров ты не сможешь. А партнеры у тебя такие, что сами себе они бросок не создадут. Да, играя один в один, ты сам сможешь накидать, но не столько, чтобы этого хватило для победы.

Такой подход казался разумным, когда вторым лучшим атакующим игроком «Наггетс» был Бартон. Теперь же вокруг Йокича гораздо больше огневой мощи. Набирать все самому ему не придется. Больше того, вернется пик-н-ролл Мюррея с Николой, который из обоих выжимает максимум. Атака «Наггетс», несмотря на травмы, оставалась очень даже классной (6-я в НБА). Теперь она может прямо-таки пробить потолок.

В защите все тоже может стать лучше. Подписание Брауна выглядит очень разумно. Брюс сможет защищаться на мяче, таким образом, Гордону больше не придется этим заниматься, и его можно будет использовать для обороны на крыле, где у «Наггетс» были проблемы. При этом Брюс любит открываться к кольцу в атаке, а Йокич любит таких ребят заигрывать. В то же время нестабильный бросок Брауна здесь выглядит не слишком страшно, потому что тут и центр часто играет наверху, и вообще броскового потенциала предостаточно.

Возвращаясь к обороне, надо отметить и поправляющегося Портера. Не то чтобы классный оборонец, но до травмы он вполне неплохо страховал под кольцом, что очень важно для защиты, в которой центр часто выдергивается наверх.

То есть, по-прежнему есть сомнения в том, что с Йокичем можно выстроить защиту, которая будет успешна в плей-офф. Но определенного прогресса тут ждать можно. И, если атака выйдет на плановые мощности, даже такой несовершенной обороны может оказаться достаточно.

Так же нужно сказать о проблемах со скамейкой. Потянет ли Хайленд роль классного запасного первого? Кто будет подменять Йокича? Кто из всех этих ребят, которые должны составлять глубину, сможет держать нормальный уровень? Основа выглядит очень мощно и логично, но, чтобы к плей-офф нарисовалась классная ротация, по ходу регулярки должна выявиться еще пара человек, способных быть полезными.

Перспективность: 4/5

Интересность: 4/5

«Пеликанс»

В прошлогоднем плей-офф «рыбоеды» выглядели очень приятно и смотрелись как нормальная современная команда, играя пятерками с Нэнсом-центром, кучей длинноруких вингов и парой креативщиков высокого уровня.

Теперь возвращается Зайон, что по идее должно вывести команду на новую ступень. Вот только пока не очень понятно, как все это должно работать. В той прошлогодней команде не было предусмотрено ниши под Зайона. Из тех «пеликанов» по манере игры в атаке Уильямсон ближе всего к Валанчюнасу. Но Зайон на «пятерке» вряд ли позволит «Новому Орлеану» выживать в защите. Если пихнуть Уильямсона на родную «четверку», то заменит он Хейза, у которого нагрузки в атаке не было вообще, и все придется перепридумывать.

Вообще, пара Зайончюнас выглядит интересно, хотя бы потому, что сопернику придется либо огребать от одного из них один в один, либо выпускать двух центров. И по регулярке это может вполне себе работать. С другой стороны, это не вполне идеально с точки зрения пространства. И Уильямсон, и Валанчюнас оптимально выглядят в роли худшего шутера на паркете.

В этом плане наиболее правильным вариантом для «Пелс», наверное, было бы выпустить Зайона в паре с Нэнсом. Лэрри и в защите немного подстрахует и в атаке просить мяч под кольцом не станет. Но тогда куда девать Йонаса?

И это не говоря о том, что Ингрэму, Валанчюнасу и Макколлуму придется ужиматься в бросках и владениях, чтобы дать Зайону нормальную роль.

В общем, что бы ни сделал Уилли Грин, «Пеликанс» с Зайоном играть будут не так, это будет другой баскетбол, другие схемы и другие сочетания. Не уверен, что все заработает, но интересно точно будет

Перспективность: 2/5

Интересность: 5/5

Лига достаточно сильно трансформировалась. Целый ряд команд должен заметно измениться как с точки зрения модели игры, так и с точки зрения уровня. Мне не терпится посмотреть на «Миннесоту», «Кливленд» и «Филадельфию». Мне интересно, как будут возвращаться «Наггетс» и «Клипперс» и как проявит себя отряд малолеток из «Уорриорс». Мне хочется увидеть Мюррея с Янгом, Дончича с Вудом и Зайона в «Орлеане».

Этот сезон должен быть интересным просто из-за того, что у нас целая россыпь новых или сильно изменившихся команд, с каждой из которых нужно будет знакомиться заново.

Фото: globallookpress.com/Marc Schuler via www.imago-i/www.imago-images.de, AUSTIN SOSA/Keystone Press Agency, JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency, Georgia Soares/Keystone Press Agency, Evan Buhler/Keystone Press Agency, Ariana Ruiz/Keystone Press Agency, Chris Young/Keystone Press Agency, Andrea Vilchez/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/ Elsa, Ethan Miller, Steph Chambers, Jonathan Bachman / Stringer, Michael Reaves / Stringer, Thearon W. Henderson / Stringer