«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА

Самая непредсказуемая серия второго раунда.

После первого раунда «Бостон» и «Бакс» выглядят как две сильнейшие команды Востока, а то и всей сетки плей-офф. Они уверенно разобрались со своими соперниками и показали отличное качество игры, а Тейтум и Яннис – пока главные герои плей-офф. Теперь «Селтикс» и «Милуоки» встретятся друг с другом.

По сезону команды сыграли четыре раза и выдали там 2-2. Но эти матчи вообще нерепрезентативны. Три из них случились еще в 2021 году, о котором «Бостон» вспоминать не любит. Да и в тех играх всегда были значимые отклонения от нынешних составов команд: то Лэнгфорд в старте вместо Хорфорда, то Яннис не играет, а за «Бостон» еще бегает Шредер. И, естественно, все те встречи пропустил Лопес. В последней же игре в регулярке не участвовали Хорфорд, Роб Уильямс и Тейтум.

Судить о том, как команды будут выглядеть в противостоянии друг с другом, опираясь на первый раунд, тоже не получается. «Селтикс» совсем не похожи на «Буллс», а «Милуоки» вообще ни разу не «Бруклин».

Так что же будет в этой серии и на что нужно обратить внимание?

Давайте пройдемся по ключевым пунктам.

Травма Миддлтона

Писали, что Крис Миддлтон будет заново обследован через две недели. Две недели после второй игры, в которой он получил травму – это примерно четвертое мая. К тому моменту серия с «Бостоном» уже будет в разгаре. Потом Воджнаровски уточнял, что «заново обследован» Миддлтон будет не на предмет готовности немедленно вернуться в игру, а на предмет того, как проходит восстановление, и вообще не факт, что Крис вернется в серии с «Селтикс». И наконец, Шамс Чарания объявил о том, что Миддлтон вылетел на весь второй раунд. Теоретически представить возвращение Криса к 6-7 матчу, наверное, еще возможно, но каким он вернется? Так что логичнее исходить из того, что Миддлтона в этой серии не будет.

Без Миддлтона «Бакс» теряют игрока старта и важную атакующую опцию. В серии с «Буллс» в обеих ролях Криса отчасти заменил Бобби Портис: он выходил в основе и неплохо нагружал в атаке, пользуясь тем, что «Буллс» много разменивались и позволяли Бобби давить мелких.

С «Бостоном» все вообще будет не так. Во-первых, у «Селтикс» в основе нет ни одного игрока, против которого пост-ап Портиса – хорошая опция. Во-вторых, если «Бостон» вернется к своей патентованной стартовой пятерке с Робертом Уильямсом, и мы примерно прикинем микро-дуэли, то методом исключения получается, что Портис должен защищаться против Смарта, что не оптимально. Лопес и Яннис будут защищаться против пары «больших», а пара Мэттьюз-Холидей – лучшее, что «Бакс» могут предложить против связки Тейтум-Браун.

В общем, ответом на вопрос «куда бы приткнуть Портиса» может оказаться «приткните его на скамейку». Условный Аллен может здесь оказаться более подходящим вариантом в основу. А уже во вторых пятерках Портис сможет получать минуты против сочетаний с Уайтом и Притчардом, и играть «большого» в защите, спрятавшись на условном Гранте Уильямсе.

Что касается общей глубины, тут травма Миддлтона критичной не выглядит. Восемь человек «Бакс» все равно наберут, и это только из тех, кто уже играл нормальное время. А есть же еще и Ибака с Хиллом. Готовы ли они играть, никто не в курсе, но легко поверить, что кто-то из ветеранов сможет выдать пару хороших матчей на приличных минутах. В конце концов, дальний край ротации «Бостона» это Притчард и Тайс, они прикольные ребята, но имеют свои слабые места. С этим запасные «Бакс» могут работать, и по глубине «олени» вряд ли уступят.

Как защищаться против Янниса и «Бакс»

Базовый вариант обороны «Бостона» подразумевает много разменов и подстраховку от Роба Уильямса. Чтобы Роба оставлять в позиции для этой подстраховки, его стараются держать подальше от мяча. Соответственно, ставить его против Янниса – нелогично, Адетокумбо много возится с мячом, часто ставит заслоны под боллхэндлера, он всегда в эпизоде.

Получается, что на Адетокумбо логичнее бы бросить Хорфорда. Судя по серии с «Нетс», Эл сейчас в хорошей форме, может и попробовать зарубиться с Греком как в лучшие годы (хотя Яннис с тех пор сильно прибавил).

Глобально тут есть две опции.

Первая – постараться держать Хорфорда против Янниса и не размениваться на заслонах. Если Хорфорд справляется индивидуально против Грека, в этом будет смысл – минимум лишней подстраховки, минимум открытых бросков для партнеров Янниса. Это особенно привлекательно, потому что Миддлтон травмирован, тут мало кто может создать себе бросок самостоятельно (особенно против оборонцев «Селтикс»). Если все закрыты, а Эл достаточно хорош, чтобы Адетокумбо не сбросил на него полтинник, играя один в один, схема рабочая. Да, на пик-н-роллы «Бакс» при таком раскладе Эл выходить не будет, и Холидэй сможет таким образом находить броски, но это броски с ведения с преследующим тебя через заслон Смартом/Тейтумом/Брауном. Если Холидэй там будет нагружать слишком много и эффективно, то собственно и сама идея такой обороны не состоятельна: тут все основано на том, что ты отрезаешь Янниса от партнеров, а сами себе они броски не создадут.

Вторая опция – наплевать на неравноценные размены, разменивать все подряд, а потом встречать под кольцом. Это вариант на случай, если Хорфорд не справляется с опекой Адетокумбо или просто играет меньше минут, соответственно, пока Эл сидит, нужно что-то придумывать против Грека. При таком раскладе Яннис сможет выходить на удобных оппонентов. Понятно, что любой игрок «Бостона» для Адетокумбо будет неудобнее, чем любой игрок «Чикаго», но Яннис слишком хорош, кого-то он укатывать точно будет. В этом случае понадобится подстраховка, но «Милуоки» – это не «Бруклин», где на паркете всегда был центр и Брюс Браун, и можно было спокойно парковаться на границе «краски». Против «Бакс» ты будешь оставлять шутеров, в первую очередь – Лопеса, от которого будет отклеиваться Роберт Уильямс. А в пятерках с Яннисом-центром страховать придется вообще за счет Портиса. И жизнеспособность такой схемы во многом будет зависеть от готовности «Бакс» наказывать из-за дуги.

Как и всегда бывает с суперзвездами, ты либо пытаешься выключить эту звезду, надеясь, что шутеры соперника будут мазать, либо смиряешься с относительной эффективностью самой звезды, но стараешься не дать ей заигрывать партнеров. Кажется, что без Миддлтона именно вариант с отрезанием Янниса от партнеров выглядит предпочтительнее.

Понятно, что все не так явно, и на выходе, как правило, получается какой-то гибридный вариант. То есть да, мы стараемся держать Хорфорда против Янниса, но иногда можем и разменяться. И да, мы даем Яннису атаковать Эла, но при возможности помогаем. Однако от акцентов тут будет зависеть многое, и они могут меняться сильно как по ходу серии, так и по ходу отдельно взятого матча, в зависимости от того, как конкретно в этой игре защищается Хорфорд или бросает Лопес.

Как защищаться против Тейтума и «Бостона»

Размен для «Бакс» – не вариант. Вряд ли Яннис или Лопес смогут переключаться на Тейтума и Брауна. По крайней мере, Лопес точно не сможет, а у Грека явные проблемы с ребятами, нацеленными на бросок. Адетокумбо может переключаться на тех, кто заряжен на проход, но вот когда игрок резко тормозит и бросает, случается вторая игра с «Чикаго» и 8 из 9 от Дерозана на джамперах через Адетокумбо.

Придется играть в подстраховку. Можно вспомнить схему, которая в итоге задушила того же Дерозана – открываешь сопернику одну сторону, и там на средней его встречает подстраховка.

Но будет больно.

Во-первых, Тейтум, в отличие от Дерозана, уверенно кидает не только средние, но и трехочковые. Встречать придется выше.

Во-вторых, у «Бостона» не один бросающий игрок на паркете, за такую акцентированную подстраховку будут наказывать (смотрите, там же даже заслона нет, Холидэй просто никого не держит и только встречает Дерозана).

В-третьих, эта защита недоступна, если атакующий игрок начинает владение без мяча, а Тейтум так играет часто.

Ну и много чего еще по мелочи, от открытых трешек для «большого» до возможности ставить заслон не против того, кто опекает Тейтума, а против самой подстраховки (ибо, если Тейтуму открывают сторону, то для прохода внутрь ему заслон не нужен).

Исходя из невозможности играть в размен и того, что окапываться под кольцом не вариант, напрашивается сдваивание на мяче. И там дальше подстраховка за счет того «большого» «Селтикс», который не вовлечен в пик-н-ролл.

Или можно попробовать что-то зонное. Так и боллхэндлера на другой стороне заслона кто-то встретит, и страхующий останется под кольцом.

А еще есть набравшая в последние годы популярность схема «размен и потом сдваивание».

Но все это уязвимо, если «Селтикс» будут хорошо попадать с дистанции. Любая из этих схем приведет к открытым трешкам «кельтов», и если «Бакс» ротируются грамотно, то это будут трешки Хорфорда. Насколько «Бакс» этого боятся, никто не знает. По идее дальние броски Эла должны быть меньшим из зол. Сам же ветеран «Бостона» при таких раскладах выглядит главным икс-фактором серии, потому что именно к его выступлению на обеих сторонах сводится слишком многое. Против той же «зоны» именно Эл с его плеймейкерскими навыками может оказаться игроком, получающим мяч в районе линии штрафного и разыгрывающим оттуда.

Также интересно, как «Бакс» построит защиту передней линии.

С одной стороны, Лопеса бы лучше поставить к Уильямсу, ибо Роб не бросает, а Брук не хочет выходить из-под кольца.

С другой, Уильямс может оказаться слишком резким и прыгучим, чтобы против него отрабатывать на пик-н-роллах. Возможно, лучше приставить Лопеса к Хорфорду, и смириться с тем, что Брук будет запаздывать на пик-н-попах – рывки Уильямса к кольцу могут быть опаснее пресловутых трешек Эла. Но, если на своей половине Хорфорд держит Янниса, то это – кросс-матч: в случае промаха или потери «Бакс» Лопесу и Адетокумбо будет не так просто поменяться подопечными, там может возникнуть путаница (хотя это работает в обе стороны, «Бостону» тоже придется меняться подопечными по пути в защиту).

В целом понятно, что «Бакс» будут оставлять кого-то на дуге, и тут многое сведется к тому, насколько наиболее нестабильные снайперы «Селтикс» смогут наказывать. Хотя кто знает, что может придумать Буденхольцер: его решение вопроса Дерозана было элегантным и нетривиальным (хотя немного напоминало защиту против Хардена). Возможно, и тут тренер «оленей» придумает нечто нестандартное.

Чем это закончится

Серия должна была быть непредсказуемой и очень сложной для обоих соперников. С учетом вылета Миддлтона «Селтикс» выглядят заметно предпочтительнее. Не на порядок предпочтительнее, не в разы, но ощутимо. И потом мы вспоминаем про преимущество своей площадки у «Бостона»... в общем, да, «Селтикс» тут фаворит.

При этом никто не будет шокирован, если Яннис возьмет и задоминирует «Бостон» до смерти. Его прошлогодний поход доказал, что Грек – игрок того самого калибра.

Кто-то по итогам этой серии припишет к своей биографии пару славных страниц. Это может быть Адетокумбо, на горбу затащивший «оленей» в финал Востока против сильной и более здоровой команды. А может быть Тейтум, который и сам после серии с Дюрэнтом претендует на статус игрока «того самого калибра».

В любом случае серия обещает быть интересной, важной и запоминающейся. Хотя могло быть еще мощнее.

Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski, Winslow Townson, Jeff Hanisch, Benny Sieu; Gettyimages.ru/Stacy Revere, Maddie Meyer