Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается

Обмен века состоялся больше месяца назад. Харден и Миллсэп перешли в «Филадельфию», Симмонса, Драммонда и Карри отправили в «Бруклин». И пока Симмонс продолжает не играть в баскетбол, Харден в «Филадельфии» провел уже больше десятка матчей. Больше того, пока многие топовые команды испытывают серьезные трудности со здоровьем важных исполнителей, «Филадельфия» играет в боевом составе.

Все это к тому, что можно потихоньку оценивать «Сиксерс» Хардена-Эмбиида и прикидывать перспективы.

Как выглядит обновленная «Филадельфия»? Все идет не совсем гладко.

Что не так с нападением

Мы все примерно представляем, кто такой Харден и кто такой Эмбиид. Казалось бы, подобная пара должна быть максимально неудержимой: Джоэл, получивший наконец классного боллхэндлера, и Джеймс, который имеет возможность играть с действительно крутым атакующим центром. На практике оказалось, что они не привыкли играть с партнерами такого типа.

1. Харден в атаке много полагается на пик-н-роллы, «большой» должен ставить заслон на мяче и открываться внутрь. Эмбиид же никогда так не играл.

Во-первых, он просто не то чтобы быстро двигается к кольцу. Часто соперник успевает сдвоиться на Хардене и отскочить обратно к Эмбииду просто потому, что Джоэл не бежит к кольцу, а идет. В итоге пик-н-ролл не дает никакого импульса: сам Харден атаковать не может (упирается в сдваивание и пасует), а подстраховка с краев толком не стягивается, так как соперник уже восстановил позицию против Джоэла, никому не удается открыться. И да, Эмбиид все еще может обыграть этого соперника один в один, но тогда зачем тебе вообще Харден?

Не то чтобы Джоэл не мог играть агрессивнее – такие моменты проскакивают, и тогда виден весь потенциал дуэта. Если Эмбиид получает мяч на ходу, то за счет грубой силы и какой-то матери он плюс-минус всегда может завершить, в том числе через подстраховку. Однако это происходит редко. А без резкого рывка к кольцу Эмбиид просто не оказывает нужного давления на защиту и тормозит это взаимодействие. Повторюсь, это происходит не всегда, но таких моментов слишком много, чтобы их игнорировать.

Во-вторых, в игре Джо местами проскакивает отсутствие правильных для такой роли инстинктов. Если Харден играет без заслона, Эмбиид часто не занимает позицию на лицевой, чтобы замкнуть скидку или подправить промах. Вместо этого Джо время от времени либо стоит где-то в стороне, либо вообще перегораживает Хардену проход к кольцу. Из-за этого часто складывается впечатление, что Хардену проще играть с Деандре Джорданом, чем с Эмбиидом. При всей разнице в классе Джордан знает, что должен делать центровой, когда Харден с мячом. Эмбиид же пока не привык, хотя прогресс есть.

Поэтому сейчас, несмотря на приобретение крутого разыгрывающего, у Эмбиида и «Филадельфии» в целом даже меньше результативных заслонов за матч, чем было до обмена. Эмбиид в качестве роллмена не приковывает к себе достаточного внимания, чтобы открыть Джеймса. А в матче с «Торонто» «Сиксерс», казалось, и вовсе заметно сократили само число заслонов на мяче. Пик-н-ролл пока слишком часто работает не так, как планировалось.

Решается это тремя способами:

• тело Эмбиида должно двигаться к кольцу быстрее;

• это тело остается на дуге под пик-н-поп;

• вы заменяете пик-н-ролл на хэнд-офф – пусть Эмбиид ставит заслон с мячом в руках, это заставит защиту больше концентрироваться на Джоэле. Эмбиид привык играть хэнд-оффы, это было важной частью его игры, но после прихода Хардена тему подзабыли (в матче с «Лейкерс» ее реанимировали).

Варианты можно чередовать, чтобы Джо не сильно утомлялся и при этом не превращался в человека, который исключительно атакует с дистанции.

Сложности есть, и эти сложности были предсказуемы, но они не выглядят неразрешимо.

2. Харден с Эмбиидом играть тоже не привык.

В принципе, когда Джоэл получает мяч где-то на средней, туда неизбежно пойдет сдваивание. Чтобы извлечь из этого максимум, остальные партнеры обязаны двигаться, используя численное преимущество. Где-то открыться внутрь, где-то – поставить заслон, где-то – просто сдвинуться на пару метров в бок, чтобы на тебя легче было отдать передачу. Это позволяет получить более открытый бросок. Харден же без мяча не делает ровным счетом ничего.

Как это лечить, я не знаю. Возможно, просто нужно заставить Тайбулла постоянно бегать вокруг Хардена, и ставить для него заслоны, тогда и Джеймс как-то начнет шевелиться. Харден достаточно хорошо бросает, лишний раз подстраховка от него не отойдет, и вряд ли он в одного задушит движение остальной команды вокруг Эмбиида. Но с его приходом «Филадельфию» покинул Сэт Карри, который без мяча перемещался прилично, теперь этого не хватает, и Харден восполнить потерю не помогает. Тут сочетаемость снова вызывает вопросы, хоть и не создает неразрешимых трудностей.

3. Еще один момент по поводу лидеров «Сиксерс» – их зависимость от правильных свистков.

Способность превратить матч в конкурс штрафных очень помогает заснуть команде продержаться по дистанции регулярки. Но в играх на вылет некоторые моменты свистят реже. Эмбиид по частоте штрафных обычно не проседает, там бывают трудности с поиском свистков, но они не выглядят системно и то приходят, то уходят. А вот Харден в плей-офф регулярно теряет в попытках с линии. В последних 4 сезонах за «Рокетс» Харден заметно чаще бросал штрафные в регулярке, чем в играх на вылет (в половине сезона с «Нетс» такой тенденции не было, но и ту регулярку, и последовавший плей-офф сложно назвать нормальными). И вполне возможная недостача штрафных для «Филли» тоже может выйти боком.

Однако главная проблема атаки этих «Сиксерс» не Харден, и не Эмбиид и даже не их сочетаемость. В конце концов, это две мощнейшие опции, и даже если они напрямую никак не помогают друг другу раскрыться, эта пара звезд чисто на индивидуальном таланте создаст много очень хороших бросков. Сейчас дуэт Эмбиид-Харден выходит в «+17» за 100 владений, а по одиночке звезды дают в районе «-4» за 100 владений. Им есть куда прибавлять в плане взаимодействия, но даже сейчас не заметно ничего, что ломало бы игру.

4. Главная проблема и, возможно, человек, который определит сезон «Филли» – это Матисс Тайбулл.

У Тайбулла есть существенные проблемы с дальним броском, что может испортить вообще все. Харден идет под кольцо? Игрок, опекающий Тайбулла, его встретит. Эмбиид получает мяч в посте? Игрок, опекающий Тайбулла, может сдвоиться на Джо. Пик-н-ролл Харден-Эмбиид работает? Можно просто кидать двоих на Хардена, а игрок, опекающий Тайбулла, будет заранее стягиваться и перекрывать потенциальную передачу на Эмбиида. Можно даже разменивать эту двоечку, если потом будет возможность безболезненно страховать и помогать за счет Матисса. Зонную защиту проще использовать, когда в одном углу стоит игрок, который не может стабильно бросать/попадать. По сути, игра 4 на 5. А теперь представьте, что этого свободного страхующего соперника зовут Яннис.

В ближайшее время Риверсу нужно придумать для Матисса какую-то роль, в которой он будет делать в атаке что-то полезное.

Эксперименты уже идут. Тайбулл открывается к кольцу, ставит заслоны на мяче, ставит заслоны на слабой стороне, когда его никто не опекает, тусуется в «краске» и время от времени все же попадает из-за дуги. К слову, по сезону у Матисса 31% на трешках, до прихода Хардена – 28%, после прихода Хардена – 42%. А пару дней назад появилась статистика, что на минутах с Джеймсом Тайбулл попадает 45% из-за дуги, а на минутах без Хардена – 7%. Масштаб разброса связан с масштабом выборки, но, возможно, баскетбол Хардена создает Матиссу более правильные и попадаемые трешки, тогда и верить в успех Матисса в плей-офф проще. Тем не менее, этих трешек в любом случае все еще мало (2 за матч).

Главный вопрос в том, будет ли атака Тайбулла положительна в играх на вылет. Сможет ли Матисс регулярно наказывать защиту соперника? Сколько будет этих заслонов/открываний/точных трешек за матч? Станет ли он Брюсом Брауном этого сезона, внезапно превратившись в роллмена? Пока многие оппоненты успешно игнорируют Матисса, и, несмотря на все его старания, эта модель работает. Потому что ты пару раз попадешь трешку и пару раз скользнешь к кольцу, а защищаться 5 на 4 мы будем весь матч, и оно того стоит.

А если с Матиссом все так неоднозначно, может, попробуем обойтись без него? Или, по крайней мере, будем готовы отказаться от Тайбулла, если он реально вредит атаке? Звучит логично. Осуществить вот только это не так просто по той причине, что в баскетбол играют на двух половинах площадки.

Что не так с обороной

«Филадельфия» играет с огромным центром и, естественно, предпочитает держать его под кольцом. А это не так просто сделать с периметром «Сиксерс». Их защитники на дуге никакие не классные. Харден крайне редко лезет через заслон, Макси застревает там намертво, Харриса нередко разматывают.

А, если защитник на мяче пропускает соперника, то этого соперника нужно встречать. Эмбииду приходится выходить, это открывает «краску», и тогда Джоэла разрывают. Потому что если акцентировано встретишь боллхэндлера – упустишь пас на «большого». Останешься со своим игроком, и тогда это открытый бросок для игрока с мячом. Эта же игра одного против двоих усложняет работу на подборе. А все потому, что тут никто не страхует страхующего, то есть самого Эмбиида. По идее это может делать Ньянг, он в командной защите неплох, но я не помню, чтобы он успешно помогал Эмбииду в таких ситуациях. В теории можно рассчитывать на Миллсэпа, но я не помню, когда Пол в последний раз по физической готовности выглядел как игрок НБА. На удивление часто в грамотной страхующей позиции оказывается Харден, но этого, как правило, недостаточно.

Поэтому «Филли» сейчас и экспериментирует с «зоной». Такая защита не слишком требовательна к индивидуальным навыкам и позволяет всегда держать центра под кольцом. Однако играть в «зону» весь матч нереально, особенно, в плей-офф. Особенно, когда у тебя одновременно на паркете Харден, не особо понимающий, что происходит, и Макси, далекий от тех длинноруких парней, которые с их размахом крыльев перекрывают периметр в зонной защите.

Собственно поэтому тут и нужен Тайбулл. Прилипчивый защитник, которого можно кинуть на мяч. Матисс будет лезть через заслоны и позволит оставаться Эмбииду под кольцом. После ухода Симмонса Тайбулл – единственный игрок в команде, которому это по силам. Дэнни Грин не в том возрасте, чтобы весь матч опекать первую опцию соперника. Ньянг – это под более крупных игроков, чем под боллхэндлеров. Остается только Матисс. Он нужен этой команде, чтобы защищаться, без этого звена цепь нарушится и вся оборона рассыплется.

При этом даже с Матиссом остается вопрос, что делать с командами, у которых больше одного креативщика. Особенно, если эти боллхэндлеры ориентированы на дугу. Можно кинуть Тайбулла на Лавина, а против Дерозана держать условного Хардена. Да, Демар будет отрываться на заслоне, но это все на средней, туда Эмбииду выйти и помочь проще. Неидеально, но может сработать. А вот что делать с командами, где несколько человек могут пик-н-роллить на дуге, решительно непонятно. «Бруклин» точно подкинет проблем, мы это уже видели. Миддлтон с Холидэем вытрясут всю душу. «Майами» с парой Хирро-Лаури тоже могут подгадить.

А это ведь не единственный способ сыграть на том, что вас много, а Тайбулл – один. Команды с хорошими снайперами в составе могут регулярно выбивать размены. Условный пик-н-ролл Тейтум-Браун нужно разменивать, потому что никого из них нельзя оставить открытым. И вот Тайбулл уже защищается не против Джейсона, а против Джейлена, и дальше Тейтум играет следующий пик-н-ролл, вытягивая наверх Эмбиида. То же самое с двоечкой Лаури-Робинсон или Янг-Богданович.

У «Филадельфии» недостаточно сильных персональщиков на периметре. А среди их лучших игроков много посредственных персональщиков на периметре. Поэтому им нужен Матисс, и поэтому одного Матисса им может не хватить. Я удивился, когда они просто выкинули из ротации Чарли Брауна, который, как и Матисс хорошо защищался и плохо бросал. Да, держать на паркете двух таких ребят сразу непросто, но какие-то минуты Брауну можно было найти (Тайбулл же не по 48 бегает), чтобы Чарли не терял игровой ритм. Повторюсь, выпускать дуэт Браун-Тайбулл вряд ли можно на большие минуты, но что, если Матис схватит пару быстрых фолов или подвернет ногу? Здесь точно не помешает запасной вариант. А Брауна не развивают, что возводит значимость Тайбулла в абсолют.

Добавить нужно и проблемы с запасным центром. Деандре сейчас не похож на человека, которому можно стабильно давать минуты в плей-офф. Его выкинули даже из «Лейкерс», которые сами знаете где. Но другие опции у «Филли» не предусмотрены. Миллсэпа перевели на тренерскую работу. Рида так и не начали развивать как игрока ротации. Редко играют маленькой пятеркой. Очевидно, закладываются на Джордана, а у Деандре на данный момент худший защитный рейтинг в команде среди тех, кому дают полноценное игровое время. Можно было бы связать это с тем, что Джордан выходит, только когда Эмбиид сидит, а без Эмбиида защита и не может быть хорошей. Но у Драммонда таких проблем не было (и сейчас в «Бруклине» он выглядит прилично).

Все мы помним, какие проблемы у «Сиксерс» возникли из-за отсутствия достойного запасного центра в плей-офф. В том самом 7-м матче с «Торонто» Эмбиид отыграл больше 45 минут и вышел в «+10», но меньше чем за 3 минуты без него «Сиксерс» улетели в «-12». В прошлом году с «Хоукс» Дуайт нередко уходил в двузначный минус за 7-8 минут игрового времени. И нынешний Джордан – стопроцентный кандидат на продолжение славных традиций никчемности запасных центров «Сиксерс». Это тело будут выносить с паркета, ибо сам он перебирать ногами не в состоянии. И это ведь тоже часть обмена Хардена – отдать Драммонда, который никому не нравится, но играет сносно, и остаться с пустым местом на позиции запасного «пятого».

Да чуть не забыл, «Филадельфия» – одна из худших команд по защите против раннего нападения, «Сиксерс» отдают по 1,19 очка за такое владение, больше пропускает только «Атланта». Дюрэнт уже говорил, что «Филли» не любит играть в высоком темпе, но бежать вперед они могут, а вот с тем, чтобы организованно и быстро садиться в оборону, есть сложности.

Что ждать дальше

Минусы «Сиксерс» переоценивать не стоит.

Так, их нападение, хоть и может пострадать от наличия Тайбулла, вряд ли затормозит. Харден и Эмбиид слишком талантливы, каждый из них может быть краеугольным камнем атаки. Макси и Харрис – приличные исполнители на роль 3-4 опции. Пусть Тобайас в этом сезоне не радует: он любит повозиться в посте и не всегда бросает при первой возможности, что так себе сочетается с новой «Филадельфией». И все же роль одного из 4 главных бомбардиров он потянет с запасом. Ньянг и Грин нормально попадают с дистанции, что и требуется от ролевиков.

И вообще их топ-7 игроков по общему уровню выглядит качественно. Основа плюс Грин и Ньянг – это хорошая ротация.

Талант у этой команды есть, «Сиксерс» – точно команда высокого уровня. Просто пока составляющие никак не получается собрать в нечто большее и взаимодополняющее: «Сиксерс» прилично ограниченны в защите и далеки от неудержимости в атаке. По качеству выступления они уступают и «Бостону», и «Милуоки», у которых уже сложился правильный игровой рисунок. Потенциальные серии с «Хит» и «Бруклином» тоже сулят «Филлли» вполне ощутимые проблемы (да, я знаю, что недавно «Сиксерс» без звезд выиграли у «Хит» один домашний матч).

При том, что явного фаворита в этом году нет, а на Востоке шансы есть у многих, «Филадельфия» пока отстает от главных конкурентов. Усилиться кадрово уже невозможно, а времени на притирку того, что имеется в наличии, остается все меньше. Например, в матче с «Лейкерс» они попробовали не разводить по минутам Хардена и Эмбиида, на старте второй и четвертой сидели оба. Это важный момент: нужно время, чтобы понять, работает это или нет, и чтобы наиграть новые сочетания. Вот только этого самого времени маловато.

«Филадельфия» – точно добротная команда, но если рассматривать «Сиксерс» как претендента на титул, то сомнений слишком много. А ведь в другом качестве воспринимать их нет смысла. У них контрактов на 158 миллионов и одно из трех самых дорогих трио в НБА, плюс к этому они заплатят 13 миллионов налога, а еще 8 миллионов подарят Доку Риверсу. Это как две «Оклахомы». Мори, собирая этот состав, явно надеялся не на достойный вылет во втором раунде. Он полгода ждал удачного предложения по Симмонсу, когда все говорили «обменяй его уже хоть на что-нибудь», не для того, чтобы весной снова поздравлять соперников с победой.

Все это не для средних результатов. Им нужны большие победы, нужен заметный шаг вперед. И не только команде в целом, но и индивидуально лидерам. Эмбиид ни разу не проходил второй раунд. Харден все ближе к тому, чтобы закрепить за собой прозвище «Смолл-гейм Джеймс». Мори до сих пор не собирал команду-чемпиона. Риверс столько раз огребал, ведя в серии 3-1, что и ему есть что доказывать. Черт, да Тайбуллу летом могут дать продление. Тут только Дэнни Грин – заслуженный ветеран, для которого этот мир абсолютно понятен.

Шансов скорректировать место в истории в этом сезоне у «Сиксерс» не так много, как хотелось бы. Игра вызывает немало вопросов и не предоставляет ответов, который бы вызывали восторг. И пока все выглядит так, что «Филадельфия» даже место третьей лучшей команды конференции за собой не забронировала.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Hunger, Mitchell Leff, Harry How; REUTERS/Kirby Lee, Eric Hartline