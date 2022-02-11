Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока

Вчера в НБА закончился период обменов. И это был один из самых крутых дедлайнов на моей памяти, если не самый. Сделок много, есть обмены звезд и переходы, которые могут сильно перетрясти не только отдельные команды, но и весь расклад сил в лиге.

Посмотрим, что случилось и какие последствия будут у этих трейдов.

Сделка века

«Бруклин» и «Филадельфия» провели обмен, который выглядел слишком логичным, чтобы случиться.

Симмонса, Карри, Драммонда и два пика первого раунда обменяли на Хардена и Миллсэпа.

Когда вообще в последний раз двух игроков такого калибра меняли друг на друга? Но Харден не хотел быть в «Нетс», Симмонс не планировал играть за «Сиксерс», и команды по большому счету выручили друг друга.

С точки зрения ценности активов «Бруклин» получил здесь все, на что мог рассчитывать. Симмонс, два пика и Карри (который сам стоит пика первого раунда и который совсем нелишним был в «Филли») – это предельная цена за Хардена, ведь летом тот собирался просто свалить из «Нетс» как свободный агент.

С другой стороны, понятно, что на «Филадельфию» давили: им не хотелось тратить суперсезон Эмбиида (а без обмена Симмонса команда не была бы достаточно сильна). Да и после травм Лилларда и Била альтернативы Хардену на рынке не осталось. В такой ситуации пакет «Сиксерс», наверное, не стоит называть переплатой, но «Бруклин» при этом получил по максимуму.

Обновленный «Бруклин» выглядит интересно. Симмонс получит большие минуты на месте центра, но вряд ли он будет играть только «пятого», можно представить его в паре с Олдриджем, например, но даже тогда в атаке именно Симмонс должен быть центром. Дюрэнт и Ирвинг будут играть с ним пик-н-роллы, сам Симмонс может играть хэнд-оффы с Миллсом, Карри и (когда он вернется) Харрисом. То есть мяч у Бена будет нечасто, при этом в атаку он будет вовлечен сильно, но в роли завершающего. Более или менее здоровая версия «Нетс» сможет открыть под Симмонса «краску», так что ему и как самостоятельной опции раскрыться должно быть проще, он идеальный роллмен. И теоретически Симмонсу вполне по силам поддавливать мелких под кольцом в случае размена.

И да, Бен – универсальный защитник, который отлично впишется в оборону «Нетс», потому что размениваться они любят, а вот хороших оборонительных кадров не хватало.

С баскетбольной точки зрения союз правильный. Для Бена это новый старт, шанс показать, что в «Филадельфии» он не раскрылся по независящим от него причинам. Для «Нетс» – дополняющий игрок к паре их звезд, тот, кто своим атлетизмом, защитой и пасом может связать команду воедино.

Приобретение Карри – тоже логичный ход: у «Нетс» с травмой Харриса и работающим на полставки Кайри не хватало снайперов. Теперь их стало больше. И да, трио Карри-Ирвинг-Миллс выглядит мелковато, закладываться на необходимость постоянно держать на паркете двоих из них может быть опасной идеей. Но, возможно, атака будет так хороша, что это и не важно. На данный момент Ирвинг больше всего минут провел именно в паре с Миллсом, и этот дуэт в среднем выходит в качественные «+3» за 100 владений.

Обновленная «Филадельфия» выглядит другой командой. Они наконец получили классного креативщика на периметр. Ближе всего они были к этому с Батлером, но Харден – другого типа игрок. И всем придется к этому привыкать: Эмбиид никогда не играл с таким плеймейкером, Харден никогда не играл с таким центром. Нужно будет адаптироваться, но непреодолимых сложностей нет. И если адаптация пройдет достаточно быстро, легко представить, что Джо и Джеймс делают друг друга лучше и упрощают друг другу жизнь.

Больше того, теперь «Филадельфия» всегда сможет держать высокий уровень атаки – просто разведи Эмбиида и Хардена по минутам. Оба в состоянии генерировать нападение. А когда они вместе, вообще непонятно, как против этого защищаться.

Основной вопрос: будет ли у «Сиксерс» достаточно стабильных снайперов, чтобы наказывать за подстраховку против звезд. Без Карри это может быть проблемой. Макси неуверенно бросает. Ньянг хорош, но не затрясутся ли у него коленки в играх на вылет? В прошлом плей-офф Джордж попадал только 30% с дистанции.

Нужно иметь в виду и то, что Харден – никакой не классный защитник. Если он не пролезает заслон на дуге, то Эмбииду придется выходить наверх, а тогда кольцо защищать некому, тут просто толком нет других страхующих. Может, для этих целей придется выпускать Миллсэпа, если в него кто-то еще верит. Может, придется давать большие минуты Тайбуллу, чтобы он оборонялся на мяче и прикрывал Хардена. Любой из этих вариантов не поможет пространству в атаке и позволит сопернику безболезненно акцентировать внимание на паре звезд.

При том, что «Сиксерс» стали командой явно более высокого уровня, есть ощущение, что им нужно поработать, чтобы доукомплектовать состав. У Мори никогда не было проблем с тем, чтобы вытащить неожиданно хорошего 3&D игрока из ниоткуда.

А еще теперь у «Сиксерс» непонятная ситуация с запасным центром. Рид? Миллсэп? Я слышал, Кантер-Фридом свободен, но вы же не «Бостон» и не «Портленд», так что подписать его будет не так просто.

«Пейсерс» омолаживаются

«Индиана» в дедлайн устроила мощную распродажу.

Первый обмен: Леверт поехал в «Кливленд» за истекающего Рубио, пик первого раунда, почти пик первого раунда (второраундный выбор «Рокетс») и пик второго раунда от «Хит»

Выгодная сделка, так как Леверт пока похож на переоцененного «шестого», и взять за него 2 ценных пика – хороший бизнес.

Второй обмен: Тори Крэйга вернули в «Финикс» за Джейлена Смита и пик второго раунда

Это логичная сделка для перестраивающейся команды: берем молодого игрока и отдаем ролевика. Смит был выбран в лотерее драфта, но в «Санс» играл редко. Более того, у Смита нет и этого флера, который есть у высоких драфт-пиков. Просто потому что никто, кроме «Финикса», так высоко его не котировал. Тем не менее, в этом сезоне Смит начал получать минуты и выглядел вполне сносно, так что почему бы и не попробовать?

Третий обмен: Сабонис, Холидэй и Лэмб отправились в «Кингс», а получили за них Хилда, Томпсона и Халибертона

Тайриз проводит отличный сезон, он был самым ценным активом у «Сакраменто». Классный молодой боллхэндлер с хорошим пасом и броском, такие доступны редко. И это тот тип игрока, с получения которого и нужно начинать строить новую команду.

Халибертон тут получит мяч и все броски мира, в него будут вкладываться, из него будут лепить звезду с высокими шансами на успех.

В итоге у «Индианы» получилась команда, в которой уже есть молодой талант и дополнительные пики. Летом их ждет их собственный высокий пик на драфте, а дальше они могут еще больше ускорить свою перестройку, обменяв Тернера, Хилда и/или Брогдона (сейчас трейдить их было сложно, потому что Тернер травмирован, а Брогдона вообще нельзя было по правилам из-за продления контракта осенью).

«Сакраменто» задолбался

«Кингс» перестраиваются очень давно. Сначала они пытались построиться вокруг Кевина Мартина. Потом – вокруг Тайрика Эванса. Потом – вокруг Казинса. Потом – вокруг Фокса. И теперь все выглядело так, что строиться нужно вокруг Халибертона. Однако «Кингс», судя по всему, просто устали верить, что их доморощенный игрок вырастет в розового единорога, который увезет команду в плей-офф на голубом вертолете. Тайриз талантлив, но будет ли он тем самым, или мы снова видим то, что хотим?

Наверное, именно такие мысли подтолкнули их к тому, чтобы заполучить Сабониса.

«Кингс» получили Домантаса Сабониса, Холидэя, Лэмба и пик второго раунда в 2023 за Халибертона, Томпсона и Хилда

Сабонис на данный момент – лучший игрок в сделке. Холидэй – хороший ролевик на адекватном контракте. Лэмб может помочь, а может и нет, но он в любом случае истекающий. Сброшенный Хилд вряд ли имеет какую-то ценность, учитывая размер контракта, да и давно уже его отношения с командой испортились.

С точки зрения ценности активов в сделке «Кингс» вряд ли много отдали. Да, они выбрали нестандартный путь для перестраивающейся команды, обменяв топового молодого игрока, но они просто устали от стандартного формата перестройки и решили попробовать что-то новое. Мы не будем ждать Халибертона, мы возьмем Сабониса и постараемся быть приличной командой уже сейчас. И понять их можно.

Проблема в том, что Сабонис – странный баскетболист. Он талантлив в атаке, хорошо пасует и прилично отгружает. Он готовый игрок и в первом же матче выглядел как человек, упорядочивающий игру «Кингс». Но вы ведь и отдали классного пасующего и две атакующие опции. Насколько велик тут будет прогресс?

И где потолок такой команды? Я понимаю, что для «Кингс», после их мучений, даже попадание в плей-ин – победа, но вылеты в первом раунде надоедают через пару лет. А можно ли рассчитывать на большее, когда твой лучший игрок – Сабонис с его привозами в защите?

В этом сезоне им и плей-ин не гарантирован, сейчас «Менто» 12-е, перед ними еще усилившиеся «Пеликанс». При этом у «Кингс» теперь несколько обесцененный Ришон Холмс: он был приличным игроком, но после получения Сабониса Холмс – чисто запасной центр (вряд ли он сможет играть с Домантасом). Его ценность просядет, Холмса нужно было менять.

Также «Кингс» обменяли Бэгли на Дивинченцо, Джоша Джексона и Трея Лайлза

Дивинченцо здесь должен как раз заменить Халибертона, по крайней мере, забрать часть его минут. Если помните, до того как задрафтовать Тайриза, «Кингс» пытались как раз таки выменять Дивинченцо, но сайн-н-трэйд Богдановича тогда был засакроменчен, и ничего не вышло. Донте в принципе сопоставимый по модели игры человек: может немного вести мяч и бросать, конечно, менее талантливый, хотя и более опытный. И это дико выгодная сделка, «королям» нужно поаплодировать за то, что они превратили Бэгли в Дивинченцо, и плевать, в какой форме сейчас Донте, он хотя бы давал поводы в себя верить.

«Кливленд» получает Леверта

После травм Рубио и Секстона у «кавалеристов» наметилась пробоина в ротации – нужен был какой-то креативщик в помощь к Гарлэнду.

И «Кливленд» такого игрока получил.

Рубио, пик первого раунда, и два пика второго раунда отдали за Леверта.

С одной стороны, Леверт – игрок нужного формата, он может создать себе бросок, и в этом сезоне «Кливленду» это нужно.

С другой, Леверт не классный защитник, так себе бросает и пасует, а его атака неэффективна. А, и он далеко не самый здоровый игрок. И еще у него почти 19 млн на следующий год, что несколько усложняет ситуацию с Секстоном. У Колина заканчивается соглашение, переподписывать его теперь будет слишком дорого (в платежке с Карисом полно крупных контрактов). И Колин не нужен, если вы закладываетесь на Леверта, но что – Секстона теперь просто отпустить и не получить вообще ничего? За человека, который в прошлом сезоне набирал 24 очка? За человека, который не факт, что хуже того же Леверта?

Ограничено свободных агентов в последние годы принято приобретать по сайн-н-трэйду. Так отдающая команда получает хоть что-то, а принимающая гарантирует себе собственно игрока. Но нынешний «Кливленд» вряд ли будет сохранять Секстона (платежка просто умрет), и тогда его могут просто забрать. Или план в том, чтобы выкинуть Леверта после годичной аренды? И каковы шансы, что вы получите за него что-то сопоставимое с тем, что отдали? Такой подход имеет смысл, когда вы – претендент на титул, но у этого «Кливленда» толком нет опыта плей-офф, ждать большого похода сложновато.

В общем, обмен очень спорный. При этом, повторюсь, Леверт – игрок подходящего формата. Если он сможет вписаться в игру «Кливленда», Карис прилично поможет им в этом сезоне.

Распродажа «Блейзерс»

«Портленд» вволю покуражился.

Обмен с «Клипперс»: Уинслоу, Бледсоу, Кион Джонсон и «детройтский» пик второго раунда драфта-2025 за Ковингтона и Пауэлла

По качеству исполнителей для «Блейзерс» безусловный даунгрейд, но этой сделкой они сэкономили денег и получили пару хоть каких-то молодых активов. Ковингтон на истекающем контракте, Пауэлл хорош, но его соглашение дико длинное, и ценность их как активов весьма неоднозначная.

Для «Клипперс» это безусловная победа, они получили двух игроков ротации, вписывающихся в концепцию команды в ближайшие годы (если РоКо летом переподпишут, на него у «Клипперс» есть права Берда). Да и в этом сезоне, пока Джордж и Кавай травмированы, пара вингов совсем не помешает. «Клипперс» хотели игроков, их и получили, «Портленд» же явно искал в этой сделке гибкость.

Обмен с «Пеликанс»: Джош Харт, Александер-Уокер, Саторански, пик второго раунда 2027, пик первого раунда 2022 и Диди Лузада за Макколлума, Снелла и Нэнса

Здесь «Портленд» отдал еще двух игроков ротации.

Но насколько ценен Макколлум? Его контракт – это очень странный актив. Си Джей – классный скорер, ветеран и все такое, но у него прописано по 33+ миллиона на ближайшие 2 года. Получить за него (и Нэнса) Джоша Харта, истекающий и пики – не так плохо. Опять же, это сильно облегчает платежку.

«Пеликанс» хотят побороться за плей-ин в этом сезоне. Макколлум добавит им опцию в атаке. Если представить, что Зайон вдруг вернется в баскетбол, у «Пелс» на всех 5 позициях люди, способные создать себе бросок: Грэм, Макколлум, Ингрэм, Уильямсон и Валанчюнас. Что, с одной стороны весело, а с другой, действительно ли такой команде нужен еще один скорер?

Видимо, расчет идет на то, что ветеранская сущность Макколлума поднимет общий уровень команды и сделает ее чем-то цельным. Но по манере игры Си Джей не такого формата игрок. Это выглядит как отчаянный шаг команды, которая по какой-то причине хочет хоть как-то усилиться здесь и сейчас. И, казалось бы, при чем тут Энтони Дэвис.

Этот дедлайн наглядно показывает обратную сторону концепции плей-ин. Команды, вместо того чтобы пытаться строить и работать в долгую, видят шанс пролезть в десятку сейчас, рискуя перспективами и занижая свой потолок. Огромный контракт Макколлума может помешать «Пелс» выстроить команду с амбициями, Сабонис может затащить «Кингс» в десятку, но с ним в качестве главной звезды сложно пройти дальше первого раунда. Этот стимул плей-ин несколько решает проблему танкинга, но он же мешает командам выходить на действительно классный уровень.

Надо отметить, что Нэнс теоретически очень интересный партнер для Зайона в переднюю линию (если Лэрри начнет бросать, как в лучшие годы).

Обмен с «Ютой» и «Сан-Антонио»:

«Юта» получила Никила Александера-Уокера и Эрнангомеса за Инглса, Элайджу Хьюза и пик второго раунда 2022 «Сперс» получили Саторански и пик второго раунда 2027 за Эрнангомеса «Портленд» получил Инглса, Элайджу Хьюза и пик второго раунда 2022 за Саторански

И эта сделка имеет мало отношения к баскетболу. «Юта» отдала травмированного до конца сезона Инглса, чтобы сэкономить порядка 11М на налоге. Главный вывод из этого обмена – «Джаз» предпочли именно экономию. Они не обменяли Инглса на полезного игрока, они просто сбросили его, доплатив двумя пиками второго раунда. Ни Алекскандр-Уокер, ни Эрнангомес здесь не будут получать минут в плей-офф, если не состоится какого-то форс-мажора.

Если просуммировать все сделки и посмотреть, чего добились «Блейзерс», то они распродали почти всю ротацию, получили тонну места под потолком и несколько молодых активов (Джонсон, пики). Теоретически можно представить, что теперь они подпишут звезд для Лилларда. Но когда «Портленд» кого-то подписывал? Будут ждать, что летом «Филадельфия» им бесплатно отдаст Харриса? Так себе план. Может, они наберут ролевиков? Хм, они только что отдали целый выводок полезных игроков, а получили одного Джоша Харта, им тяжеловато будет собрать боеспособную команду на место под потолком. Пока все это больше похоже на то, что «Портленд» готовится обменять Лилларда летом, а все их свободное место будет использовано для получения пакетов формата «плохой контракт + драфт пик».

А остаток этого сезона будет отдан на откуп Саймонсу, чтобы он мог набить себе статку, и кто-нибудь (возможно, сам «Портленд») захотел бы переплатить ему летом.

«Бостон» получает разыгрывающего

Первый обмен: Ричардсон, Лэнгфорд, пик первого раунда 2022 (защищен в топ-4) и вроде бы право обмена пиками в 2028 за Деррика Уайта

Второй обмен: Фридом, Шредер и Бруно Фернандо в «Хьюстон» за Даниэля Тайса

Третий обмен: Дозьер, Бол, пик второго раунда и мешочек золота за... просто ради экономии – «Бостону» нужно было уйти от налога

По итогу «Селтикс» разменяли Ричардсона и Шредера на Уайта, плюс заменили Тайсом Фридома, доплатив за все добро пиками и Лэнгфордом.

И главное тут – рокировка на позиции первого номера. Уайт играет в более правильный баскетбол, чем Шредер. Теоретически Деннис со своей скоростью может инициировать атаку очень классно, но по факту занимается этим редко. Уайт же больше нацелен на пас и вообще другого плана игрок в обороне.

«Бостон» в последних играх лучше двигает мяч, играет быстрее, и все выглядит так, как будто планы Удоки (который, кстати, работал с Уайтом в «Сперс») наконец осуществляются. Возможно, разыгрывающий, который играет в побеждающий баскетбол, станет последней каплей, превращающей «Бостон» в ту команду, которой они планировали стать.

Минусов хватает. Во-первых, Уайт плохо бросает в этом сезоне. Во-вторых, «Селтикс» разменяли двух игроков периметра на одного. И вообще, если посмотрите на все их сделки, они отдавали больше людей, чем получали. У них сейчас в составе всего 10 человек. Если впереди глубина еще есть, то на краях все сложно (и это еще Хорфорд играет «четверку», а если его чаще сдвигать на место центра, понадобится еще больше вингов).

«Сперс» ломают систему

«Сан-Антонио» никогда не проводит обмены в дедлайн. Что ж, так было раньше.

Сначала обменяли Форбса на Эрнангомеса и пик второго раунда

Потом получили Саторански и пик второго раунда 2027 за Эрнангомеса

Потом отдали Уайта за Ричардсона, Лэнгфорда, пик и право обмена пиками

А затем обменяли Янга, Юбэнкса и пик второго раунда на Драгича и пик первого раунда

Знаете, когда такое предлагают, отказываться нелепо. И неудивительно, что «Сперс» нарушили мораторий на обмены в дедлайн.

Тэд Янг в «Сперс» не прижился, его отдали за Драгича, который в «Торонто» даже не пытался прижиться, и за счет этого поднялись на драфте. Два пика второго раунда за Форбса, который все равно через год вернется. Проводящий адекватный сезон Ричардсон, возможно, в меру талантливый (хотя вряд ли) Лэнгфорд и полтора пика за Деррика Уайта, который бросал в этом году так себе (да и не очень он нужен, учитывая прогресс Мюррея).

Это хорошие сделки: ты расчищаешь место для своих молодых, поднимаешь пики (которые для «Сперс» в 1,69 раза ценнее из-за умения драфтовать) и несколько ослабляешь себя, чтобы было легче самим подняться на драфте. Платежку не забиваешь, плохих контрактов не получаешь, и можешь строить вокруг Мюррея что угодно.

Тройничок «Далласа», «Вашингтона» и «Шарлотт»

Это не совсем трехсторонний обмен, но тут все связано.

Итак.

«Даллас» получает Динуидди и Бертанса за пик второго раунда и Порзингиса

Выглядит странно. Во-первых, зачем «Далласу» с Брансоном дорогой Динуидди, который непонятно чем лучше Брансона? У Джейлена летом истекает контракт, возможно, вы не собираетесь ему переплачивать? И поэтому берете уже переплаченного Динуидди? Было бы хоть немного логично, если бы «Даллас» куда-то обменял Брансона, но нет же.

Может, это промежуточный обмен, чтобы получить за Порзи хоть что-то и потом это что-то разменять?

Но Бертанс проваливался в «Вашингтоне», его контракт удручает, единственный актив с положительной ценностью во всей сделке – ваш пик второго раунда. Вы получили «шестого» за двадцатку в год и переставшего попадать шутера на огромном контракте. Кому это можно будет загнать?

Возможно, «Даллас» исходит из того, что два плохих контракта поменьше будет проще обменять, чем один контракт Порзи, или ценит то, что контракт Динуидди короче. Но я все равно не верю, что это выигрышная сделка.

Бонусом идет то, что без Порзингиса тут центров Бобан да Пауэлл. Вероятно, «Даллас» будет чаще играть в смоллбол, тогда и Динуидди побольше минут достанется, и время на «пятерке» можно будет перекрыть вингами.

«Вашингтон» получает Порзингиса и пик второго раунда за Динуидди и Бертанса

«Вашингтон» получает пик второго раунда и Ишмаэля Смита за Монтреза Хэррелла

«Вашингтон» отдал Аарона Холидэя за мешочек золота

После того как результаты посыпались, а Бил вылетел до конца сезона, оценивать «Вашингтон» с точки зрения перспектив этого года уже не имеет смысла.

Получить игрока калибра Порзингиса за два плохих контракта – логичный ход. Теоретически Кристапс может помочь, если Бил останется, и хоть как-то продавать билеты, если Бил уйдет. Порзи в принципе проводил неплохой сезон, прибавил в защите, стал агрессивнее в атаке, верить в него сейчас чуть проще, чем год-два назад.

Смит здесь нужен, чтобы хоть кто-то мог вести мяч, потому что без Холидэя, Била и Динуидди разыгрывающих не осталось. Пришлось отдать Хэррелла, но центров после приобретения Порзингиса тут слишком много, так что это не проблема.

«Шарлотт» получают Монтреза Хэррелла за Смита и пик второго раунда

Еще летом многие говорили о том, что «Хорнетс» бы не помешал классный роллмен. Тогда называли Холмса. Но Хэррелл – достойная альтернатива. В команде с хорошим пространством Трез будет отлично завершать пик-н-роллы и поддавливать маленьких в случае размена.

Правда, не очень понятно, как все это может работать в защите. Стандартный смоллбол «Хорнетс» подразумевает приличный универсализм, а в полноразмерных составах Пламли хоть что-то делает под кольцом. Хэррелл же выпадает и из того, и из другого. Да, он прибавил в обороне по этому сезону, но он все еще слишком мелкий для подстраховки и недостаточно подвижный для размена.

Скорее всего, атакующий апгрейд перевесит урон защите. В конце концов, «шершни» 24-е по обороне, там сложно стать сильно хуже.

Маленькие победоносные обмены

«Санс» получили Тори Крэйга за Джейлена Смита и пик второго раунда и выменяли Аарона Холидея за денежную компенсацию

«Финикс» получил игроков в ротацию, которые совсем нелишние. Крэйг может стать 8-м игроком в плей-офф, это необходимая глубина. До сделки у «Санс» было 6 человек, которые точно должны играть в плей-офф, а дальше шли ненадежные Пэйн и Шэмет. Как и в прошлом сезоне, приход Крэйга просто увеличивает шансы на то, что у «Санс» будет достаточно приличных игроков. Теперь уже необязательно молиться на Шэмета.

«Бакс» получили Сержа Ибаку и 2 пика второго раунда за Дивинченцо, Худа и Оджелея

Для «оленей» это страховка на случай продолжительного отсутствия Лопеса. Формально Ибака – рим-протектор с броском, то есть игрок сопоставимого формата. Он сможет играть с Яннисом, он даст страхующего «большого», для «Бакс» это важно. Но все это в расчете на то, что Серж будет в адекватной форме.

Кто остался в стороне

Многие ждали активности от «Чикаго». У них есть некоторые проблемы с габаритными защитниками на крыле, и вроде как туда бы нужно было найти человечка, способного обкашливать вопросики. На деле «Буллс» ничего не предприняли.

У «Лейкерс» проблем несметное количество. Сами игроки уже не верят, что этот состав может работать на нормальном уровне. Ждали чего угодно – от обмена Уэстбрука до приобретения Алека Беркса. Но ничего не случилось.

«Никс» тоже вроде должны были быть активны. После мощного предыдущего сезона случилось провальное переформатирование летом, и результаты просели. Ждали тут в первую очередь разыгрывающего или хотя бы просто избавления от Рэндла. Тишина.

В ближайшее время нас ждет череда отчислений и подписаний, которая и сформирует окончательные составы на этот сезон. Из относительно звонких имен – Драгич, Шредер, Бледсоу с его не полностью гарантированным на следующий год контрактом и Тристан Томпсон, который не планирует играть за «Индиану».

Это, конечно, уже финальные штрихи. Основа была заложена минувшей ночью, которая забудется нескоро.

Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Elsa, Harry How, Andy Lyons, Steph Chambers, Matthew Stockman, Carmen Mandato, Tim Nwachukwu, Dustin Satloff