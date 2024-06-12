Роналду на первом Евро: заклеивал серьги, бесился из-за Руни и плакал в финале

Возвращаемся в 2004-й.

Евро-2024 – шестой чемпионат Европы в карьере Криштиану Роналду. Он дебютировал на Евро-2004, и с того турнира только он добрался до 2020-го.

Последние десять лет Криштиану – машина, символ и главный бомбардир сборной. Но на самом первом чемпионате Европы все было по-другому: он выходил на замену, привозил пенальти и плакал после поражений.

В 2003-м люди смеялись над стилем одежды Криштиану и нырками

Переносимся в начало нулевых.

Роналду совсем юный – он еще не держал в руках ни золотые мячи, ни Ирину Шейк. Летом 2003-го «МЮ» отвалил за 18-летнего португальца 19 миллионов евро (на тот момент – рекорд для звезд barely legal).

Криштиану дебютировал в августе, в матче против «Болтона», а первый гол пришлось ждать до ноября. В первом сезоне Криштиану забил шесть раз, в том числе в победном финале Кубка Англии против «Миллуола» (привет, нулевые). Роналду так замучил своего соперника по флангу – защитника Робби Райана, – что за пятнадцать минут до конца играющий тренер «Миллуола» Деннис Уайз пожалел Райана и снял его с игры. «Впервые в жизни я был рад, что меня заменили», – сказал Робби Independent.

Все признавали безумный талант португальца, но всего за год накопились две претензии к Роналду.

Во-первых, постоянные нырки. В атаке Криштиану подолгу возился с мячом, шел в дриблинг и нарывался на подкаты защитников. Но болельщики быстро заметили, что Роналду часто симулирует. АПЛ давно начала меняться, но все еще была достаточно брутальной, чтобы такие наклонности всех раздражали. Фанаты освистывали его, это давило на остальных «дьяволов». Тогда сэр Алекс перестал замечать нарушения на португальце во время тренировок. Об этом рассказал экс-тренер голкиперов «МЮ» Тони Котон:

«Несчастный Роналду не знал об этом, его никто не предупредил. На нем фолили, но свисток молчал. Криштиану удивлялся, махал руками, продолжал сидеть на поле и что-то бубнить по-португальски. А игра шла дальше. Такое поведение злило Фердинанда и Кина. Перевоспитать Роналду было непросто, но это сработало».

Вторая претензия – вызывающая внешность. Роналду еще не проникся эстетикой простых луков и занимался демонстративным потреблением. На Евро он приехал с бриллиантовыми сережками в ушах (приходилось заклеивать перед каждым матчем), золотыми цепочками и огромными часами. The Guardian сравнивал Криштиану с персонажем популярного в 80-х американского телесериала «Команда А». «Если конечно он достаточно взрослый, чтобы помнить «Команду А», – ехидничала газета.

В первом же матче Евро Криштиану привез пенальти и забил, а в полуфинале организовал лучший гол турнира

Самый грустный сценарий для любой сборной – получить золотое поколение игроков и ничего с ним не добиться. Именно этого опасалась Португалия, которая готовилась к Евро-2004 как к последнему бою. Турнир домашний, а главная звезда – Фигу – стремительно старел. Чтобы выжать результат из Деку, Рикарду Карвальо, Паулеты, Руя Кошты тренером сборной назначили действующего чемпиона мира – Луиса Фелипе Сколари. Он первым вызвал Криштиану в сборную (август 2003-го, Казахстан) и взял на Евро. Но поначалу доверял другим.

В матче-открытии против Греции парень с номером 17 (в «МЮ» он бегал под седьмым, но в сборной его зарезервировал Фигу) остался в запасе. Вместо него на флангах играли Симау и Фигу. Сколари выпустил Роналду только в перерыве, когда Португалия горела 0:1. Уже через шесть минут Криш мощно облажался – срубил вбегающего в штрафную грека. Пенальти, 0:2.

В компенсированное время Фигу подал угловой, а Роналду мощно забил головой. Этого не хватило даже для ничьей (греки выиграли 2:1), но Криштиану хотя бы реабилитировался за привоз.

Во втором туре против России Роналду вновь остался в запасе: вышел на 78-й минуте, но не забил (португальцы победили 2:0). На Испанию Сколари наконец выключил режим Черчесова и поставил Криштиану в основу. Больше всех от этого решения пострадал левый полузащитник «Валенсии» Висенте. Испанец напоминал упитанного мопса, который бегает за любимым хозяином – Криштиану показал столько финтов, сколько Висенте не видел за всю карьеру. Криштиану менял фланги и смело врезался своей нежной (пока что) массой в каменного Пуйоля. Победный гол забил Нуну Гомеш, но кому это интересно – интернет мгновенно наполнился нарезками игры Криштиану.

Перед четвертьфиналом с Англией Роналду постоянно сравнивали с Руни

В плей-офф (тогда играли сразу с четвертьфинала) Португалия попала на Англию. Очень символично, ведь Роналду постоянно сравнивали с другим перспективным тинейджером – Уэйном Руни из «Эвертона».

Во время Евро The Guardian выпустила материал об их схожести с Руни, а Криштиану на пресс-конференциях заваливали вопросами об англичанине. «Вы не можете сравнивать нас, – возражал Роналду. – Мы совершенно разные игроки».

Матч пошел совсем по-другому сценарию. Руни из-за травмы покинул поле на 27-й минуте, а внимание приковало противостояние Роналду и Эшли Коула – защитный перфоманс против Роналду до сих пор вспоминают как один из лучших в его карьере. Англия вылетела (разумеется, по пенальти), Роналду не забил, а Коул по итогам турнира попал в символическую сборную.

В полуфинале Португалия билась с мощными Нидерландами: молодые Роббен и Ван Дер Варт плюс Ван Дер Сар, Давидс и Ван Нистелрой. Криштиану реабилитировался за Англию и провел лучший матч на турнире: сначала забил головой, а потом покатил Манише – ассист на лучший гол того Евро.

«Гол Манише – это что-то невероятное, – восторгался тренер голландцев Дик Адвокат. – Но особенно я хотел бы отметить Криштиану – он молод, но у него огромное будущее. Мы ожидали, что главной угрозой будет Фигу. Но Роналду переубедил нас ».

Финал – Роналду намертво закрыли, он заплакал и влюбил в себя мир

На следующий день сборная Португалии в отеле смотрела второй полуфинал – бились Греция и Чехия. Матч затянулся до дополнительного времени (спасибо вязкому стилю греков), а португальцы не могли поверить, что им опять досталась Греция. Этот момент хорошо запомнил Сколари: «Когда Чехия проиграла, парни переглянулись: «Опять Греция?» Я сказал, что мы должны закончить с этой командой».

Перед финалом журналисты писали о преимуществе Португалии (на домашнем Евро побеждали Испания в 64-м, Италия в 68-м и Франция в 84-м), но команда Сколари влипла в старую ловушку. Оловянные солдатики Отто Рейхангеля играли в вязкую оборону и максимально перекрывали пространство Фигу, Деку и Роналду.

Очень характерен эпизод на 19-й минуте. Португальцы разыграли стандарт, и Роналду на мгновение оказался один с мячом у границы штрафной. Секунда – и вокруг него материализуется сразу семь греков.

Все решил единственный гол на 57-й минуте – забил Ангелос Харистеас (и это был первый удар Греции в створ).

Главный хайлат мутного финала – слезы Криштиану. Пока греки сходили с ума от счастья, Роналду топтался на серебряных конфетти и рыдал от горя. На следующий день европейские газеты вышли с фотографиями красного заплаканного лица Криша. Так мы узнали, что Криштиану ненавидит проигрывать.

«Португальцы увидели другого Роналду, – рассказывал португальский журналист Паулу Велоза. – После матча нация была в трауре, и Криштиану горевал вместе со всеми. В нем увидели обычного португальского мальчишку, который плачет из-за поражения сборной . Его приняли. Он еще не стал суперзвездой, но в Португалии его полюбили».

Наследие Роналду на Евро-2004: вдохновил Жоту и Бруну Фернандеша, попал в символическую сборную

В итоге Роналду провел очень бодрый турнир – два гола и два ассиста в шести матчах. Бонус – место в символической сборной УЕФА рядом с Зиданом, Лэмпардом, Недведом, Баллаком, Ван Нистелроем. В команде со стареющими Фигу и Руем Коштой он выглядел очень свежо: постоянно обострял, лупил по воротам и шел в фирменный дриблинг. В Португалии обрадовались – после Фигу жизнь не заканчивается.

Роналду приехал на Евро совсем молодым, и пацанам было проще ассоциировать себя с ним, чем с тем же Фигу. «Мои самые ранние воспоминания о футболе – Евро-2004, – рассказал The Athletic форвард «Ливерпуля» Диогу Жота, которому на момент Евро было 8 лет. – В том году мы вышли в финал, но проиграли Греции. Но с тех пор я обожал футбол. Я был без ума от Криштиану – всего 19 лет, а он уже представлял Португалию на Евро».

«Когда я рос, все знали, что Роналду мой любимый игрок, – рассказал Бруну Фернандеш официальному сайту «МЮ». – Криштиану делал первые шаги на домашнем Евро-2004, мне тогда было девять лет. Этот год запомнился всем, потому что мы проиграли в финале. Мы видели, как он плачет после финала. Он был еще мальчиком, который только начинает сиять. С этой ночи я начал наблюдать за ним ».

Для Криштиану Евро-2004 стал очень важным опытом. Он проиграл, но зарядился злостью и мотивацией. «У нас была отличная команда, мы провели классный турнир и не заслужили такого поражения, – сказал Роналду после финала. – Но нужно двигаться дальше. Мне нужно смотреть вперед. В моей карьере будет еще много возможностей победить в Европе и забыть это жуткое разочарование».

Кажется, он не ошибся.

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Фото: Gettyimages.ru /Ross Kinnaird, Laurence Griffiths, Christof Koepsel/Bongarts