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«Амкал» – почему такое название? Его обожают в «Амкаре», но ненавидят в комментариях на Sports.ru

Нечай Нечай
Амкар Амкар
Герман Эль Класико Герман Эль Класико
Амкал Амкал
Алексей Попов Алексей Попов
Медиафутбол Медиафутбол

«Это рофл, шутка, троллинг».

Сегодня «Амкал» рубится с «Текстильщиком» в 1/128 финала Кубка России. А значит, в комментарии на Sports.ru вернется классика.

Болельщиков, далеких от медиафутбола, очень тревожит нейминг «Амкала». Почему клуб так называется? Не обижается ли «Амкар»? И при чем тут «-кал» в конце?

Пришло время ответить на главные вопросы.

«Игрочишки», «Фигня», ФК «Команда» – вспоминаем, как еще мог называться «Амкал»

Переносимся в июль 2018-го. Герман Эль Класико еще не президент «Амкала», а обычный футбольный блогер. Герман заметил, что формат челленджей перестал приносить просмотры и на вдохновении от домашнего чемпионата мира придумал новый – сделать из блогеров футбольную команду. 

Первое время проект жил без названия. Отчетное видео с первого матча подписали так: «Блогеры vs Россия24». А следующее видео называется «Первая тренировка #КомандыГермана». Внутри ролика Герман произносит уже другое название: «Всем привет! С вами проект «Футбольный клуб».

В начале августа 2018-го (на тот момент команда существовала несколько недель) стало очевидно – пора придумать название.

По концепции проекта все важные решения принимали болельщики – они выбирали цвет формы, эмблему, состав. Разумеется, название тоже выбрали фаны.

Герман попросил игроков придумать варианты, а 10 лучших вынес на голосование в паблик. Страница с результатами до сих пор доступна

Как же мог называться «Амкал»?

• «Мечта» (в честь командного чата – «Команда мечты») • «Метеор» (отсылка к команде из фильма «Тренер») • ФК «Классик» (намек на никнем президента) • ФК «Всех» (рассчет на смешные заголовки – «Матч ТВ» играет против «Всех»)

• «Игрочишки» (в честь Дзюбы) • ФК «Команда» • «ЮтубЮнайтед» • «Эль Командо» (опять отсылка к Герману Эль Класико)

• «Фигня» (на эмблему планировали поставить Луиша Фигу).

Проголосовала 31 тысяча человек, в тройку лидеров вошли «Амкал» (21,67%), ФК «Классик» (14,95%) и «ЮтубЮнайтед» (14,74%). Кстати, сам Герман Эль Класико голосовал не за «Амкал». «Мой голос висит на названии «Мечта». На втором и третьем месте у меня были ФК «Всех» и «ЮтубЮнайтед», – рассказал Герман Sports.ru. 

Финальное решение о названии принималось в командном чате. Игроки обсудили три лучших варианта и остановились на «Амкале». 

Об этимологии слова Герман рассказывал в августе 2022-го в интервью Sports.ru: Эль Класико не выговаривает букву р, а еще в 2018-м погиб «Амкар» – так получился «Амкал». Кстати, отсылка к пермскому клубу мелькнула в одном из ранних вариантов логотипа. 

Но все же, почему именно «Амкал»? 

«Кал» означает несерьезность проекта». Автор названия «Амкал» объясняет, в чем его крутость

Автор варианта «Амкал» – блогер Артем Нечаев. В «Амкале» он был с первых дней, а с 2021-го сфокусировался на других проектах – сначала на ФК «Деньги», а с недавних пор на испанском любительском клубе «Кавабанка». В интервью Sports.ru Артем разобрал собственную идею на молекулы.

«В чате «Амкала» Герман закинул мысль: давайте, накидывайте варианты названия, – вспоминает Нечаев. – У нас не было задачи быть серьезным или необычным, просто в команде была такая атмосфера, что все друг друга смешили, креативили. Каждый хотел каждого рассмешить или вдохновить.

Помню, что кто-то продвигал серьезный вариант – «ЮтубЮнайтед». Но он не особенно пользовался популярностью. Кажется, основным конкурентом был ФК «Игрочишки». Еще помню ФК «Всех» – мы ржали от того, как это будет звучать. Условно: «Спартак» играет против «Всех». 

Когда я закинул «Амкал» все воодушевились, вдохновились и сказали, что это клевый вариант. Звучало коротко и ясно, запоминающееся. И «Амкар» тогда как раз погиб. В том периоде начали помирать команды, смерть каждой была серьезным инфоповодом. Было много шуток про небесную лигу.

У нас не то чтобы кто-то болел за «Амкар» или был из Перми. Просто все умещалось в одно название – короткое, понятное, запоминающееся. При этом с отсылками на картавость Германа и словом «кал», которое означает несерьезность проекта. Мы сразу заявляем, что мы не какие-то блогеры, которые пришли покорять, обыгрывать. Мы понимали свой уровень и об этом уровне говорили в названии.

Не думаю, что нейминг медиафутбольного клуба должен отличаться от профессионального. Должно быть какое-то короткое запоминающееся слово, которое легко вспомнить: «А че там? За «Амкал» играешь? Я вот слышал – «Амкал».

«Мультивселенная схлопнулась». В «Амкаре» кайфуют от «Амкала» и мечтают о совместном матче

В 2018-м, когда «Амкал появился, пермского «Амкара» уже не существовало. Новая версия «Амкара» появилась в 2021 году. О том, как команды уживаются в одном информационном пространстве рассказывает главный редактор «Амкара» Егор Умнов.

«Это удивительный круг сансары, – рассуждает Умнов. – Мы отлично общаемся с Германом и другими ребятами, но название уже не обсуждаем. Время прошло – это зона ответственности комментариев на Sports.ru.

Лично мне кажется, что эта история всем в плюс: и «Амкал» получает долю нового внимания, и «Амкар». Где вы такое видали, чтобы в один период в одном инфополе жили два клуба с такими историями? Да, один клуб медийный, другой – профессиональный, но инфополе у нас одно. Я думаю, что мы обмениваемся аудиторией – невозможно не знать об «Амкаре», если ты болельщик «Амкала», и невозможно не иметь мнения об «Амкале», если болеешь за «Амкар».

Мы ведь даже приглашали Сашу Маменко (голкипер «Амкала» – Sports.ru) на весенние сборы «Амкара» в 2022 году. Мультивселенная схлопнулась.

Мы планировали провести матч между нами еще в первый сезон существования нового «Амкара». Выбрали дату – 12 февраля 2022, – но в Пермском крае резко вернули ковидные ограничения (помните такие?) и игру отменили.

Я мечтаю об этом матче, это же идеальный заголовок: «Амкар» против «Амкала». Мне видится в этом апогей противостояния профессионального и медийного футбола. «Амкал» против «Зоркого» или «Текстильщика» – уже рядовой матч. «Амкар» и «Амкал» – как будто финальная битва в конце фильма.

Концепция матча, которую мы разрабатывали, была завязана на объединении прошлого и будущего — такой немного киберпанк. Планировали, что за «Амкар» выйдут легенды клуба, которые не успели провести свои прощальные матчи – и победой над «Амкалом» они наконец официально попрощаются перед болельщиками».

«Амкал – это кал». Экс-защитник «Амкара» жестко наезжал на команду Германа

Но не все представители «Амкара» восхищаются «Амкалом». В 2022-м бывший защитник пермского клуба Алексей Попов давал интервью «Матч ТВ». Спрашивали об успехах «Амкала» в Кубке России. Когда речь зашла о потенциальном матче между клубами Попов вскипел:

«Амкал» был создан после того, как был убит «Амкар», я это название воспринимаю, как издевательство. «Амкал» – это кал, я не хочу, чтобы он играл с «Амкаром».

«Я не согласен с Поповым, – отвечает Умнов. – Это было бы не по-пацански лет двадцать назад, но вообще-то уже наступает постмодерн, и метаирония – это норм.

Часть болельщиков «Амкара» разделяет точку зрения Попова, другой части вообще пофигу: в их жизни «Амкала» нет, на их мир он никак не влияет. Это тоже нормально».

Команды часто путают – «Амкару» даже предъявляли за то, что они украли название

Разумеется, при таком сходстве названий не избежать путаницы.

В июне 2022-го «Амкал» рубился с московским «Динамо». Участвовал Александр Овечкин, поэтому игра заинтересовала мировые медиа. Чешский новостной сайт Sport.cz не сразу разобрался в нюансах.

«Российский бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл за «Динамо» в межсезонном поединке против Перми и забил гол на 11-й минуте», – написал Sport.cz. 

В июне 2023-го тренер вратарей (а в прошлом – голкипер) «Амкала» Евгений Спиряков запостил у себя в телеграм-канале фото из журнала – Женю представили как голкипера «Амкара». «Это успех! – шутил Спиряков. – Правда «Амкар» пока не в курсе, что я за них играл. Но я очень рад!»

 

В комментарии пришел даже официальный телеграм-канал «Амкара»: «Наша легенда!»

«Нас регулярно путали два года назад, когда «Амкар» только появился, – продолжает Умнов. – Выросло целое поколение детей, которые не застали тот-самый-амкар – они пару раз приходили в комменты и писали, что мы украли название. Как мы оказались в таком таймлайне?

Помню пару случаев, когда комментаторы во Второй лиге оговаривались и говорили «Амкал». А может они просто не выговаривали букву Р. 

Предъявляли, кстати, даже за логотип. Но тут ответ простой: логотипы похожи, потому что построены на одинаковых простых символах – буквах А. Так же, как и сотня других российских и зарубежных лого. Но наш, конечно, круче».

Жалеет ли «Амкал» о названии?

«Амкал» существует пятый год. Миллионы просмотров, успехи в медийном футболе и Кубке России – но казуальные фаны по-прежнему видят объект для шуток. Мы спросили у представителей «Амкала» – не жалеют ли они, что клуб называется именно так?

«Я рад, что казуальные фанаты глумятся над названием «Амкал», – считает Артем Нечаев. – Мне кажется, это показатель, что команда вызывает эмоции. И бесит не только то, что блогеры лезут в футбол, но и само название. И мне кажется, что это очень круто».

«Менять название точно не было желания, – продолжает Герман Эль Класико. – Это рофл, шутка, троллинг. И чем больше ребят триггерятся, тем более удачна наша шутка. Мы действительно гордимся своим названием».

Забивал команде Джеррарда, играл против «Баварии». Знакомимся со звездами «Мурома» и «Текстильщика»

Фото: ФК «Амкар»; https://t.me/amkallive

15 комментариев

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fidgety_heart
Детсадовское дурацкое название, самое то для их целевой аудитории
+24
-8
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Dmitrii Shuka
Это рофл, шутка, троллинг, буллинг, скроллинг, харасмент, абузинг,шутинг, файтинг, майнинг.
+13
-1
+12
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Лев Бабенко
Ответ Lifar Skladchikov
Напомните, все эти медиалиги спонсируют за счет бюджета и госорганизаций, как Зенит, Локомотив и Динамо или они сами зарабатывают? А то я что-то не оч понимаю хейта от любителей платить налоги на сверхзарплаты футболистам и их агентам
Нет, все эти медиалиги спонсируют за счет несчастных и больных людей, залезающих в кредиты и отдающих последние кровные на ставках.
Все эти медиалиги культивируют в подростках культуру обесценной лексики и треш-тока. И едва ли не во всех выпусках названия букмекерских контор произносятся по 50-70 раз, чтобы прикормить 10-12-летнюю ЦА и объяснить школьникам, куда те обязаны сливать свои деньги и деньги своих родителей
+9
-4
+5
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KozlikX
название олицетворяет то что едят фанаты этого медиа недоразумения
+8
-5
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Booligan
Амкар - аммиачный карбамид
Амкал - аммиачный кал

по-моему, всё прозрачно
+3
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banchik1
Ответ Dmitrii Shuka
Это рофл, шутка, троллинг, буллинг, скроллинг, харасмент, абузинг,шутинг, файтинг, майнинг.
И Тьюринг)
+4
-2
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Lifar Skladchikov
Напомните, все эти медиалиги спонсируют за счет бюджета и госорганизаций, как Зенит, Локомотив и Динамо или они сами зарабатывают? А то я что-то не оч понимаю хейта от любителей платить налоги на сверхзарплаты футболистам и их агентам
+7
-6
+1
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Alexander Tryapyshko
Нечай легенда крыши и Никиты Васюхина
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krokodilych
К чертовой матери постмодерн и метаиронию - это отвратительные символы нашего времени. Увы, нам выпало жить в эпоху технологически продвинутых импотентов, которые не в состоянии придумать ничего нового и поэтому придумывают винегрет из всего, что было создано до них, и эдак свысока посмеиваются.
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unreality
Ответ YakSerge
Парни - красавцы Такой пинок "профессианалам от футбола" с массой скаутов, менеджеров, триллионными вливаниями... РЕСПЕКТ
Какой пинок, ты вообще о чем и что ты курил? Понятное дело, что у всякого трэша типа Дом-2, своя аудитория всегда найдется. А этот медиафутбол именно из этого разряда. Но это не значит, что это нормальное явление. Что-то модное и популярное не равно нормальное.
Про спортивную составляющую можно вообще не говорить. С точки зрения именно футбола все эти медиаклубы никакого интереса вообще не представляют. Поэтому не понятно, про какой ты пинок говоришь.
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Серый
К словам Попова и добавить нечего.
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ИглесиасХулио
Все фаны медиалиги, дети. А в кубке они играют, лишь для того, чтобы хоть как то вызвать интерес к мертвому кубку, со стороны сми и болельщиков (хоть и детей)
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icey_punk
сложно понимаю что такое медиалига да еще и в футболе, даже в киберспорте это считается зашкваром, лишь редкие турниры собирают просмотры.
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Ален Ижболдин
Ответ Лев Бабенко
Нет, все эти медиалиги спонсируют за счет несчастных и больных людей, залезающих в кредиты и отдающих последние кровные на ставках. Все эти медиалиги культивируют в подростках культуру обесценной лексики и треш-тока. И едва ли не во всех выпусках названия букмекерских контор произносятся по 50-70 раз, чтобы прикормить 10-12-летнюю ЦА и объяснить школьникам, куда те обязаны сливать свои деньги и деньги своих родителей
то-то дело ФОНБЕТ кубок России, или 4 огромных значка Винлайна на Татнефть арене, ни в коем разе не продвигают буков. Как надоело это нытье, не умеешь держать себя в руках-не ставь. Все просто
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