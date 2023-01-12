Winline Медиалига готовит мощнейший сезон: много матчей на топовых стадионах, статистика как на чемпионате мира и маскот в честь болельщиков

До главного события весны остается совсем немного – третий сезон Winline Медиалиги стартует через две недели. Уже сейчас очевидно, что МФЛ-3 окажется намного круче второго сезона. Организаторы приготовили запредельное количество аттракционов. Ниже – разбираем самые интересные и делимся инсайдами о третьем сезоне.

Новый формат: 16 команд по четыре группы, стыки за плей-офф и очень много напряженных матчей

Второй сезон промахнулся с форматом. 18 команд разделили на две группы: восемь туров группового этапа быстро надоели, а матчей с высокой турнирной мотивацией не хватало.

Формат третьего сезона вдохновлен американским футболом, а значит матчей на вылет будет очень-очень много. Здесь мы подробно рассказывали о новых правилах, ниже – емко вспомним:

• 16 участников упакуют в четыре группы по четыре команды.

• Первые три тура – классика: каждый играет с каждым внутри своей группы.

• Следующие три матча играются против команд из других групп. Каких именно – решит жребий. Сила соперника не учитывается, кому-то могут выпасть «Амкал», 2Drots и «Броуки». Очки идут в группу победившей команде.

• Каждый балл ультраважен, ведь запрыгнуть в 1/4 финала можно даже с третьего места.

• Первые места автоматически попадают в 1/4 финала, а вторые и третьи играют дополнительную стадию – вайлд-кард. За выход в четвертьфинал они сразятся против вторых и третьих мест из других групп.

Итого: короткий и бодрый групповой этап, дополнительная стадия плей-офф. Проходных матчей почти не будет.

Третий сезон – парад классных стадионов. Лига ведет переговоры с Нижним и Казанью (по два матча), полуфиналы и финал могут пройти в Краснодаре

Перед жеребьевкой группового этапа (она состоится 15 апреля) команды разделили на корзины. В первую попали сильнейшие – «Амкал», 2Drots, «БроукБойз» и «10». Они получат минимум по одному матчу на больших стадионах.

Сезон стартует 29 апреля на стадионе «Москвич». Этой новый дом Медиалиги. К прошлому – «Лучу» – было много претензий: игроки жаловались на длинную дорогу от раздевалок до поля, отсутствие душевых в раздевалках и плохой газон. Зрители тоже ворчали – открытые трибуны не спасали от осенней непогоды. «Москвич» – шаг вперед в плане качества. У стадиона несколько полей, и главный матч тура будет играться на лучшем. Обещают натуральный газон, трибуны на 4,5 тысячи мест и козырек (укрывает от дождя).

В матче открытии, скорее всего, сыграет 2Drots. Дальше Winline Медиалига поедет по большим стадионам. Лига ведет переговоры с «Нижним Новгородом», «Ак Барс Ареной», «Открытие Банк Ареной» и стадионом в Краснодаре.

Финальное расписание со всеми участниками будет известно после жеребьевки, но уже сейчас есть инсайды.

В Казань Медиалига может приехать в начале мая. Лига надеется на два матча, но финального ответа еще нет – все зависит от готовности газона. Ориентировочные участники – «Амкал» и «БроукБойз».

В конце мая Медиалига может сыграть в Нижнем Новгороде. Вероятные матчи – «Амкал» и 2Drots против соперников по группе.

Матч шестого тура может пройти на «Открытие Банк Арене».

Четвертьфиналы сыграют в Одинцове, на стадионе «Центральный» (вмещает 2,5 тысячи).

Полуфиналы и финал могут пройти на стадионе в Краснодаре.

Сборная МФЛ наращивает мощность. Летом – матч в Минске против «Динамо», в конце года – международный турнир с Индией и Бразилией

Еще один стимул смотреть третий сезон – скоро его лучшие игроки будут рубиться на международной арене.

Недавно Медиалига объявила о создании собственной сборной. Туда приезжают лучшие игроки лиги: олды русского футбола (Дьяков и Тигиев) и звезды комьюнити – Прокоп и Кутуз. Не приезжают только своячки из 2Drots.

В марте сборная провела первый матч – против «Крыльев Советов» (0:4). Дебют получился благотворительным: Winline (генеральный спонсор МФЛ) удвоил заработанные на билетах деньги и отправил на лечение легенды «Амкала» Финито.

На следующий день играли ЦСКА и 2Drots, поэтому многие не заметили сборную. Зря – она только набирает ход.

Летом сборная Медиалиги проведет товарищеский матч с одним из лидеров белорусского футбола – минским «Динамо». Сыграют на главной арене Белоруссии – Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» (вмещает 22 тысячи). Перед стартом «Динамо» презентует медийную команду. Ее участниками станут популярные белорусы – экс-звезда «Арсенала» и «Штутгарта» Александр Глеб, блогер Влад А4, комики Богдан Лисевский и Вадим Галыгин.

В конце ноября Wniline Медиалига спродюсирует международный турнир медийных сборных.

Ивент пройдет на нейтральной территории – в Турции или ОАЭ. Несмотря на сложности с геополитикой, заявки уже прислали 10 сборных. Среди них – Казахстан, Белоруссия, Мексика, Китай, Индия и Бразилия. Участвовать не против и Испания – не зря же Пике создавал Кингс Лигу?

«Сборная лиги – это своего рода прототип сборной России, – рассказал президент Медиалиги Николай Осипов Sports.ru. – И матч против «Динамо Минск» – это, в том числе, подготовка к международному турниру. Матч в Белоруссии позволит команде сыграться и достойно представлять цвета нашей страны. Это лишь вопрос времени, когда сборная МФЛ начнет привлекать столько же внимания, сколько матчи 2Drots».

Драфт – социальное реалити. Таланты из регионов получают шанс пробиться в футбол, а Медиалига помогает с бытом

Весной 2023-го Медиалига зашла на непривычную территорию и провела драфт. Пришло больше 100 заявок: лучших пригласили на драфт-комбайн, а самых гениальных – выбрали в первом раунде.

В комьюнити драфт много критикуют и не понимают, зачем командам брать себе ноунеймов. Кажется, что основной мотив – добавить в лигу новых персонажей и нетипичные сюжеты. Посмотрим на парней, выбранных в первом раунде.

• Дмитрий Лукьянов живет на три города. Папа из Новосибирска, мама – из Сочи, а Дмитрий в ближайшие месяцы будет жить в Москве. Игру за команду «10» он попробует совместить с учебой в сочинском колледже – сейчас парень на втором курсе.

• Давид Жуков – 14-летний голкипер. Уже четыре года ведет ютуб-канал, брал интервью у Александра Мостового и Эдгара Давидса. Кажется, теперь на ворота в медийном составе GOATS будут выпускать не Джарахова.

• Кино началось с церемонии драфта. Никита Польщиков обожает «Спартак» и мечтает играть за «Народную команду», но оказался в «Матч ТВ». Польщиков устроил перфоманс фанатской любви и теперь рискует сгинуть в резерве «Матча».

После драфта лига не бросает пацанов. Winline Медиалига совместно с агентством NaProsmotre помогает с бытом: для иногородних организовали проживание в загородных интернатах, четырехразовое питание и условия для тренировок.

«У ребята, которые живут не в Москве, нет возможности приехать на отбор в команду Медиалиги, – объясняет Осипов в интервью Sports.ru. – А у тех, кто приезжает, возникают проблемы: чужой город, где жить, как найти работу.

Если хотя бы некоторые ребята станут медийными, окажутся в ротации своего клуба или скажут, что прожили сезон с ощущениями счастья внутри себя, тогда я сочту драфт правильным и нужным».

Теперь у Медиалиги топовая статистика

С третьего сезона у МФЛ есть официальный провайдер статистических данных – российская компания DataHUB. Она заменила ушедший с рынка Instat и со второй половины сезона-2022/23 собирает статистику для РПЛ.

Медиалига получит данные по более чем сотне метрик: от тепловых карт, xG и точности передач до модного нейтрального владения (вы наверняка помните его по ЧМ-2022) и детальной информации по каждому игроку. Изучим DataHUB по матчу «Ростов» – «Торпедо».

Так выглядит карта ударов «Ростова» с детализацией по игрокам.

А так – детализация по владению мячом в разных зонах.

Теперь такая же статистика будет доступна по матча «Козлов», «Дружины», 2Drots и других. Самые интересные данные будут давать в лайве и после матчей, полные отчеты пришлют командам по их просьбе. Подготовка к играм выходит на новый уровень!

Для медийного футбола это однозначный плюс. Теперь внимание получат не только самые яркие и шумные, но и те, кто классно играет. А мы получим ответы на главные вопросы человечества. Сычев действительно великий? Сколько подкатов за матч делает Сибскана? Насколько ужасен Крап?

У DataHUB свой интерес. Вы наверняка помните, что у Winline Медиалиги особенные правила. Несмотря на шутки в комментариях на Sports.ru, для статистических платформ это интересно. Где еще изучишь эффективность футболиста при чистом игровом времени? Платформа введет новые метрики для этих правил и протестирует их на Медиалиге.

«Мы вдохновлялись болельщиками». Медиалига придумала маскот

И даже это не все новинки третьего сезона.

В МФЛ-2 действовало правило – каждая команда обязана включить в заявку девушку. Команды лениво заполняли квоту, но почти на позволяли дамам играть. В третьем сезоне правило отменят, но присутствие девушек-футболисток лишь усилится.

По ходу сезона каждая команда Медиалиги подпишет звезду женской Суперлиги. Пока не ясно, будут ли они появляться на поле, но для девушек точно сделают специальный челлендж. Есть вероятность, что в челлендже разыграют балл в турнирную таблицу.

Перед вторым сезоном Медиалига ввела рейтинг медийной активности команд и пообещала распределить миллион рублей пропорционально месту в рейтинге. Не особенно помогло: многие команды забыли о том, что они блогерские, и просто рубились в футбол.

В МФЛ-3 ставки растут – теперь за медийную активность дают 5 миллионов. Это ровно половина призового фонда. Сумму получит не одна команда, она распределится пропорционально месту в рейтинге.

К третьему сезону Winline Медиалига придумала маскота. Он олицетворяет болельщика МФЛ – современно одет, увлекается футболом, поддерживает здоровый образ жизни. Лицо закрыто маской – символ того, что любой может прийти в Медиалигу ноунеймом и стать звездой.

Маскота будут использовать в трансляциях и, возможно, интегрируют в матчдэй с помощью технологии дополненной реальности.

«Это диджитальный персонаж, – объясняет Осипов в интервью Sports.ru. – Все-таки мы в XXI веке живем, и сейчас надевать ростовые куклы не вполне правильно.

Как правило, клубы делают маскотами животных, связанных с названием. Пингвины, пантеры, быки. Даже талисманы Олимпийских игр и чемпионатов мира олицетворяют не живых людей. При создании маскота мы вдохновлялись болельщиками. Все-таки Медиалига – это история для болельщиков».