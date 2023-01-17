Прослушка, друзья гангста-рэперы и 4 тонны наркотиков: как полиция расследует дело Промеса

Официальной информации пока минимум.

Для «Спартака» 2023-й начинается со сложностей. Квинси Промес пропустит первый и, скорее всего, второй сборы «Спартака» в ОАЭ и будет готовиться к сезону индивидуально. «СЭ» пишет о проблемах со здоровьем, но есть и другая версия – журналист Иван Карпов сообщил , что Квинси боится выдачи из ОАЭ в Нидерланды по запросу полиции. Тонкости экстрадиции из разных стран мы описывали здесь , а сейчас разберем другой вопрос: в чем суть претензий к Квинси на родине? Какие есть доказательства? Неужели так все серьезно? Суммируем все детали.

Прокуратура Нидерландов обвиняет Квинси в ударе ножом кузена

25 июля 2020-го Промес (на тот момент – игрок «Аякса») закатил вечеринку на своей вилле в городке Абкауде под Утрехтом. В какой-то момент вспыхнул конфликт с двоюродным братом: Квинси ударил родственника ножом в колено (об этом сообщили адвокат потерпевшего и голландский криминальный журналист Питер де Врис). У пострадавшего (имя не раскрывается) ранение средней тяжести, но один из свидетелей заявил, что ситуация могла быть хуже (если бы не оказали первую помощь).

В ноябре (да-да, спустя полгода) кузен Промеса обратился в полицию, а в декабре Квинси арестовали, а через день отпустили (в Нидерландах трое суток – максимальный срок задержания без предъявления обвинений). Полиция запустила предварительное расследование, а в мае 2021-го передала дело прокуратуре Амстердама. По информации De Telegraaf, Промеса обвинили в покушении на непредумышленное убийство – из-за близости артерии к месту, куда Квинси наносил удары. Футболисту грозит до 4 лет тюрьмы.

Квинси наблюдал за ходом дела из Москвы, в феврале 2021-го он перешел в «Спартак» – возможно, чтобы быть подальше от голландского правосудия. В России Квинси вроде бы оказался в полной безопасности, поэтому мы редко вспоминали про следствие. Но в 2022-м голландские журналисты регулярно публиковали подробности.

Полиция прослушивала телефон Промеса: «Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие»

Еще в 2021-м радиостанция NOS сообщила, что добыла запись телефонных разговоров Промеса в ту самую ночь, прослушку вела полиция Нидерландов.

Вскоре после инцидента человек с голосом, похожим на Квинси (как утверждает NOS), созвонился с родственниками, которые присутствовали на той же вечеринке.

Далее стенограмма и цитаты – на основе записи NOS, ее подлинность официально не подтверждена полицией.

Голос 1: Привет.

Голос 2 (NOS утверждает, что это отец нападавшего): Привет.

Голос 1: Привет, привет.

Голос 2: Где ты?

Голос 1: Сейчас я еду домой.

Голос 2: Где именно едешь?

Голос 1: Я уже почти дома.

Голос 2: Ладно. Почему ты прыгнул перед двоюродным братом? Он же не носит фамилию Промес? Почему?

Голос 1: Ты спас его жизнь.

Голос 2: Какой, какой двоюродный брат?

Голос 1: Тем не менее.

Голос 1: Ты прыгнул перед ним.

Голос 2: Просто я не хочу, чтобы ты попал в беду.

Голос 1: Иначе я бы убил его. Ты же понимаешь, да?

На этом разговор заканчивается. На основе записей NOS пишет, что через 10 минут Квинси созванивается с мамой. Женский голос сообщает, что племянника увезли в больницу. Собеседник интересуется, куда было ранение. Женщина отвечает, что в колено. «Значит, ему повезло», – резюмирует собеседник.

Дальше этот же голос ведет диалог с другой женщиной – мамой потерпевшего. И тут мы узнаем, почему возник конфликт: «Он вел себя дерзко, он знал, что так будет. Я не смог сдержаться. Прости меня, тетя».

Позже ночью нападавший еще раз созвонился с отцом и сказал: «Я верен своей тете. Я убью того, кто заденет ее. Есть родственники, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, иначе все закончилось бы хуже».

Дальше – два важных поворота в истории (по источникам NOS).

• Осенью 2020-го два друга Промеса пришли к пострадавшему (напоминаем, это кузен Квинси) домой и предложили 20 тысяч долларов. Требование – забрать заявление. Один из этих друзей уже сидит в тюрьме. Ему дали четыре года по делу о кокаине в Бельгии.

• В декабре полиция Амстердама доставила Промеса на допрос. Через день шурин Квинси сам пришел в полицию и заявил, что это он ранил пострадавшего. Полицейские опросили шурина, заметили нестыковки и отпустили.

Интересно, что Квинси ни разу не признал вину. Вот как он говорил о ситуации с братом после перехода в «Спартак»: «Мне нечего скрывать. Это неприятная история для всех, но надо смотреть в будущее, на которое мы еще можем повлиять, а то, что случилось, уже случилось».

Прокуратура ужесточила обвинение – теперь Промеса обвиняют в покушении на предумышленное убийство

Прокуратура Амстердама не подтвердила (но и не опровергла) подлинность записи и ее присутствие в материалах уголовного дела. Но зато подтвердил адвокат потерпевшего – Иегуди Мошкович. На следующий день после публикации NOS он сообщил, что по его ходатайству дело переквалифицировано в покушение на убийство (а это уже до 6 лет лишения свободы). Ужесточение обвинений подтвердила пресс-служба прокуратуры Амстердама. Важный нюанс – из-за требований закона в пресс-релизе не указано имя обвиняемого, однако обстоятельства дела и возраст полностью совпадают с делом Квинси.

«Промес, сам того не зная, признался в покушении на убийство, – радовался адвокат в интервью ТВ-программе Nieuwsuur. – Он сообщил об этом отцу, матери и тете. Мой клиент доволен этим [новой квалификацией]. Теперь дело будет рассматриваться быстрее. Я думаю, что шансы на вынесение обвинительного приговора высоки».

Стоп. А почему телефон Промеса вообще прослушивался? Известно, что этим занималось TCI – отделение полиции Нидерландов, которое специализируется на тяжких преступлениях.

«TCI не занимается такими мелочами как поножовщина, – объяснял Nieuwsuur профессор уголовно-процессуального права Свен Бринклофф. – Промес каким-то образом связан с организованной преступностью. Скорее всего, это оружие или наркоторговля».

И здесь мы переходим к более серьезной части истории.

Большое голландское медиа De Telegraaf пишет, что Промес участвовал в наркоторговле – предполагается, что инвестировал в 4 тонны кокаина

10 марта 2022-го газета De Telegraaf опубликовала мощный инсайд: Промес может быть связан с преступной группировкой и, возможно, участвовал в наркоторговле.

Близкий к следствию источник сообщил, что Промес и его семья вложились в партию кокаина весом 4 тонны. Бельгийская полиция перехватила груз в Антверпене в апреле 2020-го. С того момента по этому делу арестовали уже нескольких человек. Уличная цена этих наркотиков – 120 миллионов евро (но пока неясно, Квинси вложился во всю партию или есть другие инвесторы).

Более того, источники NOS в прокуратуре Амстердама сообщили, что Промес может быть причастен к контрабанде синтетических наркотиков в Австралию.

По данным газеты AD, инвестпроект Квинси не всегда работал гладко – например, одну из партий весом 400 килограммов украли в июле 2019 года. За это Квинси выплатил суринамцу Питу Вортелю (занимается контрабандой) 250 тысяч долларов. Сейчас Вортель под следствием, и его адвокат отрицает любые связи клиента с Промесом.

Похоже, «Аякс» знал о возможной связи Промеса с преступниками. Полиция дважды предупреждала Ван дер Сара

Важный ракурс дела – отношение «Аякса». В Нидерландах предполагали, что в клубе знали о возможных связях Промеса с организованной преступностью.

В частности, об этом писала ежедневная голландская газета Het Parool. В течение сезона-2019/20 (Промес регулярно выскакивал в основе и забил 12 голов в Эредивизи) и еще до поножовщины полицейские дважды встречались с гендиром «Аякса» Эдвином Ван дер Саром.

На первой встрече его предупредили, что Квинси в плохой компании – его видели с двоюродным братом гангста-рэпера Djaga Djaga (настоящее имя – Джейсон Л). В 2018-м музыканта осудили на 14 лет за организацию убийства. Да-да, рэпер организовал убийство, в Нидерландах это целая проблема. Het Pаrool выпускала текст об очень плотной связи нидерландских рэперов с организованной преступностью – в окружении того же Джейсона Л. множество людей, которые обвиняются в убийствах, наркоторговле, отмывании денег.

«Везде, где замешаны большие деньги, например, в профессиональном футболе, появляются преступники, – говорил экс-детектив Арно ван Леувен в интервью Nieuwsuur. – Футболисты часто приезжают из неблагополучных районов. Мы видим, что у этих футболистов много контактов с друзьями из прошлого, которые сбились с пути.

Преступники продают игрокам дорогие часы за наличные, они сидят на вечеринках за одними ВИП-столами. Кто-то пускал бандитов на базу, в столовой проводились покерные турниры. Был случай, когда банда байкеров использовала конференц-зал нидерландского клуба как место для сбора».

Квинси не скрывает дружбы с Djaga Djaga – они даже записали совместный трек (как раз в период выступления за «Аякс»). Брат Джейсона, с которым полицейские видели Квинси, тоже рэпер. Он записал с Djaga Djaga совместный альбом, пока тот сидел в тюрьме.

На второй встрече с Ван дер Саром полицейские сказали, что подозревают в наркоторговле самого Промеса. Скорее всего, примерно в это время началась прослушка его телефона.

Несмотря на это, публично Ван дер Сар защищал Квинси. «Он говорит, что ничего не делал, – утверждал Эдвин в 2020-м. – Я ему верю. В Нидерландах вы невиновны, пока не доказано обратное. Мы поддерживаем его. Если он невиновен, то он наш игрок».

И финально – журналисты Het Pаrool предполагают, что «Аякс» легко отпустил Квинси в Москву именно из-за связи с преступниками. «Спартак» заплатил за трансфер 8,5 млн евро. Управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков утверждал, что платежи проходят каждые полгода, и если Промес вдруг не сможет исполнять обязанности по контракту, то договор между «Спартаком» и «Аяком» аннулируется.

Почему тогда Промеса не арестовали сразу? Вероятно, из-за матчей «Аякса» в Лиге чемпионов

Возвращаемся в декабрь 2020-го. Полиция Амстердама арестовала Квинси утром 13 декабря, но уже 15-го – отпустила. Тогда многим показалось странным, что между инцидентом и попаданием игрока в полицию прошло полгода. Представитель полиции Йелмер Гердс объяснил – собирали нужные доказательства. Но, возможно, причина в другом.

ТВ-программа Nieuwsuur получила внутреннюю медиапамятку прокуратуры Амстердама – в ней есть кое-что занятное. Среди заготовок на возможные вопросы о Промесе есть и такой: когда принималось решение о задержании Квинси, учитывались ли матчи Лиги чемпионов? Ответ: «Это [матчи ЛЧ] принималось во внимание. Так же, как и характер правонарушения и время, прошедшее между правонарушением и подачей заявления».

За месяц, пока собирали доказательства, Квинси сыграл против «Мидтьюлланда» (80 минут), «Ливерпуля» (в запасе) и «Аталанты» (45 минут). Матч с «Аталантой» прошел в среду, а уже в воскресенье Промеса арестовали.

«Уголовные преступления важны, с ними нужно бороться изо всей силы, – возмущался профессор уголовно-процессуального права Свен Бирхофф в интервью Nieuwsuur. – Почему футбол такой важный фактор в уголовном деле?»

Возможно, причина не в футболе, а имидже. Если бы игрока участника Лиги чемпионов задержали перед матчем, шума в медиа было бы гораздо больше. А после группового этапа многие медиа за пределами Нидерландов потеряли интерес к Промесу.

Квинси уже наказали штрафом, но главное впереди

Суммируем. Что есть на Промеса на январь 2023-го?

• Обвинение в предумышленном покушении на убийство. Им занимается прокуратура Амстердама.

• Версия нидерландских медиа о причастности к наркоторговле. Мы пока не знаем, возбуждено уголовное дело или нет и какой статус у Промеса. Но есть косвенное подтверждение – прослушка телефона Квинси действительно была, на ее основании прокуратура изменила квалификацию первого дела на предумышленную попытку убийства.

8 июня 2022-го гражданский суд Амстердама признал Промеса виновным и обязал выплатить кузену денежную компенсацию (размер еще не определен).

Но это не значит, что Квинси отделался штрафом за поножовщину. Это был гражданский иск от кузена о возмещении вреда, уголовное дело (по которому грозит реальный срок) все еще в процессе.

Но даже признание вины по гражданскому иску – очень тревожная для Квинси новость. «Фактически гражданский суд сегодня установил, что Промес нанес ножевое ранение моему клиенту. И что это – противоправное деяние», – ликовал адвокат Иегуди Мошкович.

Вердикт по уголовному делу узнаем 3 марта – на эту дату назначен суд. Промес проигнорировал все досудебные слушания, а в начале декабря, по информации журналиста Ивана Карпова, подал на российское гражданство.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов; instagram.com/qpromes