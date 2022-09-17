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Матч на «Открытие Арене», финал в стиле Супербоула, камеры на судьях и игроках – Медиалига хочет удивлять

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Главные идеи нового сезона.

Летом прогремел первый сезон Winline Медиалиги – турнира блогерских команд, которые добрались до стадионов чемпионата мира и собирали сотни тысяч просмотр на трансляциях. Медиалига удивляла непривычным уровнем открытости и готовностью к экспериментам, а в августе ее лучшие команды катапультировало в Кубок России – и о медийном футболе узнали вообще все.

16 сентября стартовал второй сезон Медиалиги – и, кажется, он удивит еще сильнее. Здесь мы рассказали о регламенте, а в этом тексте – главные инновации и планы. 

Медиалига переходит на большие стадионы: «Открытие Арена», «Краснодар-2», финал может пройти на «Газпром-Арене». Обещают шоу в формате Супербоула

Групповой этап, как и в первом сезоне, сыграют в Москве. Один из самых ярких по афише матчей (его еще не определили) отдадут «Открытие Арене». Игра пройдет 24 сентября, допущено 15 тысяч зрителей.

Остальные матчи примет спорткомплекс «Луч» (вмещает тысячу зрителей). В первом сезоне команды часто жаловались на газон, но летом лига улучшила старенькую арену. «Мы модернизировали газон, – рассказал босс Медиалиги Николай Осипов Sports.ru. – Подняли его, выровняли неровности в подложке. Подняли ворс, засыпали крошку и вчесываем ее. Газон будет на хорошую твердую четверку».

Плей-офф уедет из Москвы: пока неизвестно, где пройдут четвертьфиналы, но полуфиналы примет айфон-арена в Краснодаре – да-да, та самая! А финал пройдет на стадионе топ-класса – рассматривают «Газпром-Арену», «Фишт» и еще несколько вариантов.

«Финальное шоу будет в формате Супербоула, – продолжает Осипов. – Артисты и другая развлекательная программа. Думаю, такого шоу не делал еще никто в истории российского спорта, если не брать в расчет открытие Олимпиады и другие большие события».

Экономика МФЛ: привлекли новых спонсоров (теперь не только букмекер), призовой фонд вырос

Перед стартом первого сезона Медиалига потеряла почти всех спонсоров. Остался лишь Winline, а турнир ушел в убыток.

Во втором сезоне ситуация изменилась: к Winline (все еще титульный спонсор) добавились Tinkoff и Burger King. Лига рассчитывает выйти в плюс и распределить часть прибыли между командами в зависимости от их медийной активности (об этом расскажем ниже).

Призовой фонд вырос. Изначально планировали выплатить 100 тысяч долларов, но остановились на российской валюте – победителя ждет сумма между 5 и 10 миллионами рублей (чемпионы МФЛ-1 2Drots получили 5 миллионов).

Новые команды: «Эгриси» Уткина, сборная РФС (Титов и Тихонов), сборная бразильцев с Ари

Когда закрывали первый сезон, всем 10 командам пообещали, что они окажутся во втором – такой жест благодарности за веру в проект на старте. Но обстоятельства изменились: первый сезон получился таким успешным, что лигу завалили предложениями от команд-стартапов. В итоге даже после расширения до 18 слотов места хватило не всем, и три команды из первого сезона отпали: Art, Starmix и финалист – Basement. Зато лига усилилась любопытными проектами с внятной идеей и конкурентными преимуществами.

• «Эгриси». Команду Василия Уткина первой позвали в МФЛ-2. Логика понятна: у «Эгриси» мощный и сыгранный состав, который выступает в ЛФЛ, а Уткин приведет новую аудиторию и добавит изящества пресс-конференциям. Главная интрига – как команда перейдет от формата 8х8 к традиционным 11х11 и большому полю.

В медийном смысле «Эгриси» уже отличились – ярко презентовали форму.

• «Наши парни». Медиакоманда РФС. История создания немного мутная: РФС не участвовал в открытой презентации (как делали все остальные), а лично договорился с Осиповым. Еще летом о команде никто ничего не знал, но к сентябрю «Наши парни» выкатили впечатляющий состав: тренирует – Сергей Овчинников, в заявке звезды – Титов, Тихонов, Широков, Аленичев и Билялетдинов. Обещают подтянуть Головина и Карпина, но для PR-активностей.

Перед первым туром у стадиона Широкова подкараулили журналисты – и Роман не разочаровал.

• Tamo Junto. Самый интригующий проект. Блогер Алексей Гуркин неплохо играл за «Амкал», потом исполнил мечту и переехал жить в Бразилию. Теперь он привозит с пляжа команду из местных. Договаривались с топами – Даниэлем Карвальо и представителями Роналдиньо, – но остановились на ребятах попроще. В итоге заявлено несколько игроков бразильской Серии А, но их имена пока не раскрывают. Бразильцы прилетели в Москву лишь за день до старта второго сезона, поэтому состав до сих пор не объявлен. Также пообещали подключить экс-игрока сборной России – Ари.

• «10». Коллаб медийной команды «Ничего обычного» и Medium Quality – близкого к ТНТ продакшена, который продюсирует «Что было дальше» и другие ютуб-проекты. В совете директоров популярные комики – Азамат Мусагалиев, Зоя Яровицына, Денис Дорохов и Игорь Джабраилов.

Плохая новость: мы вряд ли увидим на поле Алексея Щербакова и других звезд.

Хорошая новость: по качеству продакшена «десятые» лучшие в медифутболе. На ютуб-канале запустили реалити-шоу о том, как комики погружаются в футбол – монтаж и драматургия на высоком уровне.

За кем еще стоит последить: «2Drots» (чемпион первого сезона), «Амкал» (пропускал первый сезон), медиакоманда «Рубина» (сыграет ли Слуцкий?), «Бей Беги» (команда Соболева и Джикии), SD Family (команда-легионер из Казахстана), Broke Boys (главные трэштокеры во главе с Райзеном и журналистом Дмитрием Егоровым), Fight Nights (команда бойцов ММА под руководством промоутера Камила Гаджиева).

А что со звездными игроками? Аршавина все-таки заявили?

Сразу огорчим – нет. Новость о подписании Аршавина в SD Family оказалась фейком (судя по резким высказываниям о медийном футболе, Андрей Сергеевич вряд ли доедет до МФЛ). Зато во втором сезоне дебютируют другие экс-звезды РПЛ (и не только в «Наших парнях»).

Дмитрий Сычев мог пополнить Fight Nights, но за неделю до старта Медиалиги присоединился к «10». Романа Павлюченко ждали в сборной РФС, но форвард перешел в Watch TV (так называется команда «Матч ТВ» после ребрендинга).

Еще из знакомых имен: Виталий Дьяков, Арсений Логашов, Сергей Давыдов, Георгий Тигиев (все – Broke Boys), Андрей Ещенко, Тарас Бурлак («Бей Беги»), Дмитрий Тарасов («Родина Медиа»), Олег Кузьмин (МФК «Рубин»), Иван Новосельцев (он нашелся, тренирует «10») и Георгий Кырнац («10»). Тот самый голкипер ЦСКА, который не пропустил в ЛЧ от «Реала» после травмы Акинфеева.

Есть и новички среди чисто медийных персонажей. Евгений Плющенко подписал контракт с Broke Boys и даже дебютировал в товарняке (но сразу сломался). Забавный факт: Плющенко рассказал, что узнал о медиафутболе от своего массажиста. 

Медиалига исполнила мечту Мостового – звезда «Матч ТВ» будет тренировать команду Fight Nights.

Первым новичком МФК «Рубин» стал популярный татарстанский рэпер Нурминский.

Goats презентовала пачку звездочек: тиктокера Даню Милохина, рэперов Молодого Платона, Mayot и Soda Luv (спросите у младших братьев и сестер – они точно знают). Музыкант Эльдар Джарахов (рост – 158 сантиметров) заявлен вратарем. Бум – и первый скандал: Джарахов, Soda Luv и Frame Tamer (еще один рэпер) заявили, что не соглашались играть, а президент команды всех обманул. Президент МФЛ пообещал изучить вопрос и, если будет доказан обман, выгнать Goats. Рэперы и тиктокеры идеальны для выхода на новую аудиторию, но есть проблема: как правило, участие таких персонажей заканчивается на пресс-конференциях, а на поле вкалывают другие. 

Но шанс увидеть Плющенко и рэперов все-таки есть, ведь Лига ввела новое правило.

Теперь от каждой команды должны играть минимум два медийных футболиста

Топ-1 претензия к медийному футболу – на поле выходят не блогеры, а бывшие профессионалы, действующие игроки низших лиг и выпускники академий. Можно долго дискутировать о том, кого считать профессиональным игроком, но проблема действительно есть и ее признают в коммьюнити: перед каждым Московским Кубком Селебрити (другой турнир медийного футбола) команды сильно обновляли состав игроками из ЛФЛ, а звезды ютуба мигрировали на скамейку.

В МФЛ-2 ввели квоту на медийных игроков. В заявке на сезон должно быть не менее восьми медийных, а на поле – не менее двух (по ходу матча их можно менять, но два медийных в любом случае остаются на поле). Если команда не находит медийного игрока для заявки, то место сгорает. Например: если вместо восьми медийных игроков команда заявляет пять, то в ее заявке 27 слотов вместо 30. 

Для профессиональных игроков правило прежнее – не больше четырех на поле и восьми в заявке.

Критерии для определения профессиональных игроков прописаны в регламенте. «Для профессионалов у нас очень широкий спектр характеристик, – объясняет Осипов. – В первую очередь – отсутствие профессионального контракта за последние два года. Это должен быть человек, который закончил не менее двух лет назад. Это игроки высших лиг по смежным видам спорта. Это игроки ЛФЛ и высших лиг футбола 8х8, 7х7 и 6х6 и эквивалентных любительских лиг высших дивизионов. Также это игроки Второй лиги».

По такому критерию не будут считаться профессионалами Павлюченко (закончил в 2019-м) и Сычев (январь 2020-го), но Ари (действует контракт с профессиональным клубом) займет слот.

С медийными квотами сложнее. Тут решают в индивидуальном порядке, а критерий один – насколько игрок популярен. Лига заявляет, что бывшие звезды сборной России получат статус медийных игроков.

Решать спорные вопросы будет КДК (его называют «советом шести»), в который входят представители шести клубов. Их выбирают общим голосованием (за свою команду голосовать, конечно, нельзя).

Медийная активность команд теперь важна: за нее начисляют баллы, а от них зависят доходы

В медиафутболе очень важна, сюрприз-сюрприз, медийность. В идеале нужно не только приглашать звезд, но и развивать игроков и собственный бренд. Самый простой способ – делать контент о своей же команде. Артем Нечаев снимал скамейку «Амкала» во время игр, Гудай из 2Drots делает пародии, а Lil Fikus из «Амкала» вырос в главного журналиста-расследователя медиафутбола.

В первом сезоне медийность подвисала: проект продюсировали аврально, часть команд запустилась прямо перед cтартом и не успела понять правила игры. 

В МФЛ-2 команды будут поощрять за медийность. Лига говорит, что разработала формулу, которая оценивает контент и стирает преимущество между новичками и олдами с аудиторией – формулу презентуют в сентябре, и в конце сезона мы увидим альтернативную турнирную таблицу. Медийный призовой фонд (20 процентов от всей прибыли лиги) распределяется именно по ней: лучшая команда получит больше остальных, вторая чуть меньше и так далее.

Фестиваль инноваций продолжается: микрокамера на рефери, дополненная реальность на стадионе и чистое игровое время

В первом сезоне Медиалига легко пробовала новое: вместо пенальти пробивали буллиты, а переговоры арбитров на ВАР пускали в прямой эфир. Во втором сезоне аттракционов станет еще больше. По крайней мере, так обещают организаторы.

• Лига закупила миниатюрные камеры с микрофоном: они прикрепляются на двух игроков, звук и изображение с гаджета попадают в трансляцию. Гаджеты появятся не сразу, а в течение сезона.

• Еще одну камеру закрепят на главном арбитре. Где именно – не уточняется, но мы получим изображение на уровне глаз. Камера начнет работать со второго тура, а первым матчем с этим гаджетом станет игра на «Открытии Арене».

• На стадионах будет работать технология дополненной реальности: при наведении смартфона на конкретные участки на поле всплывет дополнительные информация о ходе матча или игроках.

• Примерно в середине группового этапа МФЛ проведет экспериментальный тур – на один уик-энд правила изменятся: введут чистое игровое время и оранжевые карточки (временное удаление игрока). 

• У команд есть право один раз за тайм потребовать просмотр ВАР. Если решение судьи оказалось в пользу этой команды, то челлендж сохраняется, если нет – сгорает.

Во втором сезоне в каждой команде будет девушка , а из жен звездных игроков сделают журналистов

Медиалига врывается в тренд на женский футбол – участники МФЛ-2 обязаны заявить по девушке. Требования выпускать их на поле нет, а некоторые команды явно и не собираются: «Амкал» заявил жену своего президента Германа Попкова, а Watch TV – Марию Орзул.

Но есть и серьезные профи: за Reality выступает Светлана Думич из «Сокола» (чемпионат Москвы). Ольга Тигина в 25 лет сменила мини-футбол (играла за «Аврору» и сборную) на ютуб: теперь выступает за медиафутбольные команды и ведет «Коммент Шоу». Летом Tiga перешла из ФК «Деньги» в «На спорте» и засветилась в эффектной презентации.

Девушки будут не только на поле. Летом Медиалига собрала редакцию из жен звездных футболистов: они будут работать с бровки, вести студии и участвовать в пресс-конференциях. Состав пока неизвестен, но Лига обещает участие жены очень статусного игрока.

«Амкал» и 2Drots больше не фавориты

Обычно в медийных турнирах побеждает кто-то из флагманов – «Амкал» или 2Drots. Но в МФЛ-2 явного фаворита не видно.

«Амкал» провалился на МКС и начал перестройку: клуб покинули тренерский штаб и несколько игроков. 

2Drots – сильнейшие, но они оставили много сил на МКС и в Кубке России: в видео с матча в Иваново многие игроки признались, что морально выгорели.

Уровень остальных команд явно вырос: у Broke Boys и так сильный состав (Сергей Давыдов, летом перешел один из лучших форвардов медиафутбола Володя XXL), «Родина Медиа» взяла костяк у «На спорте» и усилилась игроками из «Родины-2» (Вторая лига). «Эгриси» просто очень сыгранная команда, которая стабильно играла на высоком уровне. А еще есть Reality, действующий чемпион МКС, и Tamo Junto с бодрым Ари.

Интрига явно выше, чем в РПЛ.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

«В Финляндии поля в каждом небольшом городе, в 90-х мы играли там в манеже. Что у нас?» Интервью Дениса Зубко, который вывел «Амкал» в 1/64 Кубка

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov РИА Новости/Антон Денисов

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