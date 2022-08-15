Ученые высчитали идеальные правила женского футбола: матч – 70 минут, ворота и мяч – меньше. Их обвинили в сексизме

Популярность женского футбола растет взрывными темпами, но есть ощущение, что качество все еще отстает от мужского.

Это логично: женский футбол полвека томился в бане, без внимания и денег. Тренировки и уровень селекции детей были на низком уровне: даже многие сегодняшние звезды не прошли нормальную школу.

Теперь в индустрии намного больше денег, значит и качество игры подтянется.

Но есть и другой ракурс – на качество женского футбола влияет физиология.

Правила футбола не адаптированы для женщин: ворота и поле должны быть меньше, мяч – легче

В 2019-м трое ученых из Норвежского университета науки и технологий – Арве Педерсен, Ингвильд Аксдаль (кафедра нейромедицины и наук о движении) и Рагна Стальсберг (кафедра кровообращения и медицинской визуализации) опубликовали научное исследование о женском футболе. Называется «Масштабирование футбольных правил в соответствии с антропометрическими и физиологическими половыми различиями: более справедливое сравнение мужского и женского футбола».

Ученые сравнили организм мужчины и женщины. Главный вывод – правила футбола не адаптированы для женщин, им приходится совершать сверхусилия.

Дисклеймер: Мы сравниваем усредненные показатели обычных людей, но у спортсменов разница приблизительно сохраняется.

• Рост и размер ворот. Женщины ниже мужчин: в США cредний рост мужчины 176,4 сантиметра, женщины – 162,9. В футболе пропорция сохраняется: на последних чемпионатах мира средний рост вратарей-мужчин – 188,9 см, женщин – 173,5. Размах рук (важно для голкипера) пропорционален росту, тут женщины тоже уступают.

В женском футболе используют стандартные ворота: 7,32 метра длина, 2,44 метра – высота. Мужчина-голкипер среднего роста (оттолкнемся от данных с последних ЧМ) покрывает 75% ворот, женщина – только 69%. Мужчина может вырасти до 200 сантиметров и покрыть больше 80% ворот, женщина редко вырастает до 190.

Логичный шаг – уменьшить раму для женщин. Авторы предлагают 6,76 метра в длину и 2,25 в высоту.

• Ноги и размер мяча. У женщин стопа в среднем на 10,5% короче, а сила ног составляет только 66% от мужской.

Это особенно ощущается при дальних пасах, угловых и штрафных.

Авторы предлагают уменьшить размер мяча до 66% от стандартного пятого размера (430 граммов). Получается 287 грамм (важно: мяч не может весить меньше, иначе его летные свойства изменятся). Примерно как волейбольный мяч – он весит 260-280 грамм.

В женском футболе когда-то использовали мяч четвертого размера (меньше диаметром и весит 350-390 грамм), но перед ЧМ-1991 обновили до современных параметров. Тогда сборная США выпустила официальное заявление и подсветила еще одну проблему – головные боли:

«Размер мяча допустим, но давление внутри нужно уменьшить. Не все футболистки умеют играть головой, а телосложение отличается от мужского. Поэтому больше женщин страдает от головных болей».

В 2014-м датская некоммерческая организация Eir Soccer разработала облегченный мяч для девушек. Инициатором стала Майкен Гилмартин – экс-тренер молодежных команд. Она перенесла восемь травм колена, и ее тревожило здоровье подопечных. По словам Гилмартин, футболистки намного чаще страдают от травм колена и сотрясений мозга, а такая модель поможет снизить их число. Но есть нюанс – Eir не опубликовала текст исследования. Их мяч использовали в Дании на любительском уровне, но среди профи так и не ввели.

• Выносливость и размер поля. Авторы используют метрику VO2peak – пиковое потребление кислорода. Она показывает физическое состояние и выносливость организма. У женщин показатель ниже – 77% от мужского. На поле стандартного размера женщины устают быстрее, и качество футбола падает. Решение – уменьшить габариты поля (авторы предлагают взять 77% от стандартного размера).

• Выносливость и длительность матча. Другой ракурс на выносливость – изменение не размера поля, а длительности матча. Авторы предлагают 70 минут.

Исследование норвежских ученых не произвело революцию в женском футболе, но подвело фактуру под то, о чем и так говорили.

«Если мы хотим повысить зрелищность женского футбола и превратить его в самостоятельный продукт, то нужны перемены, – говорил экс-звезда английского футбола Джоуи Бартона в интервью Sky Sports. – Нужно менять размеры мяча, поля и ворот. Если не сделать этого, женский футбол будет отличаться в худшую сторону от мужского, потому что в среднем мужчины больше, сильнее и быстрее женщин.

Но если изменить женский футбол, то он вырастет технически и тактически. Давайте уменьшим мяч до четвертого размера, зрители даже не заметят. Но я гарантирую, что женщины смогут отдавать более точные длинные пасы. Потому что уменьшенный мяч больше подходит под их физические данные».

Многие звезды женского футбола против новых правил – они видят в этом сексизм

В других видах спорта лучше понимают особенности женщин и адаптируют правила под них (хотя бы частично). В женском баскетболе и гандболе меньше и легче мяч. В женском волейболе – на 19 сантиметров ниже сетка.

В женском футболе редко говорят о переменах. А реакция на такие разговоры бывает агрессивной – в этом видят не попытку сделать правила справедливее, а сексизм.

Несколько лет назад об изменении правил заговорила главный тренер «Челси» (один из сильнейших клубов английской Суперлиги) Эмма Хейз.

«Даже защитники говорят, что вратари часто ошибаются, – убеждала Хейз в интервью The Times. – Но дело в качестве вратарей или их размерах? В беге высоту барьеров для женщин уменьшили на 23 сантиметра, в женском баскетболе мяч меньше. Но в женском футболе никто не говорит о переменах из-за страха.

Когда я впервые высказалась, меня обвинили в нарушении принципа равноправия. Но давайте изучим факты: средний рост вратаря в мужском футболе – 1,86 метра, а в женском – всего 1,77. Очень серьезная разница.

Следует поощрять конструктивные дебаты. Мужчины не сексисты из-за того, что осмелились обсудить отличия мужского футбола от женского».

Реплика Хейз вызвала как раз ту реакцию, которой она опасалась. «Я без проблем перекрывала ворота, – писала в твиттере экс-голкипер сборной США Хоуп Соло. – Как и большинство вратарей топ-уровня. Сексизм – думать, что женщинам нужны уступки. Если верите в способность организма адаптироваться, то нужно лучше тренировать девушек.

Вратари в женском футболе никогда не были сильными. Проблема не только в росте, но и в физической подготовке, слабой технике, непоследовательности тренировочного процесса. О размере ворот много говорят тренеры, которые не могут обеспечить классные тренировки».

Еще одно мнение – от кипера сборной Англии Карен Бардсли. «Как голкипер я бы хотела закрывать большую площадь ворот, – говорила девушка The Telegraph. – Но трудно понять, пойдет ли это на пользу игре. Мы слишком долго боролись за то, чтобы женщин-спортсменок воспринимали всерьез».

А что думают звезды женского футбола России? Поговорили с Надеждой Смирновой и Эльвирой Тодуа из ЦСКА

Ученые из Норвегии (и Джоуи Бартон) приводят много аргументов, но каждый можно оспорить.

«В моей карьере были моменты, причем не раз, когда не хватало антропометрических данных, – рассказала Sports.ru голкипер и капитан женского ЦСКА Эльвира Тодуа. – Прыгать в углы куда сложнее, чем мужчинам, но мы с этим, в целом, справляемся. Например, за счет быстроты ног, резкости, прыгучести. Можно привести пример Игоря Акинфеева, который стал топ-голкипером, хоть у него и не рост Куртуа. Рост на уровень никак не влияет, уровень зависит от мастерства»

Если вы хотите [изменить мнение о женщинах-голкиперах], то посмотрите на игру той же Хоуп Соло или Эльвиры Тодуа».

«Мне ближе позиция, что менять размер ворот для женщин – полная ерунда, – говорит звезда ЦСКА и сборной России Надежда Смирнова. – Есть ведь и другие виды спорта, где для женщин созданы те же условия, что и для мужчин. Например, баскетбол: там размер площадки и высота кольца одинаковые; или теннис: там сетка висит на таком же расстоянии, да и ракетки не легче. Правила должны быть одни для всех».

К тому же при уменьшении размера ворот результативность наверняка снизится. Сейчас в женском футболе забивают даже чуть больше, чем в мужском: с 2016-го по 2019-й в английской Суперлиге забивали в среднем 3,05 мяча за игру, в АПЛ за тот же период – 2,76. На женском ЧМ-2019 забивали 2,69 за матч, на мужском ЧМ-2018 – 2,64. Даже топовые медиа называют обилие голов – сильной стороной женского футбола.

С размером мяча тоже не ясно. Главный аргумент – более легкий мяч позволит точнее пасовать на длинную дистанцию. Но красота футбола не только в лонгболлах. Сейчас женщины очень много играют в короткий пас – на топ-уровне получается настолько красиво, что наверняка нравится Пепу. Есть риск, что мелкий мяч приведет не только к красивым длинным ассистам в стиле Захаряна, но и тупо к постоянным навесам и выносам.

По травмам от игры головой вопросов меньше, но это общая проблема, данных именно по женщинам нет.

«Думаю, мяч пятого размера вполне адекватен для такого размера поля, – размышляет Надежда Смирнова. – Конечно, иногда прилетает, если, к примеру, плассер летит в голову, но если правильно бить, то в принципе голова не болит. Поэтому я не ощущаю тяжести мяча после дальних ударов или игры головой.

По уменьшению времени матча тоже есть вопросы. Выносливость женщин уступает мужской, но кажется, что профи вполне выдерживают 90 минут.

Я не ощущаю, что за 90 минут матча я менее вынослива. Потому что мой организм в принципе выносливый. Конечно, все зависит от человека. Есть девчонки, у которых выносливость хуже, у кого-то лучше, но, в целом, я легко выдерживаю 90 минут».

Зато в женском футболе есть другие проблемы, которые объективно причиняют неудобство. В исследовании норвежцев упоминаются проблемы с бутсами – мужские модели слишком крупные, приходится использовать детские. В Норвегии проводили опрос: 90% игроков женский лиги восприняли это как признак предубеждения, а 22% признались, что ощущали боль и дискомфорт от неудобных бутс.

«Не сказала бы, что мужские бутсы большие для женщин, – рассказывает Надежда Смирнова. – Скорее они не такие удобные, потому что рассчитаны на широкую мужскую ногу. Это больная тема, ведь у многих девчонок маленькие ноги (36, 37), а мужских бутс с такими размерами не много. Поэтому я за то, чтобы делали женскую футбольную обувь: это практичнее, удобнее, мягче и, наверное, ýже».

***

Кажется, что до изменения правил очень далеко. ФИФА заботится о женском футболе и меняет его (в 2020-м ввели отпуск по уходу за ребенком), но именно размер ворот и мяча вообще не беспокоят чиновников. Новые правила наверняка можно протолкнуть с помощью профсоюзов, исследований и лидеров мнений. Но, кажется, футболистки сами не хотят.

«Отрицательно отношусь [к уменьшению ворот], ничего не надо уменьшать, – уверена Эльвира Тодуа. – Полностью согласна с Хоуп Соло. Надо просто лучше и больше работать».

«Мне кажется, в правилах ничего не нужно менять, – считает Надежда Смирнова. – Футбол уникален тем, что его правила создавались годами, а затем так же медленно менялись. Это игра, которая объединяет, и неважно, кто играет, женщины или мужчины. Поэтому я за то, чтобы правила были одинаковыми для всех».

А что думаете вы?

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Bradley Kanaris / Stringer, Marc Atkins / Stringer, Harriet Lander / Stringer; РИА Новости/Владимир Астапкович, Григорий Сысоев