Жук в муравейнике
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Ученые высчитали идеальные правила женского футбола: матч – 70 минут, ворота и мяч – меньше. Их обвинили в сексизме

женский футбол
Джоуи Бартон Джоуи Бартон
Хоуп Соло Хоуп Соло
ЦСКА жен ЦСКА жен
Эльвира Тодуа Эльвира Тодуа
Надежда Смирнова
Футбол Футбол

Популярность женского футбола растет взрывными темпами, но есть ощущение, что качество все еще отстает от мужского.

Это логично: женский футбол полвека томился в бане, без внимания и денег. Тренировки и уровень селекции детей были на низком уровне: даже многие сегодняшние звезды не прошли нормальную школу. 

Теперь в индустрии намного больше денег, значит и качество игры подтянется.

Но есть и другой ракурс – на качество женского футбола влияет физиология.

Правила футбола не адаптированы для женщин: ворота и поле должны быть меньше, мяч – легче

В 2019-м трое ученых из Норвежского университета науки и технологий – Арве Педерсен, Ингвильд Аксдаль (кафедра нейромедицины и наук о движении) и Рагна Стальсберг (кафедра кровообращения и медицинской визуализации) опубликовали научное исследование о женском футболе. Называется «Масштабирование футбольных правил в соответствии с антропометрическими и физиологическими половыми различиями: более справедливое сравнение мужского и женского футбола».

Ученые сравнили организм мужчины и женщины. Главный вывод – правила футбола не адаптированы для женщин, им приходится совершать сверхусилия. 

Дисклеймер: Мы сравниваем усредненные показатели обычных людей, но у спортсменов разница приблизительно сохраняется.

Рост и размер ворот. Женщины ниже мужчин: в США cредний рост мужчины 176,4 сантиметра, женщины – 162,9. В футболе пропорция сохраняется: на последних чемпионатах мира средний рост вратарей-мужчин – 188,9 см, женщин – 173,5. Размах рук (важно для голкипера) пропорционален росту, тут женщины тоже уступают. 

В женском футболе используют стандартные ворота: 7,32 метра длина, 2,44 метра – высота. Мужчина-голкипер среднего роста (оттолкнемся от данных с последних ЧМ) покрывает 75% ворот, женщина – только 69%. Мужчина может вырасти до 200 сантиметров и покрыть больше 80% ворот, женщина редко вырастает до 190.

Логичный шаг – уменьшить раму для женщин. Авторы предлагают 6,76 метра в длину и 2,25 в высоту.

Ноги и размер мяча. У женщин стопа в среднем на 10,5% короче, а сила ног составляет только 66% от мужской.

Это особенно ощущается при дальних пасах, угловых и штрафных. 

Авторы предлагают уменьшить размер мяча до 66% от стандартного пятого размера (430 граммов). Получается 287 грамм (важно: мяч не может весить меньше, иначе его летные свойства изменятся). Примерно как волейбольный мяч – он весит 260-280 грамм.

В женском футболе когда-то использовали мяч четвертого размера (меньше диаметром и весит 350-390 грамм), но перед ЧМ-1991 обновили до современных параметров. Тогда сборная США выпустила официальное заявление и подсветила еще одну проблему – головные боли:

 «Размер мяча допустим, но давление внутри нужно уменьшить. Не все футболистки умеют играть головой, а телосложение отличается от мужского. Поэтому больше женщин страдает от головных болей».

В 2014-м датская некоммерческая организация Eir Soccer разработала облегченный мяч для девушек. Инициатором стала Майкен Гилмартин – экс-тренер молодежных команд. Она перенесла восемь травм колена, и ее тревожило здоровье подопечных. По словам Гилмартин, футболистки намного чаще страдают от травм колена и сотрясений мозга, а такая модель поможет снизить их число. Но есть нюанс – Eir не опубликовала текст исследования. Их мяч использовали в Дании на любительском уровне, но среди профи так и не ввели.

Выносливость и размер поля. Авторы используют метрику VO2peak – пиковое потребление кислорода. Она показывает физическое состояние и выносливость организма. У женщин показатель ниже – 77% от мужского. На поле стандартного размера женщины устают быстрее, и качество футбола падает. Решение – уменьшить габариты поля (авторы предлагают взять 77% от стандартного размера).

Выносливость и длительность матча. Другой ракурс на выносливость – изменение не размера поля, а длительности матча. Авторы предлагают 70 минут.

Исследование норвежских ученых не произвело революцию в женском футболе, но подвело фактуру под то, о чем и так говорили.

«Если мы хотим повысить зрелищность женского футбола и превратить его в самостоятельный продукт, то нужны перемены, – говорил экс-звезда английского футбола Джоуи Бартона в интервью Sky Sports. – Нужно менять размеры мяча, поля и ворот. Если не сделать этого, женский футбол будет отличаться в худшую сторону от мужского, потому что в среднем мужчины больше, сильнее и быстрее женщин.

Но если изменить женский футбол, то он вырастет технически и тактически. Давайте уменьшим мяч до четвертого размера, зрители даже не заметят. Но я гарантирую, что женщины смогут отдавать более точные длинные пасы. Потому что уменьшенный мяч больше подходит под их физические данные».

Многие звезды женского футбола против новых правил – они видят в этом сексизм

В других видах спорта лучше понимают особенности женщин и адаптируют правила под них (хотя бы частично). В женском баскетболе и гандболе меньше и легче мяч. В женском волейболе – на 19 сантиметров ниже сетка.

В женском футболе редко говорят о переменах. А реакция на такие разговоры бывает агрессивной – в этом видят не попытку сделать правила справедливее, а сексизм.

Несколько лет назад об изменении правил заговорила главный тренер «Челси» (один из сильнейших клубов английской Суперлиги) Эмма Хейз.

«Даже защитники говорят, что вратари часто ошибаются, – убеждала Хейз в интервью The Times. – Но дело в качестве вратарей или их размерах? В беге высоту барьеров для женщин уменьшили на 23 сантиметра, в женском баскетболе мяч меньше. Но в женском футболе никто не говорит о переменах из-за страха. 

Когда я впервые высказалась, меня обвинили в нарушении принципа равноправия. Но давайте изучим факты: средний рост вратаря в мужском футболе – 1,86 метра, а в женском – всего 1,77. Очень серьезная разница.

Следует поощрять конструктивные дебаты. Мужчины не сексисты из-за того, что осмелились обсудить отличия мужского футбола от женского».

Реплика Хейз вызвала как раз ту реакцию, которой она опасалась. «Я без проблем перекрывала ворота, – писала в твиттере экс-голкипер сборной США Хоуп Соло. – Как и большинство вратарей топ-уровня. Сексизм – думать, что женщинам нужны уступки. Если верите в способность организма адаптироваться, то нужно лучше тренировать девушек.

Вратари в женском футболе никогда не были сильными. Проблема не только в росте, но и в физической подготовке, слабой технике, непоследовательности тренировочного процесса. О размере ворот много говорят тренеры, которые не могут обеспечить классные тренировки».

Еще одно мнение – от кипера сборной Англии Карен Бардсли. «Как голкипер я бы хотела закрывать большую площадь ворот, – говорила девушка The Telegraph. – Но трудно понять, пойдет ли это на пользу игре. Мы слишком долго боролись за то, чтобы женщин-спортсменок воспринимали всерьез».

А что думают звезды женского футбола России? Поговорили с Надеждой Смирновой и Эльвирой Тодуа из ЦСКА

Ученые из Норвегии (и Джоуи Бартон) приводят много аргументов, но каждый можно оспорить. 

«В моей карьере были моменты, причем не раз, когда не хватало антропометрических данных, – рассказала Sports.ru голкипер и капитан женского ЦСКА Эльвира Тодуа. – Прыгать в углы куда сложнее, чем мужчинам, но мы с этим, в целом, справляемся. Например, за счет быстроты ног, резкости, прыгучести. Можно привести пример Игоря Акинфеева, который стал топ-голкипером, хоть у него и не рост Куртуа. Рост на уровень никак не влияет, уровень зависит от мастерства»

Если вы хотите [изменить мнение о женщинах-голкиперах], то посмотрите на игру той же Хоуп Соло или Эльвиры Тодуа».

«Мне ближе позиция, что менять размер ворот для женщин – полная ерунда, – говорит звезда ЦСКА и сборной России Надежда Смирнова. – Есть ведь и другие виды спорта, где для женщин созданы те же условия, что и для мужчин. Например, баскетбол: там размер площадки и высота кольца одинаковые; или теннис: там сетка висит на таком же расстоянии, да и ракетки не легче. Правила должны быть одни для всех».

К тому же при уменьшении размера ворот результативность наверняка снизится. Сейчас в женском футболе забивают даже чуть больше, чем в мужском: с 2016-го по 2019-й в английской Суперлиге забивали в среднем 3,05 мяча за игру, в АПЛ за тот же период – 2,76. На женском ЧМ-2019 забивали 2,69 за матч, на мужском ЧМ-2018 – 2,64. Даже топовые медиа называют обилие голов – сильной стороной женского футбола.

С размером мяча тоже не ясно. Главный аргумент – более легкий мяч позволит точнее пасовать на длинную дистанцию. Но красота футбола не только в лонгболлах. Сейчас женщины очень много играют в короткий пас – на топ-уровне получается настолько красиво, что наверняка нравится Пепу. Есть риск, что мелкий мяч приведет не только к красивым длинным ассистам в стиле Захаряна, но и тупо к постоянным навесам и выносам.

По травмам от игры головой вопросов меньше, но это общая проблема, данных именно по женщинам нет.

«Думаю, мяч пятого размера вполне адекватен для такого размера поля, – размышляет Надежда Смирнова. – Конечно, иногда прилетает, если, к примеру, плассер летит в голову, но если правильно бить, то в принципе голова не болит. Поэтому я не ощущаю тяжести мяча после дальних ударов или игры головой.

По уменьшению времени матча тоже есть вопросы. Выносливость женщин уступает мужской, но кажется, что профи вполне выдерживают 90 минут.

Я не ощущаю, что за 90 минут матча я менее вынослива. Потому что мой организм в принципе выносливый. Конечно, все зависит от человека. Есть девчонки, у которых выносливость хуже, у кого-то лучше, но, в целом, я легко выдерживаю 90 минут».

Зато в женском футболе есть другие проблемы, которые объективно причиняют неудобство. В исследовании норвежцев упоминаются проблемы с бутсами – мужские модели слишком крупные, приходится использовать детские. В Норвегии проводили опрос: 90% игроков женский лиги восприняли это как признак предубеждения, а 22% признались, что ощущали боль и дискомфорт от неудобных бутс. 

«Не сказала бы, что мужские бутсы большие для женщин, – рассказывает Надежда Смирнова. – Скорее они не такие удобные, потому что рассчитаны на широкую мужскую ногу. Это больная тема, ведь у многих девчонок маленькие ноги (36, 37), а мужских бутс с такими размерами не много. Поэтому я за то, чтобы делали женскую футбольную обувь: это практичнее, удобнее, мягче и, наверное, ýже».

***

Кажется, что до изменения правил очень далеко. ФИФА заботится о женском футболе и меняет его (в 2020-м ввели отпуск по уходу за ребенком), но именно размер ворот и мяча вообще не беспокоят чиновников. Новые правила наверняка можно протолкнуть с помощью профсоюзов, исследований и лидеров мнений. Но, кажется, футболистки сами не хотят.

«Отрицательно отношусь [к уменьшению ворот], ничего не надо уменьшать, – уверена Эльвира Тодуа. – Полностью согласна с Хоуп Соло. Надо просто лучше и больше работать».

«Мне кажется, в правилах ничего не нужно менять, – считает Надежда Смирнова. – Футбол уникален тем, что его правила создавались годами, а затем так же медленно менялись. Это игра, которая объединяет, и неважно, кто играет, женщины или мужчины. Поэтому я за то, чтобы правила были одинаковыми для всех».

А что думаете вы?

Женский футбол уходит от мужского – и становится сильнее. Он все привлекательнее для инвесторов и нравится подросткам

«До 16 я тренировалась с парнями». Она выиграла «Золотой мяч» в 26, закончила из-за травм – и теперь рулит женским футболом 

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Bradley Kanaris / Stringer, Marc Atkins / Stringer, Harriet Lander / Stringer; РИА Новости/Владимир Астапкович, Григорий Сысоев

Должны ли правила женского футбола отличаться от мужского?
109 голосов
Да, возможности женщин объективно ниже
91%
Джоуи Бартон
Нет, это сексизм
9%
Хоуп Соло

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