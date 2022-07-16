«Пари НН» ярко открыл сезон: новичков представили на фоне Волги, а новое лого – с шоу дронов

Обещают, что это только начало.

Лето 2022-го стало шумным для «Нижнего Новгорода» – клуб договорился о спонсорском контракте с букмекерской компанией PARI и устроил из анонса сезона яркое шоу.

Презентация на набережной, капсульные футболки от стрит-арт художника, миллион на благотворительность

Для открытия сезона выбрали набережную Федоровского – самую живописную точку города. Летом 2021-го Нижний праздновал 800-летие, и набережную прокачали: добавили модные игровые зоны (есть даже скалодром), кабинки для холодной погоды и амфитеатр, где и прошла презентация.

Место безумно красивое: открывается обзор на Стрелку (место пересечения Оки и Волги), собор Александра Невского и стадион. Ради красоты пришлось потрудиться: машина не проедет к амфитеатру, поэтому сцену, качели, аппаратуру и все остальное заносили вручную.

Документы между клубом и букмекерской компанией подписывались долго, поэтому на подготовку оставалось две недели – очень мало для такого мероприятия.

За полчаса до официального открытия в амфитеатре – не протолкнуться. Команда почти в полном составе раздавала автографы и фотографировалась с болельщиками.

Локацию оживили – поставили огромные качели с символикой клуба и арку для фотографий.

Зрителям представили новый логотип (его показали в финале вечера) и слоган: «Пари и побеждай».

Для продвижения «Пари НН» запустил капсульную коллекцию футболок: за исходники отвечал магазин уличной одежды «Родина», а за принт – нижегородский стрит-арт художник Синий Карандаш.

В 20:00 началась торжественная часть. Кстати, тайминг идеален и полностью раскрывает место – почти всю презентацию зрители наблюдали инфернальный закат, классический для Нижнего.

Ведущий вспомнил лучшие моменты прошлого сезона, выступление «Пари НН» на Кубке PARI Премьер (заняли второе место) и представил благотворительный проект.

Игроки сняли короткие юмористические ролики, а болельщики весь июль выбирали лучший. Победило видео Артура Анисимова и Игоря Горбунова – свой приз (миллион рублей) они пожертвовали на благотворительность.

Для презентации новичков на сцену вышел ведущий Матч ТВ Михаил Поленов. Про каждого новичка он сообщил необычные факты и задал вопросы с отсылкой к Нижнему: Вячеслава Кротова – о числе ступеней на Чкаловской лестнице (отвечает точно – 442 по правой стороне), а Давида Кобесова из Владикавказа – готов ли он вызвать на спарринг звезду «Пари НН» Тимура Сулейманова. Кобесов отказывается.

Команда все это время сидела в амфитеатре среди болельщиков . Потом новички поднялись на сцену и устроили перекличку с болельщиками.

Организация подкупала вниманием к деталям: на экране вовремя появлялась красивая графика, светошумовые эффекты вокруг сцены добавили динамики и красоты.

Зрители (пришло человек 300 – больше амфитеатр не вместил бы) реагировали живо. В Нижнем три большие команды, но такой ивент для болельщиков устроили впервые.

Пресс-конференция с руководством: аплодисменты на вопросах про Fan ID и пиво, пообещали открыть бар для фанатов

После торжественной части началась официальная. На сцене появились представители «Пари НН»: гендиректор Равиль Измайлов, главный тренер Михаил Галактионов, капитан Кирилл Гоцук, председатель совета директоров Дмитрий Кондратов и управляющий партнер PARI, член наблюдательного совета клуба Дмитрий Сергеев. Вопросы мог задать любой человек.

О футболе спрашивали мало: Галактионова – про молодежь, трансферы и Агаларова, Гоцука – о том, сколько забьет со стандартов.

Больше волновали околофутбольные вопросы.

• О соглашении с букмекерской компанией.

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев: «Мы давно мечтали о большом контракте с футбольным клубом, у которого так много болельщиков. Конечно, было непросто обговорить все условия. Прошлый сезон стал пробным. И сейчас мы постараемся всех удивить нашим прекрасным союзом под брендом «Пари НН». Отмечу, что у ФК «Пари Нижний Новгород» самый большой букмекерский рекламный контракт среди клубов РПЛ».

• О пиве на стадионе.

– Я хочу спросить про главное для болельщика на трибуне – попить пивка. Получится в этом сезоне довести до ума это дело? И еще – я как болельщик не часто хожу на стадион, но часто в бар. Но у нас нет бара, в котором можно было бы собраться, попить пива и посмотреть матч. Собираетесь ли вы дать нам место?

Дмитрий Кондратов (председатель совета директоров «Пари НН»): «Мы долго готовились к этому мероприятию, долго готовили документы нашего сотрудничества. И в это время коллеги из отдела, который отвечает за спонсорские активации, пришли ко мне с идеей открыть бар. Предложили место и визуализацию. Я сказал: «Нет, не будем». Они – «Почему?» – «Очень маленький».

Нижний Новгород заслуживает гораздо более профессионального подхода, чем маленькое место для маленького количества болельщиков. Вас слишком много. Поэтому будем искать новое место и обязательно этот проект запустим».

Кирилл Гоцук: «Если честно, бар и пиво на стадионе – это топ-история. Я надеюсь, что в сентябре руководство страны, футбольного союза примут этот закон. Я пришел бы [в бар] даже на матч Лиги чемпионов – просто с болельщиками посидеть, посмотреть игру.

Из зала прилетел вопрос про Fan ID – зрители отреагировали аплодисментами.

Гендиректор Равиль Измайлов: «Fan ID – факт, закон принят. Я потратил всего 5 минут в МФЦ, все получил, ничего в «Госуслуги» не загружал. Потратил пять минут и уже на следующий день получил карту болельщика. Мы организуем ряд мероприятий, акции для вас — я вам обещаю: у нас будет контакт с болельщиками».

Дмитрий Кондратов (председатель совета директоров «Пари НН»): «Как болельщик с большим стажем, с большим количеством выездов я считаю, что Fan ID излишне обеспечивает безопасность болельщиков. Я считаю, что этот закон излишне ограничивает действия болельщиков (на этом моменте Кондратова перебили аплодисментами – Sports.ru) и недостойно, чтобы болельщики проходили через это. Но, как сказал Равиль, это закон, и с законом нужно считаться. Так что давайте соблюдать законы страны. А те, кому это не нравится, могут обойтись без футбола. К сожалению».

В финале пресс-конференции Поленов попросил представителей клуба пожелать что-нибудь болельщикам.

Кэп Кирилл Гоцук произнес эмоциональную речь про Fan ID: «Я бы хотел попросить болельщиков. Несмотря на ситуацию с картой болельщика и другие трудности, я бы хотел, чтобы вас собиралось как можно больше не только на домашние матчи, но и на выездные. Помните, что мы всегда ждем полный стадион и ваша поддержка гонит нас вперед и помогает на последних минутах доставать из себя силы. Поэтому мы вас очень ждем несмотря ни на какие карты болельщика».

Финал вечера – шоу дронов. На ночном небе презентовали обновленное лого «Пари НН»

С пресс-конференцией мероприятие затянулось до 10 вечера – на улице потемнело и настало время для презентации логотипа «Пари НН».

Лого презентовали с помощью шоу дронов. Более 200 беспилотников поднялись над Стрелкой и выстроились в элементы футбола – мяч, поле, стадион.

В финале дроны образовали новое лого (ниже короткая версия, а полная – на 9 минут, здесь ) .

В обновленном лого сохранились контуры и цвета, но сверху надпись «Нижний Новгород» заменил логотип PARI.

***

Посмотрим, к чему приведет сотрудничество нижегородского клуба и букмекерской компании. Пока очевидно, что клуб получил деньги и возможность делать классные проекты. Первый уже есть: из старта сезона сделали городской праздник.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»