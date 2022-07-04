Кто зажег на Евро U19: суперзвезда из Израиля, запасной «Юве» и новый Влахович. Примеряем их будущее

Чемпионат Европы U19 закончился. Англия – победитель, а Израиль – финалист и главное открытие.

Знакомимся с главным звездами турнира.

Лучший бомбардир

Лум Чауна, правый вингер: 4 гола + 2 ассиста

Французы привезли яркую атакующую команду и забили 12 мячей (столько же у англичан, сыгравших на матч больше). Атаками рулили Виржиньюс, Чауна и Бонни – атлетичные и быстрые форварды, мастера кинжальных контратак.

Воспитанник «Ренна» Лум Чауна не был самым ярким – половину мячей забил просто, замыкая прострелы. Но точно был самым стабильным – отличился в каждом матче группового этапа. Так Лум и стал лучшим бомбардиром Евро.

Персональный хайлайт – второй гол итальянцам. Чауна показал, что может не только открываться и замыкать прострелы. Он принял мяч в штрафной, обманным движением одурачил защитника и легко забил с острого угла.

Мощный турнир наверняка убедит «Ренн» дать парню шанс – пока у него лишь 10 матчей в чемпионате Франции.

MVP самой дерзкой команды

Оскар Глух, атакующий полузащитник: 3 гола + 2 ассиста

Лучшим игроком Израиля стал Оскар Глух. Его включали во все списки потенциальных открытий Евро.

«Зрелый, умный, техничный полузащитник, – рассказывал скаут в интервью ESPN. – Десятка, но может играть глубже и даже вингером. Он неуязвим перед прессингом, идеальный дриблер. При позиционных атаках демонстрирует фантазию, что необходимо для его позиции».

Именно Оскар затащил Израиль в финал: у него 3 гола и 2 ассиста – в том числе голевая против французов в полуфинале и гол англичанам в финале. Но особенно мощно Оскар зажег на групповом этапе с Австрией (4:2): 1+1 за 73 минуты на поле. Обязательно посмотрите гол Оскара: обыграл голкипера и забросил парашют с острого угла.

Пока что Глух играет за «Маккаби» из Тель-Авива. В марте 2022-го он дебютировал в основе и положил 3 мяча за 8 матчей. Но есть ощущение, что это ненадолго – шотландские медиа пишут об интересе «Глазго Рейнджерс» (и пытаются понять , как правильно произносить его фамилию). «Маккаби» готов начать торг с 8 миллионов фунтов.

Прорыв турнира

Ариэль Лугаси, левый вингер: 1 гол + 3 ассиста

Второй звездой Израиля считался 17-летний вингер ПСВ U-18 Тай Абед. Парень отлично проявил себя в отборе, но на Евро приуныл. Зато засиял другой вингер – Ариэль Лугаси.

Перед Евро от Лугаси ничего не ждали: один из самых юных (17 лет), не пробовал взрослый футбол – играет в молодежке «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Это не помешало Лугаси совершить впечатляющий прорыв – забил Австрии и оформил три ассиста (в числе лучших ассистентов Евро). Ариэль выглядит как классический вингер: невысокий, быстрый, часто лезет в дриблинг. Лугаси действует за счет интеллекта: в финале получил мяч в штрафной, но не полез в дриблинг, а нашел умным пасом Глуха – тот забил.

MVP из не топовой сборной

Марко Лазетич, центрфорвард. 2 гола

Для Сербии турнир закончился тоскливо – одна ничья, два поражения и последнее место в группе (хуже только румыны с нулем очков). Позитива добавил форвард Марко Лазетич – забил Израилю и Австрии. Это половина голов Сербии на турнире.

Еще до Евро Лазетич считался главной звездой сборной. Логично – в январе «Милан» отдал за него «Црвене Звезде» 4 миллиона евро. Марко сочетает рост и мощь (1,92) с качественным дриблингом. В сербской лиге у него 5,02 попытки дриблинга на 90 минут с процентом успешности 72 (лучший в лиге). На родине его сравнивают с другим форвардом – Душаном Влаховичем.

«Может ли он стать новым Влаховичем? – спрашивал сербский вратарь Влада Аврамов еще до Евро. – Да! Душан великолепен, но Марко может повторить его карьеру».

В неприметной сборной Марко не удалось засиять и показать все качества – посмотрим, как будет в Серии А.

Лучший вратарь

Мэттью Кокс, вратарь. 2 пропущенных гола

В четырех матчах (отдохнул с Израилем в группе) англичанин пропустил лишь два мяча. Один из них – с пенальти.

Сейчас забавно вспоминать, что в 2017-м 14-летнего Кокса отчислили из академии «Челси» – решили, что слишком мелкий. Его подхватила академия «Уимблдона» – там Мэттью резко вырос, а летом 2021-го перешел в «Брентфорд». В декабре у Кокс сорвался дебют в АПЛ – в последний момент матч с «МЮ» перенесли из-за вспышки коронавируса.

Его слабое место – игра ногами. В детстве не поставили технику, и тренерам «Уимблдона» пришлось переучивать. До сих пор случаются забавные моменты: против Италии Мэттью потерял мяч под прессингом, а через пару минут отпасовал итальянцу .

Незаметный герой

Фабио Миретти, центральный полузащитник. 1 гол

У молодых футболистов «Ювентуса» мало шансов при Аллегри – вот и отыгрываются в сборной.

Центральный хавбек Фабио Миретти был лидером Италии U-19. Разгонял контратаки, не замечал прессинг и плел кружева позиционных атак. В полуфинале с Англией он начал атаку, которая привела к пенальти, и сам же его реализовал. Миретти очень опасен на стандартах: в полуфинале едва не закинул парашютик англичанам – спас чудесный Мэттью Кокс.

Миретти медленно подводят к основе «Юве» (6 матчей в сезоне-2021/22), за молодежку он по-прежнему играет чаще (24). А еще у Фабио забавное прозвище – Кико. Пацаном он пришел на просмотр «Юве» в майке «Атлетико» с именем Кико Нарваеса – так и прилипло.

MVP

Карни Чуквуэмека, атакующий полузащитник. 3 гола + 2 ассиста

Уже шутят, что на Евро победила не сборная Англии, а «Астон Вилла» – в составе англичан аж три их представителя. Самый яркий – Карни Чуквуэмека.

На юношеском уровне он давно суперзвезда. В 2020-м управляющий директор «Ливерпуля» Кристиан Перслоу называл его самым талантливым 16-летним игроком Англии. Позже Карни признавали лучшим молодым игроком года «Астон Виллы».

Карни – самый опытный в составе англичан, у него уже 13 матчей в АПЛ (два в старте, один ассист). И это ощущалось на Евро – он был хладнокровнее и умнее ровесников. В пяти матчах у него 3+2, в том числе победный гол Израилю в финале.

Карни техничный, быстрый, разгоняет атаки и завершает их в штрафной. Чаще ищет партнеров , но забивает и сам. Обычно MVP выбирают из команды-победителя – в таком случае, у Чуквуэмеки нет конкурентов.

Вопрос в том, где Чуквуэмека начнет следующий сезон. Джеррард мечтает оставить его, а Карни еще до Евро хотел повышения. Решать нужно быстрее – через год контракт с «Виллой» истекает.

Фото: eastnews.ru/SOPA Images/Sipa USA, VLADIMIR SIMICEK/AFP, Voetbal International, JOE KLAMAR/AFP, Insidefoto/Sipa USA; Ahmad GHARABLI / AFP