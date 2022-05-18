ФИФА строит собственный Netflix. Снимают социальные документалки (про футбол Индии), хотят транслировать чемпионат мира

В апреле ФИФА объявила о запуске FIFA Plus – онлайн-платформы, где можно смотреть как потоковые видео, так и записи. Это необычный шаг – ФИФА стала первой спортивной федерацией в мире с собственным стримингом.

Что это значит и почему вообще важно?

FIFA+ сейчас: бесплатный архив матчей ЧМ с 50-х, много документалок, матчи польской лиги и женский футбол

Первые слухи о том, что ФИФА запускает стриминговую платформу, появились в апреле 2020-го. Британская Daily Mail писала, что сайт будет наполнен молодежными турнирами и, почему-то, киберспортом. Сервис запустили через два года и с совсем другим функционалом. На старте FIFA+ выкатывает такое предложение.

• Самое очевидное – актуальные матчи. Для начала ожидается 1400 прямых эфиров в месяц, но цифры будут расти. На 2023-й запланированы трансляции 40 тысяч матчей, из них 11 тысяч – женский футбол.

FIFA Plus подписала партнерское соглашение с платформой ElevenSports.com. Она поделилась своей технологией потокового вещания MyCujoo и медиаправами на некоторые лиги. Уже сейчас доступны чемпионаты Дании, Польши, Словакии и Швейцарии. Eleven показывает их по подписке, а на FIFA+ можно посмотреть бесплатно. Топовых лиг пока не будет (но в будущем это может поменяться).

• Архив ФИФА примерно из трех тысяч видео. Этот архив уникальный, долгое время его вообще никому не показывали, а старые матчи собирали по торрентам. Архив приоткрыли на ютуб-канале еще в 2020-м, когда бушевала пандемия. Сейчас доступна вся библиотека и она впечатляет: оцифрованные матчи чемпионатов мира с 50-х годов, фрагменты игр с 30-х годов, архивные интервью и многое другое. Никогда раньше они не были доступны так легко.

«Многие из этих видео никто никогда не видел раньше, это самый глубокий архив в мире», – рассказывала босс FIFA+ Шарлотта Берр.

• Документальные фильмы. Уже есть около десятка, среди них – очень любопытные. Например, Academies – про лучшие академии мира («Челси», «Бенфика» и другие). Или HD Cutz – лента о парикмахере Шелдоне Эдвардсе, который стрижет Санчо и других звезд. Или сериал Mysteries of Football о загадках в футболе (в первой серии ищут связь между футболом и НЛО). Еще есть серия интервью Гари Линекера с обладателями золотых бутс (оцените, сколько фактуры в серии про Роналдо).

FIFA+ намерены снимать новые фильмы: будут сотрудничать с киностудиями и другими платформами, так что ждем коллаба с Netflix. «Мы готовы работать со всеми, у кого есть увлекательные истории о футболе», – рассказывал Forbes Джеймс Марли из ФИФА.

Самое приятное – пока что все доступно бесплатно и даже без регистрации . Скорее всего в будущем запустят платную подписку, но, видимо, пока платформа хочет набрать побольше новых пользователей.

FIFA+ работает на пяти языках – английском, немецком, французском, испанском и португальском. В течение нескольких месяцев добавят версии на китайском, индийском, корейском, японском, итальянском, арабском и хинди (русский пока не планируется).

Похоже, ФИФА готовит революцию в продаже телеправ – они хотят сами транслировать чемпионат мира

Почему ФИФА вообще решилась запустить стриминговую платформу? Вероятно, дело в двух факторах.

Во-первых, спорт постепенно мигрирует из телика в смартфоны и ноутбуки. Агентство Verified Market Research провело исследование: рост индустрии спортивных трансляций в интернете вырастет с 18,1 млрд долларов в 2021-м до 87,3 млрд в 2028-м.

Перекос в сторону онлайна уже заметен – медиаправа все чаще покупают онлайн-платформы. Amazon транслирует Ла Лигу и АПЛ (20 матчей за сезон) на своем потоковом сервисе Prime Video. Онлайн-платформа DAZN плотно закупилась спортивными правами: у них десяток главных турниров, которые доступны в Австрии, Германии, Швейцарии и Японии.

Спортивный стриминг растет и в России. Согласно отчету Go Sport (в 2021-м его опубликовало агентство Go Mobile), за последний год количество посещений стриминговых сервисов выросло в шесть раз. Права тоже постепенно утекают к интернет-платформам: пару лет назад Телеспорт транслировал Серию А и Ла Лигу, Яндекс – НХЛ, онлайн-кинотеатр Megogo транслировал НБА (с марта 2022-го ушел из России). Сейчас онлайн-кинотеатр Окко показывает Ла Лигу, Кубок Турции, MLS, MMA и кучу другого спорта, а до этого 2,5 года транслировала АПЛ.

Платформы конвертируют медиаправа в деньги (и речь не только о продаже подписок). DAZN заключил сделку с технологической компанией Pragmatic Solutions и готовится запустить сервис ставок DAZN Bet. Платформа Onefootball (агрегатор, который предлагает практически любые матчи) привлекла 300 миллионов инвестиций.

Ок, но при чем тут ФИФА? Американский Forbes выдвинул интересную версию. В ФИФА давно задумывались о том, чтобы не просто продавать права на свои турниры, а самостоятельно упаковывать трансляции. Еще 5-10 лет назад это было невозможно: потребовалась бы телевизионная инфраструктура чуть ли не в каждой стране. Сейчас все проще, интернет и стриминговая платформа могут покрыть хоть весь мир. Видимо, бурный рост стриминга и успех других платформ убедил боссов ФИФА зайти на этот рынок.

Становление FIFA+ как полноценного игрока на рынке трансляций вряд ли случится быстро. Права на ЧМ-2022 давно проданы, боссы FIFA+ уже заявили, что эти матчи на платформе не появятся. Но чемпионат 2026-го вполне могут транслировать через FIFA+ хотя бы на некоторые страны. До 2026-го ФИФА точно прогонит через платформу младшие турниры: молодежный и женский ЧМ.

В перспективе ФИФА может попробовать зайти в сегмент премиум-прав и купить кого-то из топ-5 и Лигу чемпионов.

Миссия FIFA Plus – развивать региональный футбол. Будут показывать лигу Аруба, снимают документалку про футбол в Индии

Получается, ФИФА просто собрала весь свой контент в одном месте и запилила очередной футбольный онлайн-кинотеатр? Не совсем.

У платформы будет особая миссия, ее сформулировал президент ФИФА Джанни Инфантино: «FIFA+ представляет собой следующий шаг в нашем стремлении сделать футбол по-настоящему глобальным и инклюзивным, она лежит в основе основной миссии ФИФА по расширению и развитию футбола во всем мире».

Проще говоря, FIFA+ направит внимание (а значит – и деньги) в маленькие страны и лиги, которые глобально никому особенно не нужны.

Уже сейчас FIFA+ показывает чемпионаты Бутана, Мозамбика, Анголы. Список региональных лиг на FIFA+ точно расширится. ФИФА уже провела переговоры о трансляции полупрофессиональных лиг Аруба (остров недалеко от Венесуэлы, 107 тысяч жителей). Очень важно, что ФИФА готова за свой счет оборудовать такие лиги телекамерами и обучить операторов. Так у маленьких чемпионатов появляется шанс выйти на глобальную аудиторию и найти фанатов (права на ФНЛ почему-то до сих пор не куплены).

Это затронет женский футбол, который хотя и бурно развивается, но далеко не везде. Например, женская Серия А в кризисе – за деньги турнир почти не смотрят (из-за этого даже изменили формат). FIFA+ уже транслирует женские лиги: итальянскую Серию B, бразильскую Серию А1, Кубок Южной Азии, USL W League (женский турнир из США, запущен в мае 2022-го).

Кроме того, FIFA+ намерена показывать чемпионаты покрупнее в тех регионах, где права на них еще не купили. Условно, транслировать на Россию чемпионаты Словакии и Польши. Логика такая же – популяризация и дополнительные деньги для лиг.

Остается вопрос – как ФИФА заработает на всем этом? Возможно, пользователей привлечет другой контент (документалки и архив), возможно, у менеджеров есть понимание, как продавать и специфические турниры. Не исключено, что ФИФА вообще не собирается зарабатывать на таких трансляциях, а просто развивает футбол.

«ФИФА ответственна за развитие футбола, поэтому мы обращаем внимание на те страны, которым нужна помощь. Мы можем дать им стимул для развития», – уверен Эндрю Уайтлоу (руководитель по контенту FIFA+ в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

Такая же политика и в отношении документалок. 2 мая FIFA+ выпустила фильм Maitanam о футболе в Индии. Он рассказывает шесть историй: про команду священников, которые играют босиком, о местной женской сборной, комментаторе, который обожает анекдоты о футболе. Проект делают совместно с продакшеном RISE Worldwide.

Разумеется, ФИФА не случайно выбрала именно Индию. Местная спортивная индустрия еще очень маленькая: согласно отчету «Спортивная нация в эпоху становления» (его подготовило рекламное агентство GroupM), объем спортивной индустрии Индии в 2019-м составил 9,5 миллиона рупий (всего 116 тысяч евро). Но потенциал на уровне Китая – в Индии 1,5 миллиарда жителей. Классно исполненный фильм стимулирует интерес к футболу и добавит FIFA+ подписчиков с индийским гражданством.

Если менеджеры FIFA+ выстроят в таком стиле всю стратегию, то платформу наверняка ждет успех.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Shaun Botterill; РИА Новости/Алексей Куденко; East News/Money SHARMA / AFP