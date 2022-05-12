Отец, шеф-повар «Мольде», Сульшер и друг с очками для сна – вспоминаем главных людей в карьере Холанда

Длинный список.

Эрлингу Холанду 21 год. Он только что перешел в «Ман Сити» за 60 (или 75) миллионов евро. И он выглядит элитным киборгом.

У него идеальное тело. Он правильно питается и медитирует. Заботится о сне: спит минимум 9 часов, носит специальные очки и вырубает интернет в 10 вечера.

Менталитет в порядке: партнеры обожают его за позитивный настрой, но боятся в моменты поражений.

В какой-то момент мы начали сомневаться – умеет ли Холанд быть беззаботным и обаятельным? Но и тут Эрлинг справился (и показал, что умеет флиртовать).

Даже карьера Эрлинга развивается идеально – каждый этап длится столько, сколько нужно (пример для Мбаппе, который к 23 годам не может выползти из «ПСЖ»?).

Все это не случайности, а результат влияния людей, которые окружают Холанда с рождения.

Мама – подарила гены чемпиона

Про Гри Мариту Браут мало известно даже в Норвегии. Мама Холанда профессионально занималась спортом, а в 90-х была чемпионкой Норвегии по семиборью (прыжок в длину и высоту, метание копья, толкание ядра, бег, бег с барьерами). После знакомства с Альфом-Инге она ушла из спорта и посвятила себя семье.

Про маму Холанда вспоминают в контексте выдающейся наследственности, которая передалась сыну. В детстве Эрлинг занимался многими видами спорта, но больше всего преуспел в легкой атлетике – в пять он установил мировой рекорд по прыжкам в длину (для своего возраста) – 1 метр 63 сантиметра, этот рекорд не побит до сих пор. Так что в семье Холандов два легкоатлетических чемпиона.

А иногда спортивные гены Эрлинга становятся объектом для шуток. Вот что говорил партнер по сборной и близкий друг отца Холанда Ян Оге Фьортофт: «А что вы еще ожидали от парня, который родился после нежностей двух профессиональных спортсменов в раздевалке «Лидса»?»

Детский тренер Альф-Ингве Бернтсен – сделал в 12-тысячном Брюне успешную футбольную секцию

С 5 до 15 лет Эрлинг занимался футболом в Брюне – 12-тысячном городке в Норвегии. Место настолько специфическое, что местный клуб отказался от классической академии. Вместо этого набрали группы разных возрастов, которые занимались на открытых полях. Группу 1999 года рождения возглавил местный тренер – Альф-Ингве Бернтсен. Для Брюне это статусный персонаж, когда-то он даже тренировал сборную Норвегии U17.

Эрлинг пришел на просмотр и двумя первыми касаниями оформил дубль – Бернтсен сразу взял его в группу на год старше. Мужчина явно явно разбирался в аталантах, ведь из той группы из 40 человек (39 парней и одна девушка) сразу четверо стали профессионалами: помимо Холанда это Адриан Бернтсен (сейчас играет за «Нутодден» из второго дивизиона), Андреас Уланд («Вирджиния Кавальерс» из студенческой лиги США), Торд Джонсон Салт («Арендал» из второго дивизиона). Для 12-тысячного города это поразительный результат. Альф-Ингве признавался, что ему постоянно звонят из топовых академий и спрашивают о методах.

Школа «Брюне» и правда отличалась от других. Бернтсен почти не разделял игроков на плохих и хороших. Две трети тренировки игроки проводили в группе примерно с равным по силе соперником. Но в финале все были вместе, даже худшие играли с лучшими.

«Если бы мы их разделили, то же самое происходило бы за полем, – размышлял Бернтсен. – Это нехорошо, особенно в таком маленьком месте. Мы сосредоточились на развитии хороших людей.

Для Эрлинга было важно получать удовольствие от футбола. Он мог взять велосипед и проехать пять минут, чтобы поиграть на стадионе с друзьями. Это помогло его развитию как человека».

Ниже несколько других персонажей расскажут о харизме Холанда – как он всегда на позитиве и заряжает партнеров. Теперь мы знаем, откуда это пошло.

Долгое время в Брюне не было даже крытых полей, первое появилось лишь в 2005-м. Холанд каждые выходные приходил туда с друзьями – чаще всего он отрабатывал финты. И тут проявилось еще одна важное правило Бернтсена – поля были доступны для игроков круглые сутки, семь дней в неделю.

«Я и другие тренеры не мешали, – говорил тренер Sky Sports. – Мы хотели, чтобы они научились естественным вещам, в стиле уличного футбола. Не каждое движение в футболе должны диктовать взрослые. Иногда мальчишкам нужно делать то, что они хотят. Для парней вроде Холанда было невероятно важно иметь такое место, куда можно прийти в любое время и в любую погоду, поупражняться с мячом».

Когда Холанду исполнилось 11 лет, Бернтсен понял, что тот станет суперзвездой. Тренер видел в нем идеального форварда, не хватало только физики. Эрлинг был высоким, но очень худым. В каком-то смысле это даже помогало: Бернтсен учил Эрлинга развивать другие навыки, которые скрывали недостаток мощи – интеллект, скорость, технику.

В мае 2016-го Альфа-Ингве назначили исполняющим обязанности главного тренера «Брюне». 12 мая он дал шанс Холанду и позволил ему дебютировать на профессиональном уровне. Парню было 15 лет.

«Тетя» (шеф-повар «Мольде») – кормила Холанда тройными порциями и помогла вырасти на 10 сантиметров

В феврале 2017-го Холанд покинул Брюне – подписал профессиональный контракт с «Мольде». Здесь у него был самый сложный этап – переход от юношеского футбола к профессиональному. Уровень сопротивления, задачи, требования – все поменялось. К счастью, в «Мольде» Эрлинга максимально окружили заботой и вниманием.

К 16 годам Холанд был достаточно высоким, но все еще очень худым. Главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер оценил фактуру пацана и посоветовал ему побольше есть. Совет был лишним – организм Эрлинга сам по себе начал расти и постоянно требовал еду. К счастью, это не стало проблемой.

Шеф-поваром на базе «Мольде» работала Торбьерг Хауген. Игроки называли ее «Тетя». Многие игроки приезжали в «Мольде» в юном возрасте из маленьких городов, а «Тетя» радушно относилась к каждому. Она моментально очаровалась Эрлингом.

«В «Мольде» приехал чудесный мальчик, – вспоминала Хауген в интервью норвежскому ТВ. – Но совершенно один, без родителей, бабушек и дедушек.

Он ел днем и ночью. Я никогда не видела, чтобы мальчик столько ел. Он накладывал порции в два-три раза больше, чем у остальных и был как медведь, всегда заходил на кухню и спрашивал меня: «Что вы сегодня приготовили на обед? Что я могу забрать домой?»

Эрлинг ел почти все, но отдавал предпочтение лососю и тако. «Тетя» запомнила его любимое блюдо – фрикадельки с фасолью. Иногда он позволял себе шоколадный торт, но не больше кусочка. «Если другим хватало одной порции фрикаделек, то Эрлинг брал пять», – подтверждает тренер «Мольде» Эрлинг Мое.

Присутствие «Тети» в этом списке могло бы выглядеть комично, но Холанд считает ее вклад существенным. За первые девять месяцев в «Мольде» он вырос на 10 сантиметров. В декабре 2020-го Эрлинг получил приз игроку года в Норвегии, а на торжественной церемонии вспомнил Торбьерг:

«И большое спасибо «Тете» из «Мольде». Она очень вкусно готовила, благодаря ее щедрости и доброте я вырос в мощного игрока».

Физиотерапевт из «Мольде» – помог набрать мышечную массу и спас от травм

Холанд быстро вырос, но возникла новая проблема – организм нуждался в перестройке, калории требовалось превратить в мышцы. Упустишь момент – пойдут травмы. «Было очевидно, что его тело развито недостаточно, – вспоминал исполнительный директор «Мольде» Остин Нирланд. – Он слишком сильно вырос за короткое время».

С этим Эрлингу помог фитнес-тренер «Мольде» Берре Стенслид. По решению клубных медиков, Холанда на полгода освободили от игр – в это время Стенслид приводил мускулатуру Эрлинга в соответствие с его новым ростом.

«Эрлинг был юный, высокий, худой – и продолжал расти. Был просто кожа да кости. Поэтому он работал в спортзале больше, чем хотел, и ел как лошадь», – рассказывал Стенслинд норвежскому ТВ.

Дополнительные занятия очень помогли Холанду. За полгода он набрал 12 килограмм – почти все было мышечной массой. Травм тоже удалось избежать. Благодаря Стинслиду Эрлинг виртуозно преодолел сложнейший период перестройки из хрупкого подростка в Хагрида на минималках (правда, со временем травмы все же появились – в сезоне-2021/22 Холанд пропустил 95 дней и 16 матчей).

Сульшер – научил забивать

Переход на новый уровень давался непросто – в первом сезоне за «Мольде» Эрлинг заколотил лишь четыре мяча. К счастью, «Мольде» тренировал Оле-Гуннар Сульшер – если к тренерским талантам остаются вопросы, то забивать Сульшер умел всегда.

Про работу форвардов есть две истории. Первая – о том, как Оле-Гульнар помогал пацану пережить стресс от плохой реализации.

«Однажды во время тренировки я очень приуныл – постоянно лупил по воротам, но попасть не получалось, – вспоминал Холанд в интервью Goal.com – Против меня были только ворота и голкипер, но я все равно промахивался. Оле простреливал, я мазал. Я думал, он будет в ярости. Когда мы закончили он сказал: «Думаю, выпущу тебя в основе в ближайшем матче».

Вторая история – как Сульшер учил Эрлинга бомбардирской мудрости. «Мы достаточно много работали над завершающим ударом, – вспоминал Холанд в том же интервью. – Он научил меня бить в касание. Советовал не бить слишком сильно, словно я хочу впечатать голкипера в сетку. Думаю, у меня была к этому тяга, так что его слова помогли.

Сульшер научил меня сохранять спокойствие, но не терять бдительности и идти в то место, куда может прийти мяч».

Позже, в статусе игрока «Зальцбурга», Холанд снова вспомнил о Сульшере: «Уле оказал очень большое влияние на мою жизнь и многому научил. Он – одна из причин, по которой я стал тем игроком, которым являюсь сегодня».

***

В «Мольде» Холанда окружили вниманием, и это помогло ему выйти на новый уровень. Во втором он забил уже 16. Третьего не случилось – прилетело предложение «Зальцбурга» на 8 миллионов евро.

«Когда Холанд только приехал в «Мольде», я и подумать не мог, что он станет звездой, – вспоминал защитник Рубен Габриэльсен (сейчас в «Тулузе»). – Но в клубе с ним очень много работали индивидуально. Его прогресс – это нечто, я никогда такого не видел. С тех пор он не оглядывался назад».

Кристоф Фройд – пригласил в «Зальцбург», но не за голы, а за менталитет

К 2018 году Холанд стал локальной звездой Норвегии и молодежного футбола. Эрлинг отчаянно хотел сделать следующий шаг, но возникли проблемы. Клубы из большой Европы признавали его талант, но не спешили дать место в первой команде. Эрлинг ездил на просмотр в «Ювентус» – безрезультатно. В июне 2018-го Холанд оформил покер перед скаутом «МЮ», но англичане не решились на трансфер. Экс-спортивный директор «Эвертона» Стива Уолш рассказывал The Athletic, что договорился с «Мольде» о трансфере Холанда за 3 миллиона фунтов, но боссы «Эвертона» заблокировали сделку. «Предложений было совсем не так много, как принято думать сейчас», – вспоминает исполнительный директор «Мольде» Остин Нирланд.

Самое предметное предложение прилетело от «Лидса» – бывшего клуба Холанда-старшего. Эрлингу пообещали место в основе и существенную зарплату – больше, чем у многих игроков основы. Парня привезли на экскурсию в Лидс: показали стадион «Элланд Роуд» и базу в Торп Арч. В клубе надеялись на теплые чувства Холанда к городу, где он родился, и к клубу, где выступал его отец.

Как мы знаем из мая 2022-го, давить на ностальгию Холанда (и его кошелек) – надежный метод. Вероятно, в 2018-м норвежец перебрался бы в «Лидс», но материализовался Кристоф Фройд.

Он работает в «Зальцбурге» с 2006 года: сначала связывал первую команду и руководство, в 2012-м Фройда повысили до спортивного координатора, а в 2015-м он заменил Ральфа Рангника на посту спортивного директора. С тех пор Фройнд – первый человек в «Зальцбурге».

Интерес к игрокам вроде Холанда – классика клуба. Но Фройнд высоко оценил не бомбардирские навыки Эрлинга, а его личность: «Я всегда говорю, что менталитет важнее таланта. Важно, как игрок ведет себя вне поля, с каким настроением тренируется, как реагирует на поражения, как общается с ребятами в команде.

Мы следим за Эрлингом с 15 лет. Честно говоря, он не всегда был хорош. Понятно, что без таланта не было бы трансфера, но решающим фактором стало его мышление».

В интервью Goal.com Фройнд развил мысль: «У него много энергии за пределами поля, и он почти всегда улыбается. Вам просто нравится проводить с ним время как с товарищем по команде. Его положительная харизма заразительна и полезна для коллектива».

Именно Фройнд убедил Холанда, что «Зальцбург» – лучшее место для развития. Вклад Фройда отмечал и сам Эрлинг: «Клуб был полон решимости подписать меня. Кристоф Фройнд подтверждал это в каждом разговоре со мной. Он рассказал мне о будущих возможностях».

Боссы «Лидса» были уверены, что Холанд просто выбрал контракт покрупнее (в Австрии действительно предложили больше денег). Но позже признали, что «Зальцбург» – и правда идеальное место для роста. «Вы не можете обвинять его в ошибке», – сказал один из топ-менеджеров «Лидса» The Athletic.

Александр – друг, который посоветовал очки для сна

Холанд с детства демонстрирует ультрапрофессиональное отношение к здоровью. Он обращает внимание на каждую деталь, которая помогает организму поддерживать идеальное состояние. Эрлинг впитывает все, что может сделать его сильнее. Но важно окружить себя правильными людьми, которые будут давать нужные советы.

У Холанда есть лучший друг Александр. Кажется, Эрлинг упоминал его лишь раз – в 2019-м, в интервью сайту «Зальцбурга».

«Александр посоветовал мне надевать по вечерам специальные очки для сна, – рассказывал Холанд. – Они фильтруют синий свет от телевизора и мобильного. С ними активнее выделяется мелатонин – гормон сна. Я лучше высыпаюсь и восстанавливаюсь. Александр много знает об этих областях, я ему доверяю».

Советовал ли Александр что-то еще – неизвестно. Но очки точно помогают Холанду быть зверем на поле.

Златан и Роналду – кумиры и ориентиры. У первого он взял характер, у второго – подход к карьере (диета и сон)

Главный кумир Холанда – Златан Ибрагимович.

«У меня было много образцов для подражания, и я видел много хороших игроков, но Златан Ибрагимович для меня лучший, – рассказывал Эрлинг сайту redbullsalzburg.at. – Меня впечатляет его путь: какие решения он принимал, как играет. Кроме того, он скандинав, поэтому со временем кто-то должен его заменить».

Холанд часто отмечает, что в Златане его впечатляет ментальность – желание побеждать. Такое можно сказать про каждого игрока, но у Ибры желание гипертрофировано. У Холанда это тоже ощущается – кажется, от злости Эрлинга после поражений было не по себе даже игрокам «Боруссии».

Сходство заметил и Мино Райола – агент обоих форвардов. «Холанд похож на Ибру, когда ему было 20, – размышлял Райола в интервью Tuttosport. – Он всегда хочет выиграть, даже когда играет в безобидную игру, например, в шашки».

Ибрагимович тоже признавал величие Холанда: «Мне нравится его стиль, мне нравится, как он играет, и особенно то, как он говорит. Таким должен быть футболист».

Второй по важности кумир – Роналду. Детство Эрлинга пришлось на праймовые сезоны Криштиану, а в одном из интервью норвежец признался, что стал футболистом из-за Криша.

От Роналду Холанд взял отношение к делу. Партнеры по «Мольде» вспоминают, что во время выездных матчей Эрлинг не страдал ерундой, а читал книги по сну и питанию. Со временем все стало проще – книжки не нужны, Холанд просто скопировал режим Роналду. Об этом говорил Холанд-старший в интервью ESPN:

«Патрис Эвра как-то рассказал ему историю о том, что он обедал с Роналду, а у Криштиану была рыба, и больше ничего. Эрлинг сейчас пытается делать то же самое, потому что Роналду 34 года, а он все еще лучший, что показывает правильность его решений.

Диета Роналду предусматривает прием шести разных блюд в день – обычно среди них обязательно макароны и курица. И ни в одном из блюд не должно быть соли. Роналду пьет апельсиновый или ананасовый сок на завтрак. Кроме этого – только вода. Также Криштиану уделяет большое внимание сну – по восемь часов каждую ночь и короткий сон днем после четвертого приема пищи».

Интересно, как долго будет играть Холанд? Ведь Роналду включил режим супер-профи далеко не в 20.

Физиотерапевт из Ливана: помог Холанду ультрабыстро восстановиться от травмы

Сезон-2021/22 пока самый скомканный в карьере Холанда. Идеальное здоровье подвело – он непривычно много травмировался и пропустил 16 матчей. Мог и больше, если бы не Джонн Хаддад по прозвищу The Fixer («Ремонтник») – персональный физиотерапевт Эрлинга.

О Хаддаде известно немного. Родился в Ливане, учился в Калифорнии. Занимается фитнесом с 2009 года: изначально чтобы похудеть (сбросил 100 кг за полтора года), но так увлекся, что начал учить других. С 2013-го работал в Level 8 – зале в Бейруте, где готовятся бойцы MMA.

Эрлинг обратился к Хаддаду после травмы мышцы бедра 21 октября. Физиотерапевт на время перебрался из Испании (у него клиника в Марбелье) в Дортмунд. Они с Холандом ежедневно работали по восемь часов. В итоге Эрлинг вернулся на поле уже 21 ноября, хотя даже тренер Марко Розе не ожидал увидеть форварда раньше января.

«Я никогда в жизни не работал с таким трудолюбивым и преданным спортсменом. Это настоящая честь для меня», – говорил физиотерапевт в интервью немецкому Sport1.

Для Хаддада работа с норвежцем обернулась повышением – в январе «Дортмунд» нанял его на постоянную работу. Теперь вопрос, как Холанд и «Боруссия» поделят Хаддада.

Папа – ближайший советник и агент

Мы подобрались к человеку, которого сам Эрлинг считает самым важным в жизни. На днях о нем выйдет лонгрид, а пока пара моментов.

Про Альфа-Инге Холанда знают все – в 90-х и первой половине нулевых играл в Англии за «Лидс», «Сити» и «Ноттингем Форест». Карьеру закончил из-за травмы.

Альф-Инге вернулся в Норвегию: сфокусировался на строительном бизнесе и продюсировании карьеры сына. Именно Холанд-старший отдавал Эрлинга в разные секции – от легкой атлетики и тенниса до гандбола. Влияние росло с годами. Альф-Инге программирует карьеру сына и уберегает от ошибок. Важно, что отец не давит на Эрлинга, а дает свободу и объясняет смысл решений. «Эрлинг много думает сам, – размышлял Бернтсен в интервью The Athletic. – Посмотрите на его развитие, каждый трансфер хорошо продуман».

А вот несколько примеров того, как Холанд старший помогал сыну.

• В 2016-м в «Брюне» прилетело предложение от «Хоффенхайма». Эрлинг приехал в Германию на несколько дней, прошел просмотр – немцы предложили место в академии. Альф-Инге наотрез отказался – он считал, что развиваться нужно в матчах со взрослыми командами.

• В 2017-м Эрлингом заинтересовался «Ювентус». Парень был готов на трансфер, но вмешался Альф-Инге – он посчитал, что сыну рано переходить в топ-клуб. «Эрлинг и его отец выбрали «Зальцбург», потому что на данном этапе это был правильный шаг», – объяснял ESPN друг семьи Ян Фьортофт.

«Роль отца идеальна, – размышлял Эрлинг. – Он помогает мне в любой ситуации. Он многое прошел в жизни, поэтому может дать мне советы, которые сделают меня лучше. Идеи и жизненные принципы отца мне идеально подходят».

А еще папа – ориентир для Эрлинга. Парень мечтает провести в АПЛ больше матчей, чем Холанд-старший: «В жизни у меня было много примеров, но папа – самый важный. Прежде всего я должен стать лучше отца, а у него 181 матч в АПЛ».

Мечта стала гораздо ближе.

Фото: instagram.com/erling.haaland; instagram.com/jhhaddad; globallookpress.com/imago sportfotodienst, firo Sportphoto/Marcel Engelbrec, EIBNER/EXPA/Juergen Feichter; youtube.com/Jerbladet; youtube.com/Dagbladet; moldefk.no; Gettyimages.ru/Lars Baron; East News/MIGUEL MEDINA / AFP