28 комментариев

Гвардиола в шаге от второго.

Одна победа отделяет «Манчестер Сити» от исторического достижения – золотого требла. В случае успеха в финале Лиги чемпионов «Сити» станет второй английской и третьей британской командой, которая выиграла чемпионат, кубок и главный еврокубок за один сезон. А Пеп Гвардиола первым в истории тренером, оформившим требл дважды.

Вспоминаем предыдущих триумфаторов.

«Селтик»-1966/67

Тренер: Джок Стейн.

На самом деле он Джон, но в футболе его все называли Джок. 20 лет назад в опросе The Sunday Herald Стейна признали величайшим шотландским тренером всех времен. И это при наличии Билла Шенкли, Мэтта Басби, да и Алекс Фергюсон к тому времени уже сэр и тоже с треблом.

Но Ферги точно не против: Стейн – кумир сэра Алекса, который умер у него на глазах прямо во время матча сборной Шотландии. Стейн тогда тренировал, Фергюсон ассистировал, а после смерти легенды именно 45-летний Алекс повез сборную на ЧМ-1986.

Практически все трофеи (за исключением одного Кубка Шотландии) Стейн выиграл с «Селтиком». Неудивительно, что в 2002-м фанаты признали его величайшим тренером в истории клуба, а фанатская трибуна на «Селтик Парк» носит его имя.

Стейн 5 лет играл за «Селтик», но назначить его главным тренером долгое время не решались. Все из-за возможной реакции болельщиков – Джок протестант, а «Селтик» исторически католический клуб. Позвать первого тренера-протестанта пришлось из-за отчаяния: «Селтик» не выигрывал чемпионат и Кубок 11 лет, а Кубок лиги – 8. Стейн подхватил команду в марте 1965-го и завершил тот сезон на 8-м месте. Сейчас сложно представить, что должно произойти, чтобы «Селтик» пал так низко. Особенно в 2023-м, когда клуб забрал титул в 11-й раз за 12 последних сезонов.

Тогда же Стейн с ходу привел «Селтик» к долгожданному трофею – первым покорился Кубок. В следующем году «кельты» забрали уже чемпионат и Кубок лиги. Интересно, что в топе лучших бомбардиров лиги того сезона форвард «Селтика» Джо Макбрайд расположился вместе с 25-летним Алексом Фергюсоном из «Данфермлин Атлетик» (будущий сэр забил тогда 31 гол, а если учитывать все турниры – 42).

Дальше случился сезон, в котором «Селтику» не было равных – не только дома, но и во всей Европе.

Внутренние трофеи. В сезоне-1966/67 «Селтик» защитил титул, опередив «Рейнджерс» на три очка. Причем чемпионство команда оформила на стадионе злейшего соперника, увезя ничью 2:2. Лучшим бомбардиром чемпионата вновь стал нападающий «кельтов» – нападающему Стиву Чалмерсу хватило 21 мяча.

В том сезоне «Селтик» выиграл все возможные турниры. Получился не требл и даже не квадрупл. Команда взяла 5 трофеев, за весь сезон проиграв только трижды!

Началось все с Кубка лиги, где «Селтик» на глазах у 94 тысяч зрителей переиграл в решающем матче «Рейнджерс» – 1:0. Через 10 дней покорился еще один финал – Кубка Глазго, одного из старейших турниров Шотландии. В нем «Селтик» разгромил не «Рейнджерс», а «Партик Тисл» (4:0).

В финале Кубка дубль Уильяма Уоллеса позволил обыграть «Абердин» 2:0 – на «Хэмпден Парк» это увидели 126 тысяч зрителей.

Путь к финалу Кубка чемпионов. Главный еврокубок состоял тогда только из плей-офф. По ходу турнира «Селтик» прошел «Цюрих» (2:0 и 3:0), «Нант» (3:1 и 3:1), югославскую «Воеводину» (0:1 и 2:0) и пражскую «Дуклу» (3:1 и 0:0).

В решающем матче шотландцев ждал «Интер» Эленио Эррере, который вывел тактику катеначчо на новый уровень. Предстояла битва идеологий – одна из самых атакующих команд Европы против самой оборонительной.

Перед игрой Стейн заявил, что победит та команда, которая забьет первой.

Но он ошибся – уже на 7-й минуте Сандро Маццола открыл счет с пенальти. После этого миланцы наглухо закрылись – до конца игры они не подали ни одного углового и нанесли всего два удара. «Селтик» же палил из всех орудий – 41 удар, две перекладины и все-таки два гола: на 62-й минуте счет сравнял Томми Геммел, а на 85-й победный вкатил Стиви Чалмерс.

«Селтик» заслужил победу, и эта победа – победа для всего спорта», – признал даже тренер «Интера», которого после того финала раскритиковали за слишком осторожный стиль.

Джок Стейн добавил: «Мы сделали это, играя в футбол. Чистый, красивый, изобретательный футбол».

Главная причина, почему этот состав навсегда занял особое место в истории «Селтика» – команда состояла полностью из местных. Тренер и все полевые игроки финала Кубка чемпионов родились в Глазго либо в его окрестностях. Лишь вратарь Ронни Симпсон был из Эдинбурга, до которого, впрочем, всего час езды. Увидеть такое в современном футболе невозможно.

Этот случай до сих пор единственный за всю историю Кубка/Лиги чемпионов, когда победу в турнире одержала команда без легионеров.

Финал проходил в Лиссабоне, поэтому после победы за той командой закрепилось прозвище «Лиссабонские львы». «Селтик» стал не только первым британским триумфатором Кубка чемпионов, но и первым разбил доминацию юга – стартовые 11 розыгрышей турнира выигрывали команды из Испании, Португалии и Италии.

Тот сезон вообще можно назвать лучшим в истории шотландского футбола: «Рейнджерс» вышел в финал Кубка обладателей кубков (проиграли «Баварии» только в овертайме), «Килмарнок» – в полуфинал Кубка ярмарок (предок Лиги Европы), «Данди» выбил из того же турнира «Барселону» (с победой на «Камп Ноу»), а сборная Шотландии на «Уэмбли» грохнула чемпионов мира англичан в финале Домашнего чемпионата Великобритании (3:2).

Шотландские клубы больше никогда не выигрывали Кубок чемпионов, хотя тот же «Селтик» три года спустя выходил в финал, но уступил «Фейеноорду». Зато вместе со Стейном «кельты» долго доминировали дома: 10 титулов, 8 Кубков, 6 Кубков лиги и главное – Кубок европейских чемпионов.

«Аякс»-1971/72

Тренер: Штефан Ковач.

Румынский тренер пришел на смену легендарному Ринусу Михелсу, изобретателю тотального футбола. «Аякс» мог взять золотой требл еще при голландце – в 1971-м. Но тогда не хватило победы в чемпионате.

После этого Михелс поехал в «Барселону», а «Аякс» пригласил Ковача, который к тому моменту выиграл со «Стяуа» чемпионат и три Кубка Румынии. Новый тренер ничего не сломал и довел идеи Михелса до идеала.

Внутренние трофеи. В чемпионате «Аякс» уверенно обошел на 8 очков действующего чемпиона – «Фейеноорд». Лучшим бомбардиром лиги стала звезда амстердамцев Йохан Кройфф – 25 голов.

«Аякс» еще и праздновал на стадионе «Фейеноорда» победу в финале Кубка , обыграв там «Ден Хааг» 3:2. Роттердамская арена вообще стала счастливой для амстердамцев в том сезоне – именно на ней команда Ковача вскоре защитила титул чемпионов Европы.

Путь к финалу Кубка чемпионов. «Аякс» шел по сетке уверенно: 2:0 и 0:0 с дрезденским «Динамо», 2:1 и 4:1 с «Марселем», 2:1 и 1:0 с «Арсеналом», 1:0 и 0:0 с «Бенфикой». В финале снова ждал «Интер», который в своем полуфинале расквитался с «Селтиком».

Но в Роттердаме миланцам не дали ни единого шанса: Кройфф сделал дубль и принес «Аяксу» вторую подряд победу в Кубке чемпионов. Клуб победил практически полностью голландским составом – единственным исключением стал немецкий защитник Хорст Бланкенбург.

На этом доминирование голландцев в Европе не закончилось – в следующем году «Аякс» забрал главный евротрофей в третий раз подряд. С Ковачем команда также победила в Межконтинентальном кубке.

После этого Михелс перевез Кройффа в «Барселону» – этот трансфер окажет значительное влияние на всю дальнейшую судьбу каталонского клуба.

ПСВ-1987/88

Тренер: Гус Хиддинк.

За успехами везучего голландца в сборных и опытом работы в «Челси» и «Реале» как-то позабылось, что в конце 80-х он сотворил историю с ПСВ.

Гус именно в Эйндховене начал тренерскую карьеру и добился там наибольших побед в два захода (в 80-е и нулевые): 6 чемпионств, 4 Кубка, Суперкубок страны и Кубок европейских чемпионов. Исторический требл случился в первый же сезон Хиддинка в должности главного тренера. Всего за три года до этого он бросил почти 10-летнюю работу физруком в школе, окончательно сфокусировавшись на тренерской карьере.

Внутренние трофеи. ПСВ вынес соперников в чемпионате Нидерландов с какой-то космической разницей мячей +89 (117:28). Для сравнения: у набравшего на 9 очков меньше «Аякса» разница забитых и пропущенных +38, у «Твенте» +23, остальные отстали совсем безнадежно. Лучшим бомбардиром, естественно, стал нападающий ПСВ: Вим Кифт – 29 голов.

В финале Кубка эйндховенцы переиграли «Роду» 3:2. Лучшим бомбардиром Кубка с 4 голами тоже стал небезызвестный игрок ПСВ – Рональд Куман.

Путь к финалу Кубка чемпионов. ПСВ начал турнир с победы над «Галатасарем» (3:0 и 0:2), затем прошел венский «Рапид» (2:1 и 2:0).

А вот дальше начались сложности. Голы в еврокубке ПСВ давались уже не так легко, как дома. Но счастливчик Хиддинк умудрился выиграть Кубок чемпионов, не одержав ни одной победы в основное время, начиная с 1/4 финала.

В четвертьфинале и полуфинале голландцы оказались сильнее за счет гостевого гола: 1:1 и 0:0 сначала в противостоянии с «Бордо», а затем с «Реалом». В финале с «Бенфикой» команды не забили друг другу ни в основное, ни в дополнительное время. ПСВ победил в серии пенальти 6:5.

Состав голландской команды уже заметнее разбавился иностранцами, но пока только из Северной Европы: три датчанина и капитан бельгиец.

«Манчестер Юнайтед»-1998/99

Тренер: Алекс Фергюсон.

Тут вы все знаете – великий доминатор английского футбола 90-х и нулевых. После сезона с треблом посвящен в рыцари Елизаветой II.

Внутренние трофеи. В Англии «МЮ» Фергюсона тогда конкурировал на всех фронтах с «Арсеналом» Венгера. Начало сезона выдалось так себе: манкунианцы без шансов отдали «Арсеналу» Суперкубок 0:3.

В АПЛ «Юнайтед» стартовал с двух ничьих, но со временем разогнался и с 19 декабря не потерпел ни одного поражения до конца сезона. В итоге «МЮ» обошел в таблице «Арсенал» всего на одно очко.

В Кубке команда Фергюсона тоже остановила «Арсенал» – в полуфинале. Первая игра завершилась нулевой ничьей, поэтому пришлось переигрывать. В переигровке было жарко: голы Бекхэма и Бергкампа, удаление Роя Кина, незасчитанный гол «Арсенала» из-за офсайда, незабитый пенальти от того же Бергкампа и победный шедевр Райна Гиггза в овертайме. Валлиец подхватил мяч на своей половине поля и расправился со всей обороной лондонцев.

В финале все прошло гораздо спокойнее: голы Шерингема и Скоулза позволили одолеть «Ньюкасл» 2:0.

Путь к финалу Лиги чемпионов. Первый требл, который покорился кому-либо при обновленном формате ЛЧ. А ведь «МЮ» мог даже не выйти из группы. Тогда плей-офф начинался сразу с четвертьфиналов, поэтому в него выходили только победители групп и две лучшие команды из 6, занявших второе место.

«Юнайтед» начинал турнир с квалификации: прошел польский «Лодзь» (2:0, 0:0) и попал в группу смерти с «Баварией» и «Барселоной». Все матчи с ними завершились вничью: 2:2 и 1:1 с мюнхенцами и дважды 3:3 с каталонцами. Занять спасительное второе место (и в группе, и среди вторых мест) помогли два разгрома датского «Брондбю» – 6:2 и 5:0.

На пути к финалу «МЮ» прошел итальянцев: в четвертьфинале пал «Интер» (2:0 и 1:1), а в полуфинале – «Ювентус». На «Олд Траффорд» первыми забили туринцы – счет открыл Антонио Конте. Хозяева спаслись в Ферги-тайм: на 92-й минуте сравнял Гиггз.

Для туринцев все равно неплохой исход, тем более что дома они начали прекрасно – уже к 11-й минуте Филиппо Индзаги сделал дубль. Но англичане не сдались и в оставшееся время Кин, Йорк и Коул вырвали выездную победу 3:2, а вместе с ней и путевку в финал.

Никто не догадывался, что это был еще не самый закрученный сюжет. В финале «Юнайтед» ждали старые знакомые по группе – «Бавария». Англичане перед финалом остались без дисквалифицированного капитана Кина и Скоулза.

Команда Фергюсона вновь провалилась на старте, пропустив уже на 6-й минуте. Мюнхенцы почти довели дело до победы, но в компенсированное время сработали две замены Ферги: на 91-й сравнял Шерингем, на 93-й гол карьеры забил Сульшер.

«Футбол, черт возьми!» – воскликнул в послематчевом интервью Фергюсон.

«Барселона»-2008/09

Тренер: Пеп Гвардиола

Сезон, когда Гвардиола впервые ярко сверкнул. В 2008-м он поднялся из «Барселоны Б», заменив на посту основной команды Франка Райкарда. Пеп сразу же избавился от Роналдиньо, Деку, Тюрама, взамен подписав Пике, Алвеса, Кейта, Глеба, а еще поднял в первую команду Педро и Бускетса.

Начиналась эпоха тики-таки с доминированием «Барселоны» и сборной Испании.

Внутренние трофеи. «Барса» Пепа не сразу завелась: сначала неожиданно проиграла новичку Ла Лиги «Нумансии» (0:1), затем сыграла вничью с «Расингом» (1:1). Но дальше механизм заработал как надо: каталонцы опередили «Реал» на 9 очков – притом что откровенно бросили играть в концовке сезона (1 победа в шести матчах, и та в класико – 6:2).

В финале Кубка «Барса» разнесла «Атлетик» 4:1. Забили Яя Туре, Месси, Кркич и Хави.

Путь к финалу ЛЧ. Каталонцы начинали с квалификации, где прошли краковскую «Вислу (4:0 и 0:1). Затем без особых проблем выиграли группу со «Спортингом», «Шахтером» и «Базелем».

В 1/8 «Барселона» не заметила «Лион» (1:1 и 5:2), в четвертьфинале – «Баварию» (4:0 и 1:1). А вот полуфинал получился упорным и мегаскандальным.

На «Камп Ноу» «Челси» Хиддинка выстоял (0:0), а в Лондоне Эссьен быстро вывел хозяев вперед. Каталонцев спас только чудо-гол Иньесты на 93-й минуты (правило выездного гола еще не отменили) и провальное судейство Тома-Хеннинга Эвребе.

Фамилию норвежского рефери надолго запомнили Михаэль Баллак, Дидье Дрогба и все болельщики «Челси». Фанаты угрожали Эвребе даже 10 лет спустя.

Как бы то ни было, «Барса» шагнула в финал, где не оставила шансов «МЮ» Фергюсона. Все решили голы Это′О и Месси – 2:0.

«Интер»-2009/10

Тренер: Жозе Моуринью

Уже на следующий год после Гвардиолы требл повторил Моуринью. Летом перед историческим сезоном Жозе сделал несколько ключевых приобретений: обменял Златана на Это′О из «Барсы», подписал списанных «Реалом» Уэсли Снейдера и Лусио из «Баварии», забрал у «Дженоа» Диего Милито и Тиаго Мотту.

Впереди был великий сезон.

Внутренние трофеи. Сезон начался с поражения от «Лацио» в Суперкубке (1:2) и с ничьей в чемпионате с «Бари» (1:1). Но титул в Серии А «Интер» все же защитил, оторвавшись от «Ромы» на два очка.

В Кубке «Интер» победил в стиле Жозе: 1:0 с «Ливорно», 2:1 с «Ювентусом», дважды по 1:0 с «Фиорентиной» и те же 1:0 в финале с «Ромой».

Путь к финалу ЛЧ. «Интер» попал в группу, где всех удивил «Рубин» Курбана Бердыева. Казанцы увезли победу с «Камп Ноу» (2:1), зацепили ничью с миланцами (1:1) и изрядно запутали расклады в квартете.

Перед последним туром «Интер» и «Рубин» набрали по 6 очков, поэтому в очном матче играли на вылет. Голы Это′О и Балотелли отправили в 1/8 финала «Интер». Там Моуринью прошел бывшую команду – «Челси» (2:1 и 1:0).

В четвертьфинале миланцы выбили далеко зашедший ЦСКА – дома забил Милито, в гостях Снейдер. Полуфинал – начало многолетнего противостояния Жозе с Гвардиолой: 3:1 в Милане и 0:1 в Барселоне.

В решающем матче с «Баварией» все решил дубль Милито, у которого в том плей-офф залетало все. Так «Интер» стал первой итальянской командой с треблом.

Только взгляните на этот легендарный состав. По ходу финала на поле еще вышли Марко Матерацци, Деян Станкович и Салли Мунтари.

От того сезона осталось только одно разочарование: праймовый Снейдер не попал даже в тройку в голосовании за «Золотой мяч».

«Бавария»-2012/13

Тренер: Юпп Хайнкес.

Этот пожилой коуч – гарантия качества для «Баварии». Он возглавлял мюнхенский клуб четырежды – и практически всегда добивался успехов. Программа минимум: победа в Бундеслиге (их у него с «Баварией» 4) и полуфинал ЛЧ.

«Бавария» могла сделать требл на год раньше, но тогда за месяц упустила все три трофея: титул и Кубок забрал «Дортмунд» Клоппа, а в мюнхенском финале ЛЧ больше повезло «Челси». Но боссы «Баварии» поддержали Хайнкеса – и в следующем сезоне тот не подвел.

Внутренние трофеи. «Бавария» сразу же побежала побеждать – начали с 2:1 в Суперкубке против «Боруссии». В чемпионате за весь сезон она потерпела лишь одно поражение: в девятом туре от «Байера» (1:2).

Превосходство над конкурентами – тотальное. 25 очков от финишировавшей второй «Боруссии», +80 по разнице мячей, тогда как у «Дортмунда» +39.

В Кубке «Бавария» тоже пронеслась ураганом: 4:0, 4:0, 2:0, в четвертьфинале 1:0 с «Боруссией», в полуфинале 6:1 с «Вольфсбургом» и в финале 3:2 со «Штутгартом».

Путь к финалу ЛЧ. Мюнхенцы уверенно выиграли группу с «Валенсией», БАТЭ и «Лиллем». В 1/8 прошли «Арсенал» только за счет голов на выезде: после 3:1 в Лондоне команда проиграла дома 0:2.

Больше «Бавария» себе такого не позволяла: 2:0 и 2:0 с «Ювентусом», 4:0 и 3:0 с «Барселоной». В финале вновь бились с клопповской «Боруссией» – 2:1 благодаря голам Манджукича и Роббена.

Вот из кого состояла та мюнхенская машина.

«Барселона»-2014/15

Тренер: Луис Энрике.

«Барселона» вновь позвала тренером своего бывшего игрока – и это сработало. Энрике пришел из «Сельты» и с ходу выиграл с «Барсой» все.

Никто не мог остановить тройку Месси-Суарес-Неймар. Во всех турнирах Лео набрал 85 очков (58+27) по системе гол+пас, уругваец и бразилец по 46.

Внутренние трофеи. В Ла Лиге каталонцы всего на два очка опередили «Реал». Криштиану тогда тоже был в большом порядке (48+16 в чемпионате), поэтому борьба получилась серьезная.

В финале Кубка дубль Месси и гол Неймара позволили обыграть «Атлетик» 3:1.

Путь к финалу ЛЧ. «Барса» выиграла группу с «ПСЖ», «Аяксом» и АПОЭЛем. С парижанами команда Энрике обменялась победами (2:3 и 3:1), в обоих матчах забивали будущие игроки «ПСЖ» Месси и Неймар.

В плей-офф «Барсе» попалась мощная сетка, но Месси, Суарес, Неймар и Ракитич не замечали никого (забивали только эти 4 игрока).

В 1/8 каталонцы справилась с «Ман Сити» (2:1 и 1:0), дальше вновь досталось «ПСЖ» (3:1 и 2:0), в полуфинале команда Энрике прошла «Баварию» (3:0 и 2:3) и затем поставила финальную точку с «Ювентусом» (3:1).

«Барселона» стала первым в истории клубом с двумя золотыми треблами.

«Бавария»-2019/20

Тренер: Ханс-Дитер Флик

Пять лет спустя «Бавария» повторила достижение «Барсы», оформив второй требл в истории. Примечательно, что сделала она это, сменив тренера по ходу сезона. Нико Ковача уволили в ноябре, хорвата временно подменил Флик, его помощник и многолетний ассистент Йоахима Лева в сборной Германии.

Но «Бавария» при нем разогналась так мощно, что уже в конце первого месяца боссы мюнхенцев утвердили Флика как постоянного тренера.

Мюнхенцы выиграли все, но из-за пандемии отметить как следует не вышло. Доигрывали тот сезон летом при пустых трибунах.

Внутренние трофеи. На момент назначения Флика «Бавария» шла на непривычно низком четвертом месте. И даже при таком раскладе интриги в Бундеслиге не случилось: мюнхенцы забрали титул за два тура до финиша, а «Боруссия» в итоге отстала на 13 очков.

В финале Кубка команда Флика обыграла «Байер» 4:2.

Путь к финалу ЛЧ. В Европе «Бавария» выносила всех так же легко, как и в Германии. В группе мюнхенцы набрали 18 очков, опередив «Тоттенхэм» на 8 баллов, «Олимпиакос» на 14, а «Црвену Звезду» на 15.

Результаты говорят сами за себя: «Тоттенхэм» по сумме двух матчей влетел 2:10, «Олимпиакос» – 2:5, «Звезда» – 0:9.

В плей-офф все прошло не менее легко: 3:0 и 4:1 с «Челси», 8:2 с «Барселоной», 3:0 с «Лионом» и 1:0 в финале с «ПСЖ».

Роберт Левандовски провел мощнейший сезон: 55 голов в 47 матчах. Он стал лучшим бомбардиром во всех трех турнирах, в которых участвовал. Но вы помните – из-за пандемии поляка тогда прокатили с «Золотым мячом».

***

Уже в эту субботу «Ман Сити» планирует стать 8-м клубом с треблом. Помешать может только «Интер», который в этой привилегированной компании с 2010-го.

Графика: Марина Семенова.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Simon Bruty/Allsport, Sepia Times/ Universal Images Group, Central Press; globallookpress.com/Kay Nietfeld, imago sportfotodienst, Xinhua, firo Sportphoto/ Jürgen Fromme