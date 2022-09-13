«Футбол очень плохо снимают». Умер режиссер Жан-Люк Годар – он обожал спорт

Мог смотреть часами на любительские матчи.

Умер Жан-Люк Годар – один из основоположников французской «Новой волны». Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировой кинематограф, Годара называют изобретателем авторского кино, наиболее известные картины – «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо, «Маленький солдат», «Презрение», «Альфавиль», «Безумный Пьеро».

Газета Libération со ссылкой на близких великого режиссера сообщила, что он принял добровольное решение уйти из жизни. К практике эвтаназии 91-летний Годар прибегнул в Швейцарии, где эта процедура разрешена. Окружение режиссера подтвердило, что он «мирно умер в своем доме в окружении близких» в Ролле, на берегу Женевского озера.

«Он не был болен, просто устал. И поэтому решил покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали», – рассказал газете родственник режиссера.

Годар любил спорт, но часто его критиковал. Телеграм-канал подкаста Cappuccino & Catenaccio нашел такую цитату из 2014 года: «Футбол прошел мимо меня. Необходимо, чтобы ТВ показывало только серию пенальти, если ее нет – матч незачем транслировать. В молодости я был вратарем, думаю, пенальти привлекает меня. Но нам не нужно смотреть всю игру. Вдобавок, я нахожу футбол очень, очень плохо снятым. Может ли он быть снят хорошо?»

Годом позже в материале The Guardian Годар с гораздо большим вдохновением вспоминал впечатления от разгрома англичан венграми (6:3) на «Уэмбли» в 1953-м — матча, который обозначил переворот в восприятии англичан как хозяев футбола.

«Годар описывает первый просмотр венгерской команды, которая произвела революцию в мировом футболе, как «открытие, подобное современной живописи». Большинство венгерских игроков, отмечает он, были из «Гонведа», армейского клуба. Страна находилась под советской оккупацией.

Тем не менее, Пушкаш (армейский офицер) и его коллеги подошли к игре в свободном, удивительно раскованном стиле, который контрастировал с регламентацией повседневной жизни за Железным занавесом. Единственной командой, которая приблизилась к Венгрии Пушкаша, добавляет Годар, был «Аякс» времен Кройфа. «Все играли в атаке и обороне – это было похоже на фри-джаз».

«Я не люблю бокс, потому что не люблю войну»

В 1993 году Годар дал большое интервью о спорте журналу L’Équipe. Ниже – самые интересные цитаты.

«Между спортом и мной всегда были глубокие и страстные отношения. Это восходит к моему детству. В школе и колледже я занимался футболом, плаванием, баскетболом и лыжным спортом. Во время учебы всегда был частью небольших команд и клубов, пытался играть в баскетбол в «Стад Франсе» (клуб из Парижа – Sports.ru), но безуспешно.

Я не люблю бокс, потому что не люблю войну. Коррида? Понимаю, но в то же время я не принимаю то, чему подвергаются все эти животные.

Много занимался легкой атлетикой. На очень скромном уровне, но это позволило натренировать необходимую выносливость, чтобы снимать фильмы. Быть режиссером крайне утомительно: постоянно бегаешь, живешь на нервах. Утомительно! Для продолжительных 12 недель съемок требуется отличная физическая форма».

«У меня есть два учителя по теннису, они не помнят ни одного великого теннисного финала»

«Спортсмен пишет собственный роман. Он изобретает, демонстрирует дисциплину и производит творение, собственное произведение. Я читаю их приключения как романы, они сливаются с периодом моего отрочества. В этом есть определенная форма романтики. Настолько, что я помню все имена. Потрясен, что молодые люди всего этого не знают: Сюзанн Ленглен, Боротра (французские теннисисты, многократные победители турниров Большого шлема – Sports.ru).

Я могу перечислить всех, кто заставил меня трепетать: Затопек, Баннистер, Эллиотт (одни из лучших бегунов 50-х – Sports.ru).

Сейчас все эти имена неизвестны. У меня есть два учителя по теннису, они не помнят ни одного великого теннисного финала. Они не знают, почему чехи сильны в теннисе, а венгры в плавании. Они не анализируют. То же самое и с молодыми кинематографистами».

«Есть кризис доверия, но спортсмены не могут лгать»

«Спорт привлекает, потому что это одно из немногих мест, где люди видят работу. Спортсмен, не будучи интеллектуалом или артистом, не может лгать. Политик может лгать. Актер, который презентует себя мне или я, представляющийся инвестору и говорящий, что собираюсь снять лучший фильм в мире, можем обмануть себя. В спорте – нет. Есть истина – спортсмен, который говорит: «Я прыгаю на 2,10 м». Но за этим стоит работа, тренировки. Есть всеобщий кризис доверия, но спортсмены не могут лгать по существу. Вот почему мы любим спорт».

«Тур де Франс» должен проходить без комментаторов. Мы бы услышали звук велосипедов, дождя»

«Телевидение лишает спортсмена, творца – его работы. Мы сокращаем продолжительность, шум. Звук больше не слышен, либо сильно уменьшается, потому что его съедает комментарий. «Тур де Франс» должен проходить почти безмолвно. Мы бы услышали велосипеды, дождь…

Олимпийский комитет в Лозанне, Самаранч (президент МОК с 1980 по 2001 годы – Sports.ru) – это бизнесмены. Они отказываются понимать. Игроки? Наемники. Можно ли сказать, что наемники коррумпированы? Это не имеет смысла. Амбиции спортсменов такие же, как и у бизнесменов.

Спортсмены отклоняются от спортивного пути, когда думают, что они боги или полубоги. Судьба звезд меня не трогает. Эти звезды не так интересны. Не они меня больше всего интересуют. Ах, если бы по телевидению показывали матч четвертого дивизиона или провинциальную игру: вот это спорт! Но сегодня, где спорт?»

«Единственный фильм, хорошо снятый о спорте, к сожалению, это нацистское кино Лени Рифеншталь»

«Я люблю теннис, могу смотреть ,как 12-летний ребенок два часа бьет мяч в стену. Там, где я живу, есть футбольные матчи, которые должны соответствовать 30-му дивизиону: я могу смотреть их часами, потому что футбол – это вид спорта, который я очень люблю.

Я хотел бы снять партию в теннис, матч, но на это у меня ушел бы год... Хотя я предлагал снять Кубок Франции по футболу или «Ролан Гаррос».

Единственный фильм, хорошо снятый о спорте, к сожалению, это нацистское кино Лени Рифеншталь о берлинских Играх 1936 года. Во всех остальных мы никогда не видели спортсменов. Мы видим только мужчин или женщин, бегающих туда-сюда».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Larry Ellis/Express, Dennis Oulds/Central Press; en.wikipedia.org