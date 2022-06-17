«Зенит» партнерится с киргизским экипировщиком. Его любит президент Жапаров, а спортсмены иногда критикуют качество

Чемпион РПЛ уже заказывал золотые футболки.

На днях из Бишкека прилетела любопытная новость – киргизский экипировщик Bigser Sport будет делать форму для «Зенита».

Правда, петербуржцы быстро вышли с опровержением: «Представители клуба находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идет об экипировке для «Зенита». У клуба есть дочерняя компания «Зенит Премьер Футбол», которая управляет крупнейшим спортивным магазином для профессионалов в Петербурге – экипировочным центром. Наши представители подписали пока что только соглашение о намерениях к сотрудничеству в рамках развития нашего экипировочного центра Footballstore».

Представитель Bigser Sport подтвердил: компания подписала с «Зенит Премьер Футбол» «соглашение о намерении сотрудничать и заключить договор по разработке коллекции спортивной одежды, ее производству и поставке».

На вопрос о возможном техническом спонсорстве в Bigser Sport не ответили.

Зафиксируем: «Зенит» не будет играть в форме от Bigser Sport. Контракт с ними – часть побочного бизнеса клуба

Следующий сезон «Зенит», судя по всему, проведет в экипировке Nike – пока еще официального поставщика формы для клуба. По данным Bobsoccer, из-за санкционных ограничений «Зенит» не сможет рассчитывать на новый дизайн и будет выступать в том же комплекте, что и в сезоне-2021/22. Но это не все последствия: по данным телеграм-канала «Мутко против», Nike прекратит платежи по договору о техническом спонсорстве, и «Зениту» придется покупать экипировку, как это делают практически все клубы РПЛ.

Но какую конкретно роль Bigser Sport сыграет в жизни «Зенита»?

В информационном сообщении о контракте указано, что со стороны клуба договор подписал глава компании «Зенит Премьер Футбол» («ЗПФ») Владимир Терелюк, а произошло это в рамках Международного делового форума в столице Киргизии.

Интересно, что компания «Зенит Премьер Футбол» – одна из девяти (!) дочерних структур АО «ФК Зенит» – юрлица футбольного клуба. Дочки «Зенита» занимаются разнообразной деятельностью от радиовещания (радио «Зенит») до управления антикварным салоном «Русская старина» в центре Санкт-Петербурга.

За спортивную экипировку отвечают две структуры. Компания «Зенит-трейд» занимается продажей фирменной атрибутики клуба – управляет интернет-магазином и поставляет фирменный мерч в розничные точки. Компания «ЗПФ», которая и подписала договор с Bigser Sport, развивает бизнес по продаже широкого ассортимента спорттоваров. Часть этой деятельности – интернет-магазин FootballStore, который позиционирует себя как «крупнейший в России и странах СНГ мультибрендовый футбольный экипировочный центр».

На сайте указано, что центр предлагает более 3 тысяч наименований спортивной одежды и обуви ведущих мировых брендов – Nike, adidas, Puma, Diadora, Select, Joma и т.д. и предлагает клиентам экипировку «под ключ» – то есть с нанесением номеров, клубной эмблемы и логотипов спонсоров на комплекты формы.

По данным налоговой, этот побочный бизнес «Зенита» с каждым годом идет вверх – в 2021 году выручка составила 409 млн рублей (в 2014-м была 157 миллионов). Компания поставляла спортивную экипировку и госструктурам – в базе госзакупок содержится информация о 33 госконтрактах на 56 миллионов рублей. Среди основных заказчиков – бюджетные детские спортшколы Санкт-Петербурга и компания «Газпром», закупавшая форму для участников корпоративной спартакиады.

Можно предположить, что когда ряд западных брендов объявили о прекращении поставок продукции в Россию, российские фирмы-оптовики ищут им замену на тех рынках, откуда ввоз товаров не может быть прекращен. И Киргизия, которая входит в единый Таможенный союз с Россией, – очевидное место для поиска замены Nike и adidas.

Bigser Sport больше 30 лет – компания часто одевает Киргизию на Олимпиады, но за эту привилегию приходится сражаться

Bigser Sport ведет историю еще с конца 80-х. Компанию основал бегун на длинные дистанции Сергей Быковский. Вот как он об этом рассказывал в интервью газете «Вечерний Бишкек»: «Первые эксперименты по пошиву спортивной одежды я начал ставить еще в подростковом возрасте. Учился в спортклассе, одежда и обувь быстро изнашивались. И это на фоне всеобщего дефицита.

Лет в 14 я решил сам себе сшить спортивную форму. Попробовал. Получилось неплохо – даже на продажу смог изготовить. Позже меня даже за спекуляцию привлекали – тогда ведь запрещалось торговать. Когда к власти пришел Михаил Горбачев и начались какие-то послабления, я смог вполне легально в 1986 году открыть кооператив. Потом Союз развалился, и я начал вести дело уже в независимом Кыргызстане».

Быковский увидел перспективы такого бизнеса в Киргизии, несмотря на то, что многие предприниматели уезжали из страны.

«Во-первых, здесь я родился и вырос. Во-вторых, в Россию не поехал, наверное, потому что мыслил как бизнесмен. Я понимал, что в нашей стране легкая промышленность была сконцентрирована не случайно. Есть множество факторов, которые влияют на себестоимость продукции.

И среди них не последнюю роль играют месторасположение производства, наличие сырьевой базы, стоимость энергозатрат. Все это в советское время было учтено. В результате доля поставок товаров легпрома из нашей республики в остальные составляла около 70 процентов. Здесь были сосредоточены значительные производственные объемы, работали высококлассные специалисты, отрасль интенсивно развивалась. И я твердо был уверен, что все это нужно возобновлять».

Сейчас Bigser Sport позиционирует себя как дом спортивной моды, который включает полный цикл – от разработки дизайна до производства и маркетингового продвижения.

Дочь Быковского, многократная чемпионка Киргизии по художественной гимнастике Агата Быковская, одна из амбассадоров бренда.

Компания в основном работает на рынках Киргизии, Казахстана и России. На родине бренд несколько циклов подряд одевал спортсменов на Олимпийские и Азиатские игры. Иногда компании доверяли даже парадные комплекты.

Вот, например, открытие Олимпиады-2008.

Правда, комплект зашел не всем. «По итогам Олимпиады в Пекине общее мнение было таково: профиль компании Bigser – это спортивная экипировка. Поэтому на летние Игры-2012 парадную форму нам отшил дом моды «Дильбар», – признавался генсек НОК Киргизии Саламат Эргешов.

В Лондоне-2012 не все гладко было даже со спортивной экипировкой. «Так получилось, что не все ребята получили форму вовремя. Группа людей, в том числе и сотрудники НОК, которые вылетали первыми, улетели без нее. Мы получили форму уже на месте», – продолжал Эргешов.

Кроме того, по словам главы НОК, форма не соответствовала требованиям МОК по логотипам: «Со стороны олимпийского комитета были серьезные претензии к нашей форме по поводу использования их олимпийских колец. Мы сразу же обратились к компании Bigser. Они отправили нам ткани, которыми мы могли бы закрыть кольца, но в итоге нам пришлось сделать это обычным скотчем. Такой осадок остался после Игр в Лондоне».

На Азиаде-2014 приключения продолжились – киргизские спортсмены и тренеры отказывались носить форму от Bigser. По словам чиновника из Госагентства физкультуры и спорта Каната Арпачиева, они жаловались на качество.

Быковский тогда ответил своеобразно – спортсмены, которые делают заявления о предпочтении других брендов, поступают непатриотично.

«Я не знаю, что сказать и по какой причине они не хотят носить нашу одежду. Мы подходим индивидуально к каждому спортсмену, и нам необходимо заранее знать о составе сборной, чтобы все было сработано на пятерку. Комплект формируется индивидуально, мы используем качественные материалы и краски. Тем более в своей работе используем госстандарты. И наше качество, и дизайн не раз высоко оценивали на международной арене».

Вот мнение о Bigser Sport уже из 2020-го – от многократного чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова: «Эту компанию я знаю почти 30 лет. Когда-то сам носил ее форму. Раньше она смотрелась не так красиво, сейчас – гораздо лучше».

Впрочем, конфликт вспыхнул и перед последней Олимпиадой в Токио. В Bigser Sport обиделись, что НОК Киргизии договорился не с ними, а с китайским экипировщиком Tectop. Быковский сначала гневно выступил в соцсетях, снова сделав упор на патриотизм: «Профессиональных дизайнеров нашей компании высоко ценят во многих странах, в том числе в Казахстане и России. Эти и многие другие партнеры активно с нами работают. Но дома Bigser Sport игнорируют. Очевидно, что-то не так с чувством патриотизма у наших чиновников».

А уже на следующий день компания созвала пресс-конференцию. «11 января мы предложили спортивным властям бесплатно одеть олимпийскую сборную, – начала представитель Bigser Оксана Львова. – 30 января Госагентство по молодежной политике, физической культуре и спорту объявило конкурс среди дизайнеров на парадную и спортивную экипировку. Но 31 января НОК нашей страны объявил, что команда Кыргызстана поедет в Японию в форме китайской компании Tektoр».

А дальше все запуталось. Генсек НОК Эргешов на ответной пресс-конференции: «Я опровергаю слова представителей Bigser Sport о том, что они обращались к нам по поводу пошива формы. А вообще эта история началась еще на Олимпиаде в Лондоне. Тогда у представителей МОК возникли претензии к нашей форме, которая была пошита компанией Bigser Sport. Поэтому на следующую Олимпиаду – в Бразилии – мы закупили форму всемирно известной компании Joma».

Китайцы тоже поставляли все бесплатно. Однако шумиха, похоже, все же дала о себе знать. В Токио местных спортсменов одевали обе компании. Возможно, сыграло роль и то, что Олимпиада состоялась на год позже (предыдущий контракт с Tektop действовал с 2018-го по 2020-й).

Быковский утверждает, что в Токио Bigser экипировал представителей больше 25 стран (это рекорд компании). Больше всего запомнился борцовский комплект от Bigser с пастью акулы.

Кажется, в ближайшее время у компании подобных недопониманий с властями не предвидится. Bigser Sport теперь носит президент страны Садыр Жапаров.

С «Зенитом» бренд из Киргизии тоже уже успел посотрудничать. В этом сезоне компания сделала петербуржцам золотые чемпионские футболки.

Теперь бренд намерен разработать для клуба совместную коллекцию.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев; instagram.com/sergei_bykovskii; instagram.com/bigser_sport; AFP/William WEST