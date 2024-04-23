Пять звезд НХЛ, чьи набранные очки стоили дороже всего в этом сезоне

НХЛ учит нас тому, что звезды хоть и не могут выиграть Кубок Стэнли в одиночку, но оказывают огромное влияние на результаты команды.

Никита Кучеров поучаствовал почти в 50% заброшенных шайб «Тампы» и помог ей выйти в плей-офф. Нэтан Маккиннон на другой планете даже в сравнении с партнерами по сильному «Колорадо», а Коннор Макдэвид фактически равно «Эдмонтон». Все они получают солидную зарплату, и каждый полностью отрабатывает эти деньги.

Но есть и другая сторона спектра, та, где звездным игрокам платят много, а пользы от них в лучшем случае мало, а в худшем – она отрицательная. О них и поговорим.

Так как речь пойдет об очках за результативность, логично учитывать только тех игроков, кто по роду деятельности обязан их набирать. Проще говоря, никаких защитников и вратарей в этом антирейтинге не будет.

Звездой мы будем считать только тех игроков, кто получает звездную или близкую к ней зарплату. За ориентир возьмем 7,5 млн долларов. Это поможет исключить средних хоккеистов, играющих ниже ожиданий, и силовиков, которым платят не за голы, а за работу в меньшинстве и толкотню у бортов.

Чтобы в рейтинг попали только те, кто действительно слабо выступал, а не травмированные и пропустившие много времени хоккеисты, учитывать будем только тех, кто провел минимум 60 матчей в этой регулярке.

Наши соискатели – форварды, получающие 7,5 млн долларов и более, сыгравшие больше 60 матчей в нынешнем сезоне.

Примечание: в НХЛ зарплата и кэпхит игрока могут отличаться. Кэпхит – сумма, которая учитывается под потолком клуба.

Рассмотрим действующий контракт Александра Овечкина. Три года назад он подписал договор с «Вашингтоном» на 5 лет и 47,5 млн долларов, что равно 9,5 млн за сезон. Эта сумма и пошла команде под потолок. Однако в этом году форвард получил всего 1 млн долларов зарплаты. Большую часть, а именно 34,5 млн, Овечкину выплатили сразу как подписной бонус, лига такое не запрещает.

Нас, болельщиков, интересует в первую очередь кэпхит. Именно он влияет на возможности команды. Как говорил Альберт Эйнштейн Джейсон Стэтхэм, с большим кэпхитом приходит большая ответственность. Поэтому суммы, указанные в тексте, будут относиться к нему, а не к фактическому окладу.

Для сравнения, вот сколько стоили очки других достойных упоминания игроков:

Кучеров – 65 972 доллара за 1 очко

Маккиннон – 91 304 доллара

Кросби – 92 553 доллара

Макдэвид – 94 696 долларов

Овечкин – 146 153 доллара

5 место. Джонатан Юбердо, «Калгари» – 201 923 доллара за 1 очко

Трудно быть «Калгари». В сезоне-2021/22 команда вошла в тройку лучших в Западной конференции, а Линдхольм, Годро и Мэтью Ткачак разрывали лигу, попутно устанавливая один рекорд за другим, но в межсезонье двое из них команду покинули.

Годро стал свободным агентом и уехал поднимать «Коламбус», а Ткачака обменяли во «Флориду» на Уигара и Юбердо. Учитывая, что «Калгари» произвел размен крайними форвардами, набравшими больше 100 очков за сезон, получив в довесок приличного защитника и пик первого раунда драфта, в тот момент сделка оценивалась как вполне хорошая для канадцев.

Но спустя два года, кажется, что есть однозначный победитель. Ткачак в первом же сезоне за новый клуб повторил успех: набрал больше 100 очков и вывел команду в финал Кубка Стэнли бескомпромиссной игрой на обеих сторонах площадки. Юбердо после 115 очков за «Флориду» сподобился только на 55 за «Калгари» и не вышел в плей-офф. В этом году ситуация не лучше – 52 (12+40) очка за 80 матчей.

Если послушать болельщиков канадской команды, можно узнать много нового об игроке и всех его родственниках до девятого колена. Контракт на 10,5 млн за сезон на 8 лет очень сильно подогревает градус дискуссий о нем.

При просмотре игр «Флэймс» видно, как грусть Юбердо буквально сочится через экран, но понять его можно. Начнем с того, что уходить из «Флориды» он не планировал. Обмен стал для него неожиданностью, а реакция игрока вошла в мемы. Оказавшись в Канаде, он попал в жесткую систему Дэррила Саттера и быстро захандрил.

В этом сезоне тренер поменялся, а 30-летний форвард – нет. Он также бесполезен без шайбы, плох в единоборствах и довольно медлителен. Канадцы называют его самой переоцененной звездой с точки зрения набора навыков, и с этим тяжело спорить.

10,5 млн ему будут платить еще 7 лет. Да, трудно быть «Калгари».

4 место. Шон Кутюрье, «Филадельфия» – 203 947 долларов

«Филадельфия» находится в стадии перестройки и, даже несмотря на это, вполне могла попасть в плей-офф, если бы не отстранение основного вратаря Харта за [возможное] сексуальное насилие в буйной юности.

Руководить перестройкой позвали Джона Тортореллу – настоящего олдскульного тренера с такими же взглядами на хоккей. Для банды молодых необстрелянных парней, то что надо. Для 31-летнего центра с толстой медкартой – не очень.

Кутюрье пропустил половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23 из-за травмы спины с последующими операциями. Контракт на 7,75 млн в год на 8 лет был подписан еще до этого, хотя общие проблемы игрока со здоровьем были известны.

Если хотите ощутить всю боль этого мира – почитайте отчеты о травмах Кутюрье. Только в нынешнем сезоне он получил четыре повреждения, причем речь идет о задокументированных травмах, из-за которых он пропускал матчи.

Шон вернулся в состав перед началом регулярки, но дела у игрока пошли скверно. Очков он набирал мало, да и отношения с сержантом Тортореллой не слишком ладились. Тот даже отправлял Кутюрье в ложу прессы, отстранив от матча с «Торонто» за недостаточное старание, хотя для Тортса это довольно стандартный ход, ничего личного. Сложно сказать, насколько он сработал, ведь после возвращения ничего не поменялось.

Кутюрье набрал 38 (11+27) очков за 74 матча, но его сила всегда была в защитных навыках. Он даже выигрывал «Селке Трофи» – награду лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. Сейчас от того Шона мало что осталось. Ему стоит позвонить парню, который сделал из травматичного в начале карьеры Сидни Кросби машину, играющую 82 матча в 36 лет. Хуже точно не будет.

3 место. Пьер-Люк Дюбуа, «Лос-Анджелес» – 212 500 долларов

В этом сезоне у «Виннипега» вполне хватает поводов для радости: команда уверенно попала в плей-офф, прилично усилилась на дедлайне, и за них играет лучший вратарь НХЛ по итогам регулярки, но не менее веский повод – достойная компенсация при обмене Пьер-Люка Дюбуа.

У франкоканадца к 25 годам сложилась репутация не то скандалиста, не то бунтаря. То, что задрафтованный «Коламбусом» игрок поругался с Тортореллой, тогда тренировавшим клуб – ничего удивительного, но вот устроить публичный демарш решится не каждый. Молодого, результативного и свободолюбивого парня обменяли из заштатного американского городка в такой же, но в Канаде.

Есть отбросить предубеждения и посмотреть на статистику, а еще лучше на игру Дюбуа в «Виннипеге», то можно увидеть много хорошего: по 60+ очков в каждом из двух полных сезонов, очевидный игровой прогресс и высокий потолок развития.

Сам же игрок не планировал оставаться в клубе на долгий срок, поэтому «Джетс» воспользовались хорошим спросом на игрока и по привычной для баскетбола схеме «сайн-энд-трейд» (подпиши-и-обменяй), его тут же отправили в «Лос-Анджелес». Канадцы получили трех игроков (Виларди, Иафалло и Купари), которым сразу нашли место в основе и пик второго раунда. «Кингс» достался Дюбуа и свежеподписанный контракт на 8 лет и 8,5 млн долларов за сезон.

Большая команда, наконец-то большой город, теперь форвард покажет всем скептикам, где раки зимуют. Но первый его год разочаровал всех, включая самого игрока – 40 (16+24) очков в 82 матчах, место в третьем звене и второй худший показатель полезности в команде – «минус 9».

У Дюбуа будут шансы исправить положение: он молод, контракт действует еще 7 лет, а система «Лос-Анджелеса» требует времени на адаптацию. Пока же он оправдывает прогнозы Боба Хартли, год назад сказавшего: «Дюбуа – это игрок третьего звена в команде, претендующей на Кубок Стэнли».

2 место. Евгений Кузнецов, «Вашингтон»/»Каролина» – 325 000 долларов

История Кузнецова настолько же неоднозначная, как и он сам. Никто из болельщиков «Вашингтона» не забудет Кубок Стэнли и 32 (12+20) очка в 24 матчах плей-офф 2018 года, другие же вспомнят историю с белым порошком и периодическую апатию на льду.

С одной стороны – всплески гениальности, с другой – невозможность бороться с хоккейной рутиной. Возможно, Кузнецов – это Кучеров, который не смог. Не смог влюбиться в хоккей настолько, что тренировался бы в гараже или усердно работал над игрой у борта.

В июле 2017 года Кузнецову дали в «Вашингтоне» контракт на 8 лет и 7,8 миллиона за сезон. Контракт более чем адекватный, с учетом потенциала и уровня игры россиянина. Шесть из них Евгений отработал полностью, хотя шестой год уже вызывал массу вопросов. Тогда еще была вера, что дело в тренере/системе/положении звезд на небе, а не в Кузе.

На седьмой год падение продолжилось: сначала он обратился в программу помощи игрокам НХЛ (причины остались неизвестны), затем «Вашингтон» отправил его на драфт отказов → АХЛ → обмен в «Каролину».

История с «Харрикейнс» не написана до конца, команду ждет плей-офф, да и контракт действует еще год, но в регулярке его статистика не лучше, чем была до ухода из «Вашингтона» – 20 игр, 7 (2+5) очков. За две команды в этой регулярке он набрал 24 балла в 63 матчах и вошел во все списки самых больших разочарований сезона.

Кто знает, возможно, птичка еще взлетит, ведь Кузнецову всего 31 год. Примеры чудесного возрождения в НХЛ были, и таланту уровня Евгения это под силу. Весь вопрос, а есть ли желание работать и, самое главное, терпение?

1 место. Райан Джохансен, «Колорадо»/»Филадельфия» – 347 826 долларов

Джохансена я впервые увидел и запомнил на молодежном ЧМ-2010 в Баффало, том самом, где сборная России отыгралась с 0:3 в финале с Канадой. Большой, сильный, с быстрыми руками, он наводил ужас на защиту каждый раз, когда приезжал на пятак. Райан ушел под четвертым общим номером на драфте и заслуженно был в топе всех рейтингов самых перспективных игроков по своему возрасту.

Он был неплох в составе «Коламбуса», но пика достиг в «Нэшвилле», где помог команде выйти в финал Кубка Стэнли в 2017-м и выиграть Президентский кубок за наибольшее количество очков в регулярке-2017/18.

С возрастом Джохансен замедлился, и это сильно сказалось на его игре. Он просто перестал успевать приезжать в нужные точки на льду. Если вы спросите болельщиков «Нэшвилла», то многие из них скажут, что после получения крупного долгосрочного контракта игрок перестал стараться и выкладываться.

Ситуация с кэпхитом у него близкая к Кузнецову – 8 миллионов на 8 лет. Канадец успел отыграть шесть из них, когда «Нэшвилл», так и не сумевший выиграть Кубок Стэнли, ушел на перезагрузку и скинул остаток контракта 31-летнего форварда в «Колорадо». Там как раз продолжали поиск центра во второе звено.

Это был последний шанс вернуться на топ-уровень. «Колорадо» совсем недавно был чемпионом, и состав у них более чем неплохой. На выходе получился оглушительный провал. Первые звенья Джохансен не потянул, в нижних – был медлителен и приносил мало пользы. В дедлайн «Колорадо» обменял игрока в «Филадельфию», за которую он так ни разу и не сыграл из-за травмы. В сухом остатке – 23 очка за 63 матча и первое место в этом рейтинге.

Генеральный менеджер «Флайерс» уже сказал, что игрок не входит в планы команды, поэтому Джохансена ждет обмен, выкуп или завершение карьеры из-за травмы в это межсезонье.

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