22 комментария

Месси затащил «Интер» во второй финал подряд – с ассистом на 90+7! Камбэкнули с 0:2 против лидера МЛС
Футбольный US Open.
Перерождение «Интер Майами» после приезда Лионеля Месси продолжается: клуб вышел в финал уже второго турнира подряд. На этот раз команда пробилась в финал Открытого кубка США (да, еще один кубок).
Победили снова с драмой: горели 0:2, спаслись на 90+7 (после двух ассистов Месси), вырвали победу в серии пенальти
В полуфинале Кубка встретились первая («Цинциннати») и последняя («Интер») команды МЛС. Фаворит уверенно вел 2:0 вплоть до 68-й минуты, но затем в очередной раз сыграл фактор Лео.
Аргентинец подал со штрафного, а 23-летний эквадорский нападающий Леонардо Кампана замкнул.
Эта же связка спасла «Интер» от вылета уже на 97-й минуте: Месси радиоуправляемой передачей снова нашел голову Кампана – эквадорец не подвел.
В экстра-таймах соперники обменялись голами: причем «Интер» впервые повел в счете, но не удержал преимущество. Все решилось в серии пенальти, где флоридцы оказались удачливее – 5:4. Месси по традиции пошел бить первым и спокойно закатил мяч в сетку.
«Месси сказал нам, что нужно верить. Он сказал, что мы победим, потому что после той работы, которую мы проделали на поле, проиграть невозможно. Лео – настоящий лидер, он говорит в каждом матче, на каждой тренировке», – поделился Кампана после игры.
Главный тренер «Интера» Херардо Мартино тоже отмечает характер – и нового лидера команды: «Если и есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это «интенсивность». Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире».
Месси преображает «Интер».
• Лео забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Каждый раз он бил первым.
• «Интер» с Месси выиграл все 8 матчей, команда забила в них 25 голов. Аргентинец не уходил без забитого мяча 7 игр подряд, теперь его голевая серия прервалась. Но по-прежнему идет его результативная серия, так как Лео не остался без ассистов.
Так, а что это за турнир? И когда уже МЛС?
У Кубка США непривычно длинная для американского соккера история – он основан аж в 1913 году, это старейшее футбольное соревнование страны. Турнир ежегодный, участвует 100 команд (в том числе любительские), победитель получает место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ («Интер» уже в турнире благодаря победе в Кубке лиг).
С момента дебюта МЛС в 1996 году клубы из этой лиги доминируют в турнире: они забрали все кубки, кроме розыгрыша-1999 (тогда неожиданно победил «Рочестер Райнос» из второго по значимости дивизиона). При этом история соревнования позволяет лидировать по победам в турнире давно уже не существующим «Бетлехем Стил» и «Маккаби Лос-Анджелес» (у обоих клубов по 5 кубков).
Турнир носит имя Ламара Ханта – важного предпринимателя в области спорта: он один из из основателей Американской футбольной лиги и Североамериканской футбольной лиги, организатор первого Супербоула, создатель и владелец «Даллас Тексанс» (в дальнейшем выступавшего в НФЛ как «Канзас-Сити Чифс»), владелец футбольных «Даллас Торнадо», «Коламбус Крю», «Канзас-Сити Уизардс» и «Даллас Берн» (МЛС), один из основателей баскетбольного «Чикаго Буллз».
В финале Кубка «Интер» сыграет с «Хьюстон Динамо» – 27 сентября. Но перед этим Месси наконец дебютирует в МЛС: 27 августа с «НЙ Ред Буллс» на выезде и 31 августа с «Нэшвиллом» дома.
У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩
Месси − самый титулованный футболист мира. Наконец-то обогнал Дани Алвеса
Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons
Златан за 2 полноценных сезона в топовом ЛА Гэлакси:
0 трофеев
0 финалов
0 раз лучший бомбардир какого-либо турнира
Месси за первый месяц в последней команде МЛС:
Выиграл международный трофей
Вышел в финал Кубка США
Лучший бомбардир Кубка Лиг
В МЛС раньше тоже переходили топ игроки, но никто с ходу не показывал такой уровень как Лео, еще и играя в последней команде регулярного чемпионата.
what you’ve just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.