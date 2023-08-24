22 комментария

Лео и Криш
Блог

Месси затащил «Интер» во второй финал подряд – с ассистом на 90+7! Камбэкнули с 0:2 против лидера МЛС

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Кубок США Кубок США
МЛС МЛС
Цинциннати Цинциннати
Футбол Футбол

Футбольный US Open.

Перерождение «Интер Майами» после приезда Лионеля Месси продолжается: клуб вышел в финал уже второго турнира подряд. На этот раз команда пробилась в финал Открытого кубка США (да, еще один кубок). 

Победили снова с драмой: горели 0:2, спаслись на 90+7 (после двух ассистов Месси), вырвали победу в серии пенальти

В полуфинале Кубка встретились первая («Цинциннати») и последняя («Интер») команды МЛС. Фаворит уверенно вел 2:0 вплоть до 68-й минуты, но затем в очередной раз сыграл фактор Лео.

Аргентинец подал со штрафного, а 23-летний эквадорский нападающий Леонардо Кампана замкнул.

Эта же связка спасла «Интер» от вылета уже на 97-й минуте: Месси радиоуправляемой передачей снова нашел голову Кампана – эквадорец не подвел.

В экстра-таймах соперники обменялись голами: причем «Интер» впервые повел в счете, но не удержал преимущество. Все решилось в серии пенальти, где флоридцы оказались удачливее – 5:4. Месси по традиции пошел бить первым и спокойно закатил мяч в сетку.

«Месси сказал нам, что нужно верить. Он сказал, что мы победим, потому что после той работы, которую мы проделали на поле, проиграть невозможно. Лео – настоящий лидер, он говорит в каждом матче, на каждой тренировке», – поделился Кампана после игры. 

Главный тренер «Интера» Херардо Мартино тоже отмечает характер – и нового лидера команды: «Если и есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это «интенсивность». Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире». 

Месси преображает «Интер». 

• Лео забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Каждый раз он бил первым.

• «Интер» с Месси выиграл все 8 матчей, команда забила в них 25 голов. Аргентинец не уходил без забитого мяча 7 игр подряд, теперь его голевая серия прервалась. Но по-прежнему идет его результативная серия, так как Лео не остался без ассистов.

Так, а что это за турнир? И когда уже МЛС?

У Кубка США непривычно длинная для американского соккера история – он основан аж в 1913 году, это старейшее футбольное соревнование страны. Турнир ежегодный, участвует 100 команд (в том числе любительские), победитель получает место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ («Интер» уже в турнире благодаря победе в Кубке лиг).

С момента дебюта МЛС в 1996 году клубы из этой лиги доминируют в турнире: они забрали все кубки, кроме розыгрыша-1999 (тогда неожиданно победил «Рочестер Райнос» из второго по значимости дивизиона). При этом история соревнования позволяет лидировать по победам в турнире давно уже не существующим «Бетлехем Стил» и «Маккаби Лос-Анджелес» (у обоих клубов по 5 кубков).

Турнир носит имя Ламара Ханта – важного предпринимателя в области спорта: он один из из основателей Американской футбольной лиги и Североамериканской футбольной лиги, организатор первого Супербоула, создатель и владелец «Даллас Тексанс» (в дальнейшем выступавшего в НФЛ как «Канзас-Сити Чифс»), владелец футбольных «Даллас Торнадо», «Коламбус Крю», «Канзас-Сити Уизардс» и «Даллас Берн» (МЛС), один из основателей баскетбольного «Чикаго Буллз».

В финале Кубка «Интер» сыграет с «Хьюстон Динамо» – 27 сентября. Но перед этим Месси наконец дебютирует в МЛС: 27 августа с «НЙ Ред Буллс» на выезде и 31 августа с «Нэшвиллом» дома.

У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩

Месси − самый титулованный футболист мира. Наконец-то обогнал Дани Алвеса

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuryanin
Динамо - Интер - неплохая вывеска.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Рад за него. Наслаждается футболом⚽️
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen_Hazard
Прошел футбол и решил поиграть на уровне любителя, показать пиндосам кто тут батя
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Dmitrii Shuka
Две одинаковых ситуации Рони с 0-2 в 4-2, с голевой передачей Новости об этом Роналду накричал на судью из-за неназначенных пенальти и толкнул человека с телефоном после 1-го тайма матча с «Шабаб Аль-Ахли» Месси с 0-2 в 3-3 пендали с голевой передачей Месси затащил «Интер» во второй финал подряд – с ассистом на 90+7! Камбэкнули с 0:2 против лидера МЛС Как сказал один пользователь, мы в матрице...
Как ситуации могут быть одинаковыми, если Месси не истерил, не требовал поставить левые пенальти, не кричал на судью и не толкнул человека?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BAGRAM-1989
В США в 70-х успешно выступали мастера мирового футбола: Пеле, Круифф, Эйсебио, Бест, Беккенбауэр, Герд Мюллер, Неескенс, Крол, Ренсенбринк. И теперь время Месси!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BuTaJIbKa
По видео видно, что реально радуется, а не тупо отрабатывает и доигрывает. Красавчик
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Напрашивается сравнение с распиаренным Ибрагимовичем.

Златан за 2 полноценных сезона в топовом ЛА Гэлакси:
0 трофеев
0 финалов
0 раз лучший бомбардир какого-либо турнира

Месси за первый месяц в последней команде МЛС:
Выиграл международный трофей
Вышел в финал Кубка США
Лучший бомбардир Кубка Лиг

В МЛС раньше тоже переходили топ игроки, но никто с ходу не показывал такой уровень как Лео, еще и играя в последней команде регулярного чемпионата.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Zombieset
Что там за лига такая, что Месси не успел перейти, еще лето не закончилось, а он уже во втором финале играет? Там каждые три матча финал что ли?
Там сезон не такой как в Европе, можно сказать, что там уже заключительная часть сезона, в октябре закончиться регулярный чемпионат, а следующий начнется только в Марте.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GromwuD
Ответ Alex Serpen
МЛС - чемпионат уровня Медиалиги. Зачем это на главной?
ну да, ну да....билет в випку на Месси поди стоит как все билеты на медиалигу)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
Ответ Alex Serpen
МЛС - чемпионат уровня Медиалиги. Зачем это на главной?
То ли дело 14 из 18 команд саудовской Аравии, где все ноунеймы саудовцы играют. Там-то да уровень. Их матчи очень интересно смотреть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
В это время Кринж опускает Аль-Наср на 15-ю строчку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitali Freeman
На фоне Акосты из Цинцинатти даже Месси высоким кажется.. капец он мелкий 😯
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Месси во всех чемпионатах и турнирах, показывает свой высочайший класс футболиста!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Siveluz
Ответ VERBLYUD
Напрашивается сравнение с распиаренным Ибрагимовичем. Златан за 2 полноценных сезона в топовом ЛА Гэлакси: 0 трофеев 0 финалов 0 раз лучший бомбардир какого-либо турнира Месси за первый месяц в последней команде МЛС: Выиграл международный трофей Вышел в финал Кубка США Лучший бомбардир Кубка Лиг В МЛС раньше тоже переходили топ игроки, но никто с ходу не показывал такой уровень как Лео, еще и играя в последней команде регулярного чемпионата.
Ибра в МЛС, 56 игр, 52 гола. какие вопросы вообще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Siveluz
Ибра в МЛС, 56 игр, 52 гола. какие вопросы вообще?
А где трофеи? Набил мусорную статистку, которая не принесла команде титулы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitrii Shuka
Ответ VERBLYUD
Как ситуации могут быть одинаковыми, если Месси не истерил, не требовал поставить левые пенальти, не кричал на судью и не толкнул человека?
Ну это получается тогда не спортивная новость, а желтуха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
Ответ Dmitrii Shuka
Две одинаковых ситуации Рони с 0-2 в 4-2, с голевой передачей Новости об этом Роналду накричал на судью из-за неназначенных пенальти и толкнул человека с телефоном после 1-го тайма матча с «Шабаб Аль-Ахли» Месси с 0-2 в 3-3 пендали с голевой передачей Месси затащил «Интер» во второй финал подряд – с ассистом на 90+7! Камбэкнули с 0:2 против лидера МЛС Как сказал один пользователь, мы в матрице...
напомнили мем
what you’ve just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий