22 комментария

Футбольный US Open.

Перерождение «Интер Майами» после приезда Лионеля Месси продолжается: клуб вышел в финал уже второго турнира подряд. На этот раз команда пробилась в финал Открытого кубка США (да, еще один кубок).

Победили снова с драмой: горели 0:2, спаслись на 90+7 (после двух ассистов Месси), вырвали победу в серии пенальти

В полуфинале Кубка встретились первая («Цинциннати») и последняя («Интер») команды МЛС. Фаворит уверенно вел 2:0 вплоть до 68-й минуты, но затем в очередной раз сыграл фактор Лео.

Аргентинец подал со штрафного, а 23-летний эквадорский нападающий Леонардо Кампана замкнул.

Эта же связка спасла «Интер» от вылета уже на 97-й минуте: Месси радиоуправляемой передачей снова нашел голову Кампана – эквадорец не подвел.

В экстра-таймах соперники обменялись голами: причем «Интер» впервые повел в счете, но не удержал преимущество. Все решилось в серии пенальти, где флоридцы оказались удачливее – 5:4. Месси по традиции пошел бить первым и спокойно закатил мяч в сетку.

«Месси сказал нам, что нужно верить. Он сказал, что мы победим, потому что после той работы, которую мы проделали на поле, проиграть невозможно. Лео – настоящий лидер, он говорит в каждом матче, на каждой тренировке», – поделился Кампана после игры.

Главный тренер «Интера» Херардо Мартино тоже отмечает характер – и нового лидера команды: «Если и есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это «интенсивность». Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире».

Месси преображает «Интер».

• Лео забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Каждый раз он бил первым.

• «Интер» с Месси выиграл все 8 матчей, команда забила в них 25 голов. Аргентинец не уходил без забитого мяча 7 игр подряд, теперь его голевая серия прервалась. Но по-прежнему идет его результативная серия, так как Лео не остался без ассистов.

Так, а что это за турнир? И когда уже МЛС?

У Кубка США непривычно длинная для американского соккера история – он основан аж в 1913 году, это старейшее футбольное соревнование страны. Турнир ежегодный, участвует 100 команд (в том числе любительские), победитель получает место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ («Интер» уже в турнире благодаря победе в Кубке лиг).

С момента дебюта МЛС в 1996 году клубы из этой лиги доминируют в турнире: они забрали все кубки, кроме розыгрыша-1999 (тогда неожиданно победил «Рочестер Райнос» из второго по значимости дивизиона). При этом история соревнования позволяет лидировать по победам в турнире давно уже не существующим «Бетлехем Стил» и «Маккаби Лос-Анджелес» (у обоих клубов по 5 кубков).

Турнир носит имя Ламара Ханта – важного предпринимателя в области спорта: он один из из основателей Американской футбольной лиги и Североамериканской футбольной лиги, организатор первого Супербоула, создатель и владелец «Даллас Тексанс» (в дальнейшем выступавшего в НФЛ как «Канзас-Сити Чифс»), владелец футбольных «Даллас Торнадо», «Коламбус Крю», «Канзас-Сити Уизардс» и «Даллас Берн» (МЛС), один из основателей баскетбольного «Чикаго Буллз».

В финале Кубка «Интер» сыграет с «Хьюстон Динамо» – 27 сентября. Но перед этим Месси наконец дебютирует в МЛС: 27 августа с «НЙ Ред Буллс» на выезде и 31 августа с «Нэшвиллом» дома.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons