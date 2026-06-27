«Зенит» купит Аугусто за 15+5 млн евро, зарплата форварда – 2+ млн за сезон без учета бонусов. Бразилец возьмет 9-й номер (Иван Карпов)

Форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто выбрал игровой номер в «Зените».
По информации инсайдера Ивана Карпова, 22-летний бразилец будет выступать за петербургский клуб под 9-м номером.
Ранее этот номер в «Зените» носили, в частности, Саломон Рондон, Александр Бухаров, Фатих Текке, Александр Кокорин, Жерсон и Джон Дуран.
Сообщается, что на следующей неделе Аугусто прибудет в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит 15 млн евро, еще 5 млн евро предусмотрены в виде бонусов.
Зарплата игрока будет чуть больше 2 млн евро за сезон без учета личных бонусов. Контракт Аугусто с «Зенитом» будет рассчитан на 5 лет.
По другим данным, «Зенит» заплатит 18+2 млн евро или 16+4 млн.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Аугусто провел 32 матча и забил 13 голов. Его статистика – здесь.
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