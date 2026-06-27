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  4. «Зенит» купит Аугусто за 15+5 млн евро, зарплата форварда – 2+ млн за сезон без учета бонусов. Бразилец возьмет 9-й номер (Иван Карпов)

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«Зенит» купит Аугусто за 15+5 млн евро, зарплата форварда – 2+ млн за сезон без учета бонусов. Бразилец возьмет 9-й номер (Иван Карпов)
«Зенит» заплатит за Аугусто 15+5 млн евро.

Форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто выбрал игровой номер в «Зените».

По информации инсайдера Ивана Карпова, 22-летний бразилец будет выступать за петербургский клуб под 9-м номером.

Ранее этот номер в «Зените» носили, в частности, Саломон Рондон, Александр Бухаров, Фатих Текке, Александр Кокорин, Жерсон и Джон Дуран.

Сообщается, что на следующей неделе Аугусто прибудет в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит 15 млн евро, еще 5 млн евро предусмотрены в виде бонусов.

Зарплата игрока будет чуть больше 2 млн евро за сезон без учета личных бонусов. Контракт Аугусто с «Зенитом» будет рассчитан на 5 лет.

По другим данным, «Зенит» заплатит 18+2 млн евро или 16+4 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Аугусто провел 32 матча и забил 13 голов. Его статистика – здесь.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Фелипе Аугусто да Силва
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Комментарии

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Логично было бы взять 8-й, а 9-й оставить Сентябриньо.
А ведь когда за этот номер играл Кокорин...
Ответkokorin91
А ведь когда за этот номер играл Кокорин...
.....и Дуран
ну нападающий Зениту конечно нужен... Семак конечно гений, но два раза подряд взять золото с одним нападающим уровня Соболева, это даже для него было бы слишком
По другим данным, Зенит заплатит 70+ 2²-45-14 млн.ойро
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