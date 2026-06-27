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  4. Морган о Роналду: «В 41 год он в теле 30-летнего мужчины. Криштиану показывает, что возраст – это просто число. Он невероятный пример для подражания»

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Морган о Роналду: «В 41 год он в теле 30-летнего мужчины. Криштиану показывает, что возраст – это просто число. Он невероятный пример для подражания»
Морган о Роналду: в 41 год он в теле 30-летнего мужчины.

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан и телеведущий Пирс Морган обсудили физическую форму форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Саймон Джордан: Единственное, от чего я хотел бы предостеречься – это идея о том, что мы должны превозносить Роналду, потому что ему 41 год, и он по-прежнему полон энтузиазма, меня просто коробит, если честно.

Пирс Морган: Да, но знаете, что бы я на это сказал? Я думаю, он невероятный пример для подражания, не так ли? Потому что он показывает вам, что возраст – это просто число. Ему 41 год, и он, вероятно, в теле 30-летнего мужчины. Я думаю, он ведет себя безупречно.

Саймон Джордан: Он очень внимателен к своему телу. Это не тревожит, а настораживает. Я не трачу свое время на анализ тел других мужчин, Пирс.

Пирс Морган: Если вы заглянете в мою ленту в Х, то увидите, что мой закрепленный твит – это клип, в котором Роналду смотрит на меня и говорит: «Да, я вижу, что у тебя хороший пресс».

Саймон Джордан: Он потрясающий игрок и к тому же гребаный лжец. Это просто комплимент из жалости.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: ютуб Пирса Моргана
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Комментарии

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Как тридцатилетний мужчина сообщаю, не в моём
И мозгами тринадцатилетка
видели мы как с него уже песок сыпется ...)))
ум 15 летнего кстати
Ну вот, а то: Джорджина, Джорджина. Мы догадывались.)
Роналду уже больше спринтер, (как на свой 2 гол с узбеками), но марафон, что бы по кд бегать, создавать зоны, всю игру, он уже не способен. Да скорость у него есть, осталась, но всю игру так спринтовать он не может, поэтому лучше с замены.
Я бы уточнил: в туловище 30-летнего.
Морган столько говорит о Роналдо, что даде подозрильно как то, особенно про его тело 😁
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