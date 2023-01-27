37 комментариев

«За это преступление – арест и депортация». Что будет с Роналду после пахового жеста?
Иск – в аравийской прокуратуре.
Криштиану Роналду на этой неделе так ярко сыграл за «Аль-Наср», что во вторник затмил даже часть сюжетов Лиги чемпионов. Правда, поводы так себе.
Во-первых, чуть не оторвал голову сопернику. Во-вторых, показал жест, из-за которого теперь говорят чуть ли не о депортации из Саудовской Аравии.
Конечно, не верится, что до этого дойдет, но все же неприятно.
Роналду схватился за пах в ответ на выкрики про Месси. Юрист подал иск о преступлении
В перерыве гостевые фанаты «Аль-Хилаля» решили позлить Роналду и стали кричать «Месси-Месси», когда португалец шел в раздевалку. Криштиану отреагировал: схватился за пах.
В Саудовской Аравии такое поведение считают крайне оскорбительным.
Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, обратился в прокуратуру с иском. Он пояснил: «Даже если Роналду спровоцировали, реакция была неправильной. Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем».
В популярной спортивной программе Action ya Dawri этот эпизод обсуждали бурно, но мнения разошлись. Есть и радикальные: журналист Озман Абу Бакр уверен, что поведение игрока было аморальным и грубым по отношению к зрителям, а контракт с Роналду стоит разорвать.
Футбольные власти Роналду не наказали – по странной причине. Клуб оправдывает жест травмой
Заседание дисциплинарного и этического комитета Федерации футбола Саудовской Аравии прошло после тура. Роналду не наказали.
Оказывается, комитет рассматривал только видео от официального вещателя. Жест Криша не попал в трансляцию, есть только съемка с трибун – орган не считает ее основанием для разбирательств, соответственно не за что и наказывать.
«Аль-Наср» оштрафовали на 15 тысяч риалов (примерно 325 тысяч рублей), но это плата за поздний выход на второй тайм, чисто техническое нарушение.
Клуб оправдывает поведение Роналду травмой: объясняют, что «игрок «Аль-Хилаля» Густаво Куэльяр ударил его в очень чувствительную зону». Куэльяр – как раз тот, кого Криш чуть не задушил.
Это объяснение мало кого устроило.
Тем более что у Роналду есть предыстория: когда играл за «Ювентус», после Суперкубка Италии он схожим образом «поприветствовал» болельщиков «Лацио».
Саудовские фанаты атакуют соцсети требованиями выслать португальца из страны. Клуб сразу отреагировал, в конце того же заявления есть строка: «Болельщики вольны думать, что хотят».
В Саудовской Аравии не впервые недовольны Роналду: с 2019-го там действует закон, запрещающий женщинам оголять ноги и выходить в свет с глубоким вырезом. Запрет распространяется и на иностранок, а Джорджина Родригес его нарушала – простили.
У Роналду проблемы с чемпионством – титул уходит. Есть шанс взять Кубок
Поражение 0:2 от «Аль-Хилаля» было чувствительным, шансов на чемпионство стало меньше. Эту игру Роналду вообще хотел бы забыть: кроме инцидентов ни один из его ударов не попал в створ, не удалась ни одна обводка, получил желтую.
Теперь команда Криша отстает от лидера на шесть очков по потерянным.
Снизу напрягает и «Аль-Шабаб»: если выиграет свой 24-й матч, сравняется с «Аль-Насром». У участников чемпионской гонки похожий календарь на концовку: повторяются три соперника.
Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс
«Аль-Иттихад» примет 23 апреля «Аль-Шабаб» – если выиграют гости, ситуация в таблице запутается окончательно. В любом случае, последить теперь стоит и за «Аль-Шабабом», который 11 лет не выигрывал турнир. Там, кстати, под руководством экс-тренера «Эспаньола» Висенте Морено играют Гжегож Крыховяк и Санти Мина. Против «Аль-Шабаба» команде Роналду предстоит играть через месяц – за три тура до конца.
Следующий матч у команды Роналду – 1/2 финала Кубка, соперник – 13-я команда страны «Аль-Вахда». Во втором полуфинале «Аль-Иттихад» против «Аль-Хилаля». То есть для первого аравийского трофея Криштиану нужно обыграть сначала 13-ю команду сезона, а затем соперника из топ-5 в финале.
Получится?
Фото: East News/FAYEZ NURELDINE/AFP/East News
реальность: читаешь, как кто-то где-то обсуждает, как футболер-пенсионер схватил себя за хрен
Какой-то журналист: *хайпану ка я на теме Роналду*
Вопрос: у кого скоро будут проблемы?
На спортсе уже таблицу чемпионата Саудовской Аравии напечатали!
Уже на полном серьёзе разбирают шансы на чемпионство каких-то Аль-Насров и прочих Аль-Арабик.
Стоит Роналду яйца прочесть это затмевает лигу Европы и цены на нефть ползут вверх...
Великий все таки человек... Не зря Кокорин его нюхал.
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