37 комментариев

Лео и Криш
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«За это преступление – арест и депортация». Что будет с Роналду после пахового жеста?

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Футбол Футбол

Иск – в аравийской прокуратуре.

Криштиану Роналду на этой неделе так ярко сыграл за «Аль-Наср», что во вторник затмил даже часть сюжетов Лиги чемпионов. Правда, поводы так себе.

Во-первых, чуть не оторвал голову сопернику. Во-вторых, показал жест, из-за которого теперь говорят чуть ли не о депортации из Саудовской Аравии.

Конечно, не верится, что до этого дойдет, но все же неприятно.

Роналду схватился за пах в ответ на выкрики про Месси. Юрист подал иск о преступлении

В перерыве гостевые фанаты «Аль-Хилаля» решили позлить Роналду и стали кричать «Месси-Месси», когда португалец шел в раздевалку. Криштиану отреагировал: схватился за пах.

В Саудовской Аравии такое поведение считают крайне оскорбительным.

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, обратился в прокуратуру с иском. Он пояснил: «Даже если Роналду спровоцировали, реакция была неправильной. Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем».

В популярной спортивной программе Action ya Dawri этот эпизод обсуждали бурно, но мнения разошлись. Есть и радикальные: журналист Озман Абу Бакр уверен, что поведение игрока было аморальным и грубым по отношению к зрителям, а контракт с Роналду стоит разорвать.

Футбольные власти Роналду не наказали – по странной причине. Клуб оправдывает жест травмой

Заседание дисциплинарного и этического комитета Федерации футбола Саудовской Аравии прошло после тура. Роналду не наказали.

Оказывается, комитет рассматривал только видео от официального вещателя. Жест Криша не попал в трансляцию, есть только съемка с трибун – орган не считает ее основанием для разбирательств, соответственно не за что и наказывать.

«Аль-Наср» оштрафовали на 15 тысяч риалов (примерно 325 тысяч рублей), но это плата за поздний выход на второй тайм, чисто техническое нарушение.

Клуб оправдывает поведение Роналду травмой: объясняют, что «игрок «Аль-Хилаля» Густаво Куэльяр ударил его в очень чувствительную зону». Куэльяр – как раз тот, кого Криш чуть не задушил.

Это объяснение мало кого устроило.

Тем более что у Роналду есть предыстория: когда играл за «Ювентус», после Суперкубка Италии он схожим образом «поприветствовал» болельщиков «Лацио».

Саудовские фанаты атакуют соцсети требованиями выслать португальца из страны. Клуб сразу отреагировал, в конце того же заявления есть строка: «Болельщики вольны думать, что хотят».

В Саудовской Аравии не впервые недовольны Роналду: с 2019-го там действует закон, запрещающий женщинам оголять ноги и выходить в свет с глубоким вырезом. Запрет распространяется и на иностранок, а Джорджина Родригес его нарушала – простили.

У Роналду проблемы с чемпионством – титул уходит. Есть шанс взять Кубок

Поражение 0:2 от «Аль-Хилаля» было чувствительным, шансов на чемпионство стало меньше. Эту игру Роналду вообще хотел бы забыть: кроме инцидентов ни один из его ударов не попал в створ, не удалась ни одна обводка, получил желтую.

Теперь команда Криша отстает от лидера на шесть очков по потерянным.

Снизу напрягает и «Аль-Шабаб»: если выиграет свой 24-й матч, сравняется с «Аль-Насром». У участников чемпионской гонки похожий календарь на концовку: повторяются три соперника.

Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс

«Аль-Иттихад» примет 23 апреля «Аль-Шабаб» – если выиграют гости, ситуация в таблице запутается окончательно. В любом случае, последить теперь стоит и за «Аль-Шабабом», который 11 лет не выигрывал турнир. Там, кстати, под руководством экс-тренера «Эспаньола» Висенте Морено играют Гжегож Крыховяк и Санти Мина. Против «Аль-Шабаба» команде Роналду предстоит играть через месяц – за три тура до конца.

Следующий матч у команды Роналду – 1/2 финала Кубка, соперник – 13-я команда страны «Аль-Вахда». Во втором полуфинале «Аль-Иттихад» против «Аль-Хилаля». То есть для первого аравийского трофея Криштиану нужно обыграть сначала 13-ю команду сезона, а затем соперника из топ-5 в финале.

Получится?

Фото: East News/FAYEZ NURELDINE/AFP/East News

37 комментариев

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anton74
Оказывается у них есть два клуба с названиями не на Аль
+65
-3
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Максим Максюша
Ответ anton74
Оказывается у них есть два клуба с названиями не на Аль
«Аль» это определенный артикль, то же самое, что «the» в Английском
+27
0
+27
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ anton74
Оказывается у них есть два клуба с названиями не на Аль
Так, по-моему, в Испании очень много Реалов, просто называют уже по городам команды,кроме Мадрида) так же как и во Франции каждый второй клуб - Олимпик)
+17
0
+17
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Glukinho
ожидание: у тебя есть интернет, доступ ко всей информации на земле, ко всем знаниям и мудрости

реальность: читаешь, как кто-то где-то обсуждает, как футболер-пенсионер схватил себя за хрен
+10
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Евгений Вырныгаев
Ответ Отец Абду
Вам самим не надоело однотипные новости про игрока Аль Насра?:)
пипл обсуждает, трафик крутится. А зачем ты здесь? А зачем я здесь? Чтобы твой коммент откомментировать.
+9
-2
+7
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SLEVIN
Ответ Тиджани Бабангида
«Восток - дело тонкое»(с)
или толстое. ботекс зря что ли колол)
+6
0
+6
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Никита Самарин
Ага, травма правого яйца. 😏
+5
0
+5
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Отец Абду
Вам самим не надоело однотипные новости про игрока Аль Насра?:)
+14
-10
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Тиджани Бабангида
«Восток - дело тонкое»(с)
+4
0
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Ola BP
Правительство Саудовской Аравии: платит 400 млн за Роналду.
Какой-то журналист: *хайпану ка я на теме Роналду*

Вопрос: у кого скоро будут проблемы?
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Контрольный выстрел
Кто то выигрывает ЧМ и Золотые мячи, а кто то почесывает яйца и пытается убить соперника))
+16
-13
+3
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werowolf-gears
Ответ 113k
Скоро начнет пальчики на поле распускать.
Помню такой кейс с Марсело в матче против Валенсии кажется
+3
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CherenkovF
А был хейтером Роналду, а теперь его фанат.
На спортсе уже таблицу чемпионата Саудовской Аравии напечатали!
Уже на полном серьёзе разбирают шансы на чемпионство каких-то Аль-Насров и прочих Аль-Арабик.
Стоит Роналду яйца прочесть это затмевает лигу Европы и цены на нефть ползут вверх...
Великий все таки человек... Не зря Кокорин его нюхал.
+3
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Фруктовый роналду
Ничего кришу не будет он царь.Он как показывал бубенчики фанам месси так и будет делать.А фанам месси нравяться они еще деньги за то заплатят.Вот что значит величие
+4
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Rumov
Даже если ты очень красивый, не стоит оскорблять страну, которая тебя, убогого, приютила и платит огромные деньги за твое прошлое. Суд все решит.
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Ar
Ответ anton74
Оказывается у них есть два клуба с названиями не на Аль
Тут все просто. Дамак - это название горы, а Абха - название города, поэтому им не нужен определенный артикль.
+1
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Julia Balinova
Погодите, а почему Мартинесу ничего не было? Роналду ещё можно попробовать отмазать "травмой паха", а того-то только травмой головы разве что.
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113k
Скоро начнет пальчики на поле распускать.
+3
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Jan Paskel
чё там дальше по маршруту? Австралия? Первая лига Тайланда?
+3
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Пацанчик реальный
Ответ Игорь Климов
Чемпионат Сингапура, ну, или Фиджи)
Все лучше Сегунды!
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Трусики Бочкаревой
Ответ werowolf-gears
Помню такой кейс с Марсело в матче против Валенсии кажется
Марсело он регулярно любил пальчик засунуть, не только в официальных играх

https://i.postimg.cc/tTtBH6vQ/1859-C489-28-D5-47-AF-8603-7-A9-B9-FAD497-B.jpg
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Пацанчик реальный
Ответ CherenkovF
А был хейтером Роналду, а теперь его фанат. На спортсе уже таблицу чемпионата Саудовской Аравии напечатали! Уже на полном серьёзе разбирают шансы на чемпионство каких-то Аль-Насров и прочих Аль-Арабик. Стоит Роналду яйца прочесть это затмевает лигу Европы и цены на нефть ползут вверх... Великий все таки человек... Не зря Кокорин его нюхал.
Кокорин кого только не нюхал…..
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Max Payne
У Криша после ЧМ у Мессяна крыша отъехала, скоро и подписота отъедет от него лолкек
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Alon Raven
Ответ Максим Максюша
«Аль» это определенный артикль, то же самое, что «the» в Английском
А английском есть The The The.
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Airat Alimov
При слове " Месси" он сразу лезет в штаны. Второй Дзюба
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