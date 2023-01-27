37 комментариев

Иск – в аравийской прокуратуре.

Криштиану Роналду на этой неделе так ярко сыграл за «Аль-Наср», что во вторник затмил даже часть сюжетов Лиги чемпионов. Правда, поводы так себе.

Во-первых, чуть не оторвал голову сопернику. Во-вторых, показал жест, из-за которого теперь говорят чуть ли не о депортации из Саудовской Аравии.

Конечно, не верится, что до этого дойдет, но все же неприятно.

Роналду схватился за пах в ответ на выкрики про Месси. Юрист подал иск о преступлении

В перерыве гостевые фанаты «Аль-Хилаля» решили позлить Роналду и стали кричать «Месси-Месси», когда португалец шел в раздевалку. Криштиану отреагировал: схватился за пах.

В Саудовской Аравии такое поведение считают крайне оскорбительным.

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, обратился в прокуратуру с иском. Он пояснил: «Даже если Роналду спровоцировали, реакция была неправильной. Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем ».

В популярной спортивной программе Action ya Dawri этот эпизод обсуждали бурно, но мнения разошлись. Есть и радикальные: журналист Озман Абу Бакр уверен, что поведение игрока было аморальным и грубым по отношению к зрителям, а контракт с Роналду стоит разорвать.

Футбольные власти Роналду не наказали – по странной причине. Клуб оправдывает жест травмой

Заседание дисциплинарного и этического комитета Федерации футбола Саудовской Аравии прошло после тура. Роналду не наказали.

Оказывается, комитет рассматривал только видео от официального вещателя. Жест Криша не попал в трансляцию, есть только съемка с трибун – орган не считает ее основанием для разбирательств, соответственно не за что и наказывать.

«Аль-Наср» оштрафовали на 15 тысяч риалов (примерно 325 тысяч рублей), но это плата за поздний выход на второй тайм, чисто техническое нарушение.

Клуб оправдывает поведение Роналду травмой: объясняют, что «игрок «Аль-Хилаля» Густаво Куэльяр ударил его в очень чувствительную зону». Куэльяр – как раз тот, кого Криш чуть не задушил.

Это объяснение мало кого устроило.

Тем более что у Роналду есть предыстория: когда играл за «Ювентус», после Суперкубка Италии он схожим образом «поприветствовал» болельщиков «Лацио».

Саудовские фанаты атакуют соцсети требованиями выслать португальца из страны. Клуб сразу отреагировал, в конце того же заявления есть строка: «Болельщики вольны думать, что хотят».

В Саудовской Аравии не впервые недовольны Роналду: с 2019-го там действует закон, запрещающий женщинам оголять ноги и выходить в свет с глубоким вырезом. Запрет распространяется и на иностранок, а Джорджина Родригес его нарушала – простили.

У Роналду проблемы с чемпионством – титул уходит. Есть шанс взять Кубок

Поражение 0:2 от «Аль-Хилаля» было чувствительным, шансов на чемпионство стало меньше. Эту игру Роналду вообще хотел бы забыть: кроме инцидентов ни один из его ударов не попал в створ, не удалась ни одна обводка, получил желтую.

Теперь команда Криша отстает от лидера на шесть очков по потерянным.

Снизу напрягает и «Аль-Шабаб»: если выиграет свой 24-й матч, сравняется с «Аль-Насром». У участников чемпионской гонки похожий календарь на концовку: повторяются три соперника.

«Аль-Иттихад» примет 23 апреля «Аль-Шабаб» – если выиграют гости, ситуация в таблице запутается окончательно. В любом случае, последить теперь стоит и за «Аль-Шабабом», который 11 лет не выигрывал турнир. Там, кстати, под руководством экс-тренера «Эспаньола» Висенте Морено играют Гжегож Крыховяк и Санти Мина. Против «Аль-Шабаба» команде Роналду предстоит играть через месяц – за три тура до конца.

Следующий матч у команды Роналду – 1/2 финала Кубка, соперник – 13-я команда страны «Аль-Вахда». Во втором полуфинале «Аль-Иттихад» против «Аль-Хилаля». То есть для первого аравийского трофея Криштиану нужно обыграть сначала 13-ю команду сезона, а затем соперника из топ-5 в финале.

Получится?

Фото: East News/FAYEZ NURELDINE/AFP/East News