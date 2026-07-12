У Беллингема 6 голов на ЧМ-2026. Больше Джуда забили только Месси, Мбаппе и Холанд
Беллингем вошел в пятерку лучших бомбардиров ЧМ-2026.
Джуд Беллингем сравнял счет в добавленное к первому тайму время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии, а в дополнительное время вывел свою команду вперед..
Для полузащитника английской сборной это 5-й и 6-й забитые мячи на турнире. По этому показателю он обошел француза Усмана Дембеле.
Больше голов забили только Лионель Месси из Аргентины, Килиан Мбаппе из Франции (у обоих по 8) и Эрлинг Холанд из Норвегии (7). У Харри Кейна 6 мячей, как и Беллингема.
Смотрите прямую трансляцию матча Норвегия – Англия — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе”
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала22037 голосов
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Мда, для Моура в Мадриде, каэш, та ещё геометрическая задачка будет, как разместить игроков, чтобы свой максимум могли свободно выдавать.
А шобы швырять порции известной субстанции в вентилятор, этому персонажу логика и последовательность не нужны, его коменты таковыми качествами никогда не отличались.
Вот ту версию, когда ближе к атаке он играет и показывает кто он есть.
А не тот, что в клубе последние 2 сезона опорником играет.
Как можно было им пожертвовать ради прим Мбаппе, Винисиуса 🤦♂️
Я к тому, что хорош уже одной гребёнкой грести двух упомянутых вами игроков.
Ну окей, а выход дальше какой, в клубе планируют оставлять всё как есть, т.е он дальше будет играть ближе к опорке, 3 сезон тоже самое хочешь смотреть? Не понимаю какой толк в текущей ситуации от полумер, нужны нормальные решения уже