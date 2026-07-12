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  4. У Беллингема 6 голов на ЧМ-2026. Больше Джуда забили только Месси, Мбаппе и Холанд

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У Беллингема 6 голов на ЧМ-2026. Больше Джуда забили только Месси, Мбаппе и Холанд
Беллингем вошел в пятерку лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Джуд Беллингем сравнял счет в добавленное к первому тайму время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии, а в дополнительное время вывел свою команду вперед.. 

Для полузащитника английской сборной это 5-й и 6-й забитые мячи на турнире. По этому показателю он обошел француза Усмана Дембеле

Больше голов забили только Лионель Месси из Аргентины, Килиан Мбаппе из Франции (у обоих по 8) и Эрлинг Холанд из Норвегии (7). У Харри Кейна 6 мячей, как и Беллингема.

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoХарри Кейн
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoДжуд Беллингем
logoСборная Франции по футболу
logoУсман Дембеле
logoЭрлинг Холанд
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Тухель использует Джуда практически в том же ключе, как и Карло в том эпичном сезоне 23/24, когда Беллингем перебрался в Мадрид. Позволь Джуду делать на поле всё, не отрезай его от атаки - Джуд и ложную девятку отыграет, и всё остальное тоже не забудет сделать. Ну вот как его ставить ниже, в центральную линию? Зачем, чтобы что?
Мда, для Моура в Мадриде, каэш, та ещё геометрическая задачка будет, как разместить игроков, чтобы свой максимум могли свободно выдавать.
ОтветxDe xDe
Тухель использует Джуда практически в том же ключе, как и Карло в том эпичном сезоне 23/24, когда Беллингем перебрался в Мадрид. Позволь Джуду делать на поле всё, не отрезай его от атаки - Джуд и ложную девятку отыграет, и всё остальное тоже не забудет сделать. Ну вот как его ставить ниже, в центральную линию? Зачем, чтобы что? Мда, для Моура в Мадриде, каэш, та ещё геометрическая задачка будет, как разместить игроков, чтобы свой максимум могли свободно выдавать.
Мадрид конечно тогда поступил недальновидно. Надо было делать ставку на Джуда в пиаре на Золотой Мяч. Все-таки тащил Мадрид в начале сезона, затем когда тот же Винисиус пропустил два месяца из-за травмы + дошел со сборной до финала Евро. Барселона, кстати , точно также через год наступила на те же грабли, сделав ставку на Ямаля, а не на Рафинью в голосовании за Золотой Мяч.
Ответcorazon blanco
Мадрид конечно тогда поступил недальновидно. Надо было делать ставку на Джуда в пиаре на Золотой Мяч. Все-таки тащил Мадрид в начале сезона, затем когда тот же Винисиус пропустил два месяца из-за травмы + дошел со сборной до финала Евро. Барселона, кстати , точно также через год наступила на те же грабли, сделав ставку на Ямаля, а не на Рафинью в голосовании за Золотой Мяч.
Да пофиг на ЗМ этот. Меня куда больше беспокоит, что Мадрид уже целых два сезона не использует Джуда так, как надо. А как надо, уже и Анчелотти изобрёл-проверил, и вот Тухель теперь заверяет за итальянцем лишний раз.
А можно,пожалуйста,Минин прокомментирует финал?
Ответjwbmwbqvih
А можно,пожалуйста,Минин прокомментирует финал?
Да конечно,много хотите - чердак и шляпин разорвут нам мозг в финале 😁😇
ОтветBVB 09
Да конечно,много хотите - чердак и шляпин разорвут нам мозг в финале 😁😇
Страшно. Тут же дети! Или как там этот мем)?
Интересно куда пропал tagay, который просто "обожает" Джуда и всегда вылазит, когда у него что-то идет не так. Представляю его лицо, когда он видит насколько Джуд шикарен во всём и лучший игрок Англии с запасом уже 2-й крупный турнир подряд.
ОтветMadridista CF
Интересно куда пропал tagay, который просто "обожает" Джуда и всегда вылазит, когда у него что-то идет не так. Представляю его лицо, когда он видит насколько Джуд шикарен во всём и лучший игрок Англии с запасом уже 2-й крупный турнир подряд.
Все-таки с Кейном лучшие, пожалуй
ОтветMadridista CF
Интересно куда пропал tagay, который просто "обожает" Джуда и всегда вылазит, когда у него что-то идет не так. Представляю его лицо, когда он видит насколько Джуд шикарен во всём и лучший игрок Англии с запасом уже 2-й крупный турнир подряд.
Судя по активности профиля, никуда не пропал. Просто у него период восхищения неким Лионелем) Ну и на Мадрид каэш не забывает накидывать походя.
А шобы швырять порции известной субстанции в вентилятор, этому персонажу логика и последовательность не нужны, его коменты таковыми качествами никогда не отличались.
Когда Джуда используют так, как надо и как он любит, то это один из лучших игроков мира. Причем даже когда он последние пару провальных сезонов для Мадрида больше занимается черновой работой, то не чурается, как некоторые в атаке и бегает, как угорелый. Повезло с ним Реалу, урвать такого талантливого трудягу.
Эй, Джуд!!! А ты хорош!
ОтветCruel Snake
Эй, Джуд!!! А ты хорош!
Уже 6 голов, автору надо подправить заголовок
Остались по нему вопросы еще?
ОтветМудринич
Остались по нему вопросы еще?
Они были только у глупеньких хейтеров.
ОтветМудринич
Остались по нему вопросы еще?
Все вопросы по Джуду можно было снимать после выигранного ЛЧ, когда он по сути и его результативность тащило Мадрид в первой половине сезона. Обычные мячи, важные, роль на поле. Все было на плечах Беллингема. Потом уже подключился Винисиус + великолепный Кроос.
А в Реале не хотят этого Джуда подписать?
Вот ту версию, когда ближе к атаке он играет и показывает кто он есть.
А не тот, что в клубе последние 2 сезона опорником играет.

Как можно было им пожертвовать ради прим Мбаппе, Винисиуса 🤦‍♂️
ОтветVuNePonimaete
А в Реале не хотят этого Джуда подписать? Вот ту версию, когда ближе к атаке он играет и показывает кто он есть. А не тот, что в клубе последние 2 сезона опорником играет. Как можно было им пожертвовать ради прим Мбаппе, Винисиуса 🤦‍♂️
Просто напомню, что точно такой же Джуд, как вот этот, в сезоне 23/24 играл с Винисиусом и они превосходно дополняли друг друга. Чот ни про какие "примы" речи вообще не шло. А через год что-то случилось, и всё внезапно перестало работать, налаженная игра (всей команды, не только Джуда-Вини) поломалась. Хм, действительно, что же случилось ;)
Я к тому, что хорош уже одной гребёнкой грести двух упомянутых вами игроков.
ОтветxDe xDe
Просто напомню, что точно такой же Джуд, как вот этот, в сезоне 23/24 играл с Винисиусом и они превосходно дополняли друг друга. Чот ни про какие "примы" речи вообще не шло. А через год что-то случилось, и всё внезапно перестало работать, налаженная игра (всей команды, не только Джуда-Вини) поломалась. Хм, действительно, что же случилось ;) Я к тому, что хорош уже одной гребёнкой грести двух упомянутых вами игроков.
А в какой роли он тогда играл не напомнишь заодно?
Ну окей, а выход дальше какой, в клубе планируют оставлять всё как есть, т.е он дальше будет играть ближе к опорке, 3 сезон тоже самое хочешь смотреть? Не понимаю какой толк в текущей ситуации от полумер, нужны нормальные решения уже
Джуд просто великолепен, как и всегда. Не знаю почему его не вспоминают, когда говорят о лучших игроках мира. Прямо сейчас он лучший полузащитник мира. Пусть не обижаются поклонники педри и других игроков, но то что делает он на поле, какой объем работы и пользы, остальные далеки. И самое главное его качество - он включается в самых важных матчах сезона
Сёрлот сегодня явно за англичан играет. скрысил пас на Холанда, счет быть должен 2:0. За такое и темную можно устроить
Старый добрый Джуд. Это его стихия
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