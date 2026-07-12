У Беллингема 6 голов на ЧМ-2026. Больше Джуда забили только Месси, Мбаппе и Холанд

Беллингем вошел в пятерку лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Джуд Беллингем сравнял счет в добавленное к первому тайму время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии, а в дополнительное время вывел свою команду вперед..

Для полузащитника английской сборной это 5-й и 6-й забитые мячи на турнире. По этому показателю он обошел француза Усмана Дембеле .

Больше голов забили только Лионель Месси из Аргентины, Килиан Мбаппе из Франции (у обоих по 8) и Эрлинг Холанд из Норвегии (7). У Харри Кейна 6 мячей, как и Беллингема.

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