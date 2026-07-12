Тюрпен отменил гол Норвегии англичанам из-за фола Холанда на Андерсоне. Эрлинг толкнул соперника в грудь на угловом
У Норвегии не засчитали гол в матче с Англией на ЧМ.
Гол сборной Норвегии аннулировали в начале второго тайма матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии (1:1, второй тайм).
Торбьорн Хеггем отличился после розыгрыша углового на 55-й минуте. Однако ассистенты на ВАР пригласили главного судью Клемана Тюрпена изучить повтор момента.
Французский арбитр после просмотра видео отменил гол, зафиксировав фол нападающего Норвегии Эрлинга Холанда на Элиотте Андерсоне. Форвард повалил соперника на газон, толкнув в грудь.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии
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И после такого Холанд конечно же толкнул Андерсона, ибо достал. И толкнул кстати еще до подачи, так что судья должен был сразу реагировать. Вообщем очень, очень обсуждаемый эпизод будет если Норвегия проиграет
В этом случае Холанд очевидно получает преимущество и идёт в борьбу. Гол отменён верно.
Что весь матч и два угловые до этого Андерсон висел, вообще не влияет на эпизод