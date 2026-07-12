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  4. Тюрпен отменил гол Норвегии англичанам из-за фола Холанда на Андерсоне. Эрлинг толкнул соперника в грудь на угловом

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Тюрпен отменил гол Норвегии англичанам из-за фола Холанда на Андерсоне. Эрлинг толкнул соперника в грудь на угловом
У Норвегии не засчитали гол в матче с Англией на ЧМ.

Гол сборной Норвегии аннулировали в начале второго тайма матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии (1:1, второй тайм). 

Торбьорн Хеггем отличился после розыгрыша углового на 55-й минуте. Однако ассистенты на ВАР пригласили главного судью Клемана Тюрпена изучить повтор момента. 

Французский арбитр после просмотра видео отменил гол, зафиксировав фол нападающего Норвегии Эрлинга Холанда на Элиотте Андерсоне. Форвард повалил соперника на газон, толкнув в грудь. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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АнглияСборная Англии по футболу
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Холанд конечно же толкнул Андерсона. Но надо еще учитывать, что предыдущие 2 розыгрыша угловых Андерсон в прямом смысле висел на Холанде, вне любых допустимых рамок, а судья даже замечание не сделал.

И после такого Холанд конечно же толкнул Андерсона, ибо достал. И толкнул кстати еще до подачи, так что судья должен был сразу реагировать. Вообщем очень, очень обсуждаемый эпизод будет если Норвегия проиграет
Ответспартаковский ромб
Холанд конечно же толкнул Андерсона. Но надо еще учитывать, что предыдущие 2 розыгрыша угловых Андерсон в прямом смысле висел на Холанде, вне любых допустимых рамок, а судья даже замечание не сделал. И после такого Холанд конечно же толкнул Андерсона, ибо достал. И толкнул кстати еще до подачи, так что судья должен был сразу реагировать. Вообщем очень, очень обсуждаемый эпизод будет если Норвегия проиграет
Насчёт того, что судья должен был сразу реагировать. Это не так. Перед чемпионатом IFAB поменяла правила - теперь и ВАР может вмешаться и отменить гол из-за нарушения до подачи, повлиявшего на развитие атаки.
В этом случае Холанд очевидно получает преимущество и идёт в борьбу. Гол отменён верно.
Ответспартаковский ромб
Холанд конечно же толкнул Андерсона. Но надо еще учитывать, что предыдущие 2 розыгрыша угловых Андерсон в прямом смысле висел на Холанде, вне любых допустимых рамок, а судья даже замечание не сделал. И после такого Холанд конечно же толкнул Андерсона, ибо достал. И толкнул кстати еще до подачи, так что судья должен был сразу реагировать. Вообщем очень, очень обсуждаемый эпизод будет если Норвегия проиграет
Да нечего обсуждать, если сфолил
Что весь матч и два угловые до этого Андерсон висел, вообще не влияет на эпизод
Поставили бы за такой же толчок от защитника пенку? Конечно же, нет
ОтветEugene88
Поставили бы за такой же толчок от защитника пенку? Конечно же, нет
Была бы недостаточная сила контакта (она по факту и есть).
ОтветEugene88
Поставили бы за такой же толчок от защитника пенку? Конечно же, нет
О том же подумал. Получается, что у защищающегося априори преимущество.
англы противнейшая команда, всей душой за норвежцев
Ответs22vwqkn8c
англы противнейшая команда, всей душой за норвежцев
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Ответskywalker_d
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противно ему
Выглядело правдиво, но таких толчков на угловых сотни - можно падать после любого. Я бы гол за такое не отменял.
ОтветNelson85
Выглядело правдиво, но таких толчков на угловых сотни - можно падать после любого. Я бы гол за такое не отменял.
Если не отменять то все начнут использовать такой прием и начнется такой же бред как на угловых Арсенала
ОтветNelson85
Выглядело правдиво, но таких толчков на угловых сотни - можно падать после любого. Я бы гол за такое не отменял.
Вот вот. И еще пр мне этот ВАР.ну если и не убивает футбол.то сделал его совершенно другой игрой
Хитрец Тухель специально поручил держать двухметрового Холанда 170-сантиметровому Андерсону, который легче на 30 кг, чтобы тот от него смачно отлетал) Будь на его месте Стоунз, то это всё выглядело бы обычной борьбой
Вам не кажется, что с Холландом что-то не так? Ходит 2 тайм с опущенной головой даже при своих атаках, не открывается и вообще какой-то кислый?
Ответfistab
Вам не кажется, что с Холландом что-то не так? Ходит 2 тайм с опущенной головой даже при своих атаках, не открывается и вообще какой-то кислый?
он всегда такой
Ответfistab
Вам не кажется, что с Холландом что-то не так? Ходит 2 тайм с опущенной головой даже при своих атаках, не открывается и вообще какой-то кислый?
Да, словил грусть, что не грузят на него. Тоже подметил
Самый дорогой английский игрок когда выйдет?
ОтветЭксперт с диваном
Самый дорогой английский игрок когда выйдет?
с первых минут играет.
ОтветИван Лапин
с первых минут играет.
Зачем за него столько отвалили.
Очень много спорных моментов на этом чм , и все в пользу фаворитов.. 🏆
а че не бил то 22
Норвежский вратарь походу ставку на Англию сделал
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