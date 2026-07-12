Тюрпен отменил гол Норвегии англичанам из-за фола Холанда на Андерсоне. Эрлинг толкнул соперника в грудь на угловом

У Норвегии не засчитали гол в матче с Англией на ЧМ.

Гол сборной Норвегии аннулировали в начале второго тайма матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии (1:1, второй тайм).

Торбьорн Хеггем отличился после розыгрыша углового на 55-й минуте. Однако ассистенты на ВАР пригласили главного судью Клемана Тюрпена изучить повтор момента.

Французский арбитр после просмотра видео отменил гол, зафиксировав фол нападающего Норвегии Эрлинга Холанда на Элиотте Андерсоне. Форвард повалил соперника на газон, толкнув в грудь.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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