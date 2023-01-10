Где сейчас живет Роналду? Снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе на 250 тысяч в месяц 🤑
Запоминаем: Kingdom Centre в Эр-Рияде.
Криштиану Роналду пока не играет, но уже по полной обживается в Саудовской Аравии.
Издание Daily Mail пишет, что португалец подобрал новый дом – небоскреб Kingdom Centre в Эр-Рияде, которым владеет принц Аль-Валид ибн Талаль, племянник короля Саудовской Аравии и один из самых богатых людей на Ближнем Востоке.
Пока никакого роскошного особняка в богатом районе недалеко от тренировочной базы, как писали Marca и CBS Sports. Зато роскошные (роскошные?) виды на город.
Что за Kingdom Centre?
Kingdom Centre или Бурдж Аль-Мамляка – 99-этажный небоскреб, по состоянию на 2015 год считался четвертым по высоте зданием королевства. Строительство началось в 1999-м, закончили в 2002-м. В том же году получил приз Emporis Skyscraper Award за великолепный дизайн и функциональность.
Это самый необычный небоскреб в городе. Район вокруг него называется Королевским.
В небоскребе размещены все необходимые удобства: магазины, обсерватория на высоте 297 метров и роскошные апартаменты. Присутствует даже мечеть. Функционирует 41 лифт и 22 эскалатора. Есть парковка, рассчитанная на три тысячи автомобилей.
Бурдж Аль-Мамляка считают штаб-квартирой компании, которая принадлежит самому саудовскому принцу Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду – он частый гость в комплексе, в котором теперь живет и Криш. Именно принца считают инициатором проекта – на его реализацию пришлось потратить 385 миллионов долларов.
По местным традициям в здании организованы есть молельные залы, целый этаж отведен под торговый центр специально для женщин. Он носит название Дамское королевство. Его обслуживают только женщины – тут нет необходимости носить хиджаб.
Как там живет Роналду?
Сложно поверить, но Daily Mail уверяет, что у Роналду все замечательно.
• Криштиану и вся его семья, а также друзья и охранники заняли целых 17 комнат. Marca пишет, что в контракте португальца прописано повышенное внимание к потребностям Роналду и его семьи.
• Предполагается, что проживание в гостинице обойдется Роналду более чем в 250 тысяч фунтов. Его это не парит: CBS Sports еще в ноябре писал, что Криш заключит трехлетний контракт с зарплатой 75 миллионов долларов в год, а инсайдер Фабрицио Романо говорит и вовсе про 90 миллионов.
• Это не еще все, ведь для себя Криш забронировал один из лучших номеров. Он занимает два этажа и отличается гигантскими размерами. Этот номер Криштиану снял на месяц – похоже, что надолго он задерживаться в Бурдж Аль-Мамляка не очень хочет. Видимо, действительно ищет особняк.
Но пока придется потерпеть.
Фото: globallookpress.com/FashionPPS/Keystone Press Agency, Sui Xiankai/XinHua; REUTERS/Ahmed Yosri
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_Centre
Ух ты!!!
Интересно, что это за "друзья" ))