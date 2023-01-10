Лео и Криш
Блог

Где сейчас живет Роналду? Снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе на 250 тысяч в месяц 🤑

Джорджина Родригес
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
деньги
Футбол Футбол

Запоминаем: Kingdom Centre в Эр-Рияде.

Криштиану Роналду пока не играет, но уже по полной обживается в Саудовской Аравии.

Издание Daily Mail пишет, что португалец подобрал новый дом – небоскреб Kingdom Centre в Эр-Рияде, которым владеет принц Аль-Валид ибн Талаль, племянник короля Саудовской Аравии и один из самых богатых людей на Ближнем Востоке.

Пока никакого роскошного особняка в богатом районе недалеко от тренировочной базы, как писали Marca и CBS Sports. Зато роскошные (роскошные?) виды на город. 

Что за Kingdom Centre?

Kingdom Centre или Бурдж Аль-Мамляка – 99-этажный небоскреб, по состоянию на 2015 год считался четвертым по высоте зданием королевства. Строительство началось в 1999-м, закончили в 2002-м. В том же году получил приз Emporis Skyscraper Award за великолепный дизайн и функциональность.

Это самый необычный небоскреб в городе. Район вокруг него называется Королевским. 

В небоскребе размещены все необходимые удобства: магазины, обсерватория на высоте 297 метров и роскошные апартаменты. Присутствует даже мечеть. Функционирует 41 лифт и 22 эскалатора. Есть парковка, рассчитанная на три тысячи автомобилей.

Бурдж Аль-Мамляка считают штаб-квартирой компании, которая принадлежит самому саудовскому принцу Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду – он частый гость в комплексе, в котором теперь живет и Криш. Именно принца считают инициатором проекта – на его реализацию пришлось потратить 385 миллионов долларов.

По местным традициям в здании организованы есть молельные залы, целый этаж отведен под торговый центр специально для женщин. Он носит название Дамское королевство. Его обслуживают только женщины – тут нет необходимости носить хиджаб.

Как там живет Роналду?

Сложно поверить, но Daily Mail уверяет, что у Роналду все замечательно.

• Криштиану и вся его семья, а также друзья и охранники заняли целых 17 комнат. Marca пишет, что в контракте португальца прописано повышенное внимание к потребностям Роналду и его семьи.

• Предполагается, что проживание в гостинице обойдется Роналду более чем в 250 тысяч фунтов. Его это не парит: CBS Sports еще в ноябре писал, что Криш заключит трехлетний контракт с зарплатой 75 миллионов долларов в год, а инсайдер Фабрицио Романо говорит и вовсе про 90 миллионов.

• Это не еще все, ведь для себя Криш забронировал один из лучших номеров. Он занимает два этажа и отличается гигантскими размерами. Этот номер Криштиану снял на месяц – похоже, что надолго он задерживаться в Бурдж Аль-Мамляка не очень хочет. Видимо, действительно ищет особняк.

Но пока придется потерпеть.

Фото: globallookpress.com/FashionPPS/Keystone Press Agency, Sui Xiankai/XinHua; REUTERS/Ahmed Yosri

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilinMD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ fencer
В английской вики про этот небоскреб найдутся оба термина) https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_Centre
В данном случае термины равнозначны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
flatern
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ aziz sofiev
Он всю карьеру пахал. Как конь пахал. Ну машина конкретная,согласен же? Зарабатывая платил налоги всякие разные. В Королевстве он налоги платить не будет. Он сейчас за 2,5 года заработает больше чем за 20 лет карьеры
Ты бред не пиши про 20 лет и заработает больше. Рон официально миллиардер, на секундочку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rhett Butler
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пост магистр Йода писал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Осоавиахим
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Константин Ловков
с коммуналкой, но без интернета
Wi-Fi на 99-ый этаж не добивает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Артем Оборин
Что за писака к необходимым удобствам отнес обсерваторию
пора уже привыкнуть, что на спортсе является особым шиком притащить в заметку какой-нибудь "англицизм", и эта заметка не исключение, обыкновенная "смотровая площадка" оказалась "обсерваторией", пусть даже и не соответствуя тому значению, которое оно приобрело в русском языке...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilinMD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ starless
Вообще смотровые площадки называют именно observatory
Чаще встречается observation deck. Намного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
endrioo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Льготную ипотеку предлагали парню?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fencer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ starless
Вообще смотровые площадки называют именно observatory
В английской вики про этот небоскреб найдутся оба термина)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_Centre
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Куклин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что и никакой "комнаты грязи"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pink Floyd1276
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Элементы сладкой жизни... Я не удивлюсь если завтра выяснится что Роналду тайно посещает синагогу (мечеть).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starless
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ fencer
Скорее всего это плохой перевод. Думаю, там в оригинале observation deck, то есть смотровая площадка.
Вообще смотровые площадки называют именно observatory
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Оборин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за писака к необходимым удобствам отнес обсерваторию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Naidz NAU
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
из статьи я так и не понял что думает Роналду о том, что Месси лучший
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Матковский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Больше всего понравилось -" Есть парковка..."
Ух ты!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fencer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Denis Akhmarov
Что я узнал: 1) Обсерватория это необходимое удобство 2) Небоскрёб стоил 2 нынешних годовых зарплаты Роналду
Скорее всего это плохой перевод. Думаю, там в оригинале observation deck, то есть смотровая площадка.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексий Бяконт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dudley Smith
...Криштиану и вся его семья, а также друзья и охранники заняли целых 17 комнат... Интересно, что это за "друзья" ))
Бадр и Шейк
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Rafael Nadal Parero
это с коммуналкой?
с коммуналкой, но без интернета
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Примак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Могёшь Роналду да не обленись!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексий Бяконт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Абу Оналду готов делать 5-тикратный намаз? Или партнёры косо будут смотреть на шайтанама...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dudley Smith
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
...Криштиану и вся его семья, а также друзья и охранники заняли целых 17 комнат...
Интересно, что это за "друзья" ))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rafael Nadal Parero
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
это с коммуналкой?
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jesc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эх, Рончик, что ты сделал со своей жизнью?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Glukinho
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Тюменский медвежонок
вы реально думаете что к той космической зарплате которая у португальца прописана ему еще Принц хату снимать будет себе в дополнительный убыток?) думаете принц совсем лох?)
Ну там уже копейки туда-сюда значения не имеют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Мятлин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Виктор Никитин
ну в смысле зачем? денег никогда не бывает достаточно, учитывая что обычно всё теряется лишь за несколько поколений, то заработать ещё больше достаточно умное решение так-то можно спросить ещё зачем ему играть в каком-то Европейском клубе средней руки(другие не пригласят), который ни на что всё равно не претендует, особенно когда ты сам уже совершенно не тот и вероятно этому клубу сильно не поможешь..
Если их не бывает достаточно, то зачем их зарабатывать еще? Где логика?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilinMD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Его это не парит» - явно не подходит стилю текста. Как-то не очень смотрится
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий