ФИФА не накажет Израиль, Мойзес против Челестини, «Локо» вылетел из Кубка, «Реал» потерял Куртуа на 1.5 месяца, «Махачкала» просит оценить пенальти «Зенита» и другие новости

1. ФИФА не стала вводить санкции в отношении Израиля в ответ на запрос Палестинской футбольной ассоциации. А Джанни Инфантино выразил надежду, что Иран все же приедет на ЧМ этим летом .

2. Скандал в ЦСКА: Мойзес отстранен от тренировок из-за конфликта с Фабио Челестини. Бразилец наказан за то, что «усомнился в компетентности» тренера при всей команде. А ведь до этого защитник спорил даже с Федотовым ...

3. «Локомотив» вылетел из FONBET Кубка России , проиграв «Крыльям Советов» в полуфинале Пути регионов. Железнодорожники не побеждают три игры подряд, а шансы на золотой дубль уже потеряны . Кубок «Локо» не может выиграть пять лет. У самарцев впереди встреча с ЦСКА .

4. Тибо Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы и пропустит оба матча с «Баварией» в ЛЧ.

Есть из «Мадрида» и позитивные новости: положение Альваро Арбелоа значительно укрепилось после побед над «Сити», его методы футболистам нравятся гораздо больше, чем подход Хаби Алонсо .

5. «Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по поводу пенальти «Зенита» в кубковом матче. Гаджи Гаджиев вспомнил про юбилей петербургской команды, а Сослан Кагермазов заявил, что на любом другом стадионе такой 11-метровый не поставили бы . Владимир Быстров и вовсе увидел в эпизоде фол в пользу «Динамо» .

6. «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4:0) в матче чемпионата НХЛ, Сергей Бобровский сыграл на ноль в 4-й раз в сезоне, Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в игре «Ванкувера» и «Тампы» (2:6). Результаты игрового дня – здесь .

7. Первая команда Московской области выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону.

На Кубке мира в спринте победу одержала шведская биатлонистка Ханна Оберг, а в общем зачете досрочно победила Лу Жанмонно из Франции.

8. «Майами» уступил «Лейкерс» (126:134) в матче чемпионата НБА, Лука Дончич набрал 60 очков. Результаты игрового дня – здесь .

9. В КХЛ «Северсталь» пропустила 5 голов от «Авангарда» и завершила регулярку на третьем месте на Западе. Все результаты дня – здесь .

10. Goal назвал «Арсенал» главным фаворитом Лиги чемпионов в этом сезоне. «Канониров» видит основным претендентом и Opta.

11. Матвей Сафонов вошел в символическую сборную недели в ЛЧ.

12. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин приняли участие в показе совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia.

13. Владимир Путин провел встречу с паралимпийцами в Кремле. Президент встал на колено во время награждения Ивана Голубкова.

14. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, скорее всего, возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России.

15. В Лиге Европы «Болонья» выбила «Рому» и сыграет с «Астон Виллой» в 1/4 финала. Все результаты 1/8 финала – здесь .

Также определились все четвертьфиналисты Лиги конференций, результаты – по этой ссылке .

16. «Эгриси» и «Матч ТВ» проведут товарищескую игру в память о Василии Уткине.

Цитаты дня

Рабинер об Уткине: «Комментаторов лучше, чем он и Розанов, российское время не создало. Он был свободным человеком, угас во многом из-за нового времени, в котором не чувствовал себя своим»

Джон Дуран: «Соболева с нежностью называю Роналдо Феномено. Он хороший парень, сильный футболист, у нас здоровая конкуренция»

Ротенберг о коллаборации с Putin Team: «Из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour, это хорошая новость для нас. Весь мир знает, что такое «Красная машина», спросите у любого канадца, американца»

Лилиан Тюрам о расизме: «Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. Принижая другого, ты самоутверждаешься. У всех есть предрассудки, о которых мы не подозреваем»

Кожевников о России на КМ-2028: «Негодяи‑русофобы в федерациях Швеции, Чехии и Финляндии против. Шведов с детства учат ненавидеть Россию – никак не забудут, что Петр I их развалил»