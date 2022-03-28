Лавина плохих новостей: как справляться со стрессом

Для многих в нашем обществе информация — это ресурс, причем ресурс выгодный. Кажется, что чем больше данных мы изучим, тем лучше. Но когда подавляющий процент новостей приобретает пугающий оттенок, может оказаться, что чем дольше мы читаем последние сводки, тем сильнее нервничаем, волнуемся, появляется ощущение беспомощности и безысходности.

Испытывать тревогу и страх — нормальная реакция организма на внешнюю или внутреннюю опасность. Если мозг оценивает что-либо как угрозу, из надпочечников в кровь начинают поступать гормоны адреналин и норадреналин, отвечающие за мобилизацию психических и физических ресурсов. Это помогает нам собираться с силами, действовать эффективно и быстро принимать решения.

Но если ситуация долго не разрешается, организм начинает функционировать в режиме постоянного напряжения. Это влияет на все сферы жизни, причем не лучшим образом: нарушается режим дня, человек перестает есть или, наоборот, заедает тревогу, становится тяжело сосредоточиться, могут появиться проблемы в интимной жизни, обостриться болезни. Как же справляться в таких ситуациях?

Снизьте количество контента и фильтруйте информацию

Выберите из безграничного моря источников те, которым доверяете, и постарайтесь читать только их. Отслеживайте свои реакции : если во время изучения материала вы испытываете сильные эмоции, скорее всего, вас пытаются склонить к определенной точке зрения (а если СМИ информационное, то в статье должны быть изложены факты без каких-либо оценок). Попробуйте сократить время чтения новостей, используя прием из тайм-менеджмента: заводите будильник, например, на 30 минут, и посвящайте новостям только эти полчаса.

По системе Мейерхольда

Театральный режиссер Всеволод Мейерхольд полагал, что физическая реакция первична, а эмоция вторична, то есть телесная реакция способна повлиять на наши чувства. Его принципы биомеханики являются обязательными при подготовке современных актеров. И если вы никак не можете избавиться от внутренней тревоги и напряжения, постарайтесь сперва расслабить тело: принять горячий душ, выполнить дыхательные упражнения, сходить на массаж или йогу. Парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и накопление сил, активизируется и отрегулирует ваше эмоциональное состояние.

Помогайте другим

Привезти родителям продуктов, перевести денег на благотворительность, поволонтерить в приюте для животных — эти действия помогут понять, что вы можете влиять на события. В состоянии беспомощности очень важно найти что-то, что даст возможность увидеть быстрый результат своих дел и почувствовать от него удовлетворение.

Рутины и ритуалы

Бывает, что постоянное напряжение провоцирует нас «забиться в нору»: перестать следовать привычному ежедневному порядку, минимизировать социальные контакты, отказаться о занятий, которые раньше приносили радость.

Такое поведение усиливает ощущение, что все «идет не так», ведь все действительно не так, как раньше , если вы перестали, к примеру, встречаться с мамой по воскресеньям или ходить по пятницам в спортивный зал. Поэтому важно поддерживать устоявшиеся рутины: видеться с друзьями и родителями, заниматься спортом, ходить на праздники и устраивать их самому. Или придумать новые: например, если вы стали испытывать проблемы со сном, можно сделать отход к нему отдельным процессом — примите расслабляющий душ или ванну, почитайте книгу, сделайте дыхательные упражнения.

Позвольте себе чувствовать и делайте то, что приносит быстрый результат

Фразы «Успокойся!» или «Не нервничай» не лучший выход. Повторюсь, что испытывать тревогу в ситуации неопределенности — это нормально. И в этот момент можно напомнить себе, что мы не в состоянии контролировать все в жизни. А также вспомнить о том, что действительно находится в зоне вашей ответственности , и постараться переключить свое внимание на эти вещи. Например, разобрать книги в шкафу, почистить загрузки компьютера или настроить телевизор у бабушки. Небольшие выполненные дела приносят и чувство удовлетворения, и позволяют вернуть контроль в свои руки.

Однако если вы понимаете, что перестаете справляться самостоятельно, лучше обратиться за профессиональной помощью. Постоянное напряжение может переродиться в неврозы, спровоцировать развитие панических атак и депрессий. Позаботиться о своей психике в нужный момент иногда бывает лучшим способом избавиться от тревоги.

Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором я тоже пишу о психологии, но иногда на другие темы. Буду рада вас там видеть.