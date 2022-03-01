Как вести себя с самим собой в непривычной ситуации? Эти 3 основных правила помогут сохранить психическое здоровье

В незнакомых условиях человек часто испытывает тревогу, неуверенность, страх, упадок сил, немотивированную агрессию и раздражение. В такое время важно внимательно и бережно относиться к себе, стараться минимизировать стресс, исходящий изнутри.

Выясняем, как можно это сделать.

Незнакомое положение — будь то кризис или экстремальная ситуация — действует на человека одинаково. Вы оказываетесь в условиях, с которыми никогда раньше не сталкивались, привычные модели поведения здесь не работают, а новые еще не сформировались.

Тревога, неуверенность, страх, упадок сил, немотивированная агрессия, раздражение — частые спутники подобных обстоятельств. В такой ситуации важно внимательно и бережно относиться к себе, стараться минимизировать стресс, исходящий изнутри.

Ищем ресурс

Постарайтесь найти что-то, что дарит вам хорошее настроение. Это может быть общение с любимыми людьми и питомцами или прогулки в одиночестве, спорт или массаж, музыка или рисование. Важно, чтобы занятие (или его отсутствие) давало вам энергию для будущих действий, а не отнимало ее.

Говорим о хорошем

Когда человек говорит: «Я не смогу это сделать», — он заранее готовит себя к провалу. Попробуйте перестроить фразу так, чтобы она звучала в позитивном ключе, например: «Я уже справлялся со сложными поручениями, постараюсь справиться и в этот раз».

Справляемся с чувством вины

Случается так, что человек начинает винить себя в том, что с ним произошло, или в том, что он что-то сделал или делает не так. Часто апатия и упадок сил принимаются в подобной ситуации за слабость и невозможность взять себя в руки. Справиться с подобными ощущениями нелегко, часто за ними стоят глубинные установки личности, и без профессиональной помощи здесь не обойтись.

Что можно сделать? Перестать осуждать себя за то, на что вы не могли повлиять. Дать себе возможность отдохнуть, перезагрузиться, набраться сил. Посмотреть на ситуацию под другим углом: что в ней я сделал так? И если нужно, не бояться обратиться к за помощью к специалисту.

Фото: unsplash.com