13 комментариев

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Событий за эти яркие 24 года было много – мы вспомнили главные.

Чуть не променял футбол на работу в порту

Никакого Ибрагимовича в футбольном мире могло и не быть. В 15 лет его вполне устраивала работа грузчиком в местном порту. Хорошо, что тренер вовремя вмешался и вытащил обратно в спорт. Уже через год Ибра подписал контракт с «Мальме».

Отказался перейти в «Арсенал»

Ибрагимович в 2000-м уже был звездой в «Мальме». Классическая история из тех времен – отказ Арсену Венгеру приехать на просмотр в «Арсенал»: «Я такой: «Ни за что, Златан не ходит на просмотры». А про себя подумал: «Либо ты меня знаешь, либо нет. И если ты меня не знаешь, то не можешь по-настоящему хотеть».

Конфликт с Ван дер Вартом

Следующим клубом шведа стал «Аякс». Там капитаном тогда был Рафаэль Ван дер Варт. И в матче Швеции и Нидерландов Златан грубо подкатился под одноклубника. Было подозрение на разрыв связок, однако обошлось. Рафаэль назвал действия Ибрагимовича «грязной игрой».

Их вызвал на разговор тренер Роналд Куман. Ибра пригрозил партнеру, что сломает ему ноги, если тот продолжит врать и называть его действия умышленными. Игроки так и не помирились – и Златан ушел в «Ювентус».

Гол пяткой Италии на Евро-2004

К тому времени пластичность Ибры уже была известна, но гол итальянцам из сложнейшего положения все равно впечатлял. Италия спокойно держала любимые 1:0, пока Златан пяткой в прыжке не отправил мяч в ворота. Чудеса акробатики с такими габаритами.

«С детства за «Интер»

Мало того, что переход в «Интер» состоялся из «Ювентуса», так Ибра еще и объявил, что именно за «Интер» болел в детстве. Поверили этому, мягко говоря, не все.

Спустя 11 лет Златан пояснил: «Дома я всегда смотрел одну программу, в которой показывали голы и обзоры матчей чемпионата Италии. Я переживал за «Интер», потому что мне нравились их черно-синие цвета».

Что в итоге не помешало отбегать шесть сезонов в «Милане». Ну а мем «С детства за» стал мегапопулярным.

Переход в «Барсу» и конфликт с Гвардиолой

«Покупая меня, вы покупаете «Феррари». Если ты за рулем «Феррари», ты заливаешь бензин премиум-класса, выезжаешь на шоссе и жмешь на газ. Гвардиола заправился дизельным топливом и поехал по сельской местности. Ему нужно было купить «Фиат», – так Златан отзывался о работе с Пепом в свой сезон в «Барсе».

Отношения совсем не задались: медиа много писали о конфликтах в раздевалке, обвинениях в трусости. Перестрелка репликами продолжается до сих пор. Пеп изящно отвечает.

Обнимашки с Пике

«Нет-нет. Приходите с сестрой, и я докажу, что я не гей», – объяснял Ибра. Пике тоже реагировал (много лет спустя). «Мы на клубной парковке. Здесь моя машина и пресса. Если бы я хотел поцеловать его, точно бы делал это не здесь. Фото просто вырвали из контекста. Лучшее в этом – реакция Златана».

Ударил Кассано

«Во всех говорил адреналин, а Кассано был спокойным. Может, его надо было стукнуть. Я прошел мимо него и корреспондента и ударил Кассано ногой в голову – не сильно, конечно, но и не совсем слабо. Он аж вздрогнул.

– Что он делает? – спросил корреспондент.

– Да он псих.

– Похоже на то!

«Но игроку, который помогает нам выиграть чемпионат, можно все», – ответил на это Кассано, смеясь», – вспоминал Ибра в биографии.

Гол на Евро-2012 Франции. Какой гол!

Едва ли не в каждой подборке, посвященной лучшим голам того чемпионата Европы, первое место занимает мяч Златана в ворота сборной Франции. Шведы к тому времени за плей-офф уже не боролись, но память о себе оставили роскошным голом в прыжке с полулета. «Фантастическое ощущение, невозможно объяснить. Когда гол получается таким шикарным, это особенно приятно», – гордился Ибра.

Забил супергол Англии и забрал премию Пушкаша

Оказалось, мяч в ворота Франции – лишь разогрев. Вскоре шведы принимали Англию на открытии стадиона «Френдс Арена» – там Златан отгрузил аж покер и заодно вогнал гол через себя в падении метров с 30.

Победитель премии Пушкаша за самый красивый мяч года был известен заранее.

Во Франции нарвался на Джоуи Бартона, который высмеял его нос

Они обязаны были столкнуться. Бартон играл за «Марсель» против «ПСЖ» Ибры – тут и клубы-антагонисты, и еще игроки с характером. Бартон вспоминал: «Он обозвал меня английской посредственностью, на что я заявил: «Да, я англичанин, а у тебя огромный нос» и показал жестом его нос. Тогда Златан был удивлен, ведь он Златан, и никто не смеет ему сказать что-либо.

В конце концов я сказал ему правду: «Златан – отличный игрок с огромным носом».

Конфликт с министром спорта Франции

После поражения «ПСЖ» от «Бордо» разочарованный Златан выступил в своем стиле: «За 15 лет я не видел таких плохих судей, как в этой дерьмовой стране. Эта страна не заслуживает «ПСЖ».

Министр спорта Патрик Канне отреагировал: «Разочарование Ибрагимовича не может служить оправданием его слов в адрес судьи и страны, которая его приняла. Он должен извиниться».

Ибра извинился, но уточнил: «Никогда не смогу смириться с судьей, который не следует правилам».

Травма в «МЮ» и разговоры об окончании карьеры

Да, это было еще шесть лет назад: Ибра сильно травмировал колено в четвертьфинале Лиги Европы. Но все домыслы об уходе из футбола опроверг и сделал операцию. На восстановление ушло полгода.

За «Ман Юнайтед» в финале ЛЕ против «Аякса» он болел, опираясь на костыли. Матч, кстати, проходил на «Френдс Арене».

Абсолютно королевский дебют в «Гэлакси»

Из «МЮ» Ибра отправился в МЛС и в первой же игре за «Лос-Анджелес Гэлакси» вбил дубль. После чего сообщил: «Болельщики кричали: «Хотим Златана». Они его получили». Всего в лиге он настрелял 52 гола за 56 матчей и снова претендовал на премию Пушкаша – хоть и в тройку не попал, но гол был фантастическим.

Усовершенствованный гол Италии на Евро – пяткой в прыжке, еще и с разворота.

Вернулся в Италию – и столкнулся с Лукаку

«Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел», – Златан очень разозлился на Ромелу Лукаку, когда вернулся в «Милан» и играл против «Интера». Два громадных форварда сильно поругались, но это был обычный конфликт без всякого расизма. Оба получили по матчу дисквалификации. Стычка, конечно, запомнилась.

32 трофея, но ни одной ЛЧ

«Я переехал сюда, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Миланом», – говорил Ибра в 2010-м.

В итоге 12 раз выиграл национальные чемпионаты, некоторые международные кубки, а главный евротрофей так и не покорился. Но Златан не переживал: «Если выиграю его, это не сделает меня лучше как футболиста, потому что я и так лучший игрок. Доказано, что лучшие футболисты не выигрывают все».

А еще ездил на два ЧМ и четыре Евро со Швецией

Шесть крупных международных турниров, матчи в плей-офф – очень хороший результат в карьере, но она могла бы быть длиннее. До России в 2018-м Ибра доехал уже в качестве туриста. Кстати, проиграв нашей сборной, его Швеция не попала в четвертьфинал в 2008-м.

А какой у вас самый любимый момент из карьеры Златана?

Фото: Gettyimages.ru/New Press / Stringer, Julian Finney / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Jayne Kamin-Oncea / Stringer, Marco Luzzani / Stringer, Alex Livesey / Stringer, Jamie McDonald / Staff, Denis Doyle / Stringer, Sandra Behne / Staff ; globallookpress.com/imago sportfotodienst imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de ; East News/AP Photo/Alberto Ramella ; instagram.com