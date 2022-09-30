Капитан Глушаков, тренер Каррера, лучший гол 10-летия – это предыдущая победа «Спартака» над «Зенитом»

Пять лет прошло!

«Спартак» выиграл у «Зенита» впервые за пять лет – предыдущий раз красно-белые обыгрывали петербуржцев в ноябре 2017-го.

Тогда спартаковцы были действующими чемпионами и после не самого удачного старта к осени расцвели – например, прибили «Севилью» 5:1. А в день рождения тренера «Зенита» Роберто Манчини выиграли и у принципиального российского соперника (судил, кстати, тоже Виталий Мешков).

Гол Луиса Адриано, ставший победным, точно вошел в историю РПЛ как один из самых красивых. Его назвали лучшим голом «Спартака» в 2017-м, а спустя несколько лет – лучшим в Премьер-лиге за десятилетие.

Главным хайлайтом той игры стоит насладиться отдельно.

Денис Глушаков тогда был героем – до скандала с баней, после которого отношение красно-белых фанатов к нему резко испортилось, оставался еще год.

На «Открытие арене» собирали 40 тысяч зрителей.

Массимо Каррера рулил, а болельщики верили, что ему по силам привести «Спартак» к новым трофеям. До его отставки тоже около года.

Зе Луиш запомнился классным пасом под тот самый гол Адриано, он тоже в 2017-м был в порядке. Через полтора года карьера в «Спартаке» завершилась, а в 2020-м он заехал на год в «Локомотив».

Александр Селихов той осенью стал основным вратарем «Спартака» после травмы Артема Реброва – и он один из немногих игроков «Спартака»-2017, кто еще остался в команде и помнит, как обыгрывать «Зенит» (хоть сейчас в основе и был Александр Максименко).

Роман Зобнин – второй игрок, кто пронес это сакральное знание через все пять лет. Кстати, на фото он борется с бывшим и будущим одноклубником: Александра Кокорина он застал еще в «Динамо», а потом пересекся с ним в «Спартаке».

Дмитрия Комбарова уже тогда критиковали за игру в обороне и навесы, но 2017-й оказался для него, пожалуй, последним ярким годом карьеры. Он постепенно терял место в составе, а в 2019-м перебрался в «Крылья». Сейчас, кстати, тренирует «Звезду» из Петербурга во Второй лиге – это его команда выбила «Амкал» из Кубка России.

Андрей Ещенко завершил карьеру в прошлом сезоне, а летом ушел из клуба совсем. И в 2017-м он уже иногда давал поводы искать себе замену, но когда появлялся на поле, помогал.

Георгий Джикия только обосновывался в старте «Спартака» – вряд ли тогда многие думали, что это будущий капитан и лидер обороны.

Сальваторе Боккетти мы все воспринимали столпом – правда, из-за травм итальянец после чемпионского сезона появлялся на поле не так регулярно. А в 2019-м ушел.

Марио Пашалич, забивший в этой игре третий гол на 98-й минуте, так и не стал основным в «Спартаке» и появлялся со скамейки, однако в 2018-м уехал в «Аталанту» и спрогрессировал с бергамским клубом до статуса одной из самых интересных команд Европы.

Фернандо стал одной из жертв распродажи Томаса Цорна, но для того «Спартака» он был системообразующим. Хотя в игре с «Зенитом» удалился на 85-й минуте.

Сейчас Александр Самедов – босс скаутской службы «Факела», а тогда он помогал родному «Спартаку» в нужные моменты. Как раз «Зениту» забил прекрасный мяч после обыгрыша с Промесом.

Лучшим игроком того матча признали Селихова. Сейчас с «Зенитом» он играл из-за травмы – но вообще именно Александр основной в «Спартаке».

Такими счастливыми болельщики «Спартака» после игр с «Зенитом» не будут еще долго.

Вы многих узнали на традиционном для того времени командном фото «Спартака» с первого взгляда?

Фото: globallookpress.com/spartak.com/Global Look Press