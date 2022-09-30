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Капитан Глушаков, тренер Каррера, лучший гол 10-летия – это предыдущая победа «Спартака» над «Зенитом»

Зенит Зенит
Андрей Ещенко Андрей Ещенко
Марио Пашалич Марио Пашалич
Дмитрий Комбаров Дмитрий Комбаров
Георгий Джикия Георгий Джикия
Сальваторе Боккетти Сальваторе Боккетти
Роман Зобнин Роман Зобнин
Открытие Банк Арена Открытие Банк Арена
Массимо Каррера Массимо Каррера
Зе Луиш Зе Луиш
Фернандо Фернандо
Спартак Спартак
Денис Глушаков Денис Глушаков
Александр Самедов Александр Самедов
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Луис Адриано Луис Адриано
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Александр Селихов Александр Селихов
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Пять лет прошло!

«Спартак» выиграл у «Зенита» впервые за пять лет – предыдущий раз красно-белые обыгрывали петербуржцев в ноябре 2017-го.

Тогда спартаковцы были действующими чемпионами и после не самого удачного старта к осени расцвели – например, прибили «Севилью» 5:1. А в день рождения тренера «Зенита» Роберто Манчини выиграли и у принципиального российского соперника (судил, кстати, тоже Виталий Мешков).

Гол Луиса Адриано, ставший победным, точно вошел в историю РПЛ как один из самых красивых. Его назвали лучшим голом «Спартака» в 2017-м, а спустя несколько лет – лучшим в Премьер-лиге за десятилетие.

Главным хайлайтом той игры стоит насладиться отдельно.

Денис Глушаков тогда был героем – до скандала с баней, после которого отношение красно-белых фанатов к нему резко испортилось, оставался еще год.

На «Открытие арене» собирали 40 тысяч зрителей.

Массимо Каррера рулил, а болельщики верили, что ему по силам привести «Спартак» к новым трофеям. До его отставки тоже около года.

Зе Луиш запомнился классным пасом под тот самый гол Адриано, он тоже в 2017-м был в порядке. Через полтора года карьера в «Спартаке» завершилась, а в 2020-м он заехал на год в «Локомотив».

Александр Селихов той осенью стал основным вратарем «Спартака» после травмы Артема Реброва – и он один из немногих игроков «Спартака»-2017, кто еще остался в команде и помнит, как обыгрывать «Зенит» (хоть сейчас в основе и был Александр Максименко).

Роман Зобнин – второй игрок, кто пронес это сакральное знание через все пять лет. Кстати, на фото он борется с бывшим и будущим одноклубником: Александра Кокорина он застал еще в «Динамо», а потом пересекся с ним в «Спартаке».

Дмитрия Комбарова уже тогда критиковали за игру в обороне и навесы, но 2017-й оказался для него, пожалуй, последним ярким годом карьеры. Он постепенно терял место в составе, а в 2019-м перебрался в «Крылья». Сейчас, кстати, тренирует «Звезду» из Петербурга во Второй лиге – это его команда выбила «Амкал» из Кубка России.

Андрей Ещенко завершил карьеру в прошлом сезоне, а летом ушел из клуба совсем. И в 2017-м он уже иногда давал поводы искать себе замену, но когда появлялся на поле, помогал.

Георгий Джикия только обосновывался в старте «Спартака» – вряд ли тогда многие думали, что это будущий капитан и лидер обороны.

Сальваторе Боккетти мы все воспринимали столпом – правда, из-за травм итальянец после чемпионского сезона появлялся на поле не так регулярно. А в 2019-м ушел.

Марио Пашалич, забивший в этой игре третий гол на 98-й минуте, так и не стал основным в «Спартаке» и появлялся со скамейки, однако в 2018-м уехал в «Аталанту» и спрогрессировал с бергамским клубом до статуса одной из самых интересных команд Европы.

Фернандо стал одной из жертв распродажи Томаса Цорна, но для того «Спартака» он был системообразующим. Хотя в игре с «Зенитом» удалился на 85-й минуте.

Сейчас Александр Самедов – босс скаутской службы «Факела», а тогда он помогал родному «Спартаку» в нужные моменты. Как раз «Зениту» забил прекрасный мяч после обыгрыша с Промесом.

Лучшим игроком того матча признали Селихова. Сейчас с «Зенитом» он играл из-за травмы – но вообще именно Александр основной в «Спартаке».

Такими счастливыми болельщики «Спартака» после игр с «Зенитом» не будут еще долго.

Вы многих узнали на традиционном для того времени командном фото «Спартака» с первого взгляда?

«Спартак» разгромил «Зенит»! Дубль Промеса в концовке – и первая победа за 5 лет

Спартак – Зенит 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
27 ноября, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Самедов, 2:0 – 30 Луис Адриано, 2:1 – 35 Кришито, 3:1 – 90 Пашалич.
СпартакСелихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров (Кутепов, 90), Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано (Пашалич, 76), Зе Луиш.
ЗенитЛодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер (Ригони, 35), Паредес, Жирков, Кокорин, Полоз (Дриусси, 80).
Предупреждения:
Самедов (24), Паредес (24), Глушаков (45), Зобнин (68), Фернандо (79), Ригони (81), Зе Луиш (82), Боккетти (90).
Удаление:
Фернандо (85).

Фото: globallookpress.com/spartak.com/Global Look Press

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