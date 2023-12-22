Лещук заявил, что медиафутбол умирает, хотя сам его не смотрит. Радимов в ответ посчитал матчи вратаря за «Динамо» – их мало

Главный баттл первой рабочей недели.

Неожиданная медиабитва закрутилась между вратарем «Динамо» Игорем Лещуком и главным тренером медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Владиславом Радимовым.

Почему такое внимание к очередному проходному комменту профика о медиафутбле? Разбираемся вместе!

Лещук – сравнил медиафутбол с «Домом-2». Радимов в ответ заявил, что вратарь сам известен скорее скандалами, чем игрой в футбол

Игорь Лещук никогда не высказывался позитивно о медиафутболе. Еще в 2022-м после матча «Динамо» с «Амкалом» он называл это пародией на футбол, а теперь выдал новый хит.

11 января в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого было опубликовано интервью вратаря с хейтом в адрес медиафутбола:

«Я за медиафутболом особо не слежу, но он потихоньку умирает. Пропал ажиотаж, который был в прошлом году. Про «Амкал» и 2Drots будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны.

Ради чего смотреть медиафутбол? Ради того, как они выбегают на поле? Какой-то хайп, еще что-то? Я люблю футбол за эмоции, за голы, мастерство, мысль на поле. А в медиафутболе больше скандалов – это неинтересно, это не про спорт.

Был «Дом-2», там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно смотреть. Суперкрасивого футбола там нет», – заявил Лещук.

Такой наброс на медиафутбол точно не мог остаться без реакции. Ответил главный тренер «Чисто Питер» Владислав Радимов: «Игорь Лещук, который к 28 годам провел 28 же матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы много хайпа и скандалов там.

И это рассказывает человек, который торгует футболками с надписью «Вообще похер»?

Это рассказывает человек, который совершенно подлейшим образом плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому, который за неделю «поставил игру» команды?

Это рассказывает тот, кто после матча с медиакомандой «Амкал» ради хайпа кидал торт в лицо Егору Криду?

Но самое смешное, что про скандальность Медиалиги рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?

Честно, если собрать новости про Игоря Лещука за последний год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!», – написал в своем телеграм-канале Радимов.

Федос подержал Радимова, написав, что именно Радимов защищает медиафутбол от нападок прфоиков.

Лещук пришел в комменты к Радимову, а тот предложил пари

После поста Радимова Лещук пришел в комменты:

«Владислав, а вы не устали столько внимания мне уделять? Тренируйте ребят играть в футбол, у вас, вроде, неплохо получалось это как у игрока.

А то все что-то хотите на моей фамилии собрать хайп, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще моих. И семейные, и про критику тренера», – написал вратарь.

Конечно, дальше последовал еще один пост от Радимова.

«После вчерашнего поста ко мне в комментарии пришел сам Игорь Лещук и сказал, что я пытаюсь хайповать на его имени, и что в моем шкафу хватает скелетов, связанных и с семьей, и критикой тренеров.

Ну, во-первых, все мои семейные вещи уже давно на виду, и я сам ничего не скрываю. В твоих семейных делать копаться не собираюсь, но ведь это же факт, что в заголовки новостей ты зачастил с семейными скандалами, это же у всех на виду и отрицать это было бы странно.

Так же странно, как после такого говорить про какую-то (а зачастую совершенно притянутую) скандальность Медиалиги. Мысль простая: медиафутбол – такой же срез нашей жизни и общества. Все, что происходит в нашей жизни и в нашем футболе, происходит и в медиафутболе. Разница только в том, что тут все прозрачно, открыто и перед камерами.

Далее, одно дело – критика тренера, и я сам этим, будучи игроком, занимался, но совершенно другая история – подхалимаж в сторону нового тренера, который «за неделю поставил игру», ну уж футбол-то не надо обманывать и болельщиков.

Ну и уж про хайп, прости, но я этого хайпа испытал на себе тонны, еще когда такого слова не существовало!

Ну и себе уж не льсти, на ком хайпиться, на тебе, что-ли? Ради любопытства заглянул в статистику и увидел, что за «Динамо» провел за один сезон 25 матчей. Лещук за всю карьеру в этом клубе провел 28 в РПЛ. Официально заявляю, что открыт к пари, готов поспорить, что к 30 годам у Лещука даже 50 игр не наберется за «Динамо» в РПЛ! Если же подытоживать, хочу сказать одно: Игорь, ты если высказываешься публично, должен быть готов и к публичным ответам. Все просто», – разложил лонгридом Радимов.

Радимов эталонно набрасывает. Доставалось звездам из 2Drots, экс-игроку его же команды и… Лещуку

Вообще, Лещуку не повезло, что он связался именно с Радимовым. Владислав и будучи футболистом мог ярко высказаться, а тут у него было целых полгода практики в медиафутболе.

Радимов вступал в перепалку со Слоном из 2Drots, назвав его легендой новотроицкой «Носты» и ФК «Луки-Энергия», параллельно с тем козырнув Кубком и Суперкубком УЕФА.

Байтил президента 2Drots Некита, чтобы тот вживую перед матчем с «Чисто Питер» исполнил свой трек «Красная помада», взамен пообещав устроить матч на «Газпром-Арене». Некит проигнорировал предложение экс-футболиста сборной России, матч прошел на легендарном «Петровском».

Упрекал футболиста «Чисто Питер» Алексея Гасилина за низкую вовлеченность и неспособность причины своих бед находить в себе.

Доставалось от Радимова и Лещуку. Причем, еще до того, как тренер попал в медиафутбол.

В мае 2023-го Владислав назвал развод вратаря – одной из причин спада «Динамо».

Еще через несколько дней назвал лицемерием слова Лещука об и.о. главного тренера «Динамо» (тогда Игорь в интервью сказал, что футбол «Динамо» при Йокановиче был скучным и непонятным: «Сейчас нам за неделю все объяснили, все лучше начали понимать»).

А еще через несколько дней Радимов предложил «Динамо» заменить Игоря Лещука на голкипера «Амкала» Федоса.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Артур Лебедев // Winline Медиалига // телеграм-канал Владислава Радимова // скриншот клипа 13Kai