Терзич обожает Билича (это взаимно!): работал в штабе и давал за него интервью

«Друзья на всю жизнь».

Славен Билич – главный тренер в карьере Эдина Терзича. Они дружат больше 10 лет.

Познакомились перед Евро-2012. Терзич консультировал Билича по соперникам

Билич связался с Терзичем перед Евро-2012, когда работал в сборной Хорватии – где-то услышал о талантливом специалисте. Сначала Эдин даже не отвечал на звонки. «Затем пришло сообщение: «Пожалуйста, перезвоните мне. С уважением, Славен Билич». Я подумал: лучше перезвоню! Так мы и познакомились», – рассказывал Терзич.

Первое поручение Билича – рассказать что-то о сборной Ирландии, первом сопернике Хорватии на Евро-2012. Терзич посоветовал опустить Луку Модрича ниже, потому что ирландцы классно закрывали десяток. В новой роли Модрич намного чаще получал мяч.

Еще Терзич подсказал, что надо больше навешивать, ведь у Ирландии не самая высокая оборона. Хорватия выиграла 3:1, два гола пришли с угловых, а Билич на пресс-конференции отметил, что ему очень помогли советы Терзича. Эдину предложили сделать еще ряд отчетов.

Билич звал Терзича с собой в «Локо», но тогда что-то не срослось. Зато уже на следующий сезон Билич уговорил ассистента поехать с ним в «Бешикташ». Терзича за пару недель до этого сделали главным в «Боруссии» U16. Эдин заявил руководству, что не может отказаться от такого шанса.

В «Бешикташе» они дважды забрали бронзу чемпионата Турции. Терзич чувствовал доверие Билича, но тяжело выстраивал коммуникацию с игроками разных национальностей. При этом ассистент часто выступал перед командой, и даже давал за Билича письменные интервью.

Через два года Терзич вслед за Биличем поехал в лондонский «Вест Хэм». Здесь связь с игроками не нарушалась. «Я думал на немецком, слушал на хорватском и говорил на английском. У нас была по-настоящему мультикультурная раздевалка», – вспоминал Эдин в интервью The Telegraph.

Первый год в «Вест Хэме» прошел бодро, но потом с каждым месяцем ситуация ухудшалась. Последняя капля – разгром от «Ливерпуля» Юргена Клоппа (1:4). В ноябре 2017-го Билича и его штаб отправили в отставку.

«Друзья на всю жизнь». Они так рады, что нашли друг друга

Терзич предельно благодарен Биличу за опыт. «Можно учиться годами, слушать разговоры и получать всякие лицензии, но все совсем иначе, когда ты стоишь перед 25 эгоистами из разных стран, – говорил Эдин. – Этому не научиться. Это нужно прожить. Я безумно благодарен за возможность получить такой опыт в странах с разными культурами».

При Биличе Терзич превратился в классного специалиста по анализу – выделял сильные и слабые стороны соперника и придумывал, как можно ими воспользоваться. Билич оценивал сотрудничество с Терзичем лаконично. «Работа с ним – одно из лучших решений в моей профессиональной карьере. Теперь мы друзья на всю жизнь», – сказал Славен.

Потом Терзича пригласили в штаб главной «Боруссии» помощником Люсьена Фавра. В декабре 2020-го швейцарца уволили, а Эдин воспользовался шансом и сразу взял Кубок Германии. Когда приходил Розе, Эдин стал техническим директором «Дортмунда». С мая 2022-го немец вновь работает главным: сначала почти выиграл Бундеслигу, а теперь замахивается на ЛЧ.

В мае 2023-го Терзича ждал кошмар. «Боруссия» – это вся его жизнь и все его мечты

Фото: Gettyimages.ru /Ian Walton, Richard Heathcote, Lars Baron, Matthias Hangst