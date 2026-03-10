Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»

Владимир Кузьмичев: Семаку надо сделать паузу, он не справляется.

Футбольный агент Владимир Кузьмичев прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга » в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

– Мне показалось, что произошла недооценка соперника. Матч начался очень хорошо для «Зенита»: сразу заработали право на 11-метровый удар, потом быстрый гол. В первые 15 минут все вроде складывалось.

Мне кажется, ребята в «Зените» где-то посчитали, что этот матч будет легкой прогулкой, а все оказалось не так просто. «Оренбург» смотрелся очень интересно. Когда нужно было перестроиться через «не могу», ребятам из Санкт-Петербурга, наверное, в первую очередь не хватило эмоций, чтобы перевернуть игру.

– У вас нет ощущения, что вингер «Зенита» Луис Энрике начинает отбывать номер, как это делал Жерсон?

– Вы же понимаете, что мы видим внешнюю картинку. О том, что происходит внутри, нам сложно говорить. Но конечно, ожидания от игроков такого уровня немного другие.

– Что вы скажете об аренде нападающего Джона Дурана в «Зенит»? Он пока не забивает, в матче с «Оренбургом» вышел за 6 минут до конца.

– Давайте еще подождем несколько игр. По-хорошему мы видели его всего в одной игре РПЛ . Против «Оренбурга» он получил совсем немного времени.

– На ваш взгляд, что надо сделать «Зениту» перед матчем со «Спартаком», чтобы победить и предстать совершенно другой командой?

– Надо проанализировать то, что произошло. И надо понимать, что игра со «Спартаком» – это всегда событие, на которое не надо настраивать ребят. Ни с одной стороны, ни с другой. Это всегда с чистого листа, это всегда эмоции. Дополнительной мотивации точно не требуется.

– После матча с «Оренбургом» одно из самых популярных мнений болельщиков «Зенита», что Семак изжил себя в петербургской команде. Вы разделяете эту точку зрения?

– Я об этом говорю последние два года. Мне кажется, что Сергею Богдановичу нужно сделать паузу. Все-таки он провел достаточно большое время в «Зените», много побед, поставил много рекордов с этой командой. Я вижу, что на сегодняшний день с учетом возможностей приглашения таких игроков, конечно, команда должна выглядеть по-другому. Конечно, тренер не справляется, – сказал Кузьмичев.