  • Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»

Владимир Кузьмичев: Семаку надо сделать паузу, он не справляется.

Футбольный агент Владимир Кузьмичев прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

– Мне показалось, что произошла недооценка соперника. Матч начался очень хорошо для «Зенита»: сразу заработали право на 11-метровый удар, потом быстрый гол. В первые 15 минут все вроде складывалось.

Мне кажется, ребята в «Зените» где-то посчитали, что этот матч будет легкой прогулкой, а все оказалось не так просто. «Оренбург» смотрелся очень интересно. Когда нужно было перестроиться через «не могу», ребятам из Санкт-Петербурга, наверное, в первую очередь не хватило эмоций, чтобы перевернуть игру.

– У вас нет ощущения, что вингер «Зенита» Луис Энрике начинает отбывать номер, как это делал Жерсон?

– Вы же понимаете, что мы видим внешнюю картинку. О том, что происходит внутри, нам сложно говорить. Но конечно, ожидания от игроков такого уровня немного другие.

– Что вы скажете об аренде нападающего Джона Дурана в «Зенит»? Он пока не забивает, в матче с «Оренбургом» вышел за 6 минут до конца.

– Давайте еще подождем несколько игр. По-хорошему мы видели его всего в одной игре РПЛ. Против «Оренбурга» он получил совсем немного времени.

– На ваш взгляд, что надо сделать «Зениту» перед матчем со «Спартаком», чтобы победить и предстать совершенно другой командой?

– Надо проанализировать то, что произошло. И надо понимать, что игра со «Спартаком» – это всегда событие, на которое не надо настраивать ребят. Ни с одной стороны, ни с другой. Это всегда с чистого листа, это всегда эмоции. Дополнительной мотивации точно не требуется.

– После матча с «Оренбургом» одно из самых популярных мнений болельщиков «Зенита», что Семак изжил себя в петербургской команде. Вы разделяете эту точку зрения?

– Я об этом говорю последние два года. Мне кажется, что Сергею Богдановичу нужно сделать паузу. Все-таки он провел достаточно большое время в «Зените», много побед, поставил много рекордов с этой командой. Я вижу, что на сегодняшний день с учетом возможностей приглашения таких игроков, конечно, команда должна выглядеть по-другому. Конечно, тренер не справляется, – сказал Кузьмичев.

«Зенит» под руководством Семака третий сезон напоминает не футбол, а обязательный урок физкультуры в дождь. Семак — физрук, Тимощук — завхоз. И вы оба сделали из команды эталон отвратительной игры. Это не тактика, это — рвотный порошок в действии. Уйдите по собственному, дайте «Зениту» снова жить!
Ответ профессор Лебединский
«Зенит» под руководством Семака третий сезон напоминает не футбол, а обязательный урок физкультуры в дождь. Семак — физрук, Тимощук — завхоз. И вы оба сделали из команды эталон отвратительной игры. Это не тактика, это — рвотный порошок в действии. Уйдите по собственному, дайте «Зениту» снова жить!
К сожалению руководству видимо плевать раз 3 год этот понос лицезреют
Ответ Kayato
К сожалению руководству видимо плевать раз 3 год этот понос лицезреют
Верно. Другого языка они не слышат. Поймут ( наверно ) только пустые трибуны и потерянные очки. И если АБМ продолжает делать вид, что всё в порядке, то «Семак» нам наглядно показывает, что это не так .
Раньше унылая игра, нет воспитанников, но побеждали регулярно.
Сейчас то же самое, но ещё и не чемпионы.
Я бы с удовольствием посмотрел бы на что-то искрометное с быстрой фланговой игрой, забеганиями и прострелами ( не навесами), пускай и без чемпионства.
Ответ mit-byer
Раньше унылая игра, нет воспитанников, но побеждали регулярно. Сейчас то же самое, но ещё и не чемпионы. Я бы с удовольствием посмотрел бы на что-то искрометное с быстрой фланговой игрой, забеганиями и прострелами ( не навесами), пускай и без чемпионства.
Ну почему же, вот воспитанник Кондаков наш начал выходить, Шилов играл🙂
Ответ любитель Достоевского
Ну почему же, вот воспитанник Кондаков наш начал выходить, Шилов играл🙂
Отчасти да, но это крохи.
Для меня, кстати, удивительно, что Семак начал Кондакова выпускать. Причем играть, а не 10 минут побегать в конце победного матча.
Матч со Спартаком покажет реальное состояние Зенита сейчас. Надеюсь, после Оренбурга, выводы сделаны.
Ответ Electro
Матч со Спартаком покажет реальное состояние Зенита сейчас. Надеюсь, после Оренбурга, выводы сделаны.
Ничего матч со Спартаком не покажет. Кто такой Спартак? Да никто, по сути.
Ответ Electro
Матч со Спартаком покажет реальное состояние Зенита сейчас. Надеюсь, после Оренбурга, выводы сделаны.
на самом деле он ничего не покажет. спартак дает играть, не прессингует + проходной двор в обороне, то есть играет в комфортный для Зенита футбол, в отличии от 90% команд лиги. просрать Оренбургу, еле обыграть Балтику и разгромить спартак — легко вообще. и это совсем не показатель вообще ничего :)
Видимо действительно пора сделать перерыв. Новых идей нет и тяжело управлять бразильцами и иже с ними.
Ага, так прям Семак взял и объявил об отставке
Ответ funnynerd21
Ага, так прям Семак взял и объявил об отставке
А потом мы проснулись
Надо ехать Уфу поднимать.
еще один — Альфред Схредер. не топ, работал ассистом Боса, Макларена, Прюдома. тренит в ОАЭ, вполне реально договориться.
Марсель Кейзер, ассист ГТ в Аяксе..
все это кандидаты только из структуры Аякса, найденные за 10 минут диванным экспертом со спорца.
так что все эти разговоры про «кто если не Семак» — в пользу бедных.
Ответ ragnvald ulfsson
Марсель Кейзер, ассист ГТ в Аяксе.. все это кандидаты только из структуры Аякса, найденные за 10 минут диванным экспертом со спорца. так что все эти разговоры про «кто если не Семак» — в пользу бедных.
Да э тот же Вильям Оливейра, наверно, может побыть и.о. до конца сезона. Или даже Кержаков. Всё лучше, чем лицезреть эту унылую и постную рожу, для которой пенальти - это лотерея.
Ответ AuroraBorealis
Да э тот же Вильям Оливейра, наверно, может побыть и.о. до конца сезона. Или даже Кержаков. Всё лучше, чем лицезреть эту унылую и постную рожу, для которой пенальти - это лотерея.
согласный.
Против Спартака будут играть навесами. Пару голов забьёт Соболев. И все будет у Семака хорошо.
