  • МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды

МЛС пожизненно дисквалифицировала двоих игроков за ставки.

МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбус Крю» Йо Йебоа и Деррика Джонса.

Лига сообщила, что ранее получила от партнеров предупреждения о подозрительных ставках и наняла юридическую фирму для проведения расследования.

«Изучив результаты расследования, МЛС пришла к выводу, что игроки активно делали ставки на футбол, в том числе на матчи своих собственных команд, в течение сезонов 2024 и 2025 годов. В одном случае оба игрока поставили на то, что Джонс получит желтую карточку во время матча 19 октября 2024 года, которую он и получил», – говорится в заявлении.

Лига отметила, что, хотя Джонс и Йебоа, вероятно, делились друг с другом информацией по ставкам, не было найдено никаких доказательств того, что действия игроков влияли на исходы матчей.

Йебоа выступал за «Коламбус Крю» с 2022 по 2024 год, в 2025-м он перешел в «Лос-Анджелес». Сейчас он играет за китайский «Циндао Хайню».

Джонс играл за «Коламбус Крю» с 2024 по 2025 год. В данный момент он находится в статусе свободного агента.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoЛос-Анджелес
logoКоламбус Крю
logoЙо Йебоа
Ставки на футбол
logoДеррик Джонс
дисквалификации
logoМЛС
logoЦиндао Хайню
logoвысшая лига Китай
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С такой фамилией, не грех забанить.
В Китае ему самое место, там если что только очки снимают
не удивлюсь, если оба начнут качать тему угнетения на расовой почве
