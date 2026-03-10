Джанни Инфантино: «Расизма в футболе не должно быть, и нет никаких оправданий для того, чтобы терпеть его. Если игрок прикрывает рот и говорит что-то расистское, он должен быть удален»

Джанни Инфантино: расизму нет места в футболе.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о борьбе с расизмом в футболе.

– Одним из наиболее заметных приоритетов ФИФА за последнее десятилетие руководства Инфантино была борьба с расизмом, и теперь организация приступает к реализации так называемого «Закона Винисиуса»...

– Расизму нет места. Мы должны бороться с ним изо всех сил. На дворе 2026 год, и нельзя дискриминировать кого-либо из-за того, откуда он родом. Иногда люди говорят, что расизм – это проблема общества. Да, но в футболе мы должны решать эту проблему, а общество решит ее так, как сочтет нужным.

В футболе расизма не должно быть, и нет никаких оправданий для того, чтобы терпеть его. Нулевая терпимость. Прикрывать рот и говорить что-то неприемлемое недопустимо. Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то расистское, он, очевидно, должен быть удален.

Конечно, когда это становится дисциплинарным делом, мы должны проанализировать ситуацию и располагать доказательствами, но мы больше не можем принимать старые отговорки, – сказал Инфантино.

Напомним, в первом стыковом матче Лиге чемпионов вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.