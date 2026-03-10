  • Спортс
Джанни Инфантино: «Расизма в футболе не должно быть, и нет никаких оправданий для того, чтобы терпеть его. Если игрок прикрывает рот и говорит что-то расистское, он должен быть удален»

Джанни Инфантино: расизму нет места в футболе.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о борьбе с расизмом в футболе. 

– Одним из наиболее заметных приоритетов ФИФА за последнее десятилетие руководства Инфантино была борьба с расизмом, и теперь организация приступает к реализации так называемого «Закона Винисиуса»...

– Расизму нет места. Мы должны бороться с ним изо всех сил. На дворе 2026 год, и нельзя дискриминировать кого-либо из-за того, откуда он родом. Иногда люди говорят, что расизм – это проблема общества. Да, но в футболе мы должны решать эту проблему, а общество решит ее так, как сочтет нужным.

В футболе расизма не должно быть, и нет никаких оправданий для того, чтобы терпеть его. Нулевая терпимость. Прикрывать рот и говорить что-то неприемлемое недопустимо. Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то расистское, он, очевидно, должен быть удален.

Конечно, когда это становится дисциплинарным делом, мы должны проанализировать ситуацию и располагать доказательствами, но мы больше не можем принимать старые отговорки, – сказал Инфантино.

Напомним, в первом стыковом матче Лиге чемпионов вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
А как узнать, что сказал футболист, если он прикрывает рот?
Ответ q4v24z74n5
А как узнать, что сказал футболист, если он прикрывает рот?
Спросить Винисиуса
Если идет война, то сборная той страны, развязавшей конфликт, должна быть отстранена. Ведь так считает ФИФА? нет же никаких оправданий для того, чтобы терпеть ее, да?!
Ответ Alibi_URAL
Если идет война, то сборная той страны, развязавшей конфликт, должна быть отстранена. Ведь так считает ФИФА? нет же никаких оправданий для того, чтобы терпеть ее, да?!
А кто развязал конфликт?
Если игрок что-то сказал прикрыв рот футболкой - впаяем дисквалификацию , даже если не смогли доказать что именно он сказал ... Если Израиль и США убивают тысячи людей - израильские клубы продолжат играть в еврокубках, а Америка будет проводить дома ЧМ ... Именно так выглядит демократия, права человека и нулевая терпимость
Кто то знает как дискриминируют Винисиуса? Не пускают на какие то яхты для отдыха, не разрешают есть бананы в мишленовских ресторанах, запрещают стоять на светофоре в феррари, если рядом белый испанец в форде? Может выгнали из дома в белом районе? В чем его ограничивают?
Футболисты играют в бутсах, которые производят рабы пи фикту, Джанни, или это уже другое.
Так всегда же рты закрывают футболисты, даже когда между собой разговаривают
а как доказать, что был сказан расизм, если рот был закрыт рукой? потому что так скажет черный?
Джанни, откуда можно знать что он говорит что-то расистское , если он прикрывают рот? Не тупи...
А еще можешь вот такое сказать.
"Если игрок прикрывает рот и говорит что-то РОСИЙСКОЕ , он должен быть удален" это в твоём духе...
А как же Трамп?
Он прикрыл рот, что бы назвать его дурачком
