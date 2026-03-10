  • Спортс
  • Дзюба о «Спартаке»: «Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Когда у вас нет характера и вы разваливаетесь, как с «Динамо», это неправильно»
59

Дзюба о «Спартаке»: «Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Когда у вас нет характера и вы разваливаетесь, как с «Динамо», это неправильно»

Дзюба о «Спартаке»: не все футболисты до конца понимают, где они находятся.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, чего не хватает «Спартаку». 

– На что «Спартак» может претендовать в этом сезоне?

– Для нашей страны всегда хорошо, когда «Спартак» борется за чемпионство. Мы все заждались, чтобы «Спартак» стал великим. Там очень много качественных футболистов, но не хватает лидеров.

В наше время меня учили, что надо понимать, где ты находишься. Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Очень крутые футболисты. Но когда у вас нет характера и вы разваливаетесь, как с «Динамо», это неправильно, – сказал Дзюба. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
59 комментариев
Сказал Дзюба, который ничего не выиграл со Спартаком и при котором были такие же поражения от Динамо ( 1-5 2012), после которого он обозвал Эмери тренеришкой
Вы 4 гола пропустили, алё! Вы вели в счёте, потом пропустили 3, сравняли и снова пропустили

И ты ещё после этого будешь про кого-то говорить, что он разваливается, цирковой артист
Ответ Азубуйке Эгвуэкве
Про Динамо он по факту сказал. Да и от Акрона 3 пустить это как?
Ответ Азубуйке Эгвуэкве
Победить у Акрона и Сочи с разницей в один мяч - это показатель сильной команды? Про матч с Динамо вообще молчу.
Сам Артём с Динамо 1-5, конечно, в Лужниках не разваливался. Поражает разница между тем, как все бывшие игроки Спартака говорят о духе, мотивации и прочем, и тем, что они за этот же самый Спартак показывали на поле
Ответ Дмитрий Прасолов
То есть, я так понимаю вам нравится нынешняя игра команды?
Так с Динамо ЦСКА же развалилось
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Так с Динамо ЦСКА же развалилось
ЦСКА даже с удалением играл в разы лучше, чем пищевик
Дзюба правду сказал. В команде нужен лидер (в раздевалке, на поле, хоть где)! Без него чемпионом не стать. В последнее чемпионство были Глушаков, Промес. Сейчас такого нет. Зобнин хороший пацан, но по натуре он не лидер. Сейчас бы на самом деле Дзюбу в команду, он бы смог.
Ответ SPARTAK SILA
Дзюба правду сказал. В команде нужен лидер (в раздевалке, на поле, хоть где)! Без него чемпионом не стать. В последнее чемпионство были Глушаков, Промес. Сейчас такого нет. Зобнин хороший пацан, но по натуре он не лидер. Сейчас бы на самом деле Дзюбу в команду, он бы смог.
И уж тем более удивляет, когда мы видим с капитанской повязкой мягкотелого Максименко
Ответ Иван Иванов
И уж тем более удивляет, когда мы видим с капитанской повязкой мягкотелого Максименко
Я бы сделал капитаном Маркиньоса или Барко, а русских даже хз кого, они все как вата, без характера...Литвинов если только.
А когда ты Эмери сливал и плевал ему в спину, это ты так характер показывал? Чьяб мычала.
А игрочишка много понимал, где он находится, когда сбежал в Газпром?
В контрактах футболистов нет пункта про "нельзя разваливаться".
проигрыш Оренбургу не волнует, значит
Ответ dmitrij.vnukov2017
проигрыш Оренбургу не волнует, значит
В зените он много играл и стал кем стал, но он всё же воспитанник Спартака, потому и говорит...
Ответ Дмитриев Юрий
В зените он много играл и стал кем стал, но он всё же воспитанник Спартака, потому и говорит...
в смысле, почему его не волнует, что его нынешняя команда в этом году не набирает очки
«Дзюба — главный тренер «Спартака» был бы сериал покруче Тэда Лассо 🤣
