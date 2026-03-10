Дзюба о «Спартаке»: «Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Когда у вас нет характера и вы разваливаетесь, как с «Динамо», это неправильно»
Дзюба о «Спартаке»: не все футболисты до конца понимают, где они находятся.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, чего не хватает «Спартаку».
– На что «Спартак» может претендовать в этом сезоне?
– Для нашей страны всегда хорошо, когда «Спартак» борется за чемпионство. Мы все заждались, чтобы «Спартак» стал великим. Там очень много качественных футболистов, но не хватает лидеров.
В наше время меня учили, что надо понимать, где ты находишься. Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Очень крутые футболисты. Но когда у вас нет характера и вы разваливаетесь, как с «Динамо», это неправильно, – сказал Дзюба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
И ты ещё после этого будешь про кого-то говорить, что он разваливается, цирковой артист