Лига чемпионов Азии. 1/4 финала. «Шабаб Аль-Ахли» прошел «Бурирам Юнайтед»

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 1/4 финала.

В четверг «Аль-Садд» Клаудиньо уступил «Виссел Кобе» по пенальти (3:3, 4:5 пенальти).

В пятницу «Аль-Ахли» Айвена Тоуни обыграл «Дарул Такзим» (2:1), «Аль-Иттихад» Фабиньо уступил «Матида Зельвия» (0:1) на выезде.

В субботу «Бурирам Юнайтед» уступил «Шабаб Аль-Ахли» (2:3 после доп. времени).

Лига чемпионов Азии

1/4 финала

Лига чемпионов Азии Элита. 1/4 финала
18 апреля 16:15, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Бурирам Юнайтед
Завершен
2 - 3
1.28xG1.12
Шабаб Аль-Ахли
Матч окончен
Ко Мен Сок
120’
+4’
Чаушич
116’
113’
Юри Сезар   Скарпино
Уэлш   Бунматхан
112’
105’
Эззатоллахи   Хамис
2 доптайм
Перерыв
105’
Эззатоллахи   Хамис
Гуд
102’
Джайдед   Хайпракон
99’
93’
  Ренан
90’
Игор   Энрике
1 доптайм
Перерыв
Уэлш
90’
+2’
90’
Игор   Энрике
88’
Картабия   Джума
83’
Аль-Минхали
Жуль
81’
79’
Каскардо   Гарсия
74’
Матеузан   Адиль
  Жуль
70’
  Биссоли
64’
56’
Каскардо
Дугалл
52’
49’
  Эззатоллахи
Току   Уэлш
46’
2тайм
Перерыв
13’
  Жуль
Бурирам Юнайтед
Этеридж, Стойкович, Гуд, Ко Мен Сок, Шиндлер, Дугалл, Джайдед, Чаушич, Жуль, Току, Биссоли
Запасные: Джайдед, Току, Будпром, Уэлш, Ли-О, Хемвибун, Сукчиттхаммакул
1тайм
Шабаб Аль-Ахли:
Абдулла, Игор, Ренан, Планич, Сантос, Каскардо, Эззатоллахи, Юри Сезар, Картабия, Гильерме Бала, Матеузан
Запасные: Эззатоллахи, Юри Сезар, Матеузан, Аббас, Сеифи, Игор, Аль-Минхали, Гонсалес, Ирала, Картабия, Марсело, Каскардо
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 1/4 финала
17 апреля 14:45, King Abdullah Sports City
Аль-Ахли Джидда
Завершен
2 - 1
0.67xG0.42
Дарул Такзим
Матч окончен
Аль-Хавсави   Демирал
90’
+3’
90’
+1’
Яго Сезар
89’
Маркос Гильерме   Hidalgo Gasparini
86’
Акече
Менди
84’
76’
Парра   Бергсон
75’
Нене
Атангана Эдоа
73’
Марез   Аль-Бурайкан
72’
67’
Инса   Яго Сезар
Гонсалвес   Атангана Эдоа
63’
  Галено
54’
2тайм
Перерыв
Тоуни
45’
+6’
  Кессиэ
45’
+3’
43’
Маседа   Акече
41’
Инса
41’
Сильва
Маджраши
37’
29’
Маркос Гильерме
19’
  Маджраши
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Хамед, Маджраши, Мийо, Кессиэ, Галено, Гонсалвес, Марез, Тоуни
Запасные: Бакор, Дамс, Салех, Матиас, Марез, Аль-Муваллад, Гонсалвес, Аль-Санби, Абдо, Абдулрахман, Аль-Джухани, Аль-Хавсави
1тайм
Дарул Такзим:
Субиаурре, Сильва, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Инса, Нене, Маркос Гильерме, Начо Мендес, Оскар, Маседа
Запасные: Christian Abad Amat, Фазаил, Лоури, Фаиз, Парра, Инса, Маседа, Щихан, Пак Чжун Хен, Alberto Martín Díaz, Маркос Гильерме, Celso José Bermejo Macias
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 1/4 финала
17 апреля 18:00, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Матида Зельвия
Завершен
1 - 0
0.69xG0.74
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
90’
+8’
Шарахили
Курода
90’
90’
Консейсау
90’
Данилу Перейра
Енги   Фудзио
85’
Енги
85’
82’
Диаби   Иленикена
Лави   Симода
76’
Лави
76’
Накамура   Мотидзуки
76’
75’
Аль-Обод
Эрик Лима   Токумура
66’
На Сан Хо   Сенто
66’
Хаяси
61’
57’
Фернандеш   Аль-Обод
46’
Митай   Бергвейн
2тайм
Перерыв
  Енги
31’
22’
Митай
Матида Зельвия
Тани, Накаяма, Окамура, Седзи, На Сан Хо, Эрик Лима, Хаяси, Лави, Маэ, Накамура, Енги
Запасные: На Сан Хо, Морита, Эрик Лима, Лави, Накамура, Енги, Араи, Сирасаки, Дже Хун, Куваяма, Дрешевич, Масуяма
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Кадеш, Келлер, Аль-Шенгити, Данилу Перейра, Фабиньо, Фернандеш, Ауар, Диаби, Эн-Несири
Запасные: Аль-Нашри, Аль-Гамди, Митай, Фернандеш, Диаби, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Мермеш, Фаллатах, Симич, Шарахили, Аль-Джулайдан, Аль-Гамди
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 1/4 финала
16 апреля 16:15, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Садд
Завершен
3 - 3
2.37xG2.24
Счет в серии пенальти 4 - 5
Виссел Кобе
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 5
Жан Патрик
Афиф
Нагато
Хухи
Хидака
Клаудиньо
Муто
Agustín Nicolás Soria Silvera
Осако
Фирмино
Пен
Перерыв
108’
Гонда
2 доптайм
Перерыв
Саисс   Дилросун
96’
90’
Тулер   Каэтано
1 доптайм
Перерыв
90’
+3’
  Муто
90’
Тулер   Каэтано
Мухика   Сухаиль
90’
89’
Идегути   Хидака
Камара   Джовани
82’
81’
Сакаи   Хиросе
81’
Огихара   Хамасаки
74’
  Идегути
67’
Гоке   Жан Патрик
67’
Сасаки   Мицута
  Фирмино
65’
  Мухика
61’
Ро-Ро   Сальман
46’
2тайм
Перерыв
24’
  Осако
  Мухика
6’
Аль-Садд
Баршам, Пауло Отавио, Саисс, Хухи, Ро-Ро, Афиф, Клаудиньо, Камара, Agustín Nicolás Soria Silvera, Мухика, Фирмино
Запасные: Абдулла, Abdulrahman Bakri Mohammed Al Ameen, Аль-Язиди, Али, Камара, Мухика, Эль-Аннаш, Аль-Хайдос, Ро-Ро, Ассадалла, Саисс, Аль-Шеб
1тайм
Виссел Кобе:
Маэкава, Нагато, Тулер, Ямакава, Сакаи, Идегути, Огихара, Сасаки, Гоке, Муто, Осако
Запасные: Ндука, Утино, Тулер, Сакаи, Кувасаки, Огихара, Гонда, Инуи, Идегути, Сасаки, Гоке, Иино
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вот вам и цена грошового хайпа СА

Чемпион без шансов пролетел японской Матильде с составом на 20 млн
Ответ eugenetelichko
Вот вам и цена грошового хайпа СА Чемпион без шансов пролетел японской Матильде с составом на 20 млн
Как говорится, порядок бьёт класс
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
19 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
20 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
32 минуты назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
34 минуты назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
54 минуты назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
57 минут назад
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
22 минуты назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
23 минуты назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
29 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
36 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
Рекомендуем