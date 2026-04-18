Лига чемпионов Азии. 1/4 финала. «Шабаб Аль-Ахли» прошел «Бурирам Юнайтед»

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 1/4 финала.
В четверг «Аль-Садд» Клаудиньо уступил «Виссел Кобе» по пенальти (3:3, 4:5 пенальти).
В пятницу «Аль-Ахли» Айвена Тоуни обыграл «Дарул Такзим» (2:1), «Аль-Иттихад» Фабиньо уступил «Матида Зельвия» (0:1) на выезде.
В субботу «Бурирам Юнайтед» уступил «Шабаб Аль-Ахли» (2:3 после доп. времени).
Лига чемпионов Азии
1/4 финала
Бурирам Юнайтед
Этеридж, Стойкович, Гуд, Ко Мен Сок, Шиндлер, Дугалл, Джайдед, Чаушич, Жуль, Току, Биссоли
Запасные: Джайдед, Току, Будпром, Уэлш, Ли-О, Хемвибун, Сукчиттхаммакул
Шабаб Аль-Ахли:
Абдулла, Игор, Ренан, Планич, Сантос, Каскардо, Эззатоллахи, Юри Сезар, Картабия, Гильерме Бала, Матеузан
Запасные: Эззатоллахи, Юри Сезар, Матеузан, Аббас, Сеифи, Игор, Аль-Минхали, Гонсалес, Ирала, Картабия, Марсело, Каскардо
Маркос Гильерме Hidalgo Gasparini
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Хамед, Маджраши, Мийо, Кессиэ, Галено, Гонсалвес, Марез, Тоуни
Запасные: Бакор, Дамс, Салех, Матиас, Марез, Аль-Муваллад, Гонсалвес, Аль-Санби, Абдо, Абдулрахман, Аль-Джухани, Аль-Хавсави
Дарул Такзим:
Субиаурре, Сильва, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Инса, Нене, Маркос Гильерме, Начо Мендес, Оскар, Маседа
Запасные: Christian Abad Amat, Фазаил, Лоури, Фаиз, Парра, Инса, Маседа, Щихан, Пак Чжун Хен, Alberto Martín Díaz, Маркос Гильерме, Celso José Bermejo Macias
Матида Зельвия
Тани, Накаяма, Окамура, Седзи, На Сан Хо, Эрик Лима, Хаяси, Лави, Маэ, Накамура, Енги
Запасные: На Сан Хо, Морита, Эрик Лима, Лави, Накамура, Енги, Араи, Сирасаки, Дже Хун, Куваяма, Дрешевич, Масуяма
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Кадеш, Келлер, Аль-Шенгити, Данилу Перейра, Фабиньо, Фернандеш, Ауар, Диаби, Эн-Несири
Запасные: Аль-Нашри, Аль-Гамди, Митай, Фернандеш, Диаби, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Мермеш, Фаллатах, Симич, Шарахили, Аль-Джулайдан, Аль-Гамди
Завершен Счет в серии пенальти 4 - 5
Agustín Nicolás Soria Silvera
Аль-Садд
Баршам, Пауло Отавио, Саисс, Хухи, Ро-Ро, Афиф, Клаудиньо, Камара, Agustín Nicolás Soria Silvera, Мухика, Фирмино
Запасные: Абдулла, Abdulrahman Bakri Mohammed Al Ameen, Аль-Язиди, Али, Камара, Мухика, Эль-Аннаш, Аль-Хайдос, Ро-Ро, Ассадалла, Саисс, Аль-Шеб
Виссел Кобе:
Маэкава, Нагато, Тулер, Ямакава, Сакаи, Идегути, Огихара, Сасаки, Гоке, Муто, Осако
Запасные: Ндука, Утино, Тулер, Сакаи, Кувасаки, Огихара, Гонда, Инуи, Идегути, Сасаки, Гоке, Иино
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
