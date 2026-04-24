Фильм Спортса’’ «Русский Челси» стал доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER

Фильм «Русский Челси» появился в онлайн-кинотеатре PREMIER. Это масштабное исследование 20-летнего периода владения лондонским клубом Романом Абрамовичем.

Среди героев – Аврам Грант, Василий Уткин, Нобель Арустамян, Алексей Смертин, Евгений Чебатков, Данила Козловский, Кирилл Бельский.

«Для меня это кино не просто о футболе, а о магии игры и страсти, которая способна менять миры. Мы сознательно ушли от формата «говорящих голов», добавив в ткань повествования художественные приемы. Это позволило нам не только обойти юридические сложности с международными правами на трансляции, но и создать для зрителя настоящий визуальный аттракцион, передающий ту самую «футбольную магию», – сказал режиссер фильма Алексей Жарков.

Ранее «Русский Челси» вошел в конкурсную программу документального кино ММКФ.