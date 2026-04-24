Фильм Спортса’’ «Русский Челси» стал доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER
Фильм «Русский Челси» появился в онлайн-кинотеатре PREMIER. Это масштабное исследование 20-летнего периода владения лондонским клубом Романом Абрамовичем.
Среди героев – Аврам Грант, Василий Уткин, Нобель Арустамян, Алексей Смертин, Евгений Чебатков, Данила Козловский, Кирилл Бельский.
«Для меня это кино не просто о футболе, а о магии игры и страсти, которая способна менять миры. Мы сознательно ушли от формата «говорящих голов», добавив в ткань повествования художественные приемы. Это позволило нам не только обойти юридические сложности с международными правами на трансляции, но и создать для зрителя настоящий визуальный аттракцион, передающий ту самую «футбольную магию», – сказал режиссер фильма Алексей Жарков.
Ранее «Русский Челси» вошел в конкурсную программу документального кино ММКФ.
Газпромовский онлайн кинотеатр явно не туда бабки тратит. Особенно в год столетия!
Абрамович действительно изменил футбол.
И тот Челси был действительно уникальным сплавом денег, страсти владельца и характера игроков. Можно сколько угодно называть Челси мешками, но никто и не подумает что-то плохое сказать о Терри, Лэмпарде, Дрогба, Чехе, да и всей той банде, на самом деле. Это была банда личностей. Собственно, думаю, многие и полюбили ту команду во многом из-за этих людей.
И таких владельцев, как Абрамович, больше нет, и, скорее всего не будет. Это не шейхи и не американские инвесторы, он действительно понимал футбол и любил клуб.
Что касается денег... Ну, во-первых, если честно, что было то было.
Во-вторых, Абрамович один из немногих олигархов, кто вкладывался в регионы России, на той же Чукотке его только хорошим словом поминают. В-третьих... Это был шанс, - как оказалось, несбыточный, - что русские смогут стать своими на Западе. А Абрамович был просто "витриной".
PS Приятно, что в фильме будет голос Василия Уткина.
А то, что на душе - тысячи трупов и судеб, из-за того, что денежки ушли в карман вора, а не на расходы здравоохранения и на соцподдержку людей у которых эти деньги и украли, совсем неважно.