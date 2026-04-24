Фильм Спортса’’ «Русский Челси» стал доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER

Фильм «Русский Челси» появился в онлайн-кинотеатре PREMIER. Это масштабное исследование 20-летнего периода владения лондонским клубом Романом Абрамовичем.

Среди героев – Аврам Грант, Василий Уткин, Нобель Арустамян, Алексей Смертин, Евгений Чебатков, Данила Козловский, Кирилл Бельский.

«Для меня это кино не просто о футболе, а о магии игры и страсти, которая способна менять миры. Мы сознательно ушли от формата «говорящих голов», добавив в ткань повествования художественные приемы. Это позволило нам не только обойти юридические сложности с международными правами на трансляции, но и создать для зрителя настоящий визуальный аттракцион, передающий ту самую «футбольную магию», – сказал режиссер фильма Алексей Жарков.

Ранее «Русский Челси» вошел в конкурсную программу документального кино ММКФ.

Почему не «Бразильский Зенит»?

Газпромовский онлайн кинотеатр явно не туда бабки тратит. Особенно в год столетия!
Русский Монако и Русский ПАОК ждать?
А болельщики МЮ , ПСЖ, Сити тоже гои или кафиры?
Как можно было до такого названия додуматься?
Еврейский Челси, живший на украденные у русских деньги - так корректнее
Это фильм про то как недры России качались на благо Челси? И что бы на это глянуть надо заплатить? Как будто унизительно
абрамович еврей гражданин израиля и португалии
и россии
Ну ладно.
Абрамович действительно изменил футбол.
И тот Челси был действительно уникальным сплавом денег, страсти владельца и характера игроков. Можно сколько угодно называть Челси мешками, но никто и не подумает что-то плохое сказать о Терри, Лэмпарде, Дрогба, Чехе, да и всей той банде, на самом деле. Это была банда личностей. Собственно, думаю, многие и полюбили ту команду во многом из-за этих людей.
И таких владельцев, как Абрамович, больше нет, и, скорее всего не будет. Это не шейхи и не американские инвесторы, он действительно понимал футбол и любил клуб.

Что касается денег... Ну, во-первых, если честно, что было то было.
Во-вторых, Абрамович один из немногих олигархов, кто вкладывался в регионы России, на той же Чукотке его только хорошим словом поминают. В-третьих... Это был шанс, - как оказалось, несбыточный, - что русские смогут стать своими на Западе. А Абрамович был просто "витриной".

PS Приятно, что в фильме будет голос Василия Уткина.
Иваньков хороший, он церкви денежки отдавал и дружил с Кобзоном и Розенбаумом ))
А то, что на душе - тысячи трупов и судеб, из-за того, что денежки ушли в карман вора, а не на расходы здравоохранения и на соцподдержку людей у которых эти деньги и украли, совсем неважно.
сравнивать Иванькова и Абрамовича это как жопу с пальцем.
Абрамовича с Россией ассоциирую чуть меньше, чем никак. Для него тут просто кормовая база. Ну и считаю конкретным зашкваром то, что многие начали за Челси болеть потому что типа "наш".
Плюсую, тоже всегда тошнило от этого
Магия что надо, конечно. Действующий губернатор Чукотки с мутным прошлым вводит новые стандарты роскоши на футбольном трансферном рынке. Это сказ о том, как чекисты и прочие ротенберги через свои кошельки проникали в западные элиты, не жалея средств. Надо эти сказки пенсионерам почаще рассказывать, а то уже стали забывать, откуда родом весь нынешний патриотизм.
