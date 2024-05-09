«Катастрофа. Это против правил». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13

Судьи поспешили.

«Реал» в компенсированное время перевернул полуфинал с «Баварией» (2:1), но все могло закрутиться еще драматичнее. На 13-й добавленной минуте мюнхенцы сравняли – а гол не засчитали.

Из-за свистка, прозвучавшего чуть раньше.

Что случилось?

Йозуа Киммих забросил в штрафную, мяч попал к Томасу Мюллеру, он головой скинул защитнику Маттейсу де Лигту – гол.

Правда, за мгновение до передачи Мюллера судья Шимон Марчиняк свистнул : увидел поднятый флаг ассистента и зафиксировал офсайд.

Если бы не этот свисток, эпизод бы потянул как минимум на рассмотрение ВАР.

Обычно в таких пограничных случаях дают доиграть момент.

Телеграм-канал о судействе «Але рэф» : «Арбитр поспешил со свистком однозначно. Методически, конечно, надо было дать доиграть момент. Не факт, что мяч влетел бы, но проверили бы хотя бы, если б все-таки гол был».

А так – свисток раньше, защитники «Реала» остановились – так что все после сигнала судьи нелигитимно. Никакой ВАР не заглушит этот свисток при всем желании.

«Лайнсмен извинился, но поднять флажок в такой момент...». Тухель и Де Лигт разочарованы, Анчелотти – с сарказмом

Томас Тухель очень зол: «Судья на линии извинился, но нам это не поможет. Поднять флажок в такой момент... Судья видит, что мы идем за вторым мячом и наносим удар – это очень, очень плохое решение. Это против правил. Это катастрофа. Что я думаю о «Бернабеу»? Что стадион оказывает влияние на судей».

Де Лигт в эфире beIN Sports тоже возмущался: «Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки? В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол.

Боковой судья сказал мне: «Прошу прощения, я совершил ошибку». Но что мне с этого? В конце концов, я не из тех, кто хочет свалить все на судью, «Реал» заслужил победу, потому что выиграл 2:1, но если это правило, то это правило, вот и все».

Карло Анчелотти как всегда сохраняет спокойствие: «Свисток раздался еще до момента с ударом Де Лигта — наши игроки уже остановились. Таковы правила».

И сарказм, дозволенный победителю: «Что, «Бавария» жалуется на офсайд? Окей, тогда мы пожалуемся из-за отмененного гола Начо. Киммих симулировал. Эпизод с офсайдом легко объяснить. Возможно, это не был и не офсайд, но да – судья дал свисток до гола, и мы перестали играть».

Не пытайтесь обыграть «Реал» в ЛЧ! Ни-ко-гда!

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein