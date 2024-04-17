50 млн просмотров у саммари чемпионской гонки АПЛ. Сердце фанатам «Ливерпуля» разобьет дважды

Метафора с падением Джеррарда.

Вот самый популярный футбольный ролик в соцсетях на этой неделе. Уже как мининимум полсотни миллионов просмотров в твиттере и только самых известных аккаунтах в рилсах.

У болельщиков «Ливерпуля» сразу два повода плакать, у аудитории «Арсенала» – один, для «Сити» это приближение счастья, а остальным просто весело.

Такая вот метафора чемпионской гонки АПЛ. В выходные «Ливерпуль» и «Арсенал» проиграли, так что «Манчестер Сити» вырвался на первое место.

Вы точно поняли, к чему отсыл.

Искусственный интеллект заменил на тренеров из актуальной гонки главных героев незабываемого эпизода 10-летней давности.

Это 27 апреля 2014-го, тогда «Ливерпуль» шел к титулу с капитаном Стивеном Джеррардом, лично обыграл «Сити», но в концовке игры с «Челси» Джеррард поскользнулся, мяч подхватил Демба Ба – умчал к воротам и забил.

«Я сидел на заднем сиденье автомобиля, по лицу катились слезы. Много лет я не плакал, но тут никак не мог остановиться, – писал в автобиографии Джеррард про тот вечер. – Я был в таком оцепенении, будто потерял кого-то из близких. Такое чувство, будто вся четверть века, которую я провел в «Ливерпуле», испарилась. Я даже не пытался сдержать бесшумно текущие слезы, потому что события дня вновь и вновь прокручивались у меня в голове».

Воспоминание преследует капитана «Ливерпуля». Даже после того, как в 2020-м его родная команда, уже сильно после завершения карьеры, взяла чемпионский титул, Джеррарду пришлось вспоминать об этом: «Я постоянно думаю о том падении. Когда анализирую тот момент как следует, я понимаю, что это не конкретно из-за него «Ливерпуль» не стал чемпионом. Но все же часть меня по-прежнему думает так. А когда «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов, я смотрел на счастливых болельщиков и почувствовал себя лучше. ЛЧ стала моим моментом исцеления».

Сейчас в это видео на место Джеррарда встроен Юрген Клопп.

Он тоже очень хотел бы напоследок принести «Ливерпулю» титул. В выходные поскользнулся.

Но у Клоппа еще есть время, чтобы догнать Ба-Гвардиолу и опередить.

10 лучших чемпионских гонок АПЛ. Здесь все: падение Джеррарда, Агуэро, «Лестер» и крах «Ньюкасла»-1996

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill