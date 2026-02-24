Престианни временно отстранен, 5-я победа «МЮ» при Кэррике, реванш Пакьяо и Мейвезера, отмена матча КХЛ из-за БПЛА, Белый дом троллит Канаду, Юран в шоке от цен и другие новости

1. УЕФА временно отстранил Джанлуку Престианни после инцидента с Винисиусом. Форвард «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. «Бенфика» обжалует дисквалификацию Престианни и даже возьмет игрока на ответный матч с «Реалом» в надежде, что УЕФА успеет принять решение.

2. «Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й минуте, выйдя на замену на 58-й. У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике, три игры – на ноль. «МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе.

3. В FONBET КХЛ «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Ладу», а матч «Сочи» – ЦСКА отменили после 1-го периода из-за «режима атаки БПЛА».

4. Владимир Путин подписал закон о рекламе букмекеров : предупреждение о рисках будет звучать 5 секунд на ТВ и 3 на радио.

5. Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix.

6. Фернандо Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-го , если «Астон Мартин» не будет сражаться с лидерами, вероятнее всего, пишет Marca.

7. Дин Хейсен репостнул мем с фото азиата и комментарием «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее защитник «Реала» извинился перед китайцами.

8. Жоана Лапорту и других боссов «Барселоны» обвинил в отмывании денег один из сосьос клуба. Он попросил суд изучить продажу VIP-мест на «Камп Ноу», участие посредника в переговорах с Nike и другие сделки. «Барса» выпустила заявление по этому поводу: «В основе – ложные или сфальсифицированные документы. Клуб будет жестко действовать против СМИ и отдельных лиц за использование ложной информации».

9. НБА. «Сан-Антонио» с 21+17+6 от Вембаньямы победил «Детройт» на выезде, «Сакраменто» с 25 очками Уэстбрука обыграл «Мемфис» и прервал антирекордную серию из 16 поражений подряд.

10. ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту . Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB. Также IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время.

11. Белый дом после победы хоккейной сборной США на ОИ выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке , и пост экс-премьера Трюдо: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру».

12. Жена Фабио Челестини стала в ЦСКА менеджером аналитического отдела , рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев: «Она великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео».

13. Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й.

14. ФХР за «недопустимое поведение» отстранила трех арбитров матча «Норильск» – «Омские Крылья». Линейный судья Скугарев имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха.

15. Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе .

Цитаты дня.

Семак об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать . Не могу относиться к этому нормально – но с пониманием. Это его единственный минус, за это он платит огромные деньги»

Ари о Путине: «Фото президента в кабинете не висит, но я очень восхищаюсь им . Читаю много новостей про него и изучаю исторические моменты»

Алексей Березуцкий: «Не вижу плюсов лимита, это глупость . В 2005-2008 годах, когда были основные успехи российского футбола, его не было вообще»

Жоан Лапорта: «Социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», нас держали за горло . Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы спасли клуб»

«Валиева вообще в одни ворота бы выиграла» . Ягудин об Олимпиаде-2026

Сергей Юран: «От цен иногда глаза на лоб лезут. Пенсионеров очень жалко. У нас средняя пенсия где-то 15-20 тысяч – коммуналка, зайти в магазин, в аптеку, все. Должна быть тысяч 50 минимум»