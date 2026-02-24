Престианни временно отстранен, 5-я победа «МЮ» при Кэррике, реванш Пакьяо и Мейвезера, отмена матча КХЛ из-за БПЛА, Белый дом троллит Канаду, Юран в шоке от цен и другие новости
1. УЕФА временно отстранил Джанлуку Престианни после инцидента с Винисиусом. Форвард «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. «Бенфика» обжалует дисквалификацию Престианни и даже возьмет игрока на ответный матч с «Реалом» в надежде, что УЕФА успеет принять решение.
2. «Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й минуте, выйдя на замену на 58-й. У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике, три игры – на ноль. «МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе.
3. В FONBET КХЛ «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Ладу», а матч «Сочи» – ЦСКА отменили после 1-го периода из-за «режима атаки БПЛА».
4. Владимир Путин подписал закон о рекламе букмекеров: предупреждение о рисках будет звучать 5 секунд на ТВ и 3 на радио.
5. Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix.
6. Фернандо Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-го, если «Астон Мартин» не будет сражаться с лидерами, вероятнее всего, пишет Marca.
7. Дин Хейсен репостнул мем с фото азиата и комментарием «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее защитник «Реала» извинился перед китайцами.
8. Жоана Лапорту и других боссов «Барселоны» обвинил в отмывании денег один из сосьос клуба. Он попросил суд изучить продажу VIP-мест на «Камп Ноу», участие посредника в переговорах с Nike и другие сделки. «Барса» выпустила заявление по этому поводу: «В основе – ложные или сфальсифицированные документы. Клуб будет жестко действовать против СМИ и отдельных лиц за использование ложной информации».
9. НБА. «Сан-Антонио» с 21+17+6 от Вембаньямы победил «Детройт» на выезде, «Сакраменто» с 25 очками Уэстбрука обыграл «Мемфис» и прервал антирекордную серию из 16 поражений подряд.
10. ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту. Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB. Также IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время.
11. Белый дом после победы хоккейной сборной США на ОИ выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру».
12. Жена Фабио Челестини стала в ЦСКА менеджером аналитического отдела, рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев: «Она великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео».
13. Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й.
14. ФХР за «недопустимое поведение» отстранила трех арбитров матча «Норильск» – «Омские Крылья». Линейный судья Скугарев имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха.
15. Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Цитаты дня.
Семак об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать. Не могу относиться к этому нормально – но с пониманием. Это его единственный минус, за это он платит огромные деньги»
Ари о Путине: «Фото президента в кабинете не висит, но я очень восхищаюсь им. Читаю много новостей про него и изучаю исторические моменты»
Алексей Березуцкий: «Не вижу плюсов лимита, это глупость. В 2005-2008 годах, когда были основные успехи российского футбола, его не было вообще»
Жоан Лапорта: «Социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», нас держали за горло. Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы спасли клуб»
«Валиева вообще в одни ворота бы выиграла». Ягудин об Олимпиаде-2026
Сергей Юран: «От цен иногда глаза на лоб лезут. Пенсионеров очень жалко. У нас средняя пенсия где-то 15-20 тысяч – коммуналка, зайти в магазин, в аптеку, все. Должна быть тысяч 50 минимум»
То есть, бежит команда в атаку, подбирается к штрафной, где её игрока сносят с травмой. Пробивается штрафной, который почти всегда летит мимо ворот. И команда играет после этого минуту в меньшинстве? 🤦♂️
Когда до них уже дойдёт просто ввести чистое время? Можно как в американском - чистое время с последней атакой без ограничения по времени.