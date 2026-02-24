Сергей Семак: «Не устал работать в «Зените». Посчитают, что не справляюсь — заменят»

Семак: не устал работать в «Зените».

Тренер «Зенита » Сергей Семак заявил, что не устал работать в петербургском клубе.

— Вы уже восемь лет в «Зените». Если отработаете контракт полностью — будете руководить «Зенитом» 11 лет. Даже Клопп работал в «Ливерпуле» меньше и устал. Неужели вы не устали?

— Нет. Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути — менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я еще в «Зените» — это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днем. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моем будущем в целом.

— Но со стороны многим кажется, что вы очень устали.

— А как можно со стороны измерить усталость? Нужны какие-то объективные показатели, как со зрелищностью футбола. Если бы в 2018-м кто-то сказал, что при мне и моем штабе «Зенит» будет в каждом сезоне до последнего бороться за титул, все были бы рады. Планка очень высока, поэтому восприятие другое.

— У людей, независимо от профессии, иногда появляется необходимость в смене обстановки. Вы восемь лет почти каждый день приезжаете на базу, видите почти тех же людей.

— Я в ЦСКА играл 10 лет — и не уставал.

— Но стресс от тренерской работы выше.

— Безусловно. Но на сегодняшний день я не устал, — сказал Семак.

После 18 туров сезона РПЛ «Зенит» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.