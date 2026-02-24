  • Спортс
Сергей Семак: «Не устал работать в «Зените». Посчитают, что не справляюсь — заменят»

Семак: не устал работать в «Зените».

Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не устал работать в петербургском клубе.

— Вы уже восемь лет в «Зените». Если отработаете контракт полностью — будете руководить «Зенитом» 11 лет. Даже Клопп работал в «Ливерпуле» меньше и устал. Неужели вы не устали?

— Нет. Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути — менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я еще в «Зените» — это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днем. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моем будущем в целом.

— Но со стороны многим кажется, что вы очень устали.

— А как можно со стороны измерить усталость? Нужны какие-то объективные показатели, как со зрелищностью футбола. Если бы в 2018-м кто-то сказал, что при мне и моем штабе «Зенит» будет в каждом сезоне до последнего бороться за титул, все были бы рады. Планка очень высока, поэтому восприятие другое.

— У людей, независимо от профессии, иногда появляется необходимость в смене обстановки. Вы восемь лет почти каждый день приезжаете на базу, видите почти тех же людей.

— Я в ЦСКА играл 10 лет — и не уставал.

— Но стресс от тренерской работы выше.

— Безусловно. Но на сегодняшний день я не устал, — сказал Семак.

После 18 туров сезона РПЛ «Зенит» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

— Вы устали!
— Не устал!
— Вам надоело!
— Не надоело!
— У вас стресс!
— А у вас энурез!
— Но ведь Клопп!
— В ладоши хлоп!
Ответ Доктор Верховцев
- Психолог, у меня тревожная проблема!
- Пусть все тревоги унесут единороги. С вас десять тыщ.
Семак после Зенита закончит активную тренерскую деятельность.Будет селедерей выращивать.В Европу его не позовут,в СНГ идти смысла нет,в РПЛ любой вариант будет хуже Зенита.Поэтому когда Семак покинет Зенит,он закончит свою карьеру.Да и усталость есть у него,как бы он ни хорохорился
Да, наверно, так и есть. Но... Семак следующий тренер сборной России. После допуска России у Карпина ничего не получится (на другом уровне соперников, без опыта таких игр в течение минимум 4 лет и с тактическим уровнем гениальности тренерской мысли Валеры это дело небольшого времени), а Семак будет раз раз первым выбором.
Мимо сборной он вряд ли пройдет, да и в ЦСКА в будущем может оказаться почему нет
Автор туповатых вопросов Панков 8 лет работает в Чемпионате. Не надоело самому? Не устал?
👏👏👏👍 Это главная беда журналюг! Не знают, о чем спросить, но лезут с микрофоном, дабы спровоцировать на резкий ответ, и тем самым "прославиться".
Ключевая фраза здесь: "Тот факт, что я еще в «Зените» — это решение руководства". Не "результат", не "успех", а просто факт пребывания в должности. Это и есть диагноз. Когда лучшим аргументом тренера является не список трофеев, а молчаливое согласие начальства, значит, футбол отошёл на второй план. Вы не устали, Сергей Богданович. Устал, похоже, сам "Зенит" — от вашего футбола, от этой стагнации/регресса третий сезон .
Ключевая фраза здесь: "Тот факт, что я еще в «Зените» — это решение руководства". Не "результат", не "успех", а просто факт пребывания в должности. Это и есть диагноз. Когда лучшим аргументом тренера является не список трофеев, а молчаливое согласие начальства, значит, футбол отошёл на второй план. Вы не устали, Сергей Богданович. Устал, похоже, сам "Зенит" — от вашего футбола, от этой стагнации/регресса третий сезон .
//Когда лучшим аргументом тренера является не список трофеев
Рука-лицо... вы себя слышите? Или вы думаете, что в руководстве клуба сидят люди с памятью золотой рыбки, что не помнят и не видят полки заваленные трофеями добытыми Семаком?
Займитесь на досуге и посчитайте % добытых (возможных) достижений в качестве тренера Семака в сравнении с любым иным тренером за весь современный период в России. Думаю, что-то поймете.
//Когда лучшим аргументом тренера является не список трофеев Рука-лицо... вы себя слышите? Или вы думаете, что в руководстве клуба сидят люди с памятью золотой рыбки, что не помнят и не видят полки заваленные трофеями добытыми Семаком? Займитесь на досуге и посчитайте % добытых (возможных) достижений в качестве тренера Семака в сравнении с любым иным тренером за весь современный период в России. Думаю, что-то поймете.
Вы путаете причину и следствие. Эти полки с трофеями — не аргумент в пользу бессрочного контракта. Это как раз и есть та самая "очень высокая планка", о которой говорил Семак. И именно на её фоне нынешний регресс (3-й год, Карл!) выглядит особенно выпукло. Руководство помнит всё. Поэтому оно и не продлевает контракт, а наблюдает — как команда медленно сползает с той самой вершины, которую когда-то покорила.
Я вернулся с работы, дорогая, я не пьян
Еле-еле опускаюсь я на жёсткий диван
Я сегодня за червонец две смены отпахал
И я не устал, я не устал...
Ты садишься со мной рядом и пытаешься обнять
Тебе хочется ласки, но ты должна понять
На меня начальник газа целый день проорал
И я не устал, я не устал...
Безусловно, так говорит тренер, который отдаёт себе отчёт в том, что ему предоставился шанс всей его жизни и если он им не воспользуется то другого такого не будет. Ведь даже если взять в расчёт все его титулы, то с уверенностью можно сказать, что в условный "Ливерпуль" его не позовут, а в РПЛ таких условий ему больше никто не предложит.
Безусловно, так говорит тренер, который отдаёт себе отчёт в том, что ему предоставился шанс всей его жизни и если он им не воспользуется то другого такого не будет. Ведь даже если взять в расчёт все его титулы, то с уверенностью можно сказать, что в условный "Ливерпуль" его не позовут, а в РПЛ таких условий ему больше никто не предложит.
У него условия ниже чем у сранковича даже по последнему контракту, не говоря уже о моменте старта тренерской деятельности

Да и кто сказал не позовут? Вы же и позовете на очередном цикле
У него условия ниже чем у сранковича даже по последнему контракту, не говоря уже о моменте старта тренерской деятельности Да и кто сказал не позовут? Вы же и позовете на очередном цикле
Ты попутал, друг, мне нет никакого дела, до того, что ты мне написал.
Семак, просто уйди, достал.
Сам не уйдет, контракт до 30. Так и будем терпеть
Сам не уйдет, контракт до 30. Так и будем терпеть
Какие терпеливые питерцы оказывается , берут каждый год чемпионство или пару раз в 1-2 очках максимум от первого отстали и уже устали , забыли как 9 лет назад на 5 месте закончили устающие , а хотя все были бы рады если Богданыч ушел , видеть Зенит на 4-6 местах было бы лучше
Зато многие болельщики Зенита устали от блеклой игры команды.
Зато многие болельщики Зенита устали от блеклой игры команды.
Поэтому и перекрутили состав команды, как в первом сезоне Семака. Тогда тоже центрального защитника с пасом брали и быстрого нападающего.
С грамотным тренером зенит будет непобедимым. Сэм же своими тренерскими идеями создаёт интригу в чемпионате, что хорошо.
